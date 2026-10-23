Das Mittelmeer gehört zu den Regionen, die sich am schnellsten erwärmen – die UNO gibt eine neue Klimawarnung heraus

Die UNO fordert drastische Emissionssenkungen, um die künftige Erwärmung zu begrenzen, während neue Forschungsergebnisse einige der stärksten Temperaturanstiege in den wichtigsten Olivenanbaugebieten des Mittelmeerraums aufzeigen.

Laut einem neuen Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) werden die globalen Durchschnittstemperaturen das vorindustrielle Niveau um mehr als 1,5 °C überschreiten.

„Wir haben beim Klimaschutz gezögert, und dementsprechend sagen wir, dass sich dieses Zeitfenster geschlossen hat – aber wir können es wieder öffnen“, erklärte Inger Andersen, Exekutivdirektorin des UNEP, gegenüber der Financial Times. „Nur so können wir zu einer Realität zurückkehren, die noch weitgehend beherrschbar ist.“

Das UNEP warnte, dass steigende Emissionen und die derzeitige Politik der Regierungen die Welt auf Kurs für eine globale Erwärmung um 2,8 °C in diesem Jahrhundert gebracht haben, was das Ziel des Pariser Abkommens von 2015 bei weitem übersteigt, den Temperaturanstieg deutlich unter 2 °C zu halten und gleichzeitig Anstrengungen zu unternehmen, ihn auf 1,5 °C zu begrenzen.

Die UN-Behörde verwies auf steigende Emissionen in den Vereinigten Staaten, China und Indonesien. In den USA führten ein höherer Strombedarf und ein Wiederanstieg der Stromerzeugung aus Kohle im Jahr 2025 zum größten absoluten Anstieg der Treibhausgasemissionen unter den größten Emittenten.

Das UNEP skizzierte jedoch einen Pfad, bei dem die globalen Temperaturen etwa zur Mitte des Jahrhunderts ihren Höchststand zwischen 1,7 °C und 1,8 °C über dem vorindustriellen Niveau erreichen würden, bevor sie bis 2100 wieder auf 1,5 °C oder darunter zurückkehren.

Um dies zu erreichen, wären drastische Senkungen der Treibhausgasemissionen erforderlich, darunter 18 Prozent bis 2030, 45 Prozent bis 2035 und 69 Prozent bis 2040, jeweils im Vergleich zu den Werten von 2025.

„Eine Überschreitung bedeutet keine Kapitulation. Wir können sie immer noch so gering und so kurz wie möglich halten – und die Temperaturen bis zum Ende des Jahrhunderts wieder unter 1,5 °C senken“, sagte UN-Generalsekretär António Guterres.

Um wieder auf den 1,5-°C-Kurs zurückzukehren, müssten im Laufe des Jahrhunderts zudem etwa 320 Milliarden Tonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernt und dauerhaft gespeichert werden – das entspricht in etwa den weltweiten Kohlendioxidemissionen von acht Jahren auf dem Niveau von 2024.

Eine separate Studie, die im Mai 2026 in der Fachzeitschrift „Pure and Applied Geophysics“ veröffentlicht wurde, ergab, dass sich der Mittelmeerraum, auf den rund 95 Prozent der weltweiten Olivenölproduktion entfallen, schneller erwärmt als der globale Durchschnitt.

Bei der Analyse von Temperaturdaten des Copernicus Climate Change Service, der Teil des Erdbeobachtungsprogramms der Europäischen Union ist, stellten die Forscher eine statistisch signifikante Erwärmung der monatlichen, saisonalen und jährlichen Durchschnittstemperaturen in fast der gesamten Mittelmeerregion fest.

Februar, September und November waren die einzigen Monate, in denen in erheblichen Teilen der Region – zwischen 11 und 25 Prozent – keine statistisch signifikanten Erwärmungstrends zu verzeichnen waren.

„Die stärkste Erwärmung tritt auf der Balkanhalbinsel, in der Türkei, im spanischen Binnenland und im Nordwesten Afrikas auf“, schrieben die Forscher.

Zu diesen Gebieten gehören einige der weltweit wichtigsten Olivenöl-Anbaugebiete. Nach Angaben des Internationalen Olivenölrats erreichte die weltweite Olivenölproduktion im Erntejahr 2024/25 etwa 3,57 Millionen Tonnen, wobei allein auf Spanien etwa 1,42 Millionen Tonnen entfielen.

„Eine vergleichende Analyse mit elf größeren Regionen zeigt, dass der Mittelmeerraum zu den sich weltweit am schnellsten erwärmenden Regionen zählt“, fügten die Forscher hinzu. „Im Vergleich zum Referenzwert aus der Mitte des 20. Jahrhunderts liegen die aktuellen mittleren Jahrestemperaturen im Mittelmeerraum und in Europa um etwa 1,4 °C bis 1,5 °C höher.“