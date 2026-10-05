अध्ययन से जैन में जैतून की खेती का 2,000 साल पुराना इतिहास सामने आया

दो साल के पुरातात्विक अध्ययन ने जेन में जैतून की खेती का पता लगभग 2,000 साल पहले तक लगाया है, इसके विस्तार को रोमन शासन से जोड़ते हुए और परिष्कृत कृषि प्रथाओं के प्रमाण उजागर किए हैं।

जेन में जैतून की खेती की उत्पत्ति पर दो साल का अध्ययन इस गर्मी में समाप्त हुआ, जिसके परिणाम प्रांतीय राजधानी में आयोजित जैतून-कृषि पुरातत्व पर पहली सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए।

स्थिर समस्थानिक विश्लेषण सहित विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं को इस क्षेत्र में जैतून की खेती के लगभग दो सहस्राब्दी पुराने होने के प्रमाण मिले, और इसका विस्तार आयरबेरियाई प्रायद्वीप पर रोमन साम्राज्य की प्रगति के साथ घनिष्ठ रूप से मेल खाता है।

ईसा पूर्व पहली शताब्दी तक, इस क्षेत्र के किसान शायद पहले से ही व्यवस्थित रूप से जैविक उर्वरक का उपयोग कर रहे थे।

जाएन विश्वविद्यालय की शोधकर्ता एवा मारिया मोंटेस मोया के नेतृत्व में हुई इस जांच में प्रांत के प्राचीन रोमन स्थलों, जिनमें एल सेरो डे ला अतालाया और एल सेरो डे लॉस विएंटोस शामिल हैं, के पुरातात्विक अवशेषों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जहाँ इस क्षेत्र की सबसे पुरानी जैतून की खेती की खादियों का दस्तावेजीकरण किया गया है।

स्टेबल आइसोटोप विश्लेषण, विशेष रूप से कार्बन-13 और नाइट्रोजन-15 का उपयोग करके, शोधकर्ताओं ने 1,000 से अधिक वर्षों के कृषि इतिहास का पुनर्निर्माण किया। इस कार्य ने पश्चिमी भूमध्यसागर में धीमी गति से बढ़ने वाले काष्ठीय पौधों से पहला आइसोटोपिक रिकॉर्ड तैयार किया।

पुरातात्विक अवशेषों के विश्लेषण से प्राकृतिक मिट्टी और जल की स्थितियों तथा समय के साथ खेती के तरीकों में कैसे बदलाव आया, इस बारे में भी जानकारी मिली।

शोधकर्ताओं के अनुसार, आयरिश प्रायद्वीप में जैतून की खेती धीरे-धीरे फैली, जो इस क्षेत्र में रोमन साम्राज्य के विस्तार के साथ-साथ हुई।

"हमारी जानकारी में पहली शताब्दी ईस्वी के बाद से ही कास्टुलो और मारक्विएस बाजोस जैसे स्थानों पर जैतून के तेल के उत्पादन के प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं," मॉन्टेस मोया ने कहा।

यह अवधि 19 ईसा पूर्व में रोम द्वारा आयरिश प्रायद्वीप पर विजय और क्षेत्र के रोमन साम्राज्य में बढ़ते एकीकरण के बाद की है। रोमन प्रशासनिक, आर्थिक और क्षेत्रीय प्रणालियाँ सदियों तक प्रमुख बनी रहीं।

उदाहरण के लिए, कास्तुलो ओरेटानिया में एक महत्वपूर्ण रोमन शहर था, जो ऐतिहासिक रूप से ओरेतानी लोगों से जुड़ा क्षेत्र था। यह क्षेत्र साम्राज्य के लिए वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया, जिसमें खनिज और जैतून का तेल शामिल थे।

स्पेन में जैतून की खेती की कालक्रम पर प्रकाश डालने के अलावा, इस शोध में परिष्कृत, संगठित कृषि प्रथाओं के सबूत मिले हैं।

उदाहरण के लिए, स्थिर नाइट्रोजन समस्थानियों के विश्लेषण से पता चला कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक, किसान शायद पहले से ही व्यवस्थित रूप से जैविक उर्वरक का उपयोग कर रहे थे। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह खोज इस बात का संकेत देती है कि व्यापक रोमन कृषि प्रणालियों के स्थापित होने से पहले ही इस प्रायद्वीप में कृषि का ज्ञान अच्छी तरह से विकसित था।

शोधकर्ताओं ने अध्ययन की गई अवधि के दौरान पर्यावरणीय परिस्थितियों की भी जांच की और रोमन काल से लेकर मध्ययुगीन काल तक पानी की उपलब्धता में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव पाए।

अधिक पानी की उपलब्धता के दौर, जिसमें प्रारंभिक रोमन साम्राज्य काल और बाद के अमीरात और खलीफ़ा काल शामिल हैं, कई स्थलों पर जैतून की अधिक गहन खेती के चरणों के साथ मेल खाते थे।

हालांकि, कुल मिलाकर, सबूत लगातार पानी की कमी की ओर इशारा करते हैं, ऐसी स्थितियाँ जो आज स्पेन के कई पारंपरिक वर्षा-आधारित जैतून के बागों द्वारा सामना की जाने वाली स्थितियों से बहुत अलग नहीं हैं।

यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन आइबेरियन आर्कियोलॉजी ने इस सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मॉन्टेस मोया वैज्ञानिक समन्वयक के रूप में कार्यरत थे।

आयोजकों ने कहा कि उनका इरादा इस सम्मेलन को ऐसे आयोजनों की एक श्रृंखला में पहला बनाने का है, जिसका उद्देश्य जैतून की खेती पर शोध को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाना और जैतून-उगाने की कला और उसके इतिहास के बारे में सार्वजनिक समझ बढ़ाना है।