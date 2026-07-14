क्या ड्रोन यूरोप की पारंपरिक जैतून की सीढ़ीदार बगानों को बचा सकते हैं?

मिट्टी के कटाव के मानचित्रण से लेकर फसल परिवहन तक, ड्रोन तकनीक जैतून के बागानों में तेजी से फैल रही है क्योंकि उत्पादक श्रम की कमी, जल की कमी और बढ़ती उत्पादन लागत के लिए व्यावहारिक समाधान तलाश रहे हैं।

"ड्रोन और सटीक कृषि, खेती के डिजिटलीकरण के हिस्से के रूप में, पारंपरिक पहाड़ी जैतून के बागों की प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक निर्णायक उत्प्रेरक हो सकते हैं," स्पेन की फुंडेशन JAV के निदेशक अगस्टिन एंड्रेउ गार्सिया ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया।

सौभाग्य से, यूरोप ने अंततः यह महसूस कर लिया है कि वह एक ऐसी तकनीक को रोक रहा है जो यूरोपीय कृषि की प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए मौलिक है – अगस्टिन एंड्रेउ गार्सिया, फ़ुंडेशन JAV

फुंडासियोन जेएवी दक्षिणी स्पेन के जेन में स्थित एक सार्वजनिक गैर-लाभकारी एग्रीटेक इनोवेशन हब है, जो यूरोप का सबसे बड़ा जैतून तेल उत्पादक क्षेत्र है। यह पारंपरिक कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकियों और उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है।

हाल के शोध से पता चलता है कि भूमध्यसागरीय जैतून-उगाने वाले क्षेत्रों में मिट्टी के क्षरण का आकलन करने में ड्रोन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

अन्य अध्ययन फसलों की स्थिति की निगरानी करने और पहाड़ी जैतून के बागानों में सटीक प्रबंधन में सहायता करने में ड्रोन के बढ़ते महत्व को उजागर करते हैं।

उगाने वाले कीट नियंत्रण और पर्ण पोषण से लेकर सिंचाई प्रबंधन तक, व्यावहारिक कार्यों के लिए इस तकनीक का तेजी से उपयोग कर रहे हैं।

एंड्रेउ के अनुसार, डिजिटल कृषि खड़ी ढलानों और असमान इलाकों में काम करने वाले किसानों के सामने आने वाले कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण और खतरनाक कार्यों को हल करने में मदद कर रही है।

उन्होंने कहा, "पहाड़ी जैतून के बागों में, जहाँ ढलान और ऊँचाई में अंतर महत्वपूर्ण होता है, जैतून की फल मक्खी, जैतून की इल्ली और मोर धब्बे के खिलाफ कीटनाशक उपचार, साथ ही पत्तियों के माध्यम से उर्वरक डालना, किसानों के लिए विशेष रूप से कठिन, जटिल और कभी-कभी खतरनाक भी होता है।"

एंड्रेउ ने आगे कहा, "ड्रोन इस काम को तेज़, किफायती और प्रभावी तरीके से काफी आसान बना देते हैं क्योंकि ऑटोपायलट पर काम करने वाला ड्रोन ढलान वाले या समतल इलाके में समान रूप से अच्छी तरह काम करता है।"

उन्नत ड्रोन कीट प्रकोप और पानी के तनाव के शुरुआती संकेतों का पता लगा सकते हैं, जिससे उत्पादकों को जल्दी हस्तक्षेप करने और उन क्षेत्रों में सिंचाई को अनुकूलित करने की अनुमति मिलती है जहाँ जल संसाधन तेजी से कम हो रहे हैं।

एंड्रेउ ने कहा, "मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरों से लैस ड्रोन के माध्यम से, संभावित कीट प्रकोप और पानी के तनाव की स्थितियों का शुरुआती चरण में पता लगाना संभव है, जिससे सिंचाई के पानी के उपयोग को अनुकूलित करने में मदद मिलती है, जो पहाड़ी जैतून के बागों में विशेष रूप से सीमित होता है।"

हाल के एक अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने टिकाऊ प्रथाओं, जिसमें मल्च और बायोचार का उपयोग शामिल है, से उपचारित क्षेत्रों के उच्च-रिज़ॉल्यूशन डिजिटल स्थलाकृति मॉडल बनाने के लिए मानव रहित हवाई वाहन फोटोग्रामेट्री का उपयोग किया।

शोधकर्ताओं ने विश्लेषण किया कि स्थलाकृतिक और प्रबंधन चर भूमि क्षरण को कैसे प्रभावित करते हैं।

ड्रोन से प्राप्त डेटा ने मापे गए मृदा अपरदन में 81 प्रतिशत तक के परिवर्तन को समझाया। शोधकर्ताओं ने पाया कि अपरदन मुख्य रूप से प्राकृतिक स्थलाकृति, विशेष रूप से ढलान की तीव्रता और लंबाई, के साथ-साथ वनस्पति आवरण से प्रेरित था, न कि विशिष्ट मल्च या बायोचार उपचारों से।

ग्रीस के क्रीट की ऊँची-नीची पहाड़ियों पर सीढ़ीदार जैतून के बाग़ फैले हुए हैं।

संवेदनशील कृषि परिदृश्यों में, बार-बार होने वाली ड्रोन निगरानी अपरदन के पैटर्न और खेत की स्थितियों का आकलन करने के लिए अभूतपूर्व विवरण प्रदान करती है।

एंड्रेउ ने उभरते अनुप्रयोगों की ओर भी इशारा किया जो अभी भी विकास के अधीन हैं।

उन्होंने कहा, "DJI Agras T70 या T100 जैसे परिवहन क्षमता वाले ड्रोन के मामले में, ये ड्रोन उन क्षेत्रों में फसल के परिवहन में भी मदद कर सकते हैं जहाँ खड़ी ढलानों के कारण पहुँचना बहुत मुश्किल है।"

फुंडेशन JAV के ड्रोन ऑपरेटरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से उभरने वाले स्टार्टअप पहले से ही कृषि कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला का संचालन कर रहे हैं।

एंड्रेउ ने कहा, "इनमें फिटोसैनिटरी उपचार, तरल और दानेदार पर्ण पोषण, परागण, लेसविंग्स और बंध्या नर कीटों को छोड़कर जैविक कीट नियंत्रण, साथ ही मल्टीस्पेक्ट्रल निगरानी और कीट निगरानी शामिल हैं।" "फसल परिवहन संचालन का वर्तमान में अध्ययन किया जा रहा है।"

xFarm टेक्नोलॉजीज के मिगुएल कोर्दोबा के अनुसार, ये अवसर अब बड़े कृषि उद्यमों तक ही सीमित नहीं हैं।

हाल ही में हुए ऑलिव ऑयल वर्ल्ड कांग्रेस में बोलते हुए, कॉर्डोबा ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म अब मध्यम आकार के उत्पादकों को वास्तविक समय में खेतों की निगरानी करने, सिंचाई और उर्वरक का अनुकूलन करने, जैतून की फल मक्खी के प्रकोप का पता लगाने और एक ऐसी सटीकता के साथ खेत के संचालन की योजना बनाने की अनुमति देते हैं जो पहले अधिकांश उत्पादकों के लिए उपलब्ध नहीं थी।

जैतून के बागों में हवाई सटीक प्रणालियों का बढ़ता उपयोग डिजिटल कृषि की ओर एक व्यापक बदलाव का हिस्सा है।

कांग्रेस में प्रस्तुत आंकड़ों से पता चला कि कृषि-खाद्य क्षेत्र में डिजिटल नवाचार में वैश्विक निवेश 2025 में 21 प्रतिशत बढ़कर 11.5 अरब डॉलर हो गया।

हालांकि, एंड्रेउ के अनुसार, महत्वपूर्ण बाधाएं बनी हुई हैं।

उन्होंने कहा, "मुख्य चुनौती विनियमन है।" "दुर्भाग्य से, यूरोपीय कानून अभी भी ड्रोन द्वारा किए गए हवाई उपचारों और विमान द्वारा किए गए उपचारों के बीच अंतर नहीं करता है, भले ही ड्रोन स्प्रे ड्रिफ्ट अत्यंत सटीक है।"

एंड्रेउ ने कहा कि एक ड्रोन का स्प्रे क्लाउड केवल लगभग 10 मीटर तक फैलता है, जबकि ट्रैक्टर-माउंटेड स्प्रेयर के लिए यह लगभग 40 मीटर और एक विमान के लिए लगभग 150 मीटर होता है।

उनके अनुसार, वर्तमान ढांचा एक ऐसी तकनीक को अपनाने में देरी कर रहा है जो उन जगहों पर विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है जहाँ ज़मीनी मशीनरी को चलाना मुश्किल या खतरनाक है।

एंड्रेउ ने कहा, "सौभाग्य से, यूरोप को आखिरकार एहसास हो गया है कि वह एक ऐसी तकनीक को रोक रहा है जो यूरोपीय कृषि की प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए मौलिक है।"

वह 2025 के अंत में अनुमोदित नियामक परिवर्तनों का उल्लेख कर रहे थे, जिनका उद्देश्य जमीनी और ड्रोन-आधारित फिटोसैनिटरी उपचारों के बीच अधिक समतुल्यता की ओर राष्ट्रीय नियमों को ले जाना था।

अपनत्व में अन्य बाधाओं में खराब ग्रामीण कनेक्टिविटी, डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच सीमित अंतर-संचालनीयता और किसानों के बीच सांस्कृतिक प्रतिरोध शामिल हैं।

ड्रोन से एकत्रित मल्टीस्पेक्ट्रल और थर्मल इमेजरी उत्पादकों को कैनोपी (फसल की ऊपरी पत्तियों) के स्वास्थ्य और फलों के विकास की निगरानी करने में भी मदद कर सकती है, जिससे फसल कटाई के समय के बारे में अधिक सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

हालांकि, हवाई डेटा एकत्र करना प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा है। उत्पादकों को अक्सर कृषि विज्ञानी और विशेष सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता होती है ताकि वे छवियों को व्यावहारिक क्षेत्रीय निर्णयों में बदल सकें।

फुंडासिओन जाव के अनुसार, यह तकनीकी दृष्टिकोण पारंपरिक जैतून के बागों के सामने आने वाली कई चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

एंड्रेउ ने कहा, "ड्रोन और सटीक खेती द्वारा दर्शाया गया डिजिटल कृषि इस उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा मानना है कि पारंपरिक जैतून के बागों की प्रतिस्पर्धात्मकता की रक्षा के लिए कई क्षेत्रों को संबोधित करने वाले बहु-विषयक समाधानों की आवश्यकता है।"

इनमें पारंपरिक जैतून के बागानों को अधिक समर्थन प्रदान करने के लिए यूरोपीय संघ की مشترکہ कृषि नीति में सुधार, साथ ही मजबूत उत्पाद विभेदन, नैतिक लेबलिंग, कार्बन-क्रेडिट कार्यक्रम, पुनर्योजी कृषि, एग्रीवोल्टाइक और डिजिटल रूप से सुसज्जित कृषि सेवा कंपनियाँ शामिल हैं।

इसलिए, जलवायु परिवर्तन, श्रमिकों की कमी और बढ़ती उत्पादन लागत के बीच पारंपरिक जैतून की खेती को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाए रखने के लिए ड्रोन एक व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं।

एंड्रेउ ने कहा कि एक बार जब किसान इस तकनीक का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेते हैं, तो ड्रोन के प्रति उनका रवैया अक्सर जल्दी बदल जाता है।

उन्होंने कहा, "कम लागत, निष्पादन की गति और इसकी सिद्ध प्रभावशीलता के कारण इसे अपनाना बहुत तेज़ है।" "यह लत भी लगाता है। एक बार कोई किसान इसे आज़मा लेता है, तो वह ट्रैक्टर और पारंपरिक स्प्रेयर का उपयोग करने पर वापस नहीं जाता।"