Το Συμβούλιο Ελαιολάδου προωθεί σχέδιο για την εισαγωγή πιστώσεων άνθρακα από ελαιώνες στην ευρωπαϊκή αγορά

Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου σχεδιάζει να εναρμονίσει το σύστημα πιστωτικών μονάδων άνθρακα για τους ελαιώνες με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να το ενσωματώσει στο μητρώο της Ε.Ε. έως το τέλος του 2028.

Οι πιστώσεις άνθρακα που παράγονται από ελαιώνες στο πλαίσιο ενός προγράμματος του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου αναμένεται να διατεθούν προς πώληση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά την έγκριση της δεύτερης φάσης του προγράμματος «Carbon Balance Project» από τα κράτη μέλη, το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου επιβεβαίωσε στην Olive Oil Times ότι το σύστημα πιστοποίησης προορίζεται να είναι πλήρως συμβατό με το πλαίσιο πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απομάκρυνση άνθρακα και τη γεωργία άνθρακα.

Ο Juan Antonio Polo Palomino, επικεφαλής του Τμήματος Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος Ελαιολάδου του ΔΟΕ, δήλωσε ότι ο οργανισμός αναμένει να ξεκινήσει τη διαδικασία αναγνώρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2027. Στόχος είναι το πρόγραμμα να είναι πλήρως λειτουργικό και ενσωματωμένο στο μητρώο της Ε.Ε. έως τα τέλη του 2028.

Η δεύτερη φάση βασίζεται σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα που παρήγαγε 110 αξιολογήσεις ισοζυγίου άνθρακα, οι οποίες κάλυπταν περίπου 20.000 εκτάρια ελαιώνων σε 16 χώρες.

Κάθε αξιολόγηση συνέκρινε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από γεωργικές δραστηριότητες με το διοξείδιο του άνθρακα που απομακρύνθηκε από την ατμόσφαιρα και αποθηκεύτηκε στα ελαιόδεντρα και στο έδαφος.

Το ισοζύγιο που προκύπτει, εκφραζόμενο σε μετρικούς τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα ανά εκτάριο ετησίως, υποδεικνύει εάν ένας ελαιώνας αποτελεί καθαρή πηγή εκπομπών ή καθαρό αποθεματικό άνθρακα.

Αυτοί οι υπολογισμοί αποτελούν τη βάση για τον προσδιορισμό του αριθμού των πιστώσεων άνθρακα που μπορεί να αποφέρει ένα έργο ελαιοκαλλιέργειας. Κάθε πίστωση αντιπροσωπεύει γενικά έναν μετρικό τόνο ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα που απομακρύνθηκε από την ατμόσφαιρα ή του οποίου η εκπομπή αποτράπηκε, αφού το αποτέλεσμα έχει επαληθευτεί και πιστοποιηθεί ανεξάρτητα.

Σύμφωνα με τον Polo Palomino, το πιλοτικό πρόγραμμα επιβεβαίωσε τα συμπεράσματα προηγούμενων μελετών μοντελοποίησης που διεξήγαγε η IOC, οι οποίες εκτιμούσαν ότι οι ελαιώνες θα μπορούσαν να δεσμεύουν κατά μέσο όρο περίπου 4,16 μετρικούς τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα ανά εκτάριο ετησίως.

«Ο αριθμός αυτός επιβεβαιώθηκε μέσω διαδικασιών εξωτερικής επικύρωσης και πιστοποίησης, με χρήση των πρωτογενών δεδομένων που παρέχονται από 110 εκθέσεις που έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα», δήλωσε στην Olive Oil Times.

Ο Polo Palomino ανέφερε ότι το πιλοτικό πρόγραμμα κατέδειξε επίσης το ευρύ ενδιαφέρον για τη γεωργία άνθρακα σε ολόκληρο τον ελαιοκαλλιεργητικό τομέα. Έδειξε επίσης ότι η ψηφιακή πλατφόρμα της IOC μπορεί να προσφέρει «μια αξιόπιστη και ακριβή αξιολόγηση του ισοζυγίου άνθρακα σε διάφορα συστήματα ελαιοκαλλιέργειας».

Η πλατφόρμα παραμένει ελεύθερα διαθέσιμη σε καλλιεργητές, συνεταιρισμούς και άλλους φορείς του ελαιοκομικού τομέα. Οι χρήστες μπορούν να υπολογίσουν το ισοζύγιο άνθρακα μεμονωμένων ελαιώνων και να προσομοιώσουν πώς οι αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους.

Ενώ το πιλοτικό πρόγραμμα επικεντρώθηκε στη μέτρηση και την επικύρωση της δέσμευσης άνθρακα, η δεύτερη φάση θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της θεσμικής και τεχνικής υποδομής που απαιτείται για την πιστοποίηση και την καταχώριση εθελοντικών πιστώσεων άνθρακα.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, θα διατηρήσουμε στενό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την αναγνώριση στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού», δήλωσε ο κ. Polo Palomino.

«Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πιστώσεις που δημιουργούνται στο πλαίσιο του συστήματος της ΔΟΕ θα επιτύχουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο αξιοπιστίας και, ως εκ τούτου, τη μέγιστη αξία στην αγορά», πρόσθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλος της ΔΟΕ στο πλαίσιο της ισχύουσας Διεθνούς Συμφωνίας για το Ελαιόλαδο και τις Επιτραπέζιες Ελιές από το 2017.

Η τεχνολογία blockchain αναμένεται επίσης να ενσωματωθεί στη διαδικασία καταχώρισης.

«Η ΔΟΕ συμμετέχει επί του παρόντος σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα υπό την ηγεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Υπηρεσιών και της Γενικής Διεύθυνσης για τη Δράση για το Κλίμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο διερευνά τη χρήση της τεχνολογίας blockchain για την έκδοση πιστώσεων γεωργικής παραγωγής άνθρακα, παράλληλα με άλλες περιπτώσεις χρήσης», δήλωσε ο κ. Polo Palomino.

«Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, αποκτούμε εμπειρία από πρώτο χέρι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα πιστοποίησης μπορούν να δημιουργούν ψηφιακά tokens που καταγράφονται αυτόματα σε ένα δημόσιο μητρώο που λειτουργεί στην υποδομή blockchain της Ε.Ε.», πρόσθεσε.

Η IOC αναμένει ότι η εμπειρία αυτή θα της επιτρέψει να ενσωματώσει την τεχνολογία blockchain στο σύστημα πιστοποίησής της χωρίς να χρειαστεί να αναπτύξει μια ειδική πλατφόρμα από το μηδέν.

Σύμφωνα με τον Polo Palomino, το ευρύτερο όραμα της IOC είναι να δημιουργήσει ένα ψηφιακό περιβάλλον ικανό να διαχειρίζεται ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός έργου πιστωτικών μονάδων άνθρακα.

«Στόχος μας είναι να παρέχουμε ένα τεχνολογικό περιβάλλον που να είναι απλό στη χρήση, διαφανές, ισχυρό και αξιόπιστο τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους αγοραστές πιστώσεων άνθρακα», ανέφερε.

Το σύστημα αναμένεται να καλύπτει την εγγραφή των φορέων εκμετάλλευσης, την υποβολή δεδομένων έργων, την πιστοποίηση, τη δημιουργία ψηφιακών token και την καταχώριση των πιστώσεων άνθρακα στο δημόσιο μητρώο της Ε.Ε. για τους ευρωπαίους φορείς εκμετάλλευσης.

«Για τους φορείς εκτός της Ε.Ε. ή για τους ευρωπαίους φορείς που επιθυμούν να διαπραγματευτούν τις πιστώσεις τους σε άλλες αγορές, το σύστημα θα επιτρέπει επίσης την εγγραφή σε άλλες αναγνωρισμένες διεθνείς αγορές δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα», δήλωσε ο Polo Palomino.