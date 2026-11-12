क्रोएशियाई जैतून उत्पादकों ने पुरस्कार सीमा शुल्क लागतों को कवर करने के NYIOOC निर्णय का स्वागत किया

एनवाईआईओओसी वर्ल्ड ऑलिव ऑयल कॉम्पिटिशन ने यूरोपीय संघ में विजेताओं को पुरस्कार भेजने के तरीके में बदलाव की घोषणा की है, जिसमें नए सीमा शुल्क दस्तावेज़ पेश किए गए हैं और ट्रॉफी शिपमेंट पर लागतों को वहन करने का वादा किया गया है।

यह निर्णय क्रोएशियाई जैतून तेल उत्पादकों की उन रिपोर्टों के बाद लिया गया है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में अर्जित पदक और ट्रॉफियां प्राप्त करते समय अप्रत्याशित सीमा शुल्क और आयात वैट का सामना करना पड़ा।

2026 NYIOOC वर्ल्ड ऑलिव ऑयल कॉम्पिटिशन में, क्रोएशियाई उत्पादकों ने 144 प्रविष्टियों में से 128 पुरस्कार जीते, जिसमें 103 स्वर्ण पुरस्कार और 25 रजत पुरस्कार शामिल हैं। कुल पुरस्कारों में क्रोएशिया इटली के बाद दूसरे स्थान पर रहा, और लगभग 89 प्रतिशत की सफलता दर हासिल की।

हालांकि, कुछ उत्पादकों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने की संतुष्टि तब प्रशासनिक बाधाओं और अतिरिक्त खर्चों के कारण कम हो गई जब उनके पुरस्कार पहुंचे।

चूंकि ट्रॉफियों और पदकों को संयुक्त राज्य अमेरिका से भेजा जाता है, इसलिए उनके निर्माण मूल्य को सीमा शुल्क दस्तावेजों पर घोषित किया जाना चाहिए। सीमा शुल्क अधिकारियों ने कभी-कभी पैकेजों को वाणिज्यिक आयात के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसके परिणामस्वरूप सीमा शुल्क और वैट (VAT) के बिल बन गए हैं।

परिषद विनियम (ईसी) संख्या 1186/2009 के तहत, प्रतीकात्मक प्रकृति के पदकों और ट्रॉफियों सहित योग्य मानद पुरस्कारों को सीमा शुल्क शुल्कों से मुक्त करके आयात किया जा सकता है, जब आवश्यक प्रमाण प्रदान किया जाता है और खेप गैर-वाणिज्यिक होती हैं।

एक अलग प्रावधान, काउंसिल निर्देश 2009/132/EC का अनुच्छेद 58, योग्य मानद पुरस्कारों के लिए आयात VAT से समान राहत प्रदान करता है।

हालांकि, व्यवहार में, इन छूटों के लिए पात्रता स्थापित करना कभी-कभी मुश्किल साबित हुआ है। लंबी अपील प्रक्रिया और अपने पुरस्कारों को प्रेषक को वापस भेजे जाने की संभावना का सामना करते हुए, कई उत्पादकों ने शुल्क का भुगतान करना चुना।

नया दस्तावेजीकरण और वित्तीय सुरक्षा

क्रोएशिया और पड़ोसी देशों में पुरस्कार विजेताओं को हुई कठिनाइयों को उजागर करने वाली मीडिया रिपोर्टों के बाद, NYIOOC के आयोजकों ने पूरे यूरोपीय संघ में प्राप्तकर्ताओं के लिए अपनी शिपिंग प्रक्रियाओं में संशोधन करने का निर्णय लिया।

अब प्रत्येक शिपमेंट में एक आधिकारिक NYIOOC प्रमाणपत्र शामिल होगा जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को दर्शाता है और संबंधित ट्रॉफी की पहचान करता है। अतिरिक्त दस्तावेज़ीकरण का उद्देश्य सीमा शुल्क अधिकारियों को पुरस्कारों को वाणिज्यिक माल से अलग करने में मदद करना है।

आयोजकों ने पुरस्कार शिपमेंट पर अभी भी लगाए जा सकने वाले किसी भी सीमा शुल्क का भुगतान करने की भी प्रतिबद्धता जताई है।

एनवाईआईओसी वर्ल्ड ऑलिव ऑयल कॉम्पिटिशन के निदेशक कर्टिस कॉर्ड ने कहा, "इन बदलावों के साथ, एनवाईआईओसी पुरस्कार शिपमेंट पर किसी भी सीमा शुल्क शुल्क का भुगतान करेगा ताकि उत्पादकों को उनका भुगतान न करना पड़े।" "हमें विश्वास है कि यह निर्णय, नई सीमा शुल्क प्रलेखन के साथ मिलकर, हमारे विजेताओं को अनावश्यक लागत और प्रशासनिक बोझ से बचाएगा।"

इन उपायों का उद्देश्य कस्टम क्लीयरेंस को सरल बनाकर और प्राप्तकर्ताओं को अप्रत्याशित शुल्कों से बचाकर क्रोएशिया और स्लोवेनिया सहित अन्य ईयू देशों में पुरस्कार विजेताओं को अधिक निश्चितता प्रदान करना है।

उत्पादकों ने इस निर्णय का स्वागत किया

क्रोएशियाई जैतून उत्पादकों ने इस घोषणा का स्वागत किया, यह कहते हुए कि यह उन उत्पादकों से एक अनावश्यक बोझ हटा देगा जिनके पुरस्कार देश के जैतून तेल उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

डल्माटिया के नोविग्राड के जैतून उत्पादक और क्रोएशिया के सबसे प्रतिष्ठित NYIOOC प्रतिभागियों में से एक, इविचा व्लातकोविच ने इस निर्णय को एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

व्लातकोविच ने कहा, "हर जैतून उगाने वाला इसका स्वागत करेगा क्योंकि हमारे काम और हमारे द्वारा उत्पादित जैतून के तेल की गुणवत्ता को मान्यता देने वाले पुरस्कारों के लिए हमसे अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा था।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में सफलता न केवल व्यक्तिगत उत्पादकों को बल्कि उनके जिलों, क्षेत्रों और समग्र रूप से देश को भी मान्यता दिलाती है।

उन्होंने कहा, "हर साल, हम दुनिया के जैतून तेल उत्पादक देशों के बीच उच्च गुणवत्ता वाले जैतून तेल का उत्पादन करने वाले देश के रूप में क्रोएशिया को मान्यता दिलाने में मदद करते हैं।"

व्लातकोविच ने कहा कि वह असाधारण गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास को पहचानने के लिए आयोजकों की सराहना करते हैं, यह देखते हुए कि यह प्रतियोगिता तेलों का मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संवेदी विशेषज्ञों पर निर्भर करती है।

उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा अपना देश ही अपने उत्पादकों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने वाले पुरस्कारों पर शुल्क लगा रहा है।"