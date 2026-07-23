इस्त्रीय उत्पादक शिक्षा और स्थिरता के इर्द-गिर्द जैतून तेल पर्यटन का निर्माण करता है

ब्रिस्ट बागों का भ्रमण, संवेदी शिक्षा और स्थानीय पाककला को मिलाकर दक्षिणी इस्त्रिया में जैतून तेल उत्पादन का वर्षभर परिचय आगंतुकों को प्रदान करता है।

वोड्नजान के आसपास की पहाड़ियों में, जो दक्षिणी इस्ट्रिया का एक सदी पुरानी जैतून उगाने की परंपरा वाला शहर है, एक पारिवारिक फार्म आगंतुकों के एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल से जुड़ने के तरीके को बदल रहा है।

स्थानीय इतिहास, आतिथ्य और शैक्षिक भ्रमण को मिलाकर, ब्रिस्ट इस क्षेत्र के बढ़ते ओलियोटूरिज़्म क्षेत्र में शुरुआती प्रतिभागियों में से एक बन गया है।

जब आप पूरी कहानी साझा करते हैं और पारदर्शिता और सच्चाई पर आधारित एक रिश्ता स्थापित करते हैं, तो आपको जीवन भर का ग्राहक मिलता है। – पुहार ओ'ग्रेडी,

एड्रियाटिक सागर और ब्रिजूनी राष्ट्रीय उद्यान के मनोरम दृश्य के साथ, यह संपत्ति सदियों पुराने जैतून के बागों में सैर, निर्देशित संवेदी चखने, स्थानीय व्यंजनों के साथ मेल-जोल और विला सांता मार्गरीटा में आवास की सुविधा प्रदान करती है।

पुहार ओ'ग्रेडी परिवार ने जैतून के बाग में एक नई बहुउद्देश्यीय सुविधा भी बनाई है।

दक्षिणी इस्त्रिया में वोड्नजान के पास ब्रिस्ट एस्टेट में पुहार ओ'ग्रेडी परिवार के सदस्य, जहाँ उत्पादक जैतून की खेती, संवेदी शिक्षा और ग्रामीण आतिथ्य को मिलाकर आगंतुकों को एक गहन ओलियोटूरिज़्म अनुभव प्रदान करता है। (फोटो: मरीना कोसिक ट्रबारा)

"नई इमारत में जैतून के तेल का तहखाना और बोतलिंग सुविधा, स्थानीय फलों और सब्जियों को संसाधित करने के लिए एक क्षेत्र, और एक आधुनिक चखने और खुदरा स्थान एक साथ लाया जाएगा," परिवार के व्यवसाय के लिए विपणन, चखने और शिक्षा की देखरेख करने वाली लेना पुहार ओ'ग्रेडी ने कहा।

एक आकस्मिक सैर से एक साल भर चलने वाले कार्यक्रम तक

पुरातत्वविद् और कला इतिहासकार के रूप में प्रशिक्षित, पुहार ओ'ग्रेडी अपने 73 वर्षीय पिता, सिल्वानो, और अपने पति, पॉल के साथ यह व्यवसाय चलाती हैं।

परिवार ने लगभग एक दशक पहले जैतून के तेल पर्यटन के अनुभव प्रदान करना शुरू किया, जिससे वे इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले इस्त्रिया के पहले उत्पादकों में से एक बन गए। जो अब एक संरचित व्यवसाय बन गया है, उसकी शुरुआत संयोग से हुई।

पुहार ओ'ग्रेडी ने कहा, "यह सब नॉर्वे के दो पर्यटकों के साथ बहुत ही सहज रूप से शुरू हुआ।" "हमारी दुकान में चखने के बाद, उन्होंने पूछा कि हमारे पेड़ वास्तव में कहाँ स्थित हैं।"

वोडनजान में ब्रिस्ट की दुकान पर लेना पुहार ओ'ग्रेडी और पॉल ओ'ग्रेडी, जहाँ यह परिवार निर्देशित चखने के लिए आगंतुकों का स्वागत करता है और उन्हें अपने पुरस्कार विजेता एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल से परिचित कराता है।

उन्होंने आगे कहा, "मेरे पति ने तुरंत ही उन्हें तीन किलोमीटर की चढ़ाई पर हमारे जैतून के बाग तक ले जाने की पेशकश की, जो समुद्र तल से 150 मीटर ऊपर है और ब्रिजूनी का नज़ारा दिखता है।" "उन्होंने उन्हें एक तात्कालिक दौरा कराया, और हमारे पारिवारिक इतिहास और खेती के तरीकों के बारे में बताया।"

पुहार ओ'ग्रेडी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, "वे पूरी तरह से प्रसन्न थे, और यही वह चिंगारी थी जिसने हमें दिखाया कि लोग ठीक उसी तरह के प्रत्यक्ष संपर्क की तलाश में थे।"

यह एस्टेट अब साल भर कार्यक्रम प्रदान करता है। इसका परिचयात्मक 'वॉक एंड टेस्ट एक्सपीरियंस' (Walk and Taste Experience) चरम पर्यटन मौसम से पहले और बाद में, हवा वाले या बारिश वाले दिनों सहित, उपलब्ध है।

इस दौरे में इस्ट्रियन जैतून की खेती के 2,000 साल के इतिहास के साथ-साथ खेती और कटाई की विधियों को भी शामिल किया गया है। इसमें 13वीं सदी के सेंट मार्गरेट चर्च का दौरा भी शामिल है, जो इस बाग के बगल में स्थित है।

शैक्षिक पैदल यात्रा के बाद वोडनजान में ब्रिस्ट की दुकान पर एक निर्देशित संवेदी विश्लेषण होता है।

मोमबत्ती की रोशनी में शिक्षा

गर्मियों के चरम मौसम के दौरान, जून से सितंबर तक, यह संपत्ति अपना विशेष शाम का कार्यक्रम, 'ऑलिव्स के नीचे एक शाम' (An Evening Under Olives) प्रदान करती है।

यह कार्यक्रम शाम ढलते ही बागों में एक इंटरैक्टिव चक्रीय पैदल यात्रा के साथ शुरू होता है। आगंतुक रोमन काल में उपयोग की जाने वाली विधियों से लेकर पुनर्योजी और सतत खेती तक की कृषि प्रथाओं के बारे में सीखते हैं।

पथों के किनारे बहाल की गई सूखी-पत्थर की दीवारें और काज़ूनी (पारंपरिक पत्थर के खेत के आश्रय) लगी हुई हैं। ये दोनों इस्ट्रियन सांस्कृतिक विरासत के प्रमुख प्रतीक हैं जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त परंपराओं से जुड़े हैं।

पुहार ओ'ग्रेडी ने कहा, "हम वाणिज्यिक उत्पाद को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। इसके बजाय, हमारा लक्ष्य दक्षिणी इसtria के राजदूत के रूप में काम करना और एक छोटे खेत के महत्व को प्रदर्शित करना है, जहाँ उत्पादक पूरी प्रक्रिया पर पूरा नियंत्रण बनाए रखता है।"

उन्होंने आगे कहा, "हम एक औद्योगिक संचालन बनना नहीं चाहते हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य छोटा, प्रामाणिक और टिकाऊ बने रहना है।"

मुख्य कार्यक्रम जैतून के पेड़ों पर सूरज डूबने के साथ शुरू होता है। बगान में किसी भी तरह की कृत्रिम रोशनी नहीं होती, इसलिए यह क्षेत्र पूरी तरह से मोमबत्तियों से रोशन होता है।

मेहमान वोड्नजान के पास ब्रिस्ट के मोमबत्ती की रोशनी वाले 'एनीविंग अंडर ऑलिव्स' कार्यक्रम के लिए इकट्ठा होते हैं, जहाँ निर्देशित चखने, स्थानीय भोजन के साथ मेल और कहानी सुनाने का सत्र आगंतुकों को इस्ट्रिया की जैतून उगाने की परंपराओं से जोड़ता है। (फोटो: मरीना कोसिक ट्रबारा)

इस माहौल में, पुहार ओ'ग्रेडी ब्रिस्ट एक्सक्लूसिव सिलेक्शन, परिवार के प्रमुख एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल, की एक संवेदी चखने का नेतृत्व करते हैं।

इस ब्रांड ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें न्यूयॉर्क में NYIOOC वर्ल्ड ऑलिव ऑयल कॉम्पिटिशन में स्वर्ण पुरस्कार भी शामिल हैं।

कार्यशाला के दौरान, मेहमान फलयुक्तता, कड़वाहट और तीखेपन सहित सकारात्मक गुणों की पहचान करके एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल का मूल्यांकन करना सीखते हैं।

स्वाद-परीक्षण के बाद पास के पारिवारिक खेतों के खाद्य पदार्थों के साथ एक अधिक अनौपचारिक पेयरिंग होती है, जिसके साथ वोड्नजान में उत्पादित स्पार्कलिंग वाइन परोसी जाती है।

पुहार ओ'ग्रेडी ने कहा, "जब आप पूरी कहानी साझा करते हैं और पारदर्शिता और सच्चाई पर आधारित एक रिश्ता स्थापित करते हैं, तो आप जीवन भर के लिए एक ग्राहक बनाते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारे पास यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर से अंतरराष्ट्रीय आगंतुक आते हैं जो कई बार लौटते हैं।" "भले ही वे पहले से ही शैक्षिक सामग्री जानते हैं, वे हमें बताते हैं कि यह शाम इस्ट्रिया की उनकी यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण बनी रहती है।"

एक व्यापक ओलियोटूरिज़्म अनुभव

कृषि व्यवसाय को आवास के साथ जोड़ने के लिए, परिवार ने विला सांता मार्गरीटा खोला।

छुट्टी के घर में एक बड़ा स्विमिंग पूल, एक आउटडोर समर किचन और ढकी हुई टैरेस शामिल हैं। अंदर, समकालीन डिज़ाइन को पारंपरिक तत्वों के साथ जोड़ा गया है, जिसमें लकड़ी जलाने वाली फायरप्लेस के साथ एक ओपन-प्लान लिविंग एरिया शामिल है।

विला में एक पूरी तरह से सुसज्जित रसोई और हॉट टब और सॉना के साथ एक निजी वेलनेस क्षेत्र भी शामिल है।

जैतून के तेल का उत्पादन, उपभोक्ता शिक्षा और ग्रामीण आतिथ्य को संयोजित करके, वोड्नजान उत्पादक ने एक विविध व्यावसायिक मॉडल विकसित किया है जो एक छोटे भूमध्यसागरीय खेत को क्षेत्र की पर्यटन अर्थव्यवस्था में भाग लेने में मदद करने के लिए बनाया गया है।