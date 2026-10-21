Argentinischer Hersteller nimmt mit frischem, preisgekröntem Olivenöl den US-Markt ins Visier

Mit italienischem Know-how und Olivenhainen in den Ausläufern der Anden in Argentinien versorgt Solara Estate die US-Verbraucher zwischen den Ernten der nördlichen Hemisphäre mit frisch geerntetem, preisgekröntem Olivenöl.

In den Ausläufern der Anden im Nordwesten Argentiniens arbeitet eine Familie mit Wurzeln in Süditalien daran, eine saisonale Lücke in den Vereinigten Staaten zu schließen, indem sie preisgekröntes natives Olivenöl extra liefert, während die Erzeuger der nördlichen Hemisphäre noch Monate von ihrer nächsten Ernte entfernt sind.

Alessandro De Nicolò, Gründer der Marke Solara Estate, die bei der NYIOOC World Olive Oil Competition 2026 für ihre kräftige Mischung mit einem Gold Award ausgezeichnet wurde, erklärte, das Projekt habe in den 2010er Jahren begonnen, als sein Onkel in La Rioja 100 Hektar Olivenbäume pflanzte.

„Unser Ziel ist es, sehr hochwertiges Öl auf den US-Markt zu bringen – und zwar zu einem Preis, der nicht im Ultra-Premium-Bereich liegt. Wir haben es als erschwingliches Premiumprodukt positioniert. “ – Alessandro De Nicolò, Gründer von Solara Estate

„Vor etwa 15 Jahren begann mein Onkel, diese Idee gemeinsam mit einem Professor der Universität Florenz zu untersuchen“, erzählte er der Olive Oil Times.

Laut De Nicolò waren die meisten Olivenhaine rund um Chilecito, das sich seitdem zu einem Zentrum der argentinischen Olivenölproduktion entwickelt hat, damals für Tafeloliven bestimmt.

„Sie wollten herausfinden, ob die geologischen Gegebenheiten, das Klima, die Wasserressourcen und die Bodenbedingungen eine Olivenplantage zulassen würden, die ausschließlich der Ölproduktion gewidmet ist“, sagte er.

Schließlich einigten sie sich auf vier Sorten – Arbequina, Arbosana, Coratina und Koroneiki –, die aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit an die lokalen Anbaubedingungen und der Geschmacksprofile, die sie zu einer Mischung beitragen konnten, ausgewählt wurden.

Heute arbeitet das Unternehmen La Colorada SA mit Experten der Universität Bari – in De Nicolòs Heimatstadt im Herzen der italienischen Olivenanbauregion Apulien – zusammen, um seine nativen Olivenöle extra jede Saison zu mischen.

„Die Sorten wurden aus unterschiedlichen Gründen ausgewählt, da jede ein eigenständiges Geschmacksprofil aufweist“, erklärte De Nicolò. „Die italienische Sorte Coratina hat zum Beispiel ein deutlich kräftigeres Geschmacksprofil und enthält mehr Polyphenole und Antioxidantien.“

„Andere Sorten weisen unterschiedliche Eigenschaften auf“, fügte er hinzu. „Die Idee war, mit diesen vier Sorten zu beginnen und zu sehen, wie sie sich bewähren. Letztendlich haben wir alle vier beibehalten, weil uns die Geschmackskombination gefallen hat.“

Die Olivenhaine liegen in den Ausläufern der Anden auf einer Höhe von 600 Metern. De Nicolò hält den Standort für ideal: Das sanft abfallende Gelände trägt dazu bei, das Frostrisiko im Winter zu verringern, und die reichlich vorhandene Sonneneinstrahlung im Sommer sowie die geringe Luftfeuchtigkeit begrenzen Pilzkrankheiten und den Schädlingsdruck.

Das Weingut Solara Estate liegt an der malerischen argentinischen Nationalstraße 74 in der Nähe von Chilecito in der Provinz La Rioja. (Foto: Solara Estate)

Der größte Nachteil ist der Mangel an Niederschlägen, weshalb eine Bewässerung unerlässlich ist. Obwohl die Bewässerung der Bäume die Produktionskosten erheblich erhöht, hilft sie dem Unternehmen auch dabei, gleichbleibende Erträge und Qualität zu gewährleisten.

La Colorada produzierte ursprünglich Olivenöl für den Großhandel in den Vereinigten Staaten und Europa. Mit der Einführung von Solara Estate hat das Unternehmen seinen Schwerpunkt jedoch auf markengebundenes Premium-Olivenöl verlagert.

Das Unternehmen baut zudem seine Kapazitäten aus, um die nördliche Hemisphäre zwischen den Ernten mit frischem Olivenöl zu beliefern, und hat kürzlich weitere 200 Hektar mit Olivenbäumen bepflanzt.

Das Unternehmen beginnt Anfang April mit der Ernte, um das Aroma und die phenolischen Verbindungen der Oliven zu bewahren. (Foto: Solara Estate)

Solara Estate bietet nun zwei Produkte an: einen 3-Liter-Behälter für Restaurants und Gastronomiekunden sowie eine 500-Milliliter-Flasche seiner preisgekrönten Mischung aus den Sorten Arbosana, Coratina und Koroneiki.

De Nicolò erklärte, die Teilnahme am NYIOOC sei ein naheliegender Schritt gewesen, nachdem das Unternehmen beschlossen hatte, eine Flasche für den Einzelhandel auf den Markt zu bringen.

„Wir haben dieses Projekt und die Marke Solara Estate exklusiv für den US-Markt entwickelt“, sagte De Nicolò. „Vor etwa einem Jahr haben wir uns angesehen, welche Wettbewerbe die wichtigsten und anerkanntesten sind.“

„Letztendlich haben wir uns aus mehreren Gründen für die Teilnahme am NYIOOC entschieden: wegen der Bekanntheit und des Prestiges des Wettbewerbs und auch, weil wir als Produzenten aus Argentinien Feedback von einem Wettbewerb erhalten wollten, der weder argentinisch noch südamerikanisch ist, sondern zu den renommiertesten internationalen Wettbewerben zählt“, fügte er hinzu.

Laut De Nicolò stärkt die internationale Anerkennung zudem die Position des Unternehmens in Verhandlungen mit Händlern und weckt das Interesse größerer Kunden, darunter auch Restaurants.

Der Ansatz von Solara Estate hinsichtlich der Olivenölqualität konzentriert sich auf eine schnelle Verarbeitung und sorgfältige Lagerung. Die moderne Ölmühle, die mit Maschinen von Amenduni ausgestattet ist, befindet sich in unmittelbarer Nähe der Olivenhaine, sodass die Oliven weniger als eine Stunde nach der Ernte gepresst werden können.

Solara Estate nutzt Mühlenanlagen von Amenduni zur Kaltpressung seines nativen Olivenöls extra, wodurch dessen Aromen und wertvolle Inhaltsstoffe erhalten bleiben. (Foto: Solara Estate)

„Wir ernten früh [normalerweise in der ersten Aprilwoche], daher sind die Erträge geringer“, sagte De Nicolò. „Alles wird auf unserem Anwesen erledigt. Zwischen Ernte und Pressung vergeht praktisch keine Zeit.“

„Wir verfügen außerdem über Edelstahltanks mit Stickstoff- und Temperaturregelung“, fügte er hinzu und wies darauf hin, dass der gesamte Mahlprozess bei Temperaturen unter 27 °C stattfindet – dem Temperaturgrenzwert, der in der Definition der Europäischen Union für die Kaltpressung festgelegt ist.

„Unser Ziel ist es, sehr hochwertiges Öl auf den US-Markt zu bringen – zu einem Preis, der nicht im Ultra-Premium-Bereich liegt. Wir haben es als erschwingliches Premiumprodukt positioniert.“

Obwohl Solara Estate nicht direkt an Verbraucher verkauft, gab De Nicolò an, dass der empfohlene Verkaufspreis für eine Halbliterflasche bei 20 Dollar (17,80 Euro) liegt. Er hofft, dass der Preis geschmacks- und gesundheitsbewusste Verbraucher aus der Mittelschicht anspricht, die Premium-Olivenöl suchen, ohne dafür Spitzenpreise zahlen zu müssen.

Das Unternehmen hat bereits die Zusammenarbeit mit Vertriebshändlern in New York, Connecticut und Florida aufgenommen.

Solara Estate baut vier Olivensorten an – Arbequina, Arbosana, Coratina und Koroneiki –, die aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit an die lokalen Anbaubedingungen und ihrer sich ergänzenden Geschmacksprofile ausgewählt wurden. (Foto: Solara Estate)

„Natürlich ist es kein niedriger Preis. Es ist immer noch ein Premium-Preis, aber … unser Preis ermöglicht es uns, die Kosten für Bewässerung, frühe Ernte, Stickstoffdüngung und Transport zu decken. So können wir weiterhin hochwertiges Olivenöl produzieren.“

Diese Kosten unter Kontrolle zu halten, bleibt angesichts der volatilen Wirtschaftslage in Argentinien eine Herausforderung, räumte De Nicolò ein.

Nach der Wahl von Javier Milei im Jahr 2023 führte seine Regierung Ausgabenkürzungen, Änderungen der Einfuhrbestimmungen und Maßnahmen zur Lockerung der Devisenkontrollen ein, um die dreistellige Inflationsrate zu bekämpfen. Dennoch sind die Produktionskosten für Olivenbauern weiter gestiegen.

„Die Kosten steigen in Argentinien, darunter auch die Energie- und Arbeitskosten. Generell wird der Betrieb ziemlich teuer“, sagte De Nicolò.

„Energie ist ein besonderes Problem, da wir auf Bewässerung angewiesen sind und Wasser aus Brunnen pumpen, was viel Strom verbraucht“, fügte er hinzu. „Wir beginnen gerade, Alternativen zu prüfen, wie zum Beispiel Investitionen in Solaranlagen.“

Trotz der seit langem bestehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes äußerte De Nicolò die Hoffnung, dass einige der Reformen der Regierung die Geschäftsbedingungen langfristig verbessern würden.

In der Zwischenzeit versucht das Unternehmen, die steigenden Kosten durch eine Konzentration auf Exporte in die Vereinigten Staaten und nach Europa auszugleichen. Einnahmen in Dollar und Euro tragen dazu bei, Produktionsmittel wie Erntemaschinen zu finanzieren.

„Letztendlich hängt alles von dem Preis ab, den wir für unser Öl erzielen können“, sagte er. „Das hilft uns, unsere steigenden Kosten zu decken. Es ist nicht einfach, aber mit der richtigen Unternehmensführung ist es möglich, ein profitables Unternehmen zu führen.“

Trotz der Herausforderungen produzierte La Colorada im Jahr 2026 150.000 Liter Olivenöl.

Die sorgfältige Auswahl der Oliven vor der Ölgewinnung hilft La Colorada dabei, die preisgekrönte Qualität seines Solara Estate-Olivenöls aufrechtzuerhalten. (Foto: Solara Estate)

„Es war eine gute Ernte“, sagte De Nicolò. „In den letzten Jahren hatten wir kaum mit Ertragsschwankungen zu kämpfen, da wir agronomische Maßnahmen ergriffen haben, um diese zu reduzieren und eine gleichmäßigere Produktion zu erzielen.“

„Dabei geht es vor allem um die Bewirtschaftung der Anbauflächen, einschließlich Schnitt und Bewässerung. Einige Sorten neigen stärker zum Wechselertrag als andere“, fügte er hinzu. „Indem wir den Schnitt und andere agronomische Maßnahmen an die jeweilige Sorte anpassen, versuchen wir, eine gleichmäßigere Produktion zu gewährleisten. Natürlich gibt es immer noch einen gewissen Ertragsschwankungseffekt, aber wir reduzieren die Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren.“

Da die Ernte 2027 in weniger als sechs Monaten ansteht, werden die Bedingungen in den Plantagen in den kommenden Monaten maßgeblich die Menge und Qualität der nächsten Ernte bestimmen.

De Nicolò plant bereits, an der nächsten Ausgabe des NYIOOC für die südliche Hemisphäre teilzunehmen.

„Wir werden auf jeden Fall weiterhin daran teilnehmen“, schloss er.