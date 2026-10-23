La Méditerranée figure parmi les régions qui se réchauffent le plus rapidement, alors que l'ONU lance un nouvel avertissement sur le climat

L'ONU appelle à des réductions drastiques des émissions afin de limiter le réchauffement climatique à venir, tandis que de nouvelles études mettent en évidence certaines des hausses de température les plus marquées dans les principales régions méditerranéennes productrices d'huile d'olive.

Selon un nouveau rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), les températures mondiales moyennes devraient dépasser de plus de 1,5 °C les niveaux préindustriels.

« Nous avons tardé à agir sur le plan climatique, et nous constatons donc que cette fenêtre d’opportunité s’est refermée, mais nous pouvons la rouvrir », a déclaré Inger Andersen, directrice exécutive du PNUE, au Financial Times. « C’est la seule façon de revenir à une réalité qui reste encore largement gérable. »

Le PNUE a averti que la hausse des émissions et les politiques gouvernementales actuelles placent le monde sur la voie d’un réchauffement climatique de 2,8 °C au cours de ce siècle, dépassant de loin l’objectif de l’Accord de Paris de 2015, qui consiste à maintenir la hausse des températures bien en deçà de 2 °C tout en poursuivant les efforts pour la limiter à 1,5 °C.

L’agence des Nations unies a cité la hausse des émissions aux États-Unis, en Chine et en Indonésie. Aux États-Unis, la hausse de la demande en électricité et la reprise de la production d’électricité à partir du charbon ont entraîné la plus forte augmentation absolue des émissions de gaz à effet de serre parmi les principaux émetteurs en 2025.

Toutefois, le PNUE a tracé une trajectoire selon laquelle les températures mondiales atteindraient un pic compris entre 1,7 °C et 1,8 °C au-dessus des niveaux préindustriels vers le milieu du siècle, avant de revenir à 1,5 °C ou moins d’ici 2100.

Pour y parvenir, il faudrait réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, notamment de 18 % d’ici 2030, de 45 % d’ici 2035 et de 69 % d’ici 2040, par rapport aux niveaux de 2025.

« Un dépassement temporaire ne signifie pas un abandon. Nous pouvons encore limiter ce dépassement au minimum et le rendre aussi bref que possible – et ramener les températures en dessous de 1,5 °C d’ici la fin du siècle », a déclaré le secrétaire général des Nations unies, António Guterres.

Pour revenir à l’objectif de 1,5 °C, il faudrait également extraire de l’atmosphère et stocker de manière permanente environ 320 milliards de tonnes de dioxyde de carbone au cours du siècle, ce qui équivaut à environ huit ans d’émissions mondiales de dioxyde de carbone aux niveaux de 2024.

Une autre étude publiée en mai 2026 dans la revue scientifique *Pure and Applied Geophysics* a révélé que le bassin méditerranéen, qui représente environ 95 % de la production mondiale d’huile d’olive, se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale.

En analysant les données de température fournies par le service Copernicus sur le changement climatique, qui fait partie du programme d’observation de la Terre de l’Union européenne, les chercheurs ont mis en évidence un réchauffement statistiquement significatif des températures moyennes mensuelles, saisonnières et annuelles sur la quasi-totalité de la région méditerranéenne.

Février, septembre et novembre ont été les seuls mois au cours desquels des portions substantielles de la région, allant de 11 à 25 %, n’ont pas présenté de tendances de réchauffement statistiquement significatives.

« Le réchauffement le plus marqué touche la péninsule balkanique, la Turquie, l’intérieur des terres espagnoles et le nord-ouest de l’Afrique », ont écrit les chercheurs.

Ces zones comprennent certaines des régions productrices d’huile d’olive les plus importantes au monde. Selon le Conseil oléicole international, la production mondiale d’huile d’olive a atteint environ 3,57 millions de tonnes métriques au cours de la campagne 2024/25, l’Espagne représentant à elle seule environ 1,42 million de tonnes.

« Une analyse comparative avec 11 régions de plus grande envergure indique que la Méditerranée figure parmi les régions du monde qui se réchauffent le plus rapidement », ont ajouté les chercheurs. « Par rapport à la référence du milieu du XXe siècle, les températures annuelles moyennes actuelles sont supérieures d’environ 1,4 °C à 1,5 °C en Méditerranée et en Europe. »