Un producteur argentin vise le marché américain avec une huile d'olive fraîche et primée

Grâce à son savoir-faire italien et à ses oliveraies situées dans les contreforts des Andes argentines, Solara Estate propose aux consommateurs américains une huile d'olive primée et fraîchement récoltée, entre deux récoltes de l'hémisphère nord.

Dans les contreforts des Andes, au nord-ouest de l’Argentine, une famille originaire du sud de l’Italie s’efforce de combler une lacune saisonnière aux États-Unis en fournissant une huile d’olive extra vierge primée, alors que les producteurs de l’hémisphère nord sont encore à plusieurs mois de leur prochaine récolte.

Alessandro De Nicolò, fondateur de la marque Solara Estate, qui a remporté une médaille d’or pour son assemblage corsé lors du Concours mondial d’huile d’olive NYIOOC 2026, a expliqué que l’aventure avait débuté dans les années 2010, lorsque son oncle avait planté 100 hectares d’oliviers dans la Rioja.

« Notre objectif est d’apporter une huile de très haute qualité sur le marché américain à un prix qui ne soit pas celui d’un produit ultra-haut de gamme. Nous l’avons positionnée comme un produit haut de gamme abordable. » – Alessandro De Nicolò, fondateur de Solara Estate

« Il y a environ 15 ans, mon oncle a commencé à étudier ce projet avec un professeur de l’université de Florence », a-t-il déclaré à Olive Oil Times.

Selon M. De Nicolò, la plupart des oliveraies autour de Chilecito, qui est depuis devenu un centre de production d’huile d’olive en Argentine, étaient à l’époque consacrées aux olives de table.

« Ils voulaient déterminer si la géologie, le climat, les ressources en eau et les conditions du sol permettraient d’implanter une oliveraie entièrement dédiée à la production d’huile », a-t-il expliqué.

Ils ont finalement retenu quatre variétés — Arbequina, Arbosana, Coratina et Koroneiki — sélectionnées pour leur adaptabilité aux conditions de culture locales et pour les profils aromatiques qu’elles pouvaient apporter à un assemblage.

Aujourd’hui, l’entreprise, La Colorada SA, collabore avec des experts de l’université de Bari, située dans la ville natale de M. De Nicolò, au cœur de la région oléicole italienne des Pouilles, pour assembler ses huiles d’olive extra vierges chaque saison.

« Ces variétés ont été choisies pour différentes raisons, car chacune possède un profil aromatique distinct », a expliqué M. De Nicolò. « Par exemple, la Coratina, originaire d’Italie, présente un profil aromatique beaucoup plus prononcé, avec davantage de polyphénols et d’antioxydants. »

« D’autres variétés présentent des caractéristiques différentes », a-t-il ajouté. « L’idée était de commencer avec ces quatre variétés et de voir comment elles se comportaient. Au final, nous les avons toutes les quatre conservées car nous avons apprécié la combinaison des saveurs. »

Les oliveraies sont situées dans les contreforts des Andes, à 600 mètres d’altitude. M. De Nicolò considère cet emplacement comme idéal, avec un terrain en pente douce qui contribue à réduire le risque de gel en hiver, un ensoleillement estival abondant et une faible humidité qui limite les maladies fongiques et la pression des ravageurs.

Le domaine Solara est situé le long de la pittoresque route nationale 74 en Argentine, près de Chilecito, dans la province de La Rioja. (Photo : Domaine Solara)

Le principal inconvénient est le manque de précipitations, ce qui rend l’irrigation indispensable. Bien que l’arrosage des oliviers alourdisse considérablement les coûts de production, il aide également l’entreprise à maintenir des rendements et une qualité constants.

À l’origine, La Colorada produisait de l’huile d’olive destinée à la vente en vrac aux États-Unis et en Europe. Cependant, avec le lancement de Solara Estate, l’entreprise s’est recentrée sur une huile d’olive haut de gamme de marque.

L’entreprise renforce également sa capacité à fournir de l’huile d’olive fraîche à l’hémisphère nord entre deux récoltes, après avoir récemment planté 200 hectares supplémentaires d’oliviers.

L’entreprise commence la récolte début avril afin de préserver les arômes et les composés phénoliques des olives. (Photo : Solara Estate)

Solara Estate propose désormais deux produits : un bidon de trois litres destiné aux restaurants et aux professionnels de la restauration, et une bouteille de 500 millilitres de son assemblage primé d’Arbosana, de Coratina et de Koroneiki.

M. De Nicolò a déclaré que la participation au NYIOOC s’imposait comme une étape logique dès lors que l’entreprise avait décidé de lancer une bouteille destinée à la vente au détail.

« Nous avons développé ce projet et la marque Solara Estate exclusivement pour le marché américain », a déclaré M. De Nicolò. « Il y a environ un an, nous avons commencé à nous renseigner sur les concours les plus importants et les plus reconnus. »

« Finalement, nous avons décidé de participer [au NYIOOC] pour plusieurs raisons : la visibilité et le prestige du concours, mais aussi parce qu’en tant que producteurs argentins, nous souhaitions obtenir un avis dans le cadre d’un concours qui ne soit ni argentin ni sud-américain, mais qui figure parmi les concours internationaux les plus prestigieux », a-t-il ajouté.

Selon M. De Nicolò, cette reconnaissance internationale renforce également la position de l’entreprise dans les négociations avec les distributeurs et suscite l’intérêt de clients plus importants, notamment les restaurants.

L’approche de Solara Estate en matière de qualité de l’huile d’olive repose sur un traitement rapide et un stockage soigné. Son moulin moderne, équipé de machines Amenduni, est situé à proximité des oliveraies, ce qui permet de broyer les olives moins d’une heure après la récolte.

Solara Estate utilise des équipements de broyage Amenduni pour extraire à froid son huile d’olive extra vierge, préservant ainsi ses arômes et ses composés bénéfiques. (Photo : Solara Estate)

« Nous récoltons tôt [généralement la première semaine d’avril], ce qui explique que les rendements soient plus faibles », a déclaré M. De Nicolò. « Tout est réalisé au sein de notre domaine. Il n’y a pratiquement aucun délai entre la récolte et le broyage. »

« Nous disposons également de cuves en acier inoxydable avec contrôle de l’azote et de la température », a-t-il ajouté, soulignant que l’ensemble du processus de broyage se déroule à une température inférieure à 27 °C, seuil associé à la définition de l’extraction à froid selon l’Union européenne.

« Notre objectif est de proposer une huile de très haute qualité sur le marché américain à un prix qui ne soit pas celui d’un produit ultra-haut de gamme. Nous l’avons positionnée comme un produit haut de gamme abordable. »

Bien que Solara Estate ne vende pas directement aux consommateurs, M. De Nicolò a indiqué que le prix de vente conseillé pour une bouteille d’un demi-litre est de 20 dollars (17,80 €). Il espère que ce prix séduira les consommateurs de la classe moyenne, soucieux de leur santé et du goût, qui recherchent une huile d’olive haut de gamme sans payer le prix fort.

L’entreprise a déjà commencé à collaborer avec des distributeurs à New York, dans le Connecticut et en Floride.

Solara Estate cultive quatre variétés d’olives — Arbequina, Arbosana, Coratina et Koroneiki — sélectionnées pour leur adaptabilité aux conditions de culture locales et leurs profils aromatiques complémentaires. (Photo : Solara Estate)

« Bien sûr, ce n’est pas un prix bas. C’est tout de même un prix haut de gamme, mais… notre prix nous permet de couvrir les coûts d’irrigation, de récolte précoce, d’engrais azotés et de transport. Cela nous permet de continuer à produire une huile d’olive de grande qualité. »

Maîtriser ces coûts reste un défi dans le contexte économique instable de l’Argentine, a reconnu M. De Nicolò.

Après l’élection de Javier Milei en 2023, son gouvernement a mis en place des réductions de dépenses, des modifications de la réglementation des importations et des mesures visant à assouplir le contrôle des changes afin de lutter contre une inflation à trois chiffres. Néanmoins, les coûts de production des oléiculteurs ont continué d’augmenter.

« Les coûts augmentent en Argentine, notamment les dépenses liées à l’énergie et à la main-d’œuvre. D’une manière générale, il devient assez coûteux d’exercer notre activité », a déclaré M. De Nicolò.

« L’énergie est une préoccupation particulière, car nous dépendons de l’irrigation et pompons l’eau à partir de puits, ce qui consomme beaucoup d’électricité », a-t-il ajouté. « Nous commençons à étudier des alternatives, comme l’investissement dans des panneaux solaires. »

Malgré les difficultés économiques de longue date que connaît le pays, M. De Nicolò a exprimé l’espoir que certaines des réformes du gouvernement améliorent les conditions d’activité à plus long terme.

Dans le même temps, l’entreprise cherche à compenser la hausse des coûts en se concentrant sur les exportations vers les États-Unis et l’Europe. Les recettes en dollars et en euros contribuent à financer les intrants de production, notamment le matériel de récolte.

« En fin de compte, tout dépend du prix que nous pouvons obtenir pour notre huile », a-t-il déclaré. « Cela nous aide à couvrir nos coûts croissants. Ce n’est pas facile, mais avec une bonne gestion, il est possible de diriger une entreprise rentable. »

Malgré ces difficultés, La Colorada a produit 150 000 litres d’huile d’olive en 2026.

Une sélection rigoureuse des olives avant le broyage permet à La Colorada de maintenir la qualité primée de son huile d’olive Solara Estate. (Photo : Solara Estate)

« Ce fut une bonne récolte », a déclaré M. De Nicolò. « Ces dernières années, nous n’avons pas connu beaucoup d’alternance de production, car nous avons mis en place des pratiques agronomiques visant à la réduire et à obtenir une production plus régulière. »

« Cela concerne principalement la gestion des vergers, notamment la taille et l’irrigation. Certaines variétés sont plus sujettes à l’alternance de production que d’autres », a-t-il ajouté. « En adaptant la taille et d’autres pratiques agronomiques à chaque variété, nous essayons de maintenir une production plus régulière. Il y a bien sûr encore un peu d’alternance de production, mais nous réduisons les fluctuations d’une année à l’autre. »

À moins de six mois de la récolte de 2027, les conditions dans les oliveraies au cours des prochains mois contribueront à déterminer à la fois la quantité et la qualité de la prochaine récolte.

De Nicolò prévoit d’ores et déjà de participer à l’édition « hémisphère sud » du NYIOOC de l’année prochaine.

« Nous continuerons sans aucun doute à y participer », a-t-il conclu.