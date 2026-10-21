जैतून के तेल में उत्कृष्टता की ब्राज़ीलियाई उत्पादक की लंबी खोज रंग लाई

लगभग तीन दशकों के प्रयोगों के बाद, टिनुटा डो बोस्के ने चार NYIOOC पुरस्कार जीते, जो इसके संस्थापक और ब्राज़ील के उभरते जैतून तेल उद्योग के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ।

ब्राज़ीलियाई उत्पादक टेनुटा डो बोस्के ने 2026 NYIOOC वर्ल्ड ऑलिव ऑयल कॉम्पिटिशन में अपने पदार्पण पर तीन मोनोवेरायटल्स और एक मिश्रण के साथ दो स्वर्ण पुरस्कार और दो रजत पुरस्कार जीते।

संस्थापक रोजेरियो खमाइस के लिए, यह सफलता लगभग तीन दशकों के कृषि अनुसंधान, प्रयोग, यूरोप की यात्राओं और जैतून के पेड़ों के प्रति आजीवन जुनून का चरमोत्कर्ष है।

खमाइस ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "मेरा जन्म मध्य पूर्व में एक जैतून के पेड़ के नीचे हुआ था। युद्ध के दौरान मेरी माँ बमबारी से डरती थीं और एक हज़ार साल पुराने जैतून के पेड़ के नीचे शरण लेती थीं।" "जब मैं पशु चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए इटली गया, तो मैंने हर जगह जैतून के पेड़ देखे और अपने खुद के खेत होने का सपना देखा। जब मैं ब्राजील आया, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ लगभग कोई जैतून के पेड़ क्यों नहीं थे।"

ओलिव के बाग़ रियो ग्रांडे डो सुल के गुआइबा में टेनुटा डो बोस्के की लहराती पहाड़ियों में फैले हुए हैं, जहाँ लगभग तीन दशकों के प्रयोगों ने एक पुरस्कार विजेता जैतून तेल के कारोबार को स्थापित करने में मदद की है।

खमाइस ने अपनी जवानी का कुछ हिस्सा सिसिली में बिताया, मेसिना में पशु चिकित्सा का अध्ययन किया और मिलाज़ो के पास रहे, जहाँ जैतून के बाग, अंगूर के बगीचे और खट्टे फलों के बाग कृषि परिदृश्य का हिस्सा थे।

"वहाँ धूप थी, पानी था, सब कुछ था। वहाँ इटली की तरह ही अंगूर के बाग थे, लेकिन जैतून के पेड़ नहीं थे," उन्होंने याद किया।

"जब मैंने लोगों से पूछा कि वे जैतून क्यों नहीं उगाते, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यह संभव नहीं है। लेकिन मैं पूछता रहा: अगर वे उरुग्वे, चिली और अर्जेंटीना में जैतून का उत्पादन कर सकते हैं, जहाँ की स्थितियाँ समान हैं, तो हम इसे यहाँ क्यों नहीं कर सकते?"

1990 के दशक के अंत तक, खमाइस ने गुआइबा, रियो ग्रांडे डो सुल में अपनी संपत्ति पर जैतून की खेती के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जहाँ वह मवेशी और बकरियाँ भी पालते थे।

"सब लोग सोचते थे कि मैं पागल हूँ। वे मुझे 'ओ लूको दा ओलिवेरा', यानी जैतून के पेड़ वाला पागल आदमी कहते थे," उन्होंने कहा। "किसी को विश्वास नहीं था कि ये पेड़ यहाँ उग सकते हैं। मेरे पास न तो तकनीक थी और न ही अनुभव, और जब मैंने मदद माँगी, तो लोगों ने मुझे गंभीरता से नहीं लिया।"

दक्षिणी ब्राज़ील के गुआइबा में टेनुटा डो बोस्के पर एक पहाड़ी ढलान पर अंगूर की बेलों की कतारें फैली हुई हैं, जहाँ जैतून की खेती एक विविध कृषि संचालन का हिस्सा है जिसमें अंगूर के बाग और पशुपालन भी शामिल हैं।

खमाइस ने इटली और मध्य पूर्व से युवा जैतून के पेड़ आयात किए और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिट्टी में आज़माया। एक अवसर पर, वह ब्राज़ील में लगभग 500 पौधे लेकर आए और उनमें से लगभग आधे खो गए।

उन्होंने कहा, "मैंने दस साल कोशिश में बिताए।" "मैं लोगों से पूछने जाता था कि क्या मैं उनके घरों के पास कुछ पेड़ लगा सकता हूँ, ताकि मैं अलग-अलग मिट्टी का परीक्षण कर सकूँ और यह समझ सकूँ कि पौधे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। मैंने कई पेड़ आयात किए और उनमें से कई को दे दिया।"

फ्रैंटोयो उन पहली किस्मों में से एक थी जिन्हें उन्होंने आज़माया, लेकिन इसकी ठंड की ज़रूरतों ने चुनौती पेश की। एक इतालवी विशेषज्ञ की सलाह पर, उन्होंने अर्बेक्विना के साथ प्रयोग करना शुरू किया, और अंततः पिकुअल और ग्रीक किस्म कोरोनेइकी को भी शामिल किया।

आज, टेनुटा डो बोस्के जैतून के बागों के लगभग 50 हेक्टेयर का प्रबंधन करता है, और 20 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में खेती हो रही है। खमाइस ने कहा कि इस संपत्ति में अंगूर के बागों और पशुपालन के साथ-साथ लगभग 3,000 परिपक्व, उत्पादक जैतून के पेड़ हैं।

अपने प्रमुख किस्मों के अलावा, यह फार्म नाबाली के साथ प्रयोग कर रहा है, जो लेवंत में, विशेष रूप से फिलिस्तीन और जॉर्डन में उगाई जाने वाली एक पारंपरिक जैतून की किस्म है।

खमाइस ने कहा, "इसकी सुंदरता और उत्कृष्ट स्वाद असाधारण हैं।" उत्पादन सीमित रहता है, और एस्टेट अपने मिश्रणों में बने अधिकांश तेल का उपयोग करती है।

जैतून के बागों की खेती बिना सिंचाई के की जाती है, और यह क्षेत्र की वर्षा तथा प्राकृतिक ढलान वाले भूभाग पर निर्भर करती है, जो जल निकासी की सुविधा प्रदान करता है।

कई वर्षों तक, आस-पास की मिलिंग सुविधाओं की कमी के कारण एस्टेट अपनी जैतून के तेल के उत्पादन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सका।

खमाइस ने कहा, "हमें अपनी जैतून को संसाधित करवाने के लिए 200 किलोमीटर तक दूर ले जाना पड़ता था।" "यह बहुत मेहनत का काम था। कभी-कभी मैं सोचता था कि जैतून बेच देना और केवल थोड़ी मात्रा में जैतून का तेल बनाना बेहतर होगा। पिछले साल तक, जो लोग मेरे जैतून खरीदते थे, वे ही पुरस्कार जीत रहे थे," उन्होंने आगे कहा।

दक्षिणी ब्राज़ील के गुआइबा में टेनुटा डो बोस्के के जैतून के बागों पर सूर्य अस्त होता है, जहाँ संस्थापक रोजेरियो खमाइस ने जैतून की खेती को विकसित करने में लगभग तीन दशक बिताए हैं।

एक मोड़ तब आया जब एस्टेट में एक आधुनिक जैतून मिल में निवेश किया गया, जो 2026 में चालू हुई। यह सुविधा प्रति घंटे 1,500 किलोग्राम जैतून को संसाधित कर सकती है, जिससे कंपनी को सीधे निष्कर्षण को नियंत्रित करने और कटाई और मिलिंग के बीच के समय को काफी कम करने की अनुमति मिलती है।

खमाइस ने कहा, "अब हम जैतून तोड़ते हैं और दो घंटे के भीतर हम पहले से ही जैतून का तेल बना रहे होते हैं।" "यह तेल की गुणवत्ता को बदल देता है। इसीलिए हम न्यूयॉर्क में गोल्ड अवार्ड जीतने पर बहुत खुश थे। यह हमारे काम का नतीजा है।"

अन्य उत्पादकों ने इस संपत्ति के उपकरणों का उपयोग करने में रुचि व्यक्त की है, और टिनुटा डो बोस्के अगली फसल से ही अपनी मिलिंग सुविधाओं को उनके लिए उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है।

नई मिल के बावजूद, उच्च ऊर्जा लागत, मौसमी छंटाई करने वाले श्रमिकों की कमी, और अप्रत्याशित मौसम महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

उन्होंने कहा, "ईमानदारी से कहूँ तो, सबसे बड़ी समस्या जलवायु और पानी है। हमारे यहाँ बहुत अधिक बारिश हुई है। सितंबर और अक्टूबर फूल खिलने के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, और अत्यधिक वर्षा उत्पादन को नुकसान पहुँचा सकती है।"

फिर भी, खमाइस ने 2026 के मौसम को हाल के इतिहास में इस क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ फसलों में से एक बताया, जो ब्राजील के जैतून के तेल उत्पादन में व्यापक सुधार के अनुरूप है।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रौद्योगिकी और विशेष विशेषज्ञता में निवेश की भी आवश्यकता है। खमाइस ने कहा कि फसल काटने वाले उपकरण यूरोप की तुलना में ब्राजील में कई गुना अधिक महंगे हो सकते हैं। कंपनी ने कृषि उपचारों के लिए ड्रोन भी पेश किए हैं।

उन्होंने समझाया, "ट्रैक्टर से, कुछ उपचारों में दस दिन लग सकते हैं। ड्रोन से, हम उन्हें एक या दो दिनों में पूरा कर सकते हैं।"

उन्होंने विशेष कृषि ज्ञान के महत्व पर भी जोर दिया, जो उनके प्रयोग शुरू करने के समय स्थानीय रूप से काफी हद तक उपलब्ध नहीं था।

खमाइस ने कहा, "जैतून मक्का या चावल नहीं हैं। आपको प्रौद्योगिकी, आपको अनुभव की आवश्यकता है। केवल एक कोर्स करना ही काफी नहीं है। आपको वहां जाना होगा जहां सदियों से जैतून उगाए जाते हैं और उस अनुभव से सीधे तौर पर सीखना होगा।"

खमाइस ने गुआईबा के जैतून उगाने के इतिहास की भी जांच की है।

खमाइस के अनुसार, लोगों ने 1950 के दशक की शुरुआत में ही इस क्षेत्र में जैतून के पेड़ लगाए थे, और कम से कम एक पेड़ आज भी मौजूद है। पोर्टो एलेग्रे के एक संग्रहालय में एक दोस्त के साथ किए गए उनके शोध में नगर पालिका में जैतून की खेती शुरू करने के पिछले प्रयासों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड मिले।

स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर, उन्होंने गुआइबा में सार्वजनिक स्थानों पर 100 जैतून के पेड़ लगाने की एक परियोजना को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि 17 पेड़ पहले ही लगा दिए गए हैं, जबकि अन्य स्थानीय स्कूलों को दान कर दिए गए हैं।

उन्होंने मज़ाक में कहा, "मैं बच्चों को यह सिखाना चाहता हूँ कि जैतून का पेड़ क्या होता है।" "शायद तब उनके माता-पिता जैतून का तेल खरीदना शुरू कर देंगे।"

दक्षिणी ब्राज़ील में टिनुटा डो बोस्के में एक युवा आगंतुक ताज़ा तोड़े गए जैतून की खोज कर रहा है। संस्थापक रोजेरियो खमाइस ने कहा, "मैं बच्चों को यह सिखाना चाहता हूँ कि जैतून का पेड़ क्या होता है।" "शायद तब उनके माता-पिता जैतून का तेल खरीदना शुरू कर देंगे।"

उपभोक्ताओं को जैतून के पेड़ों और एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल के गुणों से परिचित कराना भी इस संपत्ति की ओलियोटूरिज़्म विकसित करने की योजनाओं का एक केंद्रीय हिस्सा है।

खमाइस की बेटी, यास्मिन साबियोनी, जो इन गतिविधियों के विकास की देखरेख करती हैं, ने कहा कि एस्टेट ने पहले ही फसल कटाई के दिन आयोजित किए हैं, जिन्होंने स्थानीय आगंतुकों से काफी रुचि आकर्षित की।

उन्होंने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "मुझे लगता है कि लोग सीख रहे हैं। वे जैतून के तेलों के बीच के अंतर को ठीक से नहीं जानते हैं, लेकिन सीखने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।"

उन्होंने आगे कहा, "जब हम कार्यक्रमों में जाते हैं, तो हम प्रत्येक जैतून के तेल का स्वाद चखाते हैं क्योंकि, कई लोगों के लिए, यह सब बस जैतून का तेल ही है।" "लेकिन जब वे विभिन्न प्रकार को चखते हैं, तो वे हमेशा कहते हैं, 'मुझे यह वाला पसंद है, मुझे वह वाला पसंद है।' कुछ को फलों जैसा स्वाद वाला तेल पसंद होता है, दूसरों को कुछ अधिक तीखा या तीव्र स्वाद वाला पसंद होता है। फिर वे अपनी खुद की पसंद विकसित करना शुरू कर देते हैं।"

कंपनी जैतून के तेल की चखने, भोजन के साथ मेल और एस्टेट भ्रमण वाले अतिरिक्त कार्यक्रमों की योजना बना रही है।

सैबियोनी ने कहा, "इसलिए उपभोक्ता गुणवत्ता वाले एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल की खोज कर सकते हैं और स्थानीय रूप से उत्पादित प्रीमियम उत्पादों के मूल्य को समझ सकते हैं।"

"उन्हें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी," उन्होंने निष्कर्ष निकाला।