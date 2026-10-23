संयुक्त राष्ट्र द्वारा नई जलवायु चेतावनी जारी किए जाने के बीच भूमध्यसागरीय क्षेत्र सबसे तेज़ी से गर्म होने वाले क्षेत्रों में से एक है।

संयुक्त राष्ट्र भविष्य में गर्मी बढ़ने को सीमित करने के लिए उत्सर्जन में बड़े पैमाने पर कटौती की मांग करता है, जबकि नए शोध में प्रमुख भूमध्यसागरीय जैतून तेल उत्पादक क्षेत्रों में तापमान में कुछ सबसे तीव्र वृद्धि की पहचान की गई है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, औसत वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5°C से अधिक बढ़ने वाला है।

"हमने जलवायु के मामले में देरी की है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि यह अवसर समाप्त हो गया है, लेकिन हम इसे फिर से खोल सकते हैं," यूएनईपी की कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया। "यह एकमात्र तरीका है जिससे हम उस वास्तविकता के करीब लौट सकते हैं जो अभी भी काफी हद तक प्रबंधनीय है।"

यूएनईपी ने चेतावनी दी कि बढ़ते उत्सर्जन और मौजूदा सरकारी नीतियों ने दुनिया को इस सदी में 2.8°C ग्लोबल वार्मिंग की राह पर ला दिया है, जो 2015 के पेरिस समझौते के तापमान वृद्धि को 2°C से बहुत नीचे रखने और इसे 1.5°C तक सीमित करने के प्रयासों से कहीं अधिक है।

संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी ने संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और इंडोनेशिया में बढ़ते उत्सर्जन का हवाला दिया। अमेरिका में, उच्च बिजली की मांग और कोयला-चालित बिजली उत्पादन में उछाल ने 2025 में प्रमुख उत्सर्जकों में हरितगृह गैस उत्सर्जन में सबसे बड़ी निरपेक्ष वृद्धि को बढ़ावा दिया।

हालांकि, यूएनईपी ने एक ऐसा मार्ग बताया जिसमें वैश्विक तापमान सदी के मध्य तक पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.7°C से 1.8°C के बीच चरम पर पहुंच जाएगा, और फिर 2100 तक 1.5°C या उससे नीचे लौट आएगा।

इसे हासिल करने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारी कटौती की आवश्यकता होगी, जिसमें 2030 तक 18 प्रतिशत, 2035 तक 45 प्रतिशत, और 2040 तक 69 प्रतिशत की कमी शामिल है, यह सब 2025 के स्तरों के सापेक्ष है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, "अधिक बढ़ना आत्मसमर्पण नहीं है। हम अभी भी इसे यथासंभव छोटा और संक्षिप्त रख सकते हैं – और सदी के अंत तक तापमान को फिर से 1.5°C से नीचे ला सकते हैं।"

1.5°C के लक्ष्य पर लौटने के लिए सदी के दौरान वायुमंडल से लगभग 320 अरब मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने और स्थायी रूप से संग्रहीत करने की भी आवश्यकता होगी, जो 2024 के स्तर पर वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लगभग आठ वर्षों के बराबर है।

मई 2026 में वैज्ञानिक पत्रिका 'प्योर एंड एप्लाइड जियोफिजिक्स' में प्रकाशित एक अलग शोध में पाया गया कि भूमध्यसागरीय बेसिन, जो वैश्विक जैतून तेल उत्पादन का लगभग 95 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है, वैश्विक औसत की तुलना में अधिक तेजी से गर्म हो रहा है।

यूरोपीय संघ के पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम के हिस्से, कोपर्निकस जलवायु परिवर्तन सेवा से तापमान के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए, शोधकर्ताओं ने लगभग पूरे भूमध्यसागरीय क्षेत्र में औसत मासिक, मौसमी और वार्षिक तापमान में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि पाई है।

फरवरी, सितंबर और नवंबर ही वे महीने थे जिनमें इस क्षेत्र के 11 से 25 प्रतिशत तक के बड़े हिस्सों में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण गर्मी बढ़ने के रुझान नहीं देखे गए।

शोधकर्ताओं ने लिखा, "सबसे अधिक तापमान वृद्धि बाल्कन प्रायद्वीप, तुर्की, स्पेन के भीतरी हिस्से और उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में हो रही है।"

इन क्षेत्रों में दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण जैतून तेल उत्पादक क्षेत्र शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैतून परिषद के अनुसार, 2024/25 फसल वर्ष में वैश्विक जैतून तेल उत्पादन लगभग 3.57 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जिसमें अकेले स्पेन की हिस्सेदारी लगभग 1.42 मिलियन टन थी।

शोधकर्ताओं ने आगे कहा, "11 बड़े पैमाने के क्षेत्रों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि भूमध्यसागर दुनिया भर में सबसे तेज़ी से गर्म होने वाले क्षेत्रों में से एक है।" "बीसवीं शताब्दी के मध्य के आधारभूत स्तर की तुलना में, भूमध्यसागर और यूरोप में वर्तमान औसत वार्षिक तापमान लगभग 1.4°C से 1.5°C अधिक है।"