इटालवी शोधकर्ताओं ने ज़ायलेला-प्रतिरोधी जैतून के पेड़ों की खोज में प्रगति की सूचना दी।

नए प्रजनन कार्यक्रम और क्षेत्रीय परीक्षण पुग्लिया के ज़ायलेला-ग्रस्त क्षेत्रों में खेती को पुनर्स्थापित करने में मदद कर सकने वाली जैतून की किस्मों की पहचान कर रहे हैं।

इटली में नए प्रजनन कार्यक्रम, जीनोमिक अनुसंधान और क्षेत्रीय परीक्षण ज़ायलेला फास्टिडियोसा के खिलाफ लड़ाई में नई उम्मीद पेश कर रहे हैं।

दक्षिणी पुग्लिया के परिदृश्य को बदलना शुरू करने के एक दशक से अधिक समय बाद, इटली का वैज्ञानिक समुदाय ऐसे परिणाम रिपोर्ट कर रहा है जो सतर्क आशावाद प्रदान करते हैं। उपकरणों का एक बढ़ता हुआ समूह देश के सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र में जैतून की खेती को फिर से खड़ा करने में मदद कर सकता है।

ज़ायलेला के खिलाफ कोई शॉर्टकट या चमत्कारी समाधान नहीं है। इसका जवाब एक बहु-विषयक दृष्टिकोण में निहित है जो अनुसंधान, नवाचार और वैज्ञानिक विशेषज्ञता को एक साथ लाता है। – एंड्रिया रोकी, अध्यक्ष, काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड इकोनॉमिक्स (CREA)

पुग्लिया में ज़िलैला फास्टिडियोसा की पहली पहचान होने के बाद से 21 मिलियन से अधिक जैतून के पेड़ों के नुकसान और नए संक्रमणों का लगातार पता चलने के बावजूद, पुग्लिया इटली का सबसे बड़ा जैतून तेल उत्पादक क्षेत्र बना हुआ है।

हाल के हफ्तों में, इतालवी शोधकर्ताओं ने पुग्लिया में जैतून की खेती के पुनरुत्थान के लिए देश की असाधारण योजना के तहत वित्त पोषित कई परियोजनाओं की प्रगति प्रस्तुत की।

ज़ायलेला फास्टिडियोसा के प्रति इटली की प्रतिक्रिया में समन्वय में सुधार के लिए हाल ही में एक राष्ट्रीय आयुक्त की नियुक्ति के साथ, ये परियोजनाएं आपातकालीन प्रबंधन से जैतून की खेती की दीर्घकालिक वसूली की ओर एक क्रमिक बदलाव का संकेत देती हैं।

जांच का एक क्षेत्र जैतून की प्रजनन को सतत कृषि प्रबंधन के साथ जोड़ता है। कृषि अनुसंधान और अर्थशास्त्र परिषद (CREA) द्वारा समन्वित जेनफोएग्रिस परियोजना के माध्यम से, शोधकर्ताओं का लक्ष्य नई आनुवंशिक सामग्री का चयन करना है जो जीवाणु के प्रति सहनशीलता को उत्पादकता, जैतून के तेल की गुणवत्ता और तेजी से चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूलन के साथ जोड़ती है।

केवल नियंत्रित प्रयोगात्मक परिस्थितियों पर निर्भर रहने के बजाय, शोधकर्ता सालेन्टो के संक्रमित क्षेत्र के केंद्र में संभावित जीनोटाइप का मूल्यांकन कर रहे हैं।

"परियोजना में उपयोग की गई आनुवंशिक सामग्री विभिन्न अंतर-प्रजातीय संकरण से प्राप्त क्लोन किए गए पौधों से बनी है," CREA में परियोजना की समन्वयक, सामन्था ज़ेलास्को ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया। "नौ वर्षों से अधिक समय से, ये पौधे ज़ायलेला फास्टिडियोसा से संक्रमित क्षेत्र के केंद्र में स्थित एक प्रयोगात्मक बाग में उग रहे हैं, जहाँ वे उच्च संक्रमण दबाव के संपर्क में रहे हैं।"

इन पौधों की निगरानी साल में दो बार, अप्रैल और नवंबर में, यूरोपीय और भूमध्यसागरीय पौधा संरक्षण संगठन द्वारा विकसित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नैदानिक प्रोटोकॉल के अनुसार किए गए आणविक परीक्षणों का उपयोग करके की जाती है।

ज़ेलास्को ने कहा कि उम्मीदवार जीनोटाइप का मूल्यांकन ज़ायलेला के प्रति उनकी प्रतिक्रिया से परे अन्य विशेषताओं के लिए भी किया जाता है, जिसमें वनस्पति वृद्धि, उत्पादकता और जैतून की खेती को प्रभावित करने वाले सूखे और अन्य रोगजनकों के प्रति लचीलापन शामिल है।

उन्होंने कहा, "चयन के अधीन जीनोटाइपों में से कुछ ने उत्कृष्ट अनुकूलन क्षमता और पर्यावरणीय तनावों और/या रोगजनकों, जिसमें पीकॉक स्पॉट, सर्कोस्पोरोसिस और जैतून की गांठ, साथ ही जैतून की फल मक्खी के प्रति भी अच्छी प्रतिरोधक क्षमता दिखाई है।"

ज़ेलास्को ने आगे कहा कि शोधकर्ता इन जीनोटाइप द्वारा उत्पादित जैतून के तेल की गुणवत्ता का भी आकलन कर रहे हैं।

CREA के शोधकर्ताओं ने हाल ही में घोषणा की कि लगभग 30 जैविक प्रकारों में जीवाणु की उपस्थिति कम पाई गई है, जिनमें नौ ऐसे भी शामिल हैं जिनमें जीवाणु की मात्रा का पता नहीं चल पाया। हालांकि, ज़ेलास्को ने इस निष्कर्ष को यह प्रमाण मानने के खिलाफ चेतावनी दी कि वे नौ जैविक प्रकार अनिवार्य रूप से सबसे अधिक आशाजनक हैं।

उन्होंने कहा, "मैंने जानबूझकर उन नौ जीनोटाइप पर जोर नहीं दिया जिनमें बैक्टीरिया का पता नहीं चला।" "हो सकता है कि उनमें अभी तक संक्रमण न हुआ हो, या बैक्टीरिया का स्तर अभी भी पता लगाने की सीमा से नीचे हो। तीन साल की निगरानी के दौरान, हमने ऐसे जीनोटाइप देखे हैं जो शुरू में पूरी तरह से नकारात्मक थे, बाद में सकारात्मक हो गए।"

इसके बजाय, शोधकर्ता उन जीनोटाइप पर अधिक जोर दे रहे हैं जो समय के साथ लगातार बहुत कम जीवाणु आबादी बनाए रखते हैं।

ज़ेलास्को ने कहा, "बहुत कम जीवाणु भार वाले जीनोटाइप निगरानी अवधि के दौरान उल्लेखनीय रूप से स्थिर साबित हुए हैं।" "इन्हें ही हम विशेष रूप से आशाजनक मानते हैं।"

आनुवंशिक चयन के अलावा, जेनफोरैग्रिस सैलेंटो में मिट्टी की उर्वरता को बहाल करने और जैतून उत्पादन की दीर्घकालिक स्थिरता में सुधार करने के उद्देश्य से कृषि प्रथाओं की जांच कर रहा है, जहाँ इस जीवाणु का पहली बार पता चला था।

परीक्षण किए जा रहे तरीकों में से एक है फार्म पर ही कम्पोस्टिंग के माध्यम से जैतून उद्योग के उप-उत्पादों को मिट्टी में वापस करना। शोधकर्ताओं ने कहा कि जैविक पदार्थ बढ़ाने और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए इसके मान्यता प्राप्त लाभों के बावजूद, यह प्रथा कम इस्तेमाल की जाती है।

परियोजना का अगला चरण सबसे अधिक आशाजनक जीनोटाइप का प्रसार करने और विभिन्न वातावरणों में नए मूल्यांकन बाग स्थापित करने पर केंद्रित होगा।

योजनाबद्ध स्थलों में से एक लेचे में प्रेस्टा-कोलुमेला माध्यमिक विद्यालय का कृषि कार्यक्रम है, जो पहले से ही परियोजना भागीदारों के साथ कई प्रयोगात्मक गतिविधियों पर सहयोग कर रहा है।

ज़ेलास्को ने कहा, "विभिन्न क्षेत्रों में नए प्रयोगात्मक खेतों की स्थापना के बाद, नए जीनोटाइप के प्रदर्शन पर विश्वसनीय उत्तर प्राप्त करने के लिए और पाँच से आठ साल की आवश्यकता होगी।"

ये परीक्षण यह निर्धारित करने में मदद करेंगे कि चयनित सामग्री में ज़ायलेला के प्रति प्रतिरोध या सहनशीलता लगातार वाणिज्यिक खेती के लिए आवश्यक कृषि संबंधी विशेषताओं के साथ मिलती है या नहीं।

हालांकि यह आशाजनक है, जेनफोरएग्रिस इटली में चल रहे एक व्यापक वैज्ञानिक प्रयास का केवल एक घटक है।

अन्य परियोजनाओं में नोविक्सजेन (Novixgen) शामिल है, जिसने प्रतिरोध से जुड़े 200 से अधिक आशाजनक जैतून जीनोटाइप और आनुवंशिक मार्करों की पहचान की है, और ओमिब्रीड (Omibreed), जो जीनोमिक और मल्टी-ओमिक्स दृष्टिकोणों का उपयोग करके प्रतिरोध के अंतर्निहित आणविक तंत्र की जांच करती है।

एक अन्य पहल, ANCoSIX, रोगज़नक के खिलाफ रोगाणुरोधी पेप्टाइड, बैक्टीरियोफेज और नैनोप्रौद्योगिकी-आधारित उपचारों का परीक्षण कर रही है।

CREA के अध्यक्ष एंड्रिया रोकी ने संस्थान के नवीनतम परिणाम प्रस्तुत करते हुए कहा, "ज़ायलेला के खिलाफ कोई शॉर्टकट या चमत्कारी समाधान नहीं है। इसका जवाब एक बहु-विषयक दृष्टिकोण में निहित है जो अनुसंधान, नवाचार और वैज्ञानिक विशेषज्ञता को एक साथ लाता है।"

ज़ेलास्को के लिए, यह शोध अभी भी जारी है।

उन्होंने कहा, "पौधे और रोगज़नक़ के बीच की परस्पर क्रिया के बारे में अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है।" "जिस क्षेत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं, वह एक उत्कृष्ट खुली-हवा प्रयोगशाला का प्रतिनिधित्व करता है।"