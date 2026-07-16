ब्राज़ील ने शीर्ष-स्तरीय जैतून के तेलों को अलग करने के लिए प्रीमियम सील लॉन्च की।

ब्राज़ील में एक नया प्रमाणन कार्यक्रम उपभोक्ता विश्वास बनाने और घरेलू जैतून के तेलों को आयातित प्रतिस्पर्धियों से अलग दिखाने के लिए उत्पादकों द्वारा अतिरिक्त कुंवारी श्रेणी से कहीं ऊपर गुणवत्ता मानक निर्धारित करता है।

"आज, विदेश से आने वाले अधिकांश उत्पाद मुश्किल से ही एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून तेल के रूप में योग्य ठहरते हैं। "उद्देश्य यह है कि सुपर-प्रीमियम एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून तेल बाजार में पेश किए जाएँ और ब्राज़ीलियाई उपभोक्ताओं को यह समझने में मदद की जाए कि एक बहुत उच्च-गुणवत्ता वाला जैतून तेल कैसा स्वाद देता है," ब्राज़ीलियाई जैतून तेल उत्पादक संघ इब्राओलिवा के अध्यक्ष फ्लैवियो ओबिनो ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया।

ब्राज़ील के प्रमुख जैतून तेल उत्पादक राज्य, रियो ग्रांडे डो सुल में, इब्राओलिवा ने सेलो प्रीमियम ओरगेम ई क्वालिडे आरएस विकसित किया है, एक प्रमाणन कार्यक्रम जो एक्स्ट्रा वर्जिन को एक आधार मानते हुए उन जैतून के तेलों की पहचान करता है जो काफी सख्त गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं।

अब अपने दूसरे सीज़न में, यह कार्यक्रम राज्य के भीतर उगाए और पीसे गए जैतून से उत्पादित एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल के व्यक्तिगत लॉट को प्रमाणित करता है, जो इस श्रेणी के लिए पारंपरिक रूप से आवश्यक गुणवत्ता मानदंडों से भी बेहतर गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं।

कार्यक्रम के नियमों के तहत, जैतून मिलों को ब्राजील के कृषि मंत्रालय और प्रोडुटोस प्रीमियम, जो कि उच्च-मूल्य-वर्धित स्थानीय उत्पादों को मान्यता देने वाला राज्य कार्यक्रम है, के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

इस मूल्यांकन में जैतून की उत्पत्ति, भौतिक-रासायनिक विशेषताएं और संवेदी गुणवत्ता पर विचार किया जाता है। जबकि एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल में 0.8 प्रतिशत तक की मुक्त अम्लता हो सकती है, प्रीमियम सील के लिए आवेदन करने वाले तेलों में यह 0.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ओबिनो ने K232, K270 और ΔK सहित सख्त पराबैंगनी अवशोषण मानदंडों का भी हवाला दिया, साथ ही शून्य दोषों की संवेदी आवश्यकता और कम से कम तीन का मध्यक फ्रूटिनेस स्कोर, चाहे तेल हरा हो या पका हुआ, यह उच्च-गुणवत्ता वाले एक्स्ट्रा वर्जिन मानकों के साथ ताजगी और स्थिरता को इंगित करता है।

आवेदन करने के लिए, उत्पादक प्रत्येक लॉट से बिना वाणिज्यिक लेबल वाली इब्राओलिवा की दो 250-मिलीलीटर की बोतलें जमा करते हैं, जिन पर ब्रांड, लॉट नंबर और तेल मोनोवेरायटल है या मिश्रण है, यह जानकारी अंकित होती है। एक बोतल का विश्लेषण किया जाता है, जबकि दूसरी को काउंटर-सैंपल के रूप में रखा जाता है। कोई भी संवेदी दोष लॉट को अयोग्य घोषित कर देता है।

ओबिनो के अनुसार, इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह है कि सील पूरे उत्पादकों को नहीं, बल्कि व्यक्तिगत लॉट को दी जाती है।

ओबिनो ने कहा, "यह महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यक्तिगत लॉट की पहचान योग्य होनी चाहिए।" "यहाँ सील गुणा करने का कोई चमत्कार नहीं है। मेरे पास एक विशिष्ट बैच होता है जो भौतिक-रासायनिक और संवेदी विश्लेषण से गुजरता है, और केवल उसी बैच को प्रीमियम सील प्राप्त होती है। उत्पादक इस सील का उपयोग अन्य बैचों या उन जैतून के तेलों के लिए नहीं कर सकता है जिन्हें प्रमाणित नहीं किया गया है। यह एकल, पहचाने जाने योग्य बैच होना चाहिए।"

ओबिनो ने कहा कि यह तरीका उस भ्रम से बचाता है जो तब पैदा होता है जब पुरस्कार किसी उत्पादक के पूरे पोर्टफोलियो पर व्यापक रूप से लागू किए जाते हैं। उन्होंने कहा, "कभी-कभी लोग अपनी सर्वश्रेष्ठ जैतून की तेल को एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भेजते हैं, जीतते हैं, और फिर उस पदक का उपयोग अपने द्वारा उत्पादित किसी भी जैतून के तेल के लिए करते हैं। हमारी प्रणाली में, सील सख्ती से पहचाने जा सकने वाले बैचों तक ही सीमित है।"

ओबिनो के लिए, यह सील एक विपणन उपकरण से कहीं बढ़कर है। यह घरेलू जैतून के तेल में विश्वास बनाने और एक ऐसे बाजार में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है जो अभी भी आयात पर हावी है। चूंकि ब्राजील के उत्पादक कीमत या मात्रा पर बड़े विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को गुणवत्ता, पता लगाने की क्षमता और उपभोक्ता शिक्षा के माध्यम से खुद को अलग करना होगा।

ओबिनो ने कहा, "हमारा ध्यान पूरी तरह से सुपर-प्रीमियम स्तर पर है।" "फिलहाल, हमारा ध्यान पूरी तरह से उच्च खरीद शक्ति वाले उपभोक्ताओं पर है, जो एक अलग तरह के जैतून के तेल के लिए भुगतान कर सकते हैं।"

इस रणनीति ने कैपोलिवो जैसे उत्पादकों के बीच गूंज पैदा की है। कंपनी की विपणन और संचार निदेशक, कैरोलिना कैपोआनी ने कहा कि यह प्रमाणन उच्च-गुणवत्ता वाले ब्राजील के जैतून के तेल को अलग दिखाने की चाह रखने वाले उत्पादकों के लिए "एक मुहर से कहीं अधिक" का प्रतिनिधित्व करता है।

उन्होंने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "यह एक तकनीकी मान्यता है जो रियो ग्रांडे डो सुल में उत्पादित जैतून के तेल की उत्कृष्टता की गवाही देती है, और बाग के प्रबंधन से लेकर निष्कर्षण और बोतलबंदी तक किए गए कार्य को महत्व देती है।"

कैपोआनी ने कहा कि संवेदी मूल्यांकन प्रक्रिया कार्यक्रम की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। उन्होंने कहा, "जैतून के तेलों का प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण किया जाता है, जो फ्रूटिनेस (ताजगी), कड़वाहट और तीखेपन जैसे सकारात्मक गुणों के साथ-साथ दोषों की अनुपस्थिति को भी सत्यापित करते हैं।" "यह उपभोक्ताओं को एक अतिरिक्त गारंटी प्रदान करता है कि वे एक ऐसा उत्पाद खरीद रहे हैं जो कड़े गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करता है।"

उन्होंने आगे कहा कि यह सील इस लंबे समय से चली आ रही धारणा को बदलने में भी मदद कर सकती है कि आयातित जैतून का तेल स्वाभाविक रूप से बेहतर होता है।

कैपोआनी ने कहा, "हालांकि यह ऐतिहासिक धारणा अभी भी है कि आयातित जैतून का तेल बेहतर होता है, यह दृष्टिकोण बदल रहा है क्योंकि ब्राजील के जैतून के तेलों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मान्यता मिल रही है और वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ के बराबर गुणवत्ता का प्रदर्शन कर रहे हैं।" "प्रमाणीकरण विश्वसनीयता प्रदान करते हैं, उपभोक्ताओं के लिए एक विश्वसनीय संदर्भ प्रदान करते हैं और स्थानीय उत्पादन में विश्वास को मजबूत करते हैं।"

स्थानीय उत्पादन सीमित बना हुआ है, लेकिन 2026 के मौसम में रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। ओबिनो ने कहा, "हमारे पास बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का कोई तरीका नहीं है।" "हालांकि, हम इस साल ब्राजील के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ने की राह पर हैं। पूरे ब्राजील में हमारा उत्पादन लगभग 15 लाख लीटर तक पहुंच जाना चाहिए, जो हमारे शुरुआती अनुमान एक मिलियन से बेहतर है।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारे लिए यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारा पिछला रिकॉर्ड 640,000 लीटर था।" "हम अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ की तुलना में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन फिर भी, हम देश की जैतून के तेल की खपत का अधिकतम दो प्रतिशत ही हिस्सा होंगे।"

उन्होंने तर्क दिया कि यह सीमित बाजार हिस्सेदारी प्रीमियम सील के पीछे के तर्क को मजबूत करती है। ओबिनो ने कहा, "यदि हम इस प्रकार के दर्शकों के लिए ब्राजील में खपत के दो प्रतिशत तक पहुंच सकते हैं, तो हम शेष 98 प्रतिशत को मानक सुपरमार्केट शेल्फ तेलों के लिए छोड़कर पूरी तरह से ठीक हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है, भले ही खुदरा विक्रेता मात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने कहा, "हमारा आकलन दर्शाता है कि उपभोक्ता प्रीमियम सील पहचान के प्रति बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं।" "हालांकि, खुदरा विक्रेता बिक्री की मात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो हम प्रदान नहीं कर सकते।"

ओबिनो ने कहा, "सौभाग्य से, हमारे उपभोक्ता खुद को शिक्षित कर रहे हैं, और यह बदलाव एक ऐसी स्थिति है जहाँ से पीछे नहीं मुड़ा जा सकता। जो लोग असली, प्रामाणिक जैतून का तेल चख लेते हैं, वे वाणिज्यिक सुपरमार्केट आयातों का सेवन करने वापस नहीं जाते।"

यूरोप में भी इसी तरह की बहस चल रही है, जहाँ उत्पादक और उद्योग संगठन सुपर-प्रीमियम जैतून के तेल को व्यापक एक्स्ट्रा वर्जिन श्रेणी से अलग करने के तरीके खोज रहे हैं।

ओबिनो ने कहा, "इब्राओलिवा यूरोप में सुपर-प्रीमियम, उच्च-गुणवत्ता वाले जैतून के तेल के लिए इस आंदोलन के करीब आने में बहुत रुचि रखती है, ताकि ब्राजील में आने वाले बहुत ही निम्न-गुणवत्ता वाले जैतून के तेलों से स्पष्ट रूप से अंतर किया जा सके, जो किसी तरह हमारे स्थानीय सुपर-प्रीमियम बाजार में बाधा डालते हैं।"

ओबिनो ने जलवायु परिवर्तन को एक "विशाल चुनौती" बताया, यह देखते हुए कि "ब्राजील में जैतून के उत्पादन के लिए पूरी तरह से प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं।"

उन्होंने कहा, "दक्षिणी क्षेत्र में, जहाँ सबसे अधिक उत्पादक केंद्रित हैं, वहाँ बहुत अधिक नमी और लगातार सर्दियों की ठंड की कमी है।"

ओबिनो ने कहा कि ब्राजील के उत्पादक पहले से ही मिलिंग चरण में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती कठिन जलवायु परिस्थितियों में बागों में लगातार परिणाम प्राप्त करना है। उन्होंने कहा, "जब दूसरे चरण, यानी रूपांतरण प्रक्रिया की बात आती है, तो हमारे परिणाम पहले से ही अद्भुत हैं।" "हमारे जैतून सामान्य से बहुत पहले काटे जाते हैं; इसका मतलब जैतून के तेल का उत्पादन कम होता है, लेकिन इससे तेल को अधिक स्थिरता, टिकाऊपन और रासायनिक गुणवत्ता मिलती है।"

उन्होंने उरुग्वे की जैतून संघ के साथ साझेदारी, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के विकास बैंक (CAF) से समर्थन, और अंतर्राष्ट्रीय जैतून परिषद के शोधकर्ताओं के साथ संभावित सहयोग के माध्यम से वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता को मजबूत करने के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला।

ओबिनो ने निष्कर्ष निकाला, "हमारी रणनीति सभी के लिए सब कुछ होने की नहीं है। यह यह दिखाना है कि ब्राजील सुपर-प्रीमियम जैतून का तेल उत्पादन कर सकता है और उपभोक्ताओं के पास इसे पहचानने का एक तरीका है।"