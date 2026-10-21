ताज़ा, पुरस्कार विजेता जैतून के तेल के साथ अर्जेंटीनी उत्पादक ने अमेरिकी बाज़ार को निशाना बनाया।

इटालियन विशेषज्ञता और अर्जेंटीना के एंडीज की तलहटी में स्थित बागानों के साथ, सोलारा एस्टेट उत्तरी गोलार्ध की फसलों के बीच अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए ताज़ा कटाई किया गया, पुरस्कार विजेता जैतून का तेल ला रहा है।

उत्तर-पश्चिमी अर्जेंटीना में एंडीज की तलहटी में, दक्षिणी इटली की जड़ों वाला एक परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका में एक मौसमी कमी को दूर करने के लिए काम कर रहा है, और पुरस्कार विजेता एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल आपूर्ति कर रहा है, जबकि उत्तरी गोलार्ध के उत्पादकों को अपनी अगली फसल तक महीनों बाकी हैं।

सोलारा एस्टेट ब्रांड के संस्थापक, अलेसेंड्रो डे निकोलो, जिन्होंने 2026 NYIOOC वर्ल्ड ऑलिव ऑयल कॉम्पिटिशन में अपने मजबूत मिश्रण के लिए स्वर्ण पुरस्कार जीता, ने कहा कि यह उद्यम 2010 के दशक में शुरू हुआ था, जब उनके चाचा ने ला रियोहा में 100 हेक्टेयर में जैतून के पेड़ लगाए थे।

हमारा लक्ष्य अमेरिकी बाजार में बहुत उच्च गुणवत्ता वाला तेल एक ऐसी कीमत पर लाना है जो अत्यधिक प्रीमियम न हो। हमने इसे एक किफायती प्रीमियम उत्पाद के रूप में स्थापित किया है।– अलेस्सान्द्रो डी निकोलो, संस्थापक, सोलारा एस्टेट

उन्होंने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "लगभग 15 साल पहले, मेरे चाचा ने फ्लोरेंस विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के साथ इस विचार पर अध्ययन करना शुरू किया था।"

डे निकोलो के अनुसार, चिलसिटो के आसपास के अधिकांश जैतून के बाग, जो तब से अर्जेंटीना में जैतून के तेल उत्पादन का केंद्र बन गया है, उस समय पूरी तरह से खाने वाले जैतून के लिए समर्पित थे।

उन्होंने कहा, "वे यह निर्धारित करना चाहते थे कि भूविज्ञान, जलवायु, जल संसाधन और मिट्टी की स्थितियाँ पूरी तरह से तेल उत्पादन के लिए समर्पित जैतून के बागान का समर्थन करेंगी या नहीं।"

अंततः उन्होंने चार किस्मों — अर्बेक्विना, अर्बोसाना, कोराटिना और कोरोनेइकी — को चुना, जिन्हें स्थानीय खेती की स्थितियों के अनुकूल होने और एक मिश्रण में योगदान करने वाले स्वाद प्रोफाइल के लिए चुना गया था।

आज, ला कोलोराडा एसए कंपनी, इटली के जैतून उगाने वाले क्षेत्र अपुलिया के केंद्र में स्थित डे निकोलो के गृह नगर, बारी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के साथ मिलकर हर सीज़न में अपने एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल का मिश्रण तैयार करती है।

डे निकोलो ने कहा, "इन किस्मों को विभिन्न कारणों से चुना गया था, क्योंकि प्रत्येक का स्वाद प्रोफ़ाइल अलग है।" "उदाहरण के लिए, इटली की कोराटिना का स्वाद प्रोफ़ाइल बहुत अधिक मजबूत है, जिसमें अधिक पॉलीफेनॉल और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "अन्य किस्मों की अलग-अलग विशेषताएं हैं। विचार यह था कि इन चार किस्मों से शुरुआत करें और देखें कि वे कैसा प्रदर्शन करती हैं। अंत में, हमने सभी चार को रख लिया क्योंकि हमें स्वादों का संयोजन पसंद आया।"

ये बाग़ एंडीज़ की तलहटी में 600 मीटर की ऊँचाई पर स्थित हैं। डी निकोलो इस स्थान को आदर्श मानते हैं, यहाँ का ढलान वाला भू-भाग सर्दियों में पाले के खतरे को कम करने में मदद करता है, साथ ही गर्मियों में भरपूर धूप और कम नमी फफूंदजनित रोगों और कीटों के दबाव को सीमित करती है।

सोलारा एस्टेट अर्जेंटीना के मनोरम राष्ट्रीय मार्ग 74 के किनारे, ला रियोचा प्रांत में चिलिसीटो के पास स्थित है। (फोटो: सोलारा एस्टेट)

मुख्य कमी वर्षा की कमी है, जो सिंचाई को आवश्यक बनाती है। हालांकि पेड़ों को पानी देने से उत्पादन लागत में काफी वृद्धि होती है, यह कंपनी को लगातार उपज और गुणवत्ता बनाए रखने में भी मदद करता है।

ला कोलोराडा ने शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में थोक बिक्री के लिए जैतून का तेल बनाया। हालांकि, सोलारा एस्टेट के आगमन के साथ, कंपनी ने अपना ध्यान ब्रांडेड, प्रीमियम जैतून के तेल की ओर केंद्रित कर दिया है।

कंपनी फसलों के बीच उत्तरी गोलार्ध को ताज़ा जैतून का तेल आपूर्ति करने के लिए अपनी क्षमता का भी विस्तार कर रही है, और हाल ही में उसने जैतून के पेड़ों के और 200 हेक्टेयर रोपे हैं।

जैतून की सुगंध और फेनोलिक यौगिकों को संरक्षित करने के लिए कंपनी अप्रैल की शुरुआत में कटाई शुरू करती है। (फोटो: सोलारा एस्टेट)

सोलारा एस्टेट अब दो उत्पाद पेश करता है: रेस्तरां और फूडसर्विस ग्राहकों के लिए तीन-लीटर का कंटेनर, और अपने पुरस्कार विजेता अर्बोसाना, कोराटाइना और कोरोनेइकी मिश्रण की 500 मिलीलीटर की बोतल।

डे निकोलो ने कहा कि एक बार जब कंपनी ने खुदरा बोतल पेश करने का फैसला किया, तो NYIOOC में प्रवेश करना एक स्वाभाविक कदम था।

डे निकोलो ने कहा, "हमने इस परियोजना और सोलारा एस्टेट ब्रांड को विशेष रूप से अमेरिकी बाजार के लिए विकसित किया है।" "लगभग एक साल पहले, हमने यह देखना शुरू किया कि कौन सी प्रतियोगिताएं सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त थीं।"

उन्होंने आगे कहा, "अंत में, हमने [एनवाईआईओसी] में प्रवेश करने का फैसला कई कारणों से किया: प्रतियोगिता की दृश्यता और प्रतिष्ठा, और इसलिए भी क्योंकि, अर्जेंटीना में उत्पादक होने के नाते, हम एक ऐसी प्रतियोगिता से प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहते थे जो न तो अर्जेंटीना की और न ही दक्षिण अमेरिका की थी, बल्कि सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में से एक थी।"

डे निकोलो के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता वितरकों के साथ बातचीत में कंपनी की स्थिति को भी मजबूत करती है और रेस्तरां सहित बड़े ग्राहकों की रुचि पैदा करती है।

सोलारा एस्टेट का जैतून के तेल की गुणवत्ता के प्रति दृष्टिकोण त्वरित प्रसंस्करण और सावधानीपूर्वक भंडारण पर केंद्रित है। इसकी आधुनिक चक्की, जो अमेंडूनी मशीनरी से सुसज्जित है, बागों के पास स्थित है, जिससे जैतून की कटाई के एक घंटे से भी कम समय में उन्हें कुटा जा सकता है।

सोलारा एस्टेट अपने एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल को ठंडा निकालने (कोल्ड-एक्सट्रैक्ट) के लिए अमेंडूनी मिलिंग उपकरण का उपयोग करता है, जिससे इसकी सुगंध और लाभकारी यौगिक संरक्षित रहते हैं। (फोटो: सोलारा एस्टेट)

"हम जल्दी कटाई करते हैं [आमतौर पर अप्रैल का पहला सप्ताह], इसलिए उपज कम होती है," डी निकोलो ने कहा। "सब कुछ हमारी संपत्ति पर ही किया जाता है। कटाई और मिलिंग के बीच लगभग कोई समय नहीं होता है।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारे पास नाइट्रोजन और तापमान नियंत्रण वाले स्टेनलेस स्टील के टैंक भी हैं," यह देखते हुए कि पूरी मिलिंग प्रक्रिया 27 ºC से नीचे होती है, जो यूरोपीय संघ की कोल्ड एक्सट्रैक्शन की परिभाषा से जुड़ा तापमान सीमा है।

"हमारा लक्ष्य अमेरिकी बाजार में बहुत उच्च गुणवत्ता वाला तेल एक ऐसी कीमत पर लाना है जो अत्यधिक प्रीमियम न हो। हमने इसे एक किफायती प्रीमियम उत्पाद के रूप में स्थापित किया है।"

हालांकि सोलारा एस्टेट सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेचती है, डी निकोलो ने कहा कि आधा लीटर की बोतल के लिए सुझाई गई खुदरा कीमत $20 (€17.80) है। उन्हें उम्मीद है कि यह कीमत उन स्वाद और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को पसंद आएगी जो सबसे ऊंची कीमत चुकाए बिना प्रीमियम जैतून का तेल चाहते हैं।

कंपनी ने न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट और फ्लोरिडा में वितरकों के साथ काम करना पहले ही शुरू कर दिया है।

सोलारा एस्टेट चार जैतून की किस्मों — अर्बेक्विना, आर्बोसाना, कोराटिना और कोरोनेइकी — का उत्पादन करती है, जिन्हें स्थानीय उगाने की स्थितियों के अनुकूल होने और पूरक स्वाद प्रोफाइल के लिए चुना गया है। (फोटो: सोलारा एस्टेट)

"बेशक, यह कम कीमत नहीं है। यह अभी भी एक प्रीमियम कीमत है, लेकिन… हमारी कीमत हमें सिंचाई, समय से पहले कटाई, नाइट्रोजन और परिवहन की लागतों को पूरा करने की अनुमति देती है। यह हमें उच्च गुणवत्ता वाले जैतून का तेल का उत्पादन जारी रखने में सक्षम बनाती है।"

डी निकोलो ने स्वीकार किया कि अर्जेंटीना की अस्थिर अर्थव्यवस्था में उन लागतों को नियंत्रण में रखना एक चुनौती बनी हुई है।

2023 में जावियर मिलेई के चुनाव के बाद, उनकी सरकार ने तीन अंकों की मुद्रास्फीति से निपटने के लिए खर्च में कटौती, आयात नियमों में बदलाव और मुद्रा नियंत्रणों को आसान करने के उपाय पेश किए। फिर भी, जैतून उत्पादकों के लिए उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है।

"अर्जेंटीना में लागत बढ़ रही है, जिसमें ऊर्जा और श्रम खर्च शामिल हैं। आम तौर पर, संचालन करना काफी महंगा होता जा रहा है," डी निकोलो ने कहा।

उन्होंने आगे कहा, "ऊर्जा एक विशेष चिंता का विषय है क्योंकि हम सिंचाई पर निर्भर हैं और कुओं से पानी पंप करते हैं, जिसमें बहुत अधिक बिजली की खपत होती है।" "हम विकल्पों का मूल्यांकन करना शुरू कर रहे हैं, जैसे कि सोलर पैनलों में निवेश करना।"

देश की लंबे समय से चली आ रही आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद, डी निकोलो ने उम्मीद जताई कि सरकार के कुछ सुधार लंबे समय में व्यापारिक परिस्थितियों में सुधार करेंगे।

इस बीच, कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप को निर्यात पर ध्यान केंद्रित करके बढ़ती लागतों की भरपाई करने की कोशिश कर रही है। डॉलर और यूरो में होने वाली आय से उत्पादन के इनपुट, जिसमें कटाई के उपकरण भी शामिल हैं, के वित्तपोषण में मदद मिलती है।

उन्होंने कहा, "अंततः, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने तेल के लिए कितनी कीमत प्राप्त कर सकते हैं।" "यह हमें अपनी बढ़ती लागतों को पूरा करने में मदद करता है। यह आसान नहीं है, लेकिन उचित प्रबंधन के साथ, एक लाभदायक व्यवसाय चलाना संभव है।"

चुनौतियों के बावजूद, ला कोलोराडा ने 2026 में 150,000 लीटर जैतून का तेल का उत्पादन किया।

पिसाई से पहले जैतून के सावधानीपूर्वक चयन से ला कोलोराडा को अपने सोलारा एस्टेट जैतून के तेल की पुरस्कार विजेता गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलती है। (फोटो: सोलारा एस्टेट)

डे निकोलो ने कहा, "यह एक अच्छी फसल थी।" "हाल के वर्षों में, हमने वैकल्पिक उपज का बहुत अनुभव नहीं किया है क्योंकि हम इसे कम करने और अधिक सुसंगत उत्पादन प्राप्त करने के लिए कृषि संबंधी प्रथाओं पर काम कर रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "इसमें मुख्य रूप से खेत का प्रबंधन शामिल है, जिसमें छंटाई और सिंचाई शामिल हैं। कुछ किस्में दूसरों की तुलना में वैकल्पिक उपज के प्रति अधिक प्रवृत्त होती हैं।" "प्रत्येक किस्म के अनुकूल छंटाई और अन्य कृषि प्रथाओं को समायोजित करके, हम अधिक सुसंगत उत्पादन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक, अभी भी कुछ वैकल्पिक उपज होती है, लेकिन हम वर्षों के बीच उतार-चढ़ाव को कम कर रहे हैं।"

2027 की फसल में छह महीने से भी कम समय बचा है, और आने वाले महीनों में बागों की स्थिति अगली फसल की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को निर्धारित करने में मदद करेगी।

डे निकोलो पहले से ही अगले साल के NYIOOC दक्षिणी गोलार्ध संस्करण में भाग लेने की योजना बना रहे हैं।

"हम निश्चित रूप से भाग लेना जारी रखेंगे," उन्होंने निष्कर्ष निकाला।