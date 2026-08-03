निरीक्षकों द्वारा बड़े पैमाने पर अनियमितताएं उजागर किए जाने के बाद इटली ने जैतून के तेल पर नियंत्रण कड़े किए।

दो सप्ताह की निरीक्षण अभियान के परिणामस्वरूप €10.3 मिलियन की जब्ती हुई, जिससे कड़े नियंत्रण, तेज़ लेनदेन रिपोर्टिंग और डिजिटल ट्रेसबिलिटी की मांग उठी।

इटालियन अधिकारियों ने जैतून के तेल की आपूर्ति श्रृंखला में निरीक्षणों को तेज करने की घोषणा की, जब एक छोटे, लक्षित अभियान में महत्वपूर्ण अनियमितताएँ सामने आईं, जिनमें एक्स्ट्रा वर्जिन के रूप में बेचा गया लैम्पैंटे तेल और पर्याप्त दस्तावेज़ीकरण के बिना सैकड़ों टन उत्पाद शामिल थे।

ब्लॉकचेन या किसी अन्य प्रणाली के माध्यम से पूर्ण ट्रेसबिलिटी हासिल करना इन संकटों से बचने का तरीका होगा। – टॉमासो बतिस्ता, अध्यक्ष, कोपाग्री किसान संघ

जुलाई के पहले दो हफ्तों के दौरान, कृषि-खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता संरक्षण और धोखाधड़ी निरोध के लिए केंद्रीय निरीक्षण प्राधिकरण (ICQRF) ने 108 ऑपरेटरों से संबंधित 167 जांचें कीं। निरीक्षकों ने 17 ऑपरेटरों को गैर-अनुपालन में पाया और 30 नोटिस जारी किए।

निरीक्षकों ने विशेष विश्लेषण के लिए 68 नमूने एकत्र किए और पाँच मिलियन किलोग्राम से अधिक जैतून के तेल की जाँच की। इस अभियान के परिणामस्वरूप €10.3 मिलियन मूल्य की जब्ती हुई।

सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से 30 टन तेल था जिसे एक्स्ट्रा वर्जिन के रूप में बेचा जा रहा था, जिसे प्रयोगशाला विश्लेषणों ने 'लैम्पैंटे' के रूप में वर्गीकृत किया, जो एक ऐसी श्रेणी है जो बिना परिष्कृत किए सीधे मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है।

अधिकारियों ने इसके मूल को स्थापित करने वाले पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के बिना रखे गए 350 टन तेल को भी अस्थायी रूप से रोक दिया। एक संरक्षित भौगोलिक संकेत का अनुचित रूप से उल्लेख करने के लिए अतिरिक्त 270 लीटर जब्त किए गए।

कुछ निष्कर्षों के चलते चल रही आपराधिक जांचें शुरू हुईं।

जिस बैठक में ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए, उसमें इतालवी कृषि मंत्री फ्रांसेस्को लोल्लोब्रिगिडा ने जैतून के तेल में धोखाधड़ी के खिलाफ एक व्यापक अभियान की घोषणा की।

मंत्रालय ने कहा कि इस पहल में उत्पादन सुविधाओं, व्यापारिक कंपनियों, बड़े खुदरा विक्रेताओं और बंदरगाहों पर अधिक संयुक्त निरीक्षण, साथ ही नमूना लेने में वृद्धि और ICQRF, सीमा शुल्क अधिकारियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के बीच घनिष्ठ सहयोग शामिल होगा।

अधिकारियों का इरादा भौतिक-रासायनिक, ऑर्गनोलैप्टिक, कीटनाशक-अवशेष, आणविक और समस्थानिक परीक्षणों के उपयोग को बढ़ाने का भी है।

मंत्रालय के अनुसार, 2023 और 2025 के बीच जैतून के तेल के निरीक्षणों में 21.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जब 7,200 से अधिक निरीक्षण किए गए। इनमें से लगभग 2,500 निरीक्षण विशेष रूप से 100 प्रतिशत इतालवी एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल के रूप में लेबल किए गए उत्पादों पर केंद्रित थे।

कृषि संगठनों ने अतिरिक्त नियंत्रणों का स्वागत किया, लेकिन तर्क दिया कि निरीक्षण अकेले ही स्रोत से अंतिम उपभोक्ता तक जैतून के तेल का पता लगाने वाली प्रणाली की कमजोरियों को दूर नहीं कर सकते।

किसान संघ कोपाग्री के अध्यक्ष टॉमासो बतिस्ता ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "इटली की जैतून तेल की पता लगाने की प्रणाली कम पड़ती है।"

बतिस्ता ने कहा कि बड़ी मात्रा में विदेशी जैतून का तेल अभी भी इटली में पहुंचने पर विश्लेषण किए बिना प्रवेश करता है।

उन्होंने कहा, "एक बार जब यह अपनी मंज़िल पर पहुँच जाता है, तो दुर्भाग्य से, हम लंबे समय से जानते हैं कि तथाकथित जादुई ऑपरेशन होते हैं जो जैतून के तेल को एक्स्ट्रा वर्जिन में बदल देते हैं।" "जाहिर है, यह रसायन विज्ञान का मामला है। यह कुछ नया नहीं है। यह एक पुरानी कहानी है। ऐसे मामलों में, जैतून का तेल रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से एक्स्ट्रा वर्जिन बन जाता है।"

ऐसे कृत्यों का मुकाबला करने के लिए, कोपाग्री एक डिजिटल पासपोर्ट का प्रस्ताव कर रहा है जो निर्यात करने वाले देश से शुरू होकर इटली के लिए भेजे जाने वाले जैतून के तेल की हर खेप के साथ रहेगा।

यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तेल की उत्पत्ति और श्रेणी की पहचान करेगा और देश में शिपमेंट के प्रवेश से पहले प्रासंगिक विश्लेषणों को शामिल करेगा। फिर यही जानकारी प्रसंस्करण, भंडारण और पैकेजिंग के माध्यम से लॉट के साथ रहेगी।

कोपाग्री ने आपूर्ति श्रृंखला के दौरान पासपोर्ट बनाने और उसे बनाए रखने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक या किसी अन्य डिजिटल प्रणाली का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है।

बटिस्टा के अनुसार, बोतल पर एक बारकोड या समान कोड अंततः उपभोक्ताओं को तेल की उत्पत्ति और संभावित रूप से यह पहचानने की अनुमति दे सकता है कि जैतून कहाँ काटे गए थे।

बटिस्टा ने कहा, "इसका मतलब है कि जब खेप पैकेजिंग केंद्र तक पहुंचती है, तो कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।" "कोई भी जादू ऐसे जैतून के तेल को एक्स्ट्रा वर्जिन नहीं बना सकता जो एक्स्ट्रा वर्जिन नहीं है, या ऐसे जैतून के तेल को इतालवी नहीं बना सकता जो इतालवी नहीं है।"

कई कृषि संगठनों के अनुसार, एक महत्वपूर्ण कदम इटली के राष्ट्रीय कृषि सूचना प्रणाली, जिसे SIAN के नाम से जाना जाता है, में जैतून के तेल के लेनदेन को दर्ज करने के लिए अनुमत समय को कम करना होगा।

वर्तमान नियमों के अनुसार जैतून के व्यापारियों को एसआईएएन (SIAN) इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर में खरीद और बाद के हस्तांतरण को दर्ज करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक लेनदेन का समय भी शामिल है।

जैतून को पहले व्यापारी द्वारा अधिग्रहण करने के छह घंटों के भीतर एक मिल में पहुँचाया जाना चाहिए, और संबंधित रिकॉर्ड पूरे किए जाने चाहिए।

यह आवश्यकता उत्पादकों और व्यापारियों के बीच, विभिन्न व्यापारियों के बीच और व्यापारियों से मिलों तक के लेनदेन पर लागू होती है। कृषि संगठन मांग कर रहे हैं कि मिलिंग के बाद जैतून के तेल पर समय पर रिकॉर्डिंग के इसी सिद्धांत को और व्यापक रूप से लागू किया जाए।

वे तर्क देते हैं कि पिसाई के बाद तेज़ और अधिक सुसंगत रिकॉर्डिंग से अधिकारियों को आयात, भंडार, मिल के रिकॉर्ड और बाद के लेनदेन की तुलना लगभग वास्तविक समय में करने की अनुमति मिलेगी।

इससे आपूर्ति श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले, उत्पाद में मौजूद अस्पष्ट विसंगतियों का पता लगाना आसान हो जाएगा।

कोल्डिरेट्टी ने ट्रेसबिलिटी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगभग एक जैसे प्रस्तावों का एक सेट पेश किया है। किसान संघ चाहता है कि सार्वजनिक डेटाबेस को इंटरऑपरेबल बनाया जाए, जिसकी शुरुआत सीमा शुल्क डेटा से की जाए।

संगठन ने अधिकारियों से मूल्य जानकारी को ट्रेसबिलिटी रिकॉर्ड के साथ क्रॉस-रेफरेंस करने का भी आह्वान किया है, जिससे बाजार की कीमतों, उत्पाद की उत्पत्ति, दर्ज मात्राओं और आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से होने वाली गतिविधियों से संबंधित विसंगतियों की पहचान करना आसान हो जाएगा।

कोल्डिरेत्ती ने बंदरगाहों और सीमा पार करने वाली जगहों पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेज़ोनेंस और आइसोटोपिक मैपिंग के अधिक उपयोग का अनुरोध किया है। इसने तर्क दिया है कि इन विश्लेषणात्मक उपकरणों को न्यायिक कार्यवाहियों में मान्य साक्ष्य के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

"कस्टम एजेंसी और धोखाधड़ी-नियंत्रण प्राधिकरणों के डेटाबेस को इतालवी फार्मों के रिकॉर्ड के साथ संरेखित करके, हम पूरी प्रणाली को नियंत्रण में रखने में सक्षम होंगे," जैतून उत्पादक संघ यूनप्रोल के अध्यक्ष और कोल्डिरेत्ती के उपाध्यक्ष डेविड ग्रानेरी ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया।

ग्रानेरी ने SIAN पर आधारित एक यूरोपीय संघ-व्यापी प्रणाली की मांग की जो सीमा शुल्क प्राधिकरणों और ICQRF के पास मौजूद जानकारी को फार्म रिकॉर्ड और कंपनी की सूची के साथ संरेखित करेगी।

उन्होंने कहा कि नवीनतम ICQRF डेटा ने लक्षित निरीक्षणों के मूल्य को प्रदर्शित किया है।

ग्रानेरी ने कहा, "अगर आप देखें, तो आपको पता चलेगा," और उन्होंने विशेष रूप से एक्स्ट्रा वर्जिन के रूप में बेचे जाने वाले लैम्पांटे तेल की खोज की ओर इशारा किया।

उन्होंने तर्क दिया कि आयातित लैम्पांटे जैतून के तेल की अधिक निगरानी की आवश्यकता है क्योंकि यह सीधे उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद की गतिविधियों का अपर्याप्त ट्रैक और ट्रेस धोखाधड़ी के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा कर सकता है।

यूरोपीय स्तर पर, कोल्डिरेत्ती उन सीमा शुल्क नियमों में बदलाव की मांग कर रहा है, जिनके तहत किसी खाद्य उत्पाद को उस देश का माना जा सकता है जहाँ उसका अंतिम महत्वपूर्ण प्रसंस्करण हुआ हो, भले ही कच्चा माल कहीं और से आया हो।

संगठन का तर्क है कि खाद्य उत्पादों को इसके बजाय अपने कृषि कच्चे माल के मूल से एक स्पष्ट संबंध बनाए रखना चाहिए।

बैटिस्टा ने इस विचार को खारिज कर दिया कि एक डिजिटल ट्रेसबिलिटी प्रणाली की अतिरिक्त लागतें इसे अनिवार्य रूप से अव्यवहारिक बना देंगी।

उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ खर्च इस क्षेत्र पर आ सकते हैं, लेकिन सहकारी समितियाँ, मिलें और बोतलबंद करने वाले यह अधिक से अधिक पहचान रहे हैं कि प्रमाणित गुणवत्ता और उत्पत्ति निर्यात बाजारों में अतिरिक्त मूल्य प्रदान करते हैं।

बटिस्टा ने अपने सहकारी संगठन के अबू धाबी में बढ़ते आपूर्ति समझौते का हवाला दिया, जहाँ प्रत्येक खेप के आने पर उसका नमूना लिया जाता है, और परिणामों की तुलना निर्यातक द्वारा प्रदान किए गए विश्लेषणात्मक प्रमाणपत्र से की जाती है।

उन्होंने कहा, "यदि विदेश में वे तेजी से गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हैं, तो ब्लॉकचेन या किसी अन्य प्रणाली के माध्यम से पूर्ण ट्रेसबिलिटी प्राप्त करना इन संकटों से बचने का तरीका होगा।"

बटिस्टा ने अधिक विश्वसनीय ट्रेसबिलिटी को खुदरा स्तर पर उपभोक्ताओं को होने वाले बढ़ते मूल्य अंतर से भी जोड़ा।

उन्होंने कहा कि कम कीमत वाली बोतलों में वैध रूप से विभिन्न यूरोपीय संघ देशों के जैतून के तेल का मिश्रण हो सकता है। हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि उपभोक्ताओं को इतालवी एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल, जिनके मूल और उत्पादन के रिकॉर्ड प्रलेखित हैं, से अंतर करने के लिए स्पष्ट उपकरणों की आवश्यकता है, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि उनमें काफी अधिक उत्पादन लागत शामिल होती है।

उन्होंने आगे कहा, जब विभिन्न उत्पादों पर एक ही एक्स्ट्रा वर्जिन नाम अंकित होता है, तो कई उपभोक्ता स्वाभाविक रूप से सबसे सस्ती बोतल चुनते हैं। बेहतर ट्रेसबिलिटी, उपभोक्ता शिक्षा के साथ मिलकर, उत्पत्ति और उत्पादन में अंतर को और अधिक स्पष्ट कर सकती है।

नियंत्रण और पता लगाने की क्षमता को मजबूत करने की अपनी पहल के साथ-साथ, सरकार ने एक प्रचार अभियान शुरू किया है जिसे 11 जुलाई से राय टेलीविजन और रेडियो पर प्रसारित किया गया है।

हाल के वर्षों में, जैतून तेल उत्पादक संघों ने बार-बार राष्ट्रीय संचार अभियानों की मांग की है ताकि उपभोक्ताओं में जैतून तेल के स्वास्थ्य लाभों और इतालवी व्यंजनों के एक प्रमुख घटक के रूप में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

नवीनतम अभियान उपभोक्ताओं को केवल कीमत से परे देखने और इस बात पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है कि जैतून का तेल कहाँ से आता है, इसे कैसे उत्पादित किया जाता है और लेबल इसकी गुणवत्ता के बारे में क्या बताता है।