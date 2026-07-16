प्रोवेंस में नया जैतून तेल प्रशिक्षण और चखने का केंद्र खुला

डोमेन डे ला रॉयेरे में नया केंद्र प्रमाणित प्रशिक्षण, संवेदी कार्यशालाएँ और गुणवत्ता, स्थिरता तथा जैतून पर्यटन से संबंधित कार्यक्रम प्रदान करेगा।

दक्षिणी फ्रांस के लुबेरॉन क्षेत्र के एक गाँव ओपेडे में डोमेन डे ला रॉयेरे में एक नया पेशेवर जैतून तेल प्रशिक्षण और चखने का केंद्र खुला है।

यह केंद्र L'HOVE द्वारा स्थापित किया गया था, जो L'Huile d'Olive Vierge Extra का संक्षिप्त नाम है, और Domaine de La Royère के मालिकों वैलेरी और यानिक पनागियोटिस के साथ साझेदारी में है।

L'HOVE का संचालन ओलियोलॉजिस्ट (जैतून के तेल के विशेषज्ञ) सेसिल ले गैलियर्ड, सेसिल क्रोन और अलेक्जेंड्रा गौक्वेलिन-रोशे द्वारा किया जाता है। संगठन ने कहा कि यह नई सुविधा जैतून के तेल क्षेत्र में पेशेवर प्रशिक्षण, उपभोक्ता शिक्षा और तकनीकी आदान-प्रदान के अवसर प्रदान करेगी।

इस केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय जैतून परिषद द्वारा स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार सुसज्जित एक पेशेवर जैतून तेल चखने का कमरा, साथ ही कक्षाएं और संवेदी कार्यशालाओं के लिए स्थान शामिल हैं।

जैतून उगाने वालों, मिल मालिकों, वितरकों, शेफ और अन्य खाद्य पेशेवरों के लिए कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। पाठ्यक्रम में जैतून तेल मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों को कवर करने वाले तकनीकी पाठ्यक्रम और फ्रांस कंपेतेन्सेस द्वारा मान्यता प्राप्त एक पेशेवर प्रमाणन शामिल है।

Three curved glass cups filled with olive oil sit on a table next to a color palette.

ल'होव ने कहा कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम सितंबर में शुरू होने वाले हैं, जो पूरे वर्ष केंद्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के पूरक होंगे।

संगठन जैतून के तेल की गुणवत्ता, जल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य और जैतून-चक्की के उप-उत्पादों के उत्पादक उपयोग से संबंधित चर्चाओं और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए इस स्थल का उपयोग करने की भी योजना बना रहा है।

अध्ययन के अन्य क्षेत्रों में सतत उत्पादन, जैव विविधता, संवेदी विश्लेषण और जैतून तेल पर्यटन के विकास शामिल होने की उम्मीद है।

ल'होव ने कहा कि उसका इरादा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी विकसित करने का है, हालांकि विशिष्ट सहयोग की अभी घोषणा नहीं की गई है।

इस स्थल की भविष्य की योजनाओं में जैतून की किस्मों को समर्पित एक अर्बोरेटम, एक प्रयोगात्मक जैतून मिल, वैज्ञानिक बैठकें और सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम शामिल हैं।

केंद्र के संस्थापकों ने कहा कि यह पहल पेशेवर प्रशिक्षण और तकनीकी प्रथाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से फ्रांस और अन्य भूमध्यसागरीय जैतून-उत्पादक देशों के बीच सहयोग का भी समर्थन करेगी।