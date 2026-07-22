Η Ε.Ε. εγκρίνει επείγουσα ενίσχυση ύψους 540 εκατομμυρίων ευρώ για τους αγρότες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε γεωργική ενίσχυση έκτακτης ανάγκης ύψους 540 εκατομμυρίων ευρώ και επέκτεινε τις επιλογές χρηματοδότησης για τις κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των υψηλών τιμών των λιπασμάτων και της ενέργειας.

Διατίθενται περισσότερα χρήματα στους Ευρωπαίους αγρότες, ενώ τα κράτη μέλη θα έχουν μεγαλύτερη ελευθερία να αποφασίζουν πώς θα διανεμηθούν αυτά τα χρήματα και ποιοι γεωργικοί τομείς και παραγωγοί χρειάζονται επειγόντως στήριξη.

Ως απάντηση στα επίμονα υψηλά κόστη των λιπασμάτων και της ενέργειας που συνδέονται με την κρίση στη Μέση Ανατολή, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 540 εκατομμύρια ευρώ από το γεωργικό της αποθεματικό, ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση σοβαρών γεωργικών κρίσεων.

Η Ε.Ε. έχει επίσης υιοθετήσει ρυθμιστικές αλλαγές που παρέχουν στις εθνικές κυβερνήσεις μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των κονδυλίων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Η ΚΓΠ αποτελεί το κύριο σύστημα της Ένωσης για τις γεωργικές επιδοτήσεις και τη χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης.

Οι αλλαγές επιτρέπουν στις κυβερνήσεις να προπληρώνουν τους αγρότες, να ανακατευθύνουν τα διαθέσιμα κονδύλια και να παρέχουν προσωρινή στήριξη ρευστότητας.

Στις 17 Ιουλίου, τα κράτη μέλη ενέκριναν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διανομή 540 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ε.Ε.

Η Γαλλία θα λάβει το μεγαλύτερο μερίδιο, ύψους 107,1 εκατομμυρίων ευρώ, ακολουθούμενη από την Πολωνία με 66,6 εκατομμύρια ευρώ και τη Γερμανία με 60,3 εκατομμύρια ευρώ.

Μεταξύ των κύριων ελαιοπαραγωγών χωρών της Ένωσης, η Ισπανία θα λάβει 50,2 εκατομμύρια ευρώ, η Ιταλία 45,6 εκατομμύρια ευρώ, η Ελλάδα 20,8 εκατομμύρια ευρώ, η Πορτογαλία 9,5 εκατομμύρια ευρώ και η Κύπρος 1,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το μέτρο αντιμετώπισης της κρίσης παρέχει στις εθνικές κυβερνήσεις σημαντικό περιθώριο για τον καθορισμό των δικών τους προτεραιοτήτων. Μπορούν να συμπληρώσουν τις επιχορηγήσεις τους με εγχώρια χρηματοδότηση ύψους έως και 200 τοις εκατό της συνεισφοράς της ΕΕ.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι τα χρήματα θα πρέπει να αποζημιώσουν τους αγρότες που έχουν πληγεί περισσότερο από τις οικονομικές απώλειες που συνδέονται με το υψηλότερο κόστος των λιπασμάτων και της ενέργειας.

Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν τις προτεραιότητές τους χρησιμοποιώντας αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, να αποφύγουν τις στρεβλώσεις της αγοράς και να διασφαλίσουν ότι οι αγρότες δεν θα αποζημιωθούν περισσότερες από μία φορές για τις ίδιες απώλειες.

Οι εθνικές κυβερνήσεις θα καθορίσουν ποιοι παραγωγοί έχουν πληγεί περισσότερο, πόσα χρήματα θα λάβει ο καθένας και αν πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε συγκεκριμένους τομείς, προϊόντα ή συστήματα παραγωγής.

Ο σχεδιασμός κάθε εθνικού προγράμματος ενίσχυσης θα καθορίσει εάν οι ελαιώνες είναι επιλέξιμοι και πώς θα υπολογίζονται οι πληρωμές τους.

Τα κράτη μέλη πρέπει να διανείμουν την έκτακτη ενίσχυση έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027. Η Επιτροπή δήλωσε ότι απαιτείται άμεση δράση, καθώς οι αγρότες θα πρέπει σύντομα να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τις αγορές και την παραγωγή εν όψει της περιόδου παραγωγής του 2027.

Παράλληλα με την κατανομή των 540 εκατομμυρίων ευρώ, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε ξεχωριστό κανονισμό που διευρύνει τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι κυβερνήσεις στο πλαίσιο της ισχύουσας ΚΓΠ.

Αν και τα δύο μέτρα βασίζονται σε διαφορετικούς πόρους χρηματοδότησης, και τα δύο αποτελούν μέρος της ευρύτερης αντίδρασης της Ε.Ε. στην αύξηση του κόστους των λιπασμάτων και της ενέργειας.

Ο κανονισμός θεσπίζει ένα προσωρινό πρόγραμμα ρευστότητας στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης για τους αγρότες που πλήττονται περισσότερο από την αύξηση του κόστους των λιπασμάτων και άλλων παραγωγικών δαπανών.

Μπορεί να χρηματοδοτηθεί με πόρους από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) που, διαφορετικά, ενδέχεται να παραμείνουν αδιάθετοι.

Το ΕΓΤΑΑ μπορεί να χρηματοδοτήσει έως και το 65% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση έως και το 200% της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ.

Προκειμένου να επιταχυνθεί η κατανομή και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, η ενίσχυση μπορεί να καταβάλλεται ως σταθερό ποσό ανά εκτάριο και να υλοποιείται μέσω των εθνικών στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.

Για το έτος υποβολής αιτήσεων του 2026, ο κανονισμός αυξάνει τη μέγιστη προκαταβολή για τις άμεσες ενισχύσεις από 70% σε 75% και επιτρέπει στα κράτη μέλη να καταβάλλουν τις εν λόγω ενισχύσεις νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Οι κυβερνήσεις μπορούν επίσης να προσαρμόσουν τις κατανομές των άμεσων πληρωμών τους για το 2027, ώστε να αντανακλούν τις εθνικές προτεραιότητες και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στους γεωργικούς τους τομείς.

Τα τελευταία αυτά μέτρα ακολουθούν την πρόσφατη αναστολή από την Ε.Ε. των δασμών στις εισαγωγές αμμωνίας και ουρίας από διάφορες χώρες. Η κίνηση αυτή είχε ως στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας αζωτούχων λιπασμάτων και τη μείωση του κόστους εισαγωγής.

Ενώ η αναστολή των δασμών στοχεύει στις τιμές και τις προμήθειες λιπασμάτων, τα πρόσφατα εγκεκριμένα οικονομικά μέτρα αποσκοπούν στην ανακούφιση της πίεσης που ήδη αισθάνονται οι αγρότες μέσω άμεσης ενίσχυσης, προκαταβολών και μεγαλύτερης ευελιξίας στη χρήση των γεωργικών κονδυλίων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε τις πρωτοβουλίες αυτές ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου δράσης για τα λιπάσματα, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, στη διαφοροποίηση των προμηθειών και στη μείωση της έκθεσης της Ευρώπης σε γεωπολιτικές διαταραχές και διαταραχές στην αγορά ενέργειας.

Οι αγροτικές οργανώσεις έχουν ασκήσει πίεση στις κυβερνήσεις να προχωρήσουν γρήγορα από την ευρωπαϊκή έγκριση στην εφαρμογή πρακτικών εθνικών προγραμμάτων ενίσχυσης.

Ο πρόεδρος της Ιρλανδικής Ένωσης Αγροτών, Francie Gorman, δήλωσε πρόσφατα σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η πρόταση ύψους 540 εκατομμυρίων ευρώ δεν έχει ακόμη αποφέρει απτή στήριξη στους αγρότες.

Προειδοποίησε ότι οι αγρότες χρειάζονται βεβαιότητα πριν από την αγορά λιπασμάτων για την παραγωγική περίοδο 2026-27 και ζήτησε μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση αντί για αποσπασματικές εθνικές δράσεις.

Η Copa-Cogeca, η ευρωπαϊκή οργάνωση-ομπρέλα που εκπροσωπεί τους αγρότες και τους γεωργικούς συνεταιρισμούς, εκτιμά ότι μόνο ο συνοριακός φόρος άνθρακα της Ε.Ε. επί των λιπασμάτων θα κοστίσει στους αγρότες 820 εκατομμύρια ευρώ το 2026.

Η οργάνωση ζήτησε άμεσες διασφαλίσεις, μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και μέτρα για τη διασφάλιση του εφοδιασμού με λιπάσματα για το 2027.

Το Συμβούλιο δήλωσε ότι τα μέτρα αποσκοπούν στο να παράσχουν στα κράτη μέλη τα εργαλεία για την παροχή επείγουσας και στοχευμένης βοήθειας, ενθαρρύνοντας παράλληλα την αποδοτικότερη χρήση λιπασμάτων και την υιοθέτηση βιολογικών, χαμηλών εκπομπών άνθρακα και κυκλικών εναλλακτικών λύσεων.

Η νομοθετική διαδικασία για τον κανονισμό της ΚΓΠ έχει πλέον ολοκληρωθεί. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.