ग्रीस में जैतून की खेती में थोड़ा सुधार, लेकिन दीर्घकालिक गिरावट जारी

ग्रीस के सांख्यिकीय प्राधिकरण के नए आंकड़े दिखाते हैं कि 2024 में जैतून के बागों के लिए समर्पित भूमि में वृद्धि हुई, जिससे एक दशक की गिरावट का सिलसिला टूट गया, हालांकि किसान एक बूढ़ी होती कार्यबल और ठहरे हुए क्षेत्र के बारे में चेतावनी दे रहे हैं।

नए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अन्य प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल में कमी आने के बावजूद ग्रीस में जैतून की खेती स्थिर बनी हुई है।

पिछले महीने जारी ग्रीक सांख्यिकी प्राधिकरण ELSTAT के वार्षिक कृषि सर्वेक्षण में पाया गया कि मक्का, कपास और अंगूर की बेल जैसी मुख्य फसलों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि 2024 में घट गई। हालांकि, जैतून के लिए आरक्षित भूमि में मामूली वृद्धि हुई, जो 2023 में 692,480 हेक्टेयर से बढ़कर 2024 में 695,050 हेक्टेयर हो गई, यानी 0.4 प्रतिशत की वृद्धि।

ये आंकड़े पुष्टि करते हैं कि जैतून, ग्रीस के स्थायी रोपणों में अब भी सबसे लोकप्रिय फसल बनी हुई है, जो अंगूर की बेलों या गुठलीदार फलों के पेड़ों की तुलना में लगभग दस गुना अधिक भूमि पर फैली हुई है।

अब जैतून के बाग देश की कुल खेती योग्य भूमि का लगभग एक-पांचवां हिस्सा हैं, और सभी ग्रीक किसानों में से एक तिहाई किसी न किसी रूप में जैतून के पेड़ की खेती में लगे हुए हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि 2024 के आँकड़े एक लंबे समय से चली आ रही प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं: ग्रीक किसान अनाज, तंबाकू और मकई सहित पारंपरिक बोआई योग्य फसलों को छोड़कर, अधिक लाभदायक पेड़-पौधों की फसलों, मुख्य रूप से जैतून, की ओर बढ़ रहे हैं।

फिर भी, एक लंबी अवधि का दृष्टिकोण एक अधिक जटिल कहानी बताता है। पिछले दशक में, ग्रीस में जैतून के बागों के लिए आरक्षित कुल भूमि क्षेत्रफल 2015 में 747,660 हेक्टेयर से घटकर 2024 में 695,050 हेक्टेयर हो गया, जो 7 प्रतिशत से अधिक की गिरावट है।

2015 के बाद से जैतून के बागों में हर साल गिरावट आई, जब तक कि 2024 में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि ने अंततः इस गिरावट के रुझान को बाधित नहीं कर दिया।

ग्रीक नर्सरी उत्पादकों के संघ के प्रमुख सोतिरिस सालिस ने कहा, "ग्रीक जैतून तेल का क्षेत्र गिरावट में है, और सरकारी हस्तक्षेप अनुपस्थित है।"

उन्होंने आगे कहा, "ग्रीस में अधिकांश जैतून किसान पुरानी पीढ़ी के हैं, और युवा पीढ़ी के इसे संभालने का कोई संकेत नहीं है।" "कुछ किसान जैतून की खेती की ओर रुख कर सकते हैं, लेकिन बढ़ती लागत एक निवारक कारक बन गई है। हम पूरे देश में जैतून के बागों को बिना देखभाल के पड़े हुए देख रहे हैं।"

जैतून से ढकी भूमि में गिरावट, कमजोर जनसांख्यिकी, किसानों को अपर्याप्त प्रशिक्षण, उच्च उत्पादन लागत और लगातार बदलते मौसम से प्रेरित, ग्रीस के कृषि क्षेत्र में एक व्यापक पीछे हटने को दर्शाती है।

विश्लेषकों का अनुमान है कि यदि इस क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बने रहना है, तो आने वाले वर्षों में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लगभग 200,000 ग्रीक किसानों की जगह युवा उत्तराधिकारियों को लाना होगा।

एथेंस में डायोनोसिस अनुसंधान और नीति संस्थान के शोधकर्ताओं ने इस क्षेत्र के 2026 के एक विश्लेषण में लिखा, "ग्रीक कृषि क्षेत्र एक वास्तविक मोड़ पर है।"

रिपोर्ट में कहा गया, "देश के पास वास्तविक फायदे हैं: अद्वितीय मिट्टी और जलवायु की स्थिति, महत्वपूर्ण जैव विविधता, मूल स्थान के संरक्षित नामों वाले उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, और विशिष्ट फसलों और पशुपालन में एक लंबी परंपरा।"

"दूसरी ओर, ये फायदे ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त परिस्थितियाँ नहीं बनाते हैं, क्योंकि उत्पादक आधार बूढ़ा हो रहा है, भूमि खंडित बनी हुई है, प्रशिक्षण अपर्याप्त है, बुनियादी ढांचे की कमी है, जलवायु संबंधी दबाव बढ़ रहे हैं, और राज्य कृषि क्षेत्र में विकास के लिए एक स्थिर वातावरण प्रदान करने में असमर्थ है।"