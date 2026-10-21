Un productor argentino se lanza al mercado estadounidense con un aceite de oliva fresco y galardonado

Gracias a la experiencia italiana y a sus olivares situados en las estribaciones andinas de Argentina, Solara Estate ofrece a los consumidores estadounidenses un aceite de oliva recién cosechado y galardonado entre las cosechas del hemisferio norte.

En las estribaciones de los Andes, en el noroeste de Argentina, una familia con raíces en el sur de Italia se esfuerza por cubrir un vacío estacional en Estados Unidos suministrando aceite de oliva virgen extra galardonado, mientras que a los productores del hemisferio norte aún les quedan meses para su próxima cosecha.

Alessandro De Nicolò, fundador de la marca Solara Estate —que ganó un premio de oro por su mezcla intensa en el Concurso Mundial de Aceite de Oliva del NYIOOC de 2026—, explicó que la iniciativa comenzó en la década de 2010, cuando su tío plantó 100 hectáreas de olivos en La Rioja.

«Nuestro objetivo es llevar al mercado estadounidense un aceite de muy alta calidad a un precio que no sea de gama ultra-premium. Lo hemos posicionado como un producto premium asequible». — Alessandro De Nicolò, fundador de Solara Estate

«Hace unos 15 años, mi tío empezó a estudiar la idea con un profesor de la Universidad de Florencia», explicó a Olive Oil Times.

Según De Nicolò, la mayoría de los olivares de los alrededores de Chilecito —que desde entonces se ha convertido en un centro de producción de aceite de oliva en Argentina— se dedicaban en aquella época a la producción de aceitunas de mesa.

«Querían determinar si la geología, el clima, los recursos hídricos y las condiciones del suelo permitirían una plantación de olivos dedicada íntegramente a la producción de aceite», explicó.

Finalmente se decidieron por cuatro variedades —Arbequina, Arbosana, Coratina y Koroneiki—, seleccionadas por su adaptabilidad a las condiciones locales de cultivo y por los perfiles de sabor que podían aportar a una mezcla.

En la actualidad, la empresa, La Colorada S.A., colabora con expertos de la Universidad de Bari —en la ciudad natal de De Nicolò, situada en el corazón de la región olivarera italiana de Apulia— para elaborar sus mezclas de aceites de oliva virgen extra cada temporada.

«Las variedades se seleccionaron por diferentes motivos, ya que cada una tiene un perfil de sabor distinto», explicó De Nicolò. «Por ejemplo, la Coratina italiana tiene un perfil de sabor mucho más intenso, con más polifenoles y antioxidantes».

«Otras variedades tienen características diferentes», añadió. «La idea era empezar con estas cuatro variedades y ver cómo funcionaban. Al final, nos quedamos con las cuatro porque nos gustó la combinación de sabores».

Los olivares se encuentran en las estribaciones de los Andes, a una altitud de 600 metros. De Nicolò considera que la ubicación es ideal, con un terreno de suave pendiente que ayuda a reducir el riesgo de heladas en invierno, abundante sol en verano y baja humedad, lo que limita las enfermedades fúngicas y la presión de las plagas.

Solara Estate se encuentra a lo largo de la pintoresca Ruta Nacional 74 de Argentina, cerca de Chilecito, en la provincia de La Rioja. (Foto: Solara Estate)

El principal inconveniente es la escasez de precipitaciones, lo que hace que el riego sea imprescindible. Aunque el riego de los árboles aumenta considerablemente los costes de producción, también ayuda a la empresa a mantener unos rendimientos y una calidad constantes.

Inicialmente, La Colorada producía aceite de oliva para su venta a granel en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, con la introducción de Solara Estate, la empresa ha reorientado su enfoque hacia el aceite de oliva de marca y de alta gama.

La empresa también está ampliando su capacidad para suministrar aceite de oliva fresco al hemisferio norte entre cosechas, tras haber plantado recientemente otras 200 hectáreas de olivos.

La empresa comienza la cosecha a principios de abril para preservar los aromas y los compuestos fenólicos de las aceitunas. (Foto: Solara Estate)

Solara Estate ofrece ahora dos productos: un envase de tres litros para restaurantes y clientes del sector de la restauración, y una botella de 500 mililitros de su galardonada mezcla de variedades Arbosana, Coratina y Koroneiki.

De Nicolò afirmó que participar en el NYIOOC fue un paso lógico una vez que la empresa decidió lanzar una botella para el mercado minorista.

«Desarrollamos este proyecto y la marca Solara Estate exclusivamente para el mercado estadounidense», explicó De Nicolò. «Hace aproximadamente un año, empezamos a analizar qué concursos eran los más importantes y ampliamente reconocidos».

«Al final, decidimos participar [en el NYIOOC] por varias razones: la visibilidad y el prestigio del concurso, y también porque, como productores argentinos, queríamos recibir opiniones de un concurso que no fuera ni argentino ni sudamericano, sino uno de los concursos internacionales más prestigiosos», añadió.

Según De Nicolò, el reconocimiento internacional también refuerza la posición de la empresa en las negociaciones con los distribuidores y despierta el interés de los grandes clientes, incluidos los restaurantes.

El enfoque de Solara Estate respecto a la calidad del aceite de oliva se centra en un procesamiento rápido y un almacenamiento cuidadoso. Su moderna almazara, equipada con maquinaria Amenduni, se encuentra cerca de los olivares, lo que permite moler las aceitunas menos de una hora después de la recolección.

Solara Estate utiliza equipos de molienda de Amenduni para la extracción en frío de su aceite de oliva virgen extra, conservando así sus aromas y compuestos beneficiosos. (Foto: Solara Estate)

«Cosechamos temprano [normalmente la primera semana de abril], por lo que los rendimientos son menores», explicó De Nicolò. «Todo se hace en nuestra finca. Prácticamente no hay tiempo entre la cosecha y la molienda».

«También contamos con depósitos de acero inoxidable con control de nitrógeno y temperatura», añadió, señalando que todo el proceso de molienda se lleva a cabo por debajo de los 27 ºC, el umbral de temperatura asociado a la definición de extracción en frío de la Unión Europea.

«Nuestro objetivo es llevar al mercado estadounidense un aceite de muy alta calidad a un precio que no sea de gama ultra-premium. Lo hemos posicionado como un producto premium asequible».

Aunque Solara Estate no vende directamente a los consumidores, De Nicolò indicó que el precio de venta al público recomendado para una botella de medio litro es de 20 dólares (17,80 €). Espera que el precio resulte atractivo para los consumidores de clase media, preocupados por el sabor y la salud, que buscan un aceite de oliva de alta gama sin tener que pagar los precios más elevados.

La empresa ya ha comenzado a trabajar con distribuidores en Nueva York, Connecticut y Florida.

Solara Estate cultiva cuatro variedades de aceituna —Arbequina, Arbosana, Coratina y Koroneiki— seleccionadas por su adaptabilidad a las condiciones locales de cultivo y por sus perfiles de sabor complementarios. (Foto: Solara Estate)

«Por supuesto, no es un precio bajo. Sigue siendo un precio de gama alta, pero… nuestro precio nos permite cubrir los costes de riego, cosecha temprana, nitrógeno y transporte. Nos permite seguir produciendo aceite de oliva de alta calidad».

Mantener esos costes bajo control sigue siendo un reto en la volátil economía argentina, reconoció De Nicolò.

Tras la elección de Javier Milei en 2023, su Gobierno introdujo recortes en el gasto, cambios en la normativa de importación y medidas para flexibilizar los controles cambiarios con el fin de hacer frente a una inflación de tres dígitos. No obstante, los costes de producción para los olivareros han seguido aumentando.

«Los costes están aumentando en Argentina, incluidos los gastos de energía y mano de obra. En general, cada vez resulta más caro llevar adelante la explotación», afirmó De Nicolò.

«La energía es una preocupación especial porque dependemos del riego y bombeamos agua de pozos, lo que consume mucha electricidad», añadió. «Estamos empezando a evaluar alternativas, como invertir en paneles solares».

A pesar de las dificultades económicas que sufre el país desde hace tiempo, De Nicolò expresó su esperanza de que algunas de las reformas del Gobierno mejoren las condiciones empresariales a largo plazo.

Mientras tanto, la empresa busca compensar el aumento de los costes centrándose en las exportaciones a Estados Unidos y Europa. Los ingresos en dólares y euros ayudan a financiar los insumos de producción, incluido el equipo de cosecha.

«En última instancia, todo depende del precio que podamos obtener por nuestro aceite», afirmó. «Esto nos ayuda a cubrir nuestros costes crecientes. No es fácil, pero con una gestión adecuada, es posible llevar un negocio rentable».

A pesar de las dificultades, La Colorada produjo 150 000 litros de aceite de oliva en 2026.

La cuidadosa selección de las aceitunas antes de la molienda ayuda a La Colorada a mantener la calidad galardonada de su aceite de oliva Solara Estate. (Foto: Solara Estate)

«Ha sido una buena cosecha», afirmó De Nicolò. «En los últimos años, no hemos sufrido mucho el fenómeno de la alternancia de cosechas porque hemos estado trabajando en prácticas agronómicas para reducirlo y lograr una producción más constante».

«Esto implica principalmente la gestión del campo, incluyendo la poda y el riego. Algunas variedades son más propensas a la alternancia de producción que otras», añadió. «Al adaptar la poda y otras prácticas agronómicas a cada variedad, intentamos mantener una producción más constante. Por supuesto, sigue habiendo algo de alternancia en la producción, pero estamos reduciendo las fluctuaciones entre un año y otro».

A menos de seis meses de la cosecha de 2027, las condiciones en los olivares durante los próximos meses ayudarán a determinar tanto la cantidad como la calidad de la próxima cosecha.

De Nicolò ya tiene previsto participar en la edición del hemisferio sur del NYIOOC del año que viene.

«Sin duda, seguiremos participando», concluyó.