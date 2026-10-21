बेहतरीन प्रदर्शन के बाद डलमेसियन जैतून उत्पादकों को सम्मानित किया गया

क्रोएशिया के स्प्लिट-डल्माटिया काउंटी के जैतून तेल उत्पादकों ने 2026 NYIOOC में अपनी सभी 25 प्रविष्टियों के लिए पुरस्कार जीते, जिससे क्षेत्रीय अधिकारियों ने इस क्षेत्र के लिए निरंतर समर्थन का वादा किया।

क्षेत्रीय अधिकारियों ने क्रोएशिया के स्प्लिट-डल्माटिया काउंटी के जैतून तेल उत्पादकों को सम्मानित किया, जब उन्होंने 2026 NYIOOC विश्व जैतून तेल प्रतियोगिता में अपनी सभी 25 प्रविष्टियों के लिए पुरस्कार जीते।

काउंटी के उत्पादकों ने 17 स्वर्ण पुरस्कार और आठ रजत पुरस्कार जीते, जिससे क्रोएशियाई जैतून तेल उत्पादकों के मजबूत प्रदर्शन में योगदान मिला, जिन्होंने देशभर में 128 पुरस्कार हासिल किए, जिनमें 103 स्वर्ण और 25 रजत शामिल हैं।

गुणवत्ता की बात करें तो, हम दुनिया में सबसे सुसंगत देश हैं। – फिलिप एर्सेग, ज़ादर के एक एनोलाजिस्ट

क्रोएशिया पुरस्कारों में इटली के बाद दूसरे स्थान पर रहा, जिसे 166 पुरस्कार मिले, जिसमें 121 स्वर्ण और 45 रजत पदक शामिल हैं। ग्रीस 106 पुरस्कारों के साथ तीसरे स्थान पर रहा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 94 और स्पेन 85 पुरस्कारों के साथ रहे।

"हम दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं," स्प्लिट-डल्माटिया काउंटी की जैतून उत्पादक ज़्लाटा शुंजीक ने कहा।

क्रोएशियाई उत्पादकों ने भी विशेष रूप से उच्च सफलता दर हासिल की। प्रस्तुत किए गए 144 तेलों में से 128 को पुरस्कार मिले, जो लगभग 89 प्रतिशत की सफलता दर दर्शाता है, जबकि इटली के लिए यह 79 प्रतिशत थी।

क्षेत्रीय अधिकारियों ने उत्पादकों को सम्मानित किया

स्प्लिट-डल्माटिया काउंटी के उत्पादकों के लिए यह मान्यता विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी: जमा किए गए सभी 25 तेलों को पुरस्कार मिले।

"ये पुरस्कार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं," शुंजीक ने कहा। "हम और भी बेहतर एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल बनाना चाहते हैं। हम इसके लिए जीते हैं, हम इसके लिए समर्पित हैं, और यह हमें जबरदस्त प्रोत्साहन देता है।"

स्प्लिट-डल्माटिया काउंटी के प्रिफेक्ट ब्लाज़ेन्को बोबन ने पुरस्कार विजेता उत्पादकों के लिए एक स्वागत समारोह की मेजबानी की, उन्हें उनकी उपलब्धियों पर बधाई दी, और इस क्षेत्र का समर्थन करने के लिए काउंटी की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया।

NYIOOC में एक उत्तम सफलता दर ने डलमेशियन जैतून उत्पादकों को मान्यता दिलाई है, भले ही बढ़ती लागत और सस्ते आयात से प्रतिस्पर्धा लाभप्रदता के लिए खतरा बनी हुई है।

बोबान ने उच्च-गुणवत्ता वाले डल्माटियन जैतून के तेल के लिए एक क्षेत्रीय पहचान की रक्षा और उसे मजबूत करने हेतु चार डल्माटियन काउंटियों के नेताओं की एक पहल पर प्रकाश डाला।

उन्होंने उद्योग के भविष्य को आकार देने के लिए उत्पादकों और कृषि विशेषज्ञों के बीच अधिक प्रचार और घनिष्ठ सहयोग का भी आह्वान किया, जिसमें सिंचाई और जंगली आग से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को बहाल करना शामिल है।

जलकर नष्ट हुई ज़मीन का अधिकांश हिस्सा पहले चीड़ के जंगलों से ढका हुआ था। बदलती जलवायु परिस्थितियों के बीच, उत्पादकों ने चीड़ के जंगलों को बहाल करने के बजाय उपयुक्त क्षेत्रों में जैतून के पेड़ लगाने का समर्थन किया।

बोबन ने कहा कि काउंटी जैतून के पेड़ों और अन्य फलों के पौधों की खरीद के लिए वित्तपोषण करना जारी रखेगी। उन्होंने उत्पादकों को काउंटी सहायता कार्यक्रमों के लिए नियमित रूप से आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया।

बोबान के अनुसार, स्प्लिट-डल्मेशिया काउंटी ने एक कार्यक्रम के माध्यम से भूमध्यसागरीय फलों के पेड़ों, जैतून के पेड़ों और अंगूर की बेलों के चार मिलियन से अधिक पौधों के वित्तपोषण में मदद की है, और यह कार्यक्रम जारी रहेगा।

पारंपरिक उत्पादन बाज़ार के दबावों का सामना करता है

क्रोएशियाई जैतून उत्पादकों और जैतून तेल उत्पादकों के संघ के अध्यक्ष, इविका ल्युबेनकोव ने डलमेशियाई जैतून तेलों की बेहतर मार्केटिंग और उपेक्षित कृषि भूमि की सिंचाई में सुधार का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं उत्पादकों को मूल्यवान पहचान दिलाती हैं, लेकिन इसके लिए प्रवेश शुल्क भी देना पड़ता है जो उत्पादक अक्सर अपनी जेब से भरते हैं।

हालांकि काउंटी सरकारें पहले से ही वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, ल्युबेनकोव ने तर्क दिया कि प्रतियोगिता खर्चों के लिए अधिक समर्थन अंतरराष्ट्रीय बाजारों में डलमेशिया की दृश्यता बढ़ाने में मदद करेगा।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि घरेलू उत्पादकों को अपने तेल बेचना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि क्रोएशियाई बाजार में सस्ते आयात बढ़ रहे हैं। ल्युबेनकोव ने कुछ आयातित उत्पादों की गुणवत्ता पर सवाल उठाया और कहा कि पारंपरिक उत्पादन विधियाँ स्थानीय रूप से उत्पादित तेलों की उच्च कीमतों में योगदान करती हैं।

जब उनसे कुछ इस्ट्रियन जैतून के तेलों की कीमतों के प्रति लीटर €40 तक पहुँचने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने क्रोएशियाई उत्पादन की श्रम-गहन प्रकृति की ओर इशारा किया।

स्पेन, इटली और अन्य भूमध्यसागरीय देशों के बड़े उत्पादकों के विपरीत, कई क्रोएशियाई उत्पादक भारी मात्रा में हाथ की मेहनत पर निर्भर हैं। ल्युबेनकोव के अनुसार, केवल तुड़ाई ही तेल की अंतिम कीमत का लगभग 40 से 50 प्रतिशत हिस्सा है।

हालांकि यांत्रिकीकरण लागत कम कर सकता है, उन्होंने कहा कि हाथ से कटाई से उत्पादकों को फलों को सावधानीपूर्वक चुनने और उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने की अनुमति मिलती है।

मात्रा से गुणवत्ता बेहतर

क्रोएशिया के दो प्रमुख जैतून उगाने वाले क्षेत्र, इस्ट्रिया और डलमेशिया, मिलकर सालाना अनुमानित 3,500 से 5,000 मीट्रिक टन जैतून का तेल उत्पादन करते हैं, जो स्पेन में उत्पादित 13 लाख टन से अधिक का एक छोटा सा हिस्सा है।

पैमाने में अंतर के बावजूद, क्रोएशियाई उत्पादकों का तर्क है कि उनकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के परिणाम उनके तेलों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाते हैं।

ज़ादर के एक एनोलाजिस्ट, फिलिप एर्सेग ने कहा, "जब गुणवत्ता की बात आती है, तो हम दुनिया में सबसे सुसंगत देश हैं।"

2026 NYIOOC में, इस्ट्रिया और पड़ोसी क्वार्नर क्षेत्र ने 54 पुरस्कार जीते, जिसमें 51 स्वर्ण पुरस्कार शामिल हैं। डलमेशिया की चार काउंटियों ने मिलकर 74 पुरस्कार जीते, जिसमें 52 स्वर्ण पुरस्कार शामिल हैं।

ये परिणाम व्यक्तिगत क्रोएशियाई उत्पादकों की निरंतर सफलता को भी दर्शाते हैं। इस्ट्रियन उत्पादक अविस्ट्रिया, उत्पादकों द्वारा उद्धृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की रैंकिंग में आठवें स्थान पर है, जबकि डलमेशियन उत्पादक इविचा व्लातकोविच ने 2017 से न्यूयॉर्क में 25 पुरस्कार जीते हैं।