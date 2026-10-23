Η Μεσόγειος συγκαταλέγεται στις περιοχές που θερμαίνονται ταχύτερα, καθώς ο ΟΗΕ εκδίδει νέα προειδοποίηση για το κλίμα

Ο ΟΗΕ ζητά δραστική μείωση των εκπομπών για τον περιορισμό της μελλοντικής αύξησης της θερμοκρασίας, ενώ νέα έρευνα καταγράφει μερικές από τις πιο απότομες αυξήσεις της θερμοκρασίας σε σημαντικές περιοχές παραγωγής ελαιολάδου της Μεσογείου.

Οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες αναμένεται να υπερβούν τα προβιομηχανικά επίπεδα κατά περισσότερο από 1,5 °C, σύμφωνα με νέα έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP).

«Αναβάλαμε τη λήψη μέτρων για το κλίμα και, κατά συνέπεια, λέμε ότι αυτό το παράθυρο ευκαιρίας έχει κλείσει, αλλά μπορούμε να το ανοίξουμε ξανά», δήλωσε η Ίνγκερ Άντερσεν, εκτελεστική διευθύντρια του UNEP, στη Financial Times. «Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιστρέψουμε σε μια κατάσταση που να μοιάζει με μια πραγματικότητα η οποία εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό διαχειρίσιμη».

Το UNEP προειδοποίησε ότι η αύξηση των εκπομπών και οι τρέχουσες κυβερνητικές πολιτικές έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε πορεία προς αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2,8 °C αυτόν τον αιώνα, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015, που προβλέπει τη διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας πολύ κάτω από τους 2 °C, ενώ παράλληλα καταβάλλονται προσπάθειες για τον περιορισμό της σε 1,5 °C.

Ο οργανισμός του ΟΗΕ ανέφερε τις αυξανόμενες εκπομπές στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και την Ινδονησία. Στις ΗΠΑ, η αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και η ανάκαμψη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα οδήγησαν στη μεγαλύτερη απόλυτη αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μεταξύ των κύριων εκπομπών το 2025.

Ωστόσο, το UNEP σκιαγράφησε μια πορεία σύμφωνα με την οποία οι παγκόσμιες θερμοκρασίες θα κορυφωθούν μεταξύ 1,7 °C και 1,8 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα περίπου στα μέσα του αιώνα, πριν επανέλθουν στα 1,5 °C ή χαμηλότερα έως το 2100.

Η επίτευξη αυτού του στόχου θα απαιτούσε δραστικές μειώσεις στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων μειώσεων κατά 18% έως το 2030, 45% έως το 2035 και 69% έως το 2040, όλες σε σχέση με τα επίπεδα του 2025.

«Η υπέρβαση του στόχου δεν σημαίνει παραίτηση. Μπορούμε ακόμα να την περιορίσουμε στο ελάχιστο και να την κάνουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομη – και να επαναφέρουμε τις θερμοκρασίες κάτω από 1,5 °C μέχρι το τέλος του αιώνα», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Η επιστροφή στον στόχο των 1,5 °C θα απαιτούσε επίσης την απομάκρυνση και τη μόνιμη αποθήκευση περίπου 320 δισεκατομμυρίων μετρικών τόνων διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του αιώνα, ποσότητα που ισοδυναμεί με περίπου οκτώ χρόνια παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα επίπεδα του 2024.

Ξεχωριστή έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Pure and Applied Geophysics» τον Μάιο του 2026 διαπίστωσε ότι η λεκάνη της Μεσογείου, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 95% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου, θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Αναλύοντας δεδομένα θερμοκρασίας από την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής «Copernicus», που αποτελεί μέρος του προγράμματος παρατήρησης της Γης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ερευνητές εντόπισαν στατιστικά σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στις μέσες μηνιαίες, εποχιακές και ετήσιες θερμοκρασίες σε σχεδόν ολόκληρη τη μεσογειακή περιοχή.

Ο Φεβρουάριος, ο Σεπτέμβριος και ο Νοέμβριος ήταν οι μόνοι μήνες κατά τους οποίους σημαντικά τμήματα της περιοχής, που κυμαίνονταν από 11 έως 25 τοις εκατό, δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές τάσεις θέρμανσης.

«Η πιο έντονη αύξηση της θερμοκρασίας παρατηρείται στη Βαλκανική Χερσόνησο, την Τουρκία, την ενδοχώρα της Ισπανίας και τη βορειοδυτική Αφρική», έγραψαν οι ερευνητές.

Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μερικές από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής ελαιολάδου στον κόσμο. Σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου έφτασε περίπου τα 3,57 εκατομμύρια μετρικούς τόνους κατά την καλλιεργητική περίοδο 2024/25, με την Ισπανία και μόνη της να αντιπροσωπεύει περίπου 1,42 εκατομμύρια τόνους.

«Η συγκριτική ανάλυση με 11 περιοχές μεγαλύτερης κλίμακας δείχνει ότι η Μεσόγειος συγκαταλέγεται μεταξύ των περιοχών με την ταχύτερη αύξηση της θερμοκρασίας παγκοσμίως», πρόσθεσαν οι ερευνητές. «Σε σχέση με τη βάση αναφοράς των μέσων του εικοστού αιώνα, οι τρέχουσες μέσες ετήσιες θερμοκρασίες είναι περίπου 1,4 °C έως 1,5 °C υψηλότερες στη Μεσόγειο και την Ευρώπη.»