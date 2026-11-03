वित्त पोषण की बढ़ती मांग मोंटेनेग्रो के जैतून तेल क्षेत्र में विकास का संकेत देती है।

मॉन्टेनेग्रो का जैतून क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए राष्ट्रीय वित्त पोषण कार्यक्रम लगातार दूसरे वर्ष निर्धारित समय से कई महीने पहले ही समाप्त हो गया, जो देश के जैतून के बागानों में निवेश की बढ़ती मांग को दर्शाता है।

प्राथमिक जैतून उत्पादन में निवेश के लिए 2026 की कॉल 20 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक खुली रहने वाली थी। इसके बजाय, कृषि मंत्रालय ने उपलब्ध निधि से अधिक मांग होने के बाद इसे 12 जून को बंद कर दिया। 2025 में भी यही कार्यक्रम इसी कारण 7 अगस्त को बंद हो गया था।

हमारा काम उत्पादन के तरीके को आधुनिक बनाना है, न कि उस चीज़ को बदलना या नष्ट करना जो पिछली पीढ़ियों ने हमें दी है। – Ćazim Alković, बार ऑलिव ग्रोअर्स एसोसिएशन

2026 में पात्र निवेशों में सिंचाई, उपेक्षित बागानों का पुनर्वास, बंजर भूमि का विकास और रोपण सामग्री का प्रमाणन शामिल थे। निवेश €500 से लेकर €10,000 तक हो सकते थे, जिसमें सार्वजनिक सहायता लागत का 60 प्रतिशत तक कवर करती थी। पंजीकृत जैविक उत्पादक और कृषि होल्डिंग के प्रमुख के रूप में पंजीकृत महिलाएं, प्रत्येक अतिरिक्त 10 प्रतिशत अंक सहायता के लिए पात्र हो सकती थीं।

स्टारी बार में हाउस ऑफ ऑलिव्स की कार्यकारी निदेशक मारिया मार्कोच ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "अब मोंटेनेग्रो में जैतून का तेल उत्पादन बहुत लोकप्रिय है। कुछ अन्य व्यवसायों में सफल लोग, जिनके पास निजी कंपनियाँ हैं, वे भी कृषि और जैतून उत्पादन में शामिल होना पसंद करते हैं।"

मार्कोच ने कहा कि उस निवेश का कुछ हिस्सा मध्य मोंटेनेग्रो में केंद्रित है, जहाँ नए अर्ध-गहन जैतून के बाग़ पारंपरिक रूप से सब्जियों, अंगूर के बाग़ों और अन्य फलों की फसलों को समर्पित क्षेत्रों में फैल रहे हैं।

मोंटेनेग्रो में ओडिवा में कामगार ताज़ा कटे जैतून को छाँटते हुए, जहाँ आधुनिक उत्पादन और प्रसंस्करण में निवेश देश के जैतून तेल क्षेत्र को मज़बूत करने में मदद कर रहा है। (फोटो: ओडिवा)

उन्होंने कहा कि गुणवत्ता के सख्त मानकों ने उत्पादकों के रवैये को बदलने में भी मदद की है। मोंटेनेग्रो ने 2014 में जैतून की खेती और जैतून के तेल का अपना वर्तमान कानून अपनाया और 2016 में देश के यूरोपीय संघ में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए राष्ट्रीय नियमों को यूरोपीय संघ के मानकों के साथ और अधिक संरेखित करने हेतु इसमें संशोधन किया।

मार्कोच ने कहा कि कई उत्पादकों और मिल मालिकों ने शुरू में सख्त आवश्यकताओं का विरोध किया क्योंकि उनके पास उपकरण और तकनीकी ज्ञान की कमी थी।

उन्होंने कहा, "वे तैयार नहीं थे। उनके पास उपकरण नहीं थे। उनके पास ज्ञान नहीं था।"

समय के साथ, उत्पादकों ने फलों के गिरने का इंतजार करने के बजाय सीधे पेड़ों से स्वस्थ फल तोड़ना शुरू कर दिया, जबकि मिलों ने सेंट्रीफ्यूज, कोल्ड एक्सट्रैक्शन और सख्त स्वच्छता मानकों को अपनाया।

"मॉन्टेनेग्रो के केंद्रीय भाग में, विशेष रूप से पोडगोरीका, ज़ेटा, तुज़ी और डानिलोवग्राद के आसपास, नए जैतून के बाग लगाए जा रहे हैं, आधुनिक प्रसंस्करण क्षमता का निर्माण किया जा रहा है और खेती तथा जैतून के तेल उत्पादन के आधुनिक सिद्धांतों को अपनाया जा रहा है," बार ऑलिव ग्रोअर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, Ćazim Alković ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया।

"साथ ही, मोंटेनेग्रो के तट पर, जहाँ जैतून की खेती की सदियों पुरानी परंपरा है, हम उपेक्षित बागानों के पुनर्स्थापन और उत्पादन तकनीक में सुधार में सकारात्मक विकास देख रहे हैं।"

इन प्रगति के बावजूद, मार्कोच ने कहा कि पारंपरिक जैतून की खेती की आर्थिकता चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।

मॉन्टेनेग्रो में ओडिवा के बागों में जैतून के पेड़ों की कतारें। यह कंपनी 13,500 से अधिक पेड़ों का प्रबंधन करती है और उसने आधुनिक जैतून तेल उत्पादन और प्रसंस्करण में निवेश किया है। (फोटो: ओडिवा)

उन्होंने कहा, "अंततः, इसे लाभदायक होना ही चाहिए।" "पारंपरिक जैतून की खेती से बहुत अधिक लाभ नहीं हो सकता क्योंकि हमारी घरेलू किस्म बारी-बारी से फल देने वाली होती है, और पहाड़ी व ढलान वाले इलाके, खराब बुनियादी ढांचे और बहुत छोटे जैतून के बागानों के कारण कई अन्य तकनीकी उपाय लागू करना बहुत मुश्किल है।"

अलकोविच ने कहा कि हालांकि 2025 के राष्ट्रीय जैतून-उगाने के आह्वान के लिए निर्धारित से अधिक आवेदन आए, बार में कुछ स्थानीय सहायता कार्यक्रमों ने हमेशा अपना बजट पूरा नहीं खर्च किया है।

मॉन्टेनेग्रो की IPARD III निगरानी समिति के सदस्य के रूप में, उन्होंने कहा कि कुछ कार्यक्रम निधियाँ नियोजित अवधि के भीतर अप्रयुक्त रह जाती हैं और अगले वर्षों में आगे बढ़ जाती हैं।

आईपीएआरडी, ग्रामीण विकास के लिए पूर्व-सदस्यता सहायता का साधन, उम्मीदवार देशों में कृषि और ग्रामीण विकास निवेश के लिए यूरोपीय संघ का वित्तपोषण प्रदान करता है।

2024 में शुरू की गई पहली IPARD III उपाय 3 कॉल ने जैतून प्रसंस्करण सहित खाद्य-प्रसंस्करण निवेशों के लिए €7.2 मिलियन की सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराई। ई.यू. ने 75 प्रतिशत धन मुहैया कराया, जबकि शेष राशि मॉन्टेनेग्रो के राष्ट्रीय बजट से आई।

अलकोविच ने कहा, "केवल धन आवंटित करना, एक सार्वजनिक आह्वान करना और जैतून उत्पादकों के आवेदन करने का इंतजार करना पर्याप्त नहीं है।" "उत्पादकों के साथ व्यक्तिगत चर्चाओं, उपलब्ध उपायों की प्रस्तुति और दस्तावेज़ तैयार करने तथा निवेश करने में ठोस सहायता के साथ, बहुत अधिक क्षेत्रीय कार्य की आवश्यकता है।"

मार्कोच ने कहा कि स्थानीय कार्यक्रमों के लिए केवल कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है, जबकि बड़े IPARD आवेदन तैयार करने में महीनों लग सकते हैं और अक्सर सलाहकारों की आवश्यकता होती है। हाउस ऑफ ऑलिव्स, बार में उत्पादकों को सेवा प्रदान करने वाला एक सार्वजनिक संस्थान, नियमित रूप से उत्पादकों को आवेदन तैयार करने में मदद करता है।

अलकोविच और मार्कोच दोनों ने भविष्य के निवेश के लिए सिंचाई को एक प्राथमिकता के रूप में पहचाना।

मॉन्टेनेग्रो में ओडिवा के बागों में जैतून के पेड़ पर फल पक रहे हैं, जहाँ उत्पादक गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार के लिए आधुनिक खेती के तरीकों में निवेश कर रहे हैं। (फोटो: ओडिवा)

अलकोविच ने कहा, "तर्कसंगत सिंचाई प्रणालियों, विशेष रूप से ड्रिप सिंचाई, जल स्रोतों, कुओं और जलाशयों में निवेश एक प्राथमिकता बनना चाहिए।"

मार्कोच ने कहा, "इस साल ने हमारे उत्पादकों को वास्तव में दिखा दिया कि सिंचाई की कमी जैतून के बागों को क्या कर सकती है," उन्होंने लंबे समय से चले आ रहे सूखे के बाद कई पारंपरिक बागों में बहुत कम उपज की ओर इशारा किया। "उन पारंपरिक बागों में, मेरा विश्वास करें, कोई भी सिंचाई नहीं करता है। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा।"

मार्कोच ने कहा कि जैतून के तेल के प्रसंस्करण में आधुनिकीकरण प्राथमिक उत्पादन की तुलना में तेजी से हुआ है।

ओडिवा जैतून मिल की निदेशक, एंड्रेया शुश्कावचेविच नोवोविच ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "हमारा लक्ष्य कभी भी केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं रहा है, बल्कि एक ऐसी स्थायी प्रणाली बनाना है जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में असाधारण गुणवत्ता और दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता की गारंटी दे।"

ओडिवा 13,500 से अधिक जैतून के पेड़ों का प्रबंधन करती है और एक आधुनिक मिल चलाती है जो छोटे उत्पादकों सहित अन्य उत्पादकों को भी सेवा प्रदान करती है।

"शुरुआत से ही, हमारा मानना था कि एकल उत्पादक का विकास तभी पूर्ण रूप से सार्थक होता है जब वह पूरे क्षेत्र के विकास में भी योगदान दे," शुश्कावचेविच नोवोविच ने कहा।

ओडिवा को आईपीएआरडी (IPARD) सहायता भी मिली है, जिसके बारे में कंपनी ने कहा कि इसने उसकी प्रसंस्करण और भंडारण तकनीक में सुधार करने और निवेश में तेजी लाने में मदद की।

"सार्वजनिक समर्थन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जिनके लिए पर्याप्त प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है और जिनमें निवेश पर वापसी की अवधि लंबी होती है, जैसे कि जैतून की खेती," शुश्कावचेविच नोवोविच ने कहा।

मॉन्टेनेग्रो में ओडिवा जैतून मिल की निदेशक, एंड्रेजा शुश्कावचेविच नोवोविच ने कहा कि जैतून के तेल की गुणवत्ता में सुधार और क्षेत्र की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक निवेश आवश्यक है। (फोटो: ओडिवा)

मार्कोच ने कहा कि पारंपरिक बागानों में निवेश में नियमित छंटाई, मृदा पोषण, पौधों के स्वास्थ्य प्रबंधन और घरेलू किस्मों से प्रमाणित रोपण सामग्री की अधिक उपलब्धता को भी संबोधित किया जाना चाहिए।

अलकोविच ने कहा कि सहकारी समितियाँ और अन्य साझा व्यवस्थाएँ उत्पादकों को कटाई और छंटाई के उपकरणों का संयुक्त रूप से उपयोग करने, पौधों की सुरक्षा का समन्वय करने, जैतून को संसाधित करने और अपने तेल का विपणन करने में मदद कर सकती हैं।

उन्होंने जैतून की फली की निगरानी और यांत्रिक छंटाई तथा कटाई के उपकरणों में अधिक निवेश की भी मांग की। उन्होंने कहा कि परित्यक्त बागानों का पुनर्वास करने के साथ-साथ पहुंच मार्गों में सुधार भी किया जाना चाहिए।

अलकोविच ने कहा कि श्रमिकों की कमी के कारण यांत्रिकीकरण का महत्व लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उपकरणों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। खड़ी, सीढ़ीदार तटीय बागानों में नए बागानों जैसी मशीनरी नहीं लगाई जा सकती।

अलकोविच ने कहा, "केवल उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी देना ही पर्याप्त नहीं है।" "उत्पादकों को यह पहचानने में मदद की ज़रूरत है कि उनकी परिस्थितियों में कौन से निवेश वास्तव में उचित हैं, और उन्हें पेशेवर सहायता और आधुनिक प्रौद्योगिकियों तक पहुंच की आवश्यकता है।"

मार्कोच ने इस बात पर जोर दिया कि नए बागानों में देशी जैतून की किस्मों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल होना चाहिए, जिन्हें वह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मोनटेनेग्रिन जैतून के तेल के लिए एक विशिष्ट पहचान स्थापित करने के लिए आवश्यक मानती हैं।

मोंटेनेग्रो में ओडिवा की मिल में एक कर्मचारी आधुनिक जैतून प्रसंस्करण उपकरण का संचालन कर रहा है, जहाँ नई तकनीक में निवेश ने उत्पादन क्षमता और दक्षता में सुधार करने में मदद की है। (फोटो: ओडिवा)

उन्होंने सुझाव दिया कि नई रोपाई में घरेलू किस्मों का 20 से 30 प्रतिशत हिस्सा होना चाहिए।

उन्होंने कहा, "हमें कुछ प्रामाणिक चीज़ से प्रतिस्पर्धी होने की ज़रूरत है।" "प्रामाणिकता पारंपरिक जैतून के बागों से और जैतून के तेल के ऐतिहासिक प्रोफ़ाइल से आती है जो हमारे घरेलू जैतून की किस्मों को समर्पित है।"

शुष्काचेविच नोवोविच ने कहा कि मोंटेनेग्रो का अपेक्षाकृत कम उत्पादन मात्रा इसके उत्पादकों को स्थापित जैतून-उगाने वाले क्षेत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने से नहीं रोकती है।

उन्होंने कहा, "मॉन्टेनेग्रो के पास असाधारण प्राकृतिक परिस्थितियाँ, देशी जैतून की किस्में और एक पुरानी परंपरा है, लेकिन ब्रांडिंग, गुणवत्ता मानकीकरण और संयुक्त प्रचार में अधिक निवेश आवश्यक है।"

अलकोविच के लिए, आधुनिकीकरण को देश की जैतून उगाने की विरासत को मजबूत करना चाहिए, न कि उसकी जगह लेनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "हमारा काम उत्पादन के तरीके को आधुनिक बनाना है, न कि उस चीज़ को बदलना या नष्ट करना जो पिछली पीढ़ियों ने हमें दी है।"