Αργεντινός παραγωγός στοχεύει στην αγορά των ΗΠΑ με φρέσκο, βραβευμένο ελαιόλαδο

Με ιταλική τεχνογνωσία και ελαιώνες στους πρόποδες των Άνδεων της Αργεντινής, η Solara Estate προσφέρει στους καταναλωτές των ΗΠΑ φρεσκοσυλλεγμένο, βραβευμένο ελαιόλαδο κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ των συγκομιδών του Βόρειου Ημισφαιρίου.

Στους πρόποδες των Άνδεων, στη βορειοδυτική Αργεντινή, μια οικογένεια με ρίζες στη νότια Ιταλία προσπαθεί να καλύψει ένα εποχιακό κενό στις Ηνωμένες Πολιτείες, προμηθεύοντας βραβευμένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ενώ οι παραγωγοί του Βόρειου Ημισφαιρίου απέχουν μήνες από την επόμενη συγκομιδή τους.

Ο Αλεσάντρο Ντε Νικόλο, ιδρυτής της μάρκας Solara Estate, η οποία κέρδισε Χρυσό Βραβείο για το δυναμικό χαρμάνι της στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου NYIOOC του 2026, δήλωσε ότι η επιχείρηση ξεκίνησε τη δεκαετία του 2010, όταν ο θείος του φύτεψε 100 εκτάρια ελαιόδεντρων στη Λα Ριόχα.

«Στόχος μας είναι να φέρουμε ελαιόλαδο πολύ υψηλής ποιότητας στην αγορά των ΗΠΑ σε τιμή που δεν είναι υπερβολικά υψηλή. Το έχουμε τοποθετήσει ως ένα προσιτό προϊόν υψηλής ποιότητας. » – Alessandro De Nicolò, ιδρυτής της Solara Estate

«Πριν από περίπου 15 χρόνια, ο θείος μου άρχισε να μελετά την ιδέα αυτή μαζί με έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας», δήλωσε στην Olive Oil Times.

Σύμφωνα με τον Ντε Νικολό, οι περισσότεροι ελαιώνες γύρω από το Τσιλεσίτο, το οποίο έκτοτε έχει εξελιχθεί σε κέντρο της παραγωγής ελαιολάδου στην Αργεντινή, ήταν αφιερωμένοι στην παραγωγή επιτραπέζιων ελιών εκείνη την εποχή.

«Ήθελαν να διαπιστώσουν αν η γεωλογία, το κλίμα, οι υδάτινοι πόροι και οι εδαφικές συνθήκες θα επέτρεπαν τη δημιουργία ενός ελαιώνα αφιερωμένου εξ ολοκλήρου στην παραγωγή ελαιολάδου», είπε.

Τελικά κατέληξαν σε τέσσερις ποικιλίες — Arbequina, Arbosana, Coratina και Κορωνέικη — που επιλέχθηκαν για την προσαρμοστικότητά τους στις τοπικές συνθήκες καλλιέργειας και για τα γευστικά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να προσδώσουν σε ένα χαρμάνι.

Σήμερα, η εταιρεία La Colorada SA συνεργάζεται με ειδικούς από το Πανεπιστήμιο του Μπάρι, στην πατρίδα του Ντε Νικολό, στην καρδιά της ελαιοπαραγωγικής περιοχής της Απουλίας στην Ιταλία, για να δημιουργεί τα χαρμάνια των εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων της κάθε σεζόν.

«Οι ποικιλίες επιλέχθηκαν για διαφορετικούς λόγους, καθώς η καθεμία έχει ξεχωριστό γευστικό προφίλ», εξήγησε ο Ντε Νικολό. «Για παράδειγμα, η Coratina από την Ιταλία έχει πολύ πιο έντονο γευστικό προφίλ, με περισσότερες πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικά».

«Άλλες ποικιλίες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά», πρόσθεσε. «Η ιδέα ήταν να ξεκινήσουμε με αυτές τις τέσσερις ποικιλίες και να δούμε πώς θα αποδώσουν. Τελικά, τις κρατήσαμε και τις τέσσερις, επειδή μας άρεσε ο συνδυασμός των γεύσεων».

Οι ελαιώνες βρίσκονται στους πρόποδες των Άνδεων, σε υψόμετρο 600 μέτρων. Ο Ντε Νικολό θεωρεί την τοποθεσία ιδανική, με ελαφρώς επικλινές έδαφος που συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου παγετού το χειμώνα, άφθονη ηλιοφάνεια το καλοκαίρι και χαμηλή υγρασία που περιορίζει τις μυκητιακές ασθένειες και την πίεση από τα παράσιτα.

Το Solara Estate βρίσκεται κατά μήκος της γραφικής Εθνικής Οδού 74 της Αργεντινής, κοντά στο Chilecito στην επαρχία La Rioja. (Φωτογραφία: Solara Estate)

Το κύριο μειονέκτημα είναι η έλλειψη βροχοπτώσεων, γεγονός που καθιστά την άρδευση απαραίτητη. Αν και το πότισμα των δέντρων αυξάνει σημαντικά το κόστος παραγωγής, βοηθά επίσης την εταιρεία να διατηρεί σταθερές αποδόσεις και ποιότητα.

Αρχικά, η La Colorada παρήγαγε ελαιόλαδο για χύδην πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Με την εισαγωγή του Solara Estate, ωστόσο, η εταιρεία έχει στρέψει την προσοχή της προς το επώνυμο, premium ελαιόλαδο.

Η εταιρεία επεκτείνει επίσης την παραγωγική της ικανότητα για την προμήθεια φρέσκου ελαιολάδου στο Βόρειο Ημισφαίριο μεταξύ των συγκομιδών, έχοντας πρόσφατα φυτέψει επιπλέον 200 εκτάρια ελαιόδεντρων.

Η εταιρεία ξεκινά τη συγκομιδή στις αρχές Απριλίου, προκειμένου να διατηρήσει τα αρώματα και τις φαινολικές ενώσεις των ελιών. (Φωτογραφία: Solara Estate)

Η Solara Estate προσφέρει πλέον δύο προϊόντα: ένα δοχείο τριών λίτρων για εστιατόρια και πελάτες του τομέα της εστίασης, καθώς και ένα μπουκάλι 500 χιλιοστόλιτρων με το βραβευμένο μείγμα των ποικιλιών Arbosana, Coratina και Κορωνέικη.

Ο κ. De Nicolò δήλωσε ότι η συμμετοχή στο NYIOOC ήταν ένα προφανές βήμα, μόλις η εταιρεία αποφάσισε να λανσάρει μια φιάλη για τη λιανική αγορά.

«Αναπτύξαμε αυτό το έργο και τη μάρκα Solara Estate αποκλειστικά για την αγορά των ΗΠΑ», δήλωσε ο De Nicolò. «Πριν από περίπου ένα χρόνο, αρχίσαμε να εξετάζουμε ποιοι διαγωνισμοί ήταν οι πιο σημαντικοί και ευρέως αναγνωρισμένοι.»

«Τελικά, αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε [στο NYIOOC] για διάφορους λόγους: τη φήμη και το κύρος του διαγωνισμού, αλλά και επειδή, ως παραγωγοί στην Αργεντινή, θέλαμε να λάβουμε αξιολόγηση από έναν διαγωνισμό που δεν ήταν ούτε αργεντινικός ούτε νοτιοαμερικανικός, αλλά ένας από τους πιο έγκριτους διεθνείς διαγωνισμούς», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον De Nicolò, η διεθνής αναγνώριση ενισχύει επίσης τη θέση της εταιρείας στις διαπραγματεύσεις με τους διανομείς και προσελκύει το ενδιαφέρον μεγαλύτερων πελατών, συμπεριλαμβανομένων των εστιατορίων.

Η προσέγγιση της Solara Estate όσον αφορά την ποιότητα του ελαιολάδου επικεντρώνεται στην ταχεία επεξεργασία και την προσεκτική αποθήκευση. Το σύγχρονο ελαιοτριβείο της, εξοπλισμένο με μηχανήματα της Amenduni, βρίσκεται κοντά στους ελαιώνες, επιτρέποντας την έκθλιψη των ελιών σε λιγότερο από μία ώρα μετά τη συγκομιδή.

Η Solara Estate χρησιμοποιεί εξοπλισμό ελαιοτριβείου της Amenduni για την ψυχρή έκθλιψη του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου της, διατηρώντας τα αρώματα και τις ευεργετικές ουσίες του. (Φωτογραφία: Solara Estate)

«Συγκομίζουμε νωρίς [συνήθως την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου], οπότε οι αποδόσεις είναι χαμηλότερες», είπε ο De Nicolò. «Όλα γίνονται στο κτήμα μας. Δεν μεσολαβεί σχεδόν καθόλου χρόνος μεταξύ της συγκομιδής και της ελαιοτριβής.»

«Διαθέτουμε επίσης δεξαμενές από ανοξείδωτο χάλυβα με έλεγχο αζώτου και θερμοκρασίας», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι ολόκληρη η διαδικασία ελαιοποίησης πραγματοποιείται σε θερμοκρασία κάτω των 27 ºC, το όριο θερμοκρασίας που αντιστοιχεί στον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψυχρή έκθλιψη.

«Στόχος μας είναι να φέρουμε ελαιόλαδο πολύ υψηλής ποιότητας στην αγορά των ΗΠΑ σε τιμή που δεν είναι υπερπολυτελής. Το έχουμε τοποθετήσει ως ένα προσιτό προϊόν υψηλής ποιότητας».

Αν και η Solara Estate δεν πωλεί απευθείας στους καταναλωτές, ο De Nicolò ανέφερε ότι η προτεινόμενη λιανική τιμή για ένα μπουκάλι μισού λίτρου είναι 20 δολάρια (17,80 ευρώ). Ελπίζει ότι η τιμή αυτή θα προσελκύσει τους καταναλωτές της μεσαίας τάξης που ενδιαφέρονται για τη γεύση και την υγεία και αναζητούν ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας χωρίς να πληρώνουν τις υψηλότερες τιμές.

Η εταιρεία έχει ήδη αρχίσει να συνεργάζεται με διανομείς στη Νέα Υόρκη, το Κονέκτικατ και τη Φλόριντα.

Η Solara Estate καλλιεργεί τέσσερις ποικιλίες ελιάς — Arbequina, Arbosana, Coratina και Κορωνέικη — που έχουν επιλεγεί για την προσαρμοστικότητά τους στις τοπικές συνθήκες καλλιέργειας και τα συμπληρωματικά γευστικά χαρακτηριστικά τους. (Φωτογραφία: Solara Estate)

«Φυσικά, δεν είναι χαμηλή τιμή. Παραμένει μια τιμή υψηλής ποιότητας, αλλά… η τιμή μας μας επιτρέπει να καλύψουμε τα έξοδα άρδευσης, πρόωρης συγκομιδής, αζώτου και μεταφοράς. Μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να παράγουμε ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας.»

Η διατήρηση αυτών των εξόδων υπό έλεγχο παραμένει μια πρόκληση στην ασταθή οικονομία της Αργεντινής, παραδέχτηκε ο De Nicolò.

Μετά την εκλογή του Χαβιέρ Μιλέι το 2023, η κυβέρνησή του εφάρμοσε περικοπές δαπανών, αλλαγές στους κανονισμούς εισαγωγών και μέτρα για τη χαλάρωση των συναλλαγματικών ελέγχων, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον τριψήφιο πληθωρισμό. Παρ’ όλα αυτά, τα κόστη παραγωγής για τους ελαιοκαλλιεργητές συνέχισαν να αυξάνονται.

«Τα κόστη αυξάνονται στην Αργεντινή, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για ενέργεια και εργατικό δυναμικό. Γενικά, η λειτουργία της επιχείρησης γίνεται αρκετά δαπανηρή», δήλωσε ο Ντε Νικολό.

«Η ενέργεια αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς βασιζόμαστε στην άρδευση και αντλούμε νερό από πηγάδια, κάτι που καταναλώνει μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας», πρόσθεσε. «Αρχίζουμε να εξετάζουμε εναλλακτικές λύσεις, όπως η επένδυση σε ηλιακούς συλλέκτες».

Παρά τις μακροχρόνιες οικονομικές δυσκολίες της χώρας, ο De Nicolò εξέφρασε την ελπίδα ότι ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης θα βελτιώσουν τις επιχειρηματικές συνθήκες μακροπρόθεσμα.

Εν τω μεταξύ, η εταιρεία επιδιώκει να αντισταθμίσει τα αυξανόμενα κόστη εστιάζοντας στις εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Τα έσοδα σε δολάρια και ευρώ συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των εισροών παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού συγκομιδής.

«Τελικά, όλα εξαρτώνται από την τιμή που μπορούμε να επιτύχουμε για το ελαιόλαδό μας», είπε. «Αυτό μας βοηθά να καλύψουμε τα αυξανόμενα κόστη μας. Δεν είναι εύκολο, αλλά με σωστή διαχείριση, είναι δυνατό να λειτουργήσει μια κερδοφόρα επιχείρηση».

Παρά τις προκλήσεις, η La Colorada παρήγαγε 150.000 λίτρα ελαιολάδου το 2026.

Η προσεκτική επιλογή των ελιών πριν από την άλεση βοηθά τη La Colorada να διατηρήσει τη βραβευμένη ποιότητα του ελαιολάδου Solara Estate. (Φωτογραφία: Solara Estate)

«Ήταν μια καλή συγκομιδή», είπε ο De Nicolò. «Τα τελευταία χρόνια, δεν έχουμε αντιμετωπίσει ιδιαίτερα το φαινόμενο της εναλλασσόμενης παραγωγής, καθώς έχουμε εφαρμόσει αγρονομικές πρακτικές για να το μειώσουμε και να επιτύχουμε πιο σταθερή παραγωγή».

«Αυτό αφορά κυρίως τη διαχείριση των ελαιώνων, συμπεριλαμβανομένου του κλαδέματος και της άρδευσης. Ορισμένες ποικιλίες είναι πιο επιρρεπείς στην εναλλασσόμενη παραγωγή από άλλες», πρόσθεσε. «Προσαρμόζοντας το κλάδεμα και άλλες αγρονομικές πρακτικές ώστε να ταιριάζουν σε κάθε ποικιλία, προσπαθούμε να διατηρήσουμε μια πιο σταθερή παραγωγή. Φυσικά, εξακολουθεί να υπάρχει κάποια εναλλαγή στην παραγωγή, αλλά μειώνουμε τις διακυμάνσεις από έτος σε έτος».

Με τη συγκομιδή του 2027 να απέχει λιγότερο από έξι μήνες, οι συνθήκες στους ελαιώνες τους επόμενους μήνες θα συμβάλουν στον καθορισμό τόσο της ποσότητας όσο και της ποιότητας της επόμενης σοδειάς.

Ο De Nicolò σχεδιάζει ήδη να συμμετάσχει στην έκδοση του NYIOOC για το Νότιο Ημισφαίριο του επόμενου έτους.

«Σίγουρα θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε», κατέληξε.