El Mediterráneo, una de las regiones que más rápido se calienta, mientras la ONU lanza una nueva advertencia sobre el clima

La ONU insta a realizar recortes drásticos de las emisiones para limitar el calentamiento global en el futuro, mientras que un nuevo estudio señala algunos de los aumentos de temperatura más pronunciados en las principales zonas productoras de aceite de oliva del Mediterráneo.

Las temperaturas medias globales superarán los niveles preindustriales en más de 1,5 °C, según un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

«Hemos postergado la lucha contra el cambio climático y, en consecuencia, estamos diciendo que esta ventana se ha cerrado, pero podemos volver a abrirla», declaró Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, al Financial Times. «Esta es la única forma en que podemos volver a una realidad que, en gran medida, siga siendo manejable».

El PNUMA advirtió de que el aumento de las emisiones y las políticas gubernamentales actuales han puesto al mundo en la senda de un calentamiento global de 2,8 °C en este siglo, lo que supera con creces el objetivo del Acuerdo de París de 2015 de mantener el aumento de la temperatura muy por debajo de los 2 °C, al tiempo que se prosiguen los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C.

La agencia de la ONU citó el aumento de las emisiones en Estados Unidos, China e Indonesia. En EE. UU., el aumento de la demanda de electricidad y el repunte de la generación de energía a partir del carbón provocaron el mayor incremento absoluto de las emisiones de gases de efecto invernadero entre los principales emisores en 2025.

Sin embargo, el PNUMA esbozó una trayectoria en la que las temperaturas globales alcanzarían un máximo de entre 1,7 °C y 1,8 °C por encima de los niveles preindustriales a mediados de siglo, antes de volver a situarse en 1,5 °C o menos para 2100.

Para lograrlo, serían necesarias reducciones drásticas de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo un 18 % para 2030, un 45 % para 2035 y un 69 % para 2040, todo ello en relación con los niveles de 2025.

«Un rebasamiento no es una rendición. Todavía podemos hacer que sea lo más pequeño y breve posible, y volver a situar las temperaturas por debajo de 1,5 °C para finales de siglo», afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres.

Volver al objetivo de 1,5 °C también requeriría eliminar y almacenar de forma permanente unas 320 000 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono de la atmósfera a lo largo del siglo, lo que equivale aproximadamente a ocho años de emisiones globales de dióxido de carbono según los niveles de 2024.

Otra investigación publicada en la revista científica *Pure and Applied Geophysics* en mayo de 2026 reveló que la cuenca mediterránea, responsable de aproximadamente el 95 % de la producción mundial de aceite de oliva, se está calentando más rápidamente que la media mundial.

Tras analizar los datos de temperatura del Servicio de Cambio Climático de Copérnico, que forma parte del programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, los investigadores identificaron un calentamiento estadísticamente significativo en las temperaturas medias mensuales, estacionales y anuales en casi toda la región mediterránea.

Febrero, septiembre y noviembre fueron los únicos meses en los que una parte considerable de la región, que oscilaba entre el 11 % y el 25 %, no mostró tendencias de calentamiento estadísticamente significativas.

«El calentamiento más pronunciado se produce en la península balcánica, Turquía, el interior de España y el noroeste de África», escribieron los investigadores.

Estas zonas incluyen algunas de las regiones productoras de aceite de oliva más importantes del mundo. Según el Consejo Oleícola Internacional, la producción mundial de aceite de oliva alcanzó aproximadamente 3,57 millones de toneladas métricas en la campaña 2024/25, de las cuales solo España aportó alrededor de 1,42 millones de toneladas.

«El análisis comparativo con once regiones de mayor escala indica que el Mediterráneo se encuentra entre las regiones que se calientan más rápidamente en todo el mundo», añadieron los investigadores. «En relación con el valor de referencia de mediados del siglo XX, las temperaturas medias anuales actuales son aproximadamente entre 1,4 °C y 1,5 °C más altas en el Mediterráneo y en Europa».