क्रोएशियाई जैतून उत्पादकों को बेहतर फसल की उम्मीद, लेकिन मिलिंग कर की निंदा

क्रोएशियाई जैतून उत्पादक महीनों की तीव्र गर्मी और सूखे के बावजूद पिछले साल की तुलना में बेहतर फसल की सूचना दे रहे हैं। फिर भी, जैसे-जैसे मिलें नई फसल को संसाधित कर रही हैं, उत्पादकों का कहना है कि उच्च परिचालन लागत और मिलिंग सेवाओं पर 25 प्रतिशत मूल्य वर्धित कर उनकी आय को कम कर रहे हैं।

डल्माटिया के कुछ हिस्सों में लंबी कटाई अभी भी जारी है, जहाँ उत्पादक आम तौर पर संतोषजनक उपज और स्वस्थ फलों की रिपोर्ट कर रहे हैं। अंतिम उत्पादन आंकड़े मिलिंग पूरी होने तक ज्ञात नहीं होंगे।

पाकोश्ताने के जैतून उगाने वाले एंटे वुलिन, जो व्रना झील के पास लगभग 1,000 पेड़ उगाते हैं, ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "पिछले साल से बेहतर।"

वुलिन ने याद किया कि क्रोएशिया ने पिछले साल अपनी उत्पादन क्षमता से अधिक जैतून का तेल आयात किया था, जो ज़ादर काउंटी के उत्पादकों के लिए एक कठिन मौसम था। वहाँ, 6,450 मीट्रिक टन जैतून की कटाई की गई और 1,906.5 हेक्टेोलिटर तेल का उत्पादन हुआ, जो उत्पादक द्वारा उद्धृत आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत कम है।

वुलिन ने कहा, "जिन लोगों ने इस साल छंटाई और सिंचाई की है, उन्हें मौसम की चरम स्थितियों के बावजूद तेल की कमी नहीं होगी।"

ज़ादर के दिवंगत एंटे मेदिन सहित स्थानीय कृषि विज्ञानी, लंबे समय से छंटाई के महत्व पर जोर देते रहे हैं। कृषि विज्ञानी शिम मार्सेलिक और उनके सहयोगियों ने भी खुली, अच्छी तरह से प्रबंधित छत्रियों को बनाए रखने के लाभों पर प्रकाश डाला।

मार्सेलिक ने कहा कि ठीक से छांटा गया पेड़ मुख्य रूप से अपनी बाहरी शाखाओं के बजाय पूरी छतरी में फल दे सकता है। वसंत की अनुकूल परिस्थितियों ने फूल आने और फल बनने में मदद की, लेकिन बाद में गर्मियों की लंबी गर्मी ने फलों के विकास को बाधित कर दिया।

ज़ादर में जून में 38 मिलीमीटर वर्षा हुई और जुलाई की शुरुआत में थोड़ी और बारिश हुई। तब से मध्य-सितंबर तक, इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में लगभग कोई बारिश नहीं हुई। सूखे ने गुठली के विकास में देरी की और जैतून के गूदे की वृद्धि को कम कर दिया, जिससे कई बागों में फल छोटे रह गए।

गर्मी तेल संचय को धीमा कर देती है

जैसे-जैसे गिरी कठोर होती है, आमतौर पर जुलाई और अगस्त के अंत में जैतून में तेल जमा होना शुरू हो जाता है। अत्यधिक गर्मी ने बिना सिंचाई वाले बागों में इस प्रक्रिया में बाधा डाली, विशेष रूप से जहां तापमान 40 ºC तक पहुंच गया। सितंबर के दूसरे छमाही में स्वागत योग्य बारिश आने से पहले कुछ फल सिकुड़ गए, सूख गए या गिर गए।

वुलिन ने उल्लेख किया कि तेल-निकासी का प्रतिशत अधिक होने का हमेशा यह मतलब नहीं होता कि फल ने अधिक तेल का उत्पादन किया है। जैसे-जैसे जैतून में पानी की कमी होती है, वजन के हिसाब से तेल का अनुपात बढ़ सकता है, भले ही तेल की कुल मात्रा में बहुत कम बदलाव आए।

सिंचाई वाले उत्पादक, जिनमें वुलिन भी शामिल हैं, अक्टूबर की शुरुआत में मिलिंग शुरू कर सकते थे। उन्होंने कहा कि शुरुआती कटाई वाले तेलों में वांछनीय संवेदी विशेषताएं, जिनमें फ्रूटीनेस (फल जैसा स्वाद), तीखापन और संतुलन शामिल हैं, के साथ-साथ उच्च पॉलीफेनॉल सांद्रता भी पाई गई।

असामान्य रूप से गर्म गर्मियों का एक अनुकूल परिणाम यह भी हुआ: जैतून की फल मक्खी से दबाव कम हो गया, जो एक कीट है और फसलों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है।

टॉनी ड्रुज़ियानिच, जो एक कृषि विज्ञानी और ज़ादर काउंटी जैतून उत्पादक संघ के अध्यक्ष हैं, इस बात से सहमत हुए कि उच्च तापमान ने पकने की प्रक्रिया और तेल के संचय को धीमा कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मिट्टी में अधिक जैविक पदार्थ वाले बाग, विशेष रूप से चट्टानी इलाकों और द्वीपों पर, गर्मी और पानी की कमी का बेहतर ढंग से सामना करने में सक्षम थे।

ड्रुज़ियानाइच ओर्कुलो के मालिक हैं, एक ऐसा व्यवसाय जिसके कर्मचारियों ने पिछले महीने के दौरान पेशेवर कटाई सेवाएं प्रदान की हैं।

स्थानीय विशेषज्ञों के अनुसार, जुलाई और अगस्त की गर्मी ने जैतून की फली के कीट की दो पीढ़ियों को दबा दिया, जिससे अपेक्षाकृत कम दिखाई देने वाला नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि तीसरी पीढ़ी बड़ी संख्या में नहीं आई है, हालांकि उत्पादकों को अभी भी तुरंत कटाई करने की आवश्यकता है।

अधिक तत्काल चिंताएँ पतझड़ की बारिश और तेज़ हवाएँ हैं, जिसमें उत्तर-पूर्वी बोरा और दक्षिणी जुगो शामिल हैं, जो पके जैतून को ज़मीन पर गिरा सकती हैं।

कृषि मंत्रालय की कृषि सलाहकार सेवा के कृषि विज्ञानी ज़्वोनिमिर व्लातकोविच ने अनुमान लगाया कि ज़ादर काउंटी में लगभग दस लाख जैतून के पेड़ हैं, जिन पर इस मौसम में लगभग 10,500 मीट्रिक टन फल लगे हैं।

व्लातकोविच ने कहा, "अगर सब कुछ काटा जा सके, तो हमें लगभग 13,500 हेक्टेोलिटर जैतून का तेल उत्पादन करना चाहिए।" उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रीय उत्पादन लगभग 55,000 हेक्टेोलिटर तक पहुंच जाएगा, जो पिछले साल से काफी अधिक है।

एक बेहतर फसल का आर्थिक पहलू

अच्छी फसल का मतलब आरामदायक मुनाफा होना जरूरी नहीं है। एक स्थानीय उत्पादक ने 2,136 किलोग्राम जैतून की कटाई और लगभग 250 लीटर तेल उत्पादन की लागत का ब्योरा दिया, जिसमें निष्कर्षण उपज लगभग 12 प्रतिशत थी।

उनके प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च कुल €2,040 थे, जिसमें जैतून के प्रति किलोग्राम €0.35 की दर से पिसाई के लिए €750 शामिल थे। तेल को €20 प्रति लीटर पर बेचने से €5,000 का राजस्व प्राप्त होगा, जिससे उन प्रत्यक्ष खर्चों के बाद €2,960 बचेंगे।

उस आंकड़े में कई महीनों तक उत्पादक या उसके परिवार के सदस्यों की मेहनत का हिसाब शामिल नहीं है, जो वास्तविक लाभ को काफी कम कर देता है।

उपभोक्ताओं के लिए, ज़ादर काउंटी में जैतून के तेल की कीमतें पिछले साल के स्तर के करीब रहने की उम्मीद है, हालांकि कुछ उत्पादक बढ़ती इनपुट और श्रम लागत की भरपाई के लिए 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।

पारिवारिक फार्मों द्वारा सीधे बेचा जाने वाला बिना ब्रांड का जैतून का तेल आम तौर पर €13 से €15 प्रति लीटर में बिकता है, जबकि प्रीमियम ब्रांडेड तेल €20 या उससे अधिक में बिक सकते हैं। विशेष दुकानों में कीमतें €20 से €25 प्रति लीटर तक होती हैं, और कुछ इस्ट्रियन तेल €25 से €30 में बिकते हैं।

जैतून की कटाई के दौरान एक संक्षिप्त विराम

चक्की मालिकों को बिजली, हीटिंग ऑयल और प्रतिस्थापन-पुर्जों की लागत का भी सामना करना पड़ता है। ज़ादर-क्षेत्र की एक चक्की के मालिक, जिन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखने का अनुरोध किया, ने कहा कि उन्होंने दो साल से प्रसंस्करण शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया है।

उन्होंने कहा, "उगाने वालों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए, हमने पिछले साल से मिलिंग की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं।" "प्रसंस्कृत जैतून पर इस साल की €0.35 प्रति किलोग्राम की दर और भी कम होती अगर सरकार पूरा 25 प्रतिशत वैट दर नहीं लगाती।"

यह कर व्यवहार अन्य भूमध्यसागरीय देशों में जैतून की मिलिंग पर लागू दरों के विपरीत है। एक इतालवी मिल 4 प्रतिशत वैट दर सूचीबद्ध करती है, पुर्तगाल ने 2026 में जैतून से तेल बनाने की प्रक्रिया के लिए 6 प्रतिशत की दर बहाल की, और स्पेन योग्य कृषि सेवाओं पर 10 प्रतिशत की कम दर लागू करता है।

साक्षात्कार किए गए क्रोएशियाई उत्पादकों के लिए, यह अंतर पहले से ही कठिन लागत संरचना को और बढ़ा देता है। 25 प्रतिशत वैट मिलिंग शुल्क पर लागू होता है, न कि काटे गए जैतून या तेल के मूल्य पर।

गुणवत्ता समय और भंडारण पर निर्भर करती है

ज़ादर काउंटी ऑलिव ग्रोअर्स एसोसिएशन के एक कृषि विज्ञानी और कार्यकारी समिति के सदस्य, स्टेपान देविच ने इस मौसम को आम तौर पर सफल बताया, विशेष रूप से स्थानीय ओब्लिका किस्म के लिए।

उन्होंने कहा, "सूखे वर्ष के बावजूद, डलमाटिया के हमारे हिस्से में हम आम तौर पर बड़ी फसल के साथ जैतून की खेती के एक अच्छे मौसम की बात कर सकते हैं।"

कुछ द्वीपों और कम उपयुक्त स्थानों पर परिस्थितियाँ कम अनुकूल थीं, जहाँ सूखे के कारण फलों का झड़ना सीमित रहा। हालांकि, तटवर्ती क्षेत्रों में कीटों से होने वाला नुकसान अपेक्षाकृत कम रहा।

देविक ने कहा कि भरपूर फसल के कारण कुछ उत्पादकों ने मिलिंग से पहले जैतून बेच दिए क्योंकि उनके पास निकलने वाले तेल को संग्रहीत करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फसल काटने का इष्टतम समय किस्म के अनुसार बदलता रहता है। इतालवी जैतून विशेषज्ञ जियोर्जियो पनेली का हवाला देते हुए, देविच ने कहा कि लेसिन्नों के लिए उच्च-गुणवत्ता वाला तेल उत्पादन करने की अवधि अपेक्षाकृत कम होती है, जो लगभग मध्य सितंबर से अक्टूबर की शुरुआत तक होती है, जबकि इस्त्रियन ब्जेलीका अक्टूबर के अंत से नवंबर की शुरुआत तक बाद में उत्कृष्ट तेल का उत्पादन कर सकती है।

पिसाई के बाद उचित तरीके से संभालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ताज़ा निकाले गए तेल में नमी और जैतून के गूदे के छोटे कण हो सकते हैं जो भंडारण में जमा हो जाते हैं। यदि लगभग 30 से 45 दिनों के भीतर इस अवशेष को नहीं हटाया जाता है, तो अवांछित किण्वन से 'कीचड़ जैसा अवशेष' (बोरा) नामक दोष उत्पन्न हो सकता है, जो सुगंध और स्वाद को प्रभावित करता है।

इसलिए उत्पादकों को सलाह दी जाती है कि वे साफ बर्तनों का उपयोग करें, आवश्यकतानुसार तेल को दूसरे बर्तन में डालें और भंडारण के दौरान गुणवत्ता की रक्षा के लिए फ़िल्टरेशन पर विचार करें।

अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों पर सीमा शुल्क लगता है

उगाने वालों ने फसल से असंबंधित एक और शिकायत उठाई: जब अंतरराष्ट्रीय जैतून तेल पुरस्कार क्रोएशिया भेजे जाते हैं तो उन पर लगाए जाने वाले शुल्क।

क्रोएशियाई उत्पादकों ने NYIOOC विश्व जैतून तेल प्रतियोगिता में स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से भेजी गई ट्रॉफियों पर सीमा शुल्क-संबंधी शुल्क का भुगतान करना पड़ा है।

समस्या तब उत्पन्न होती है जब सीमा शुल्क एक ट्रॉफी के घोषित उत्पादन मूल्य को एक साधारण आयातित वस्तु के मूल्य के रूप में मानता है। उत्पादकों का कहना है कि शुल्कों पर विवाद करना समय लेने वाला हो सकता है, और कुछ लोग शिपमेंट के लौटाए जाने के जोखिम से बचने के लिए भुगतान कर देते हैं।

शिबेनिक के एक चिकित्सक, निनो ब्राजकोविच ने कहा कि उन्हें न्यूयॉर्क से एक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए €55 शुल्क का भुगतान करना पड़ा। ज़्लाटको बुरिच, जो एक पुरस्कार विजेता उत्पादक और शोल्टा द्वीप पर ज़्लाटना शोल्टंका जैतून उत्पादक संघ के अध्यक्ष हैं, ने उन्हें अपील करने का आग्रह किया।

बुरीच ने उनसे कहा, "निनो, आपको सीमा शुल्क का भुगतान नहीं करना चाहिए था। आपको अपील दायर करने की जरूरत है। हम हर साल इस दौर से गुजरते हैं क्योंकि कानून के तहत अंतरराष्ट्रीय सम्मानों को सीमा शुल्क से छूट मिली हुई है।"

यूरोपीय संघ के नियम, आवश्यक शर्तों और दस्तावेज़ों के पूरा होने पर, कुछ कप, पदक और प्रतीकात्मक वस्तुओं सहित योग्य गैर-वाणिज्यिक मानद पुरस्कारों को आयात शुल्क से छूट प्रदान करते हैं। कोई विशेष खेप योग्य है या नहीं, यह उसके हालात और आयात प्रक्रिया पर निर्भर कर सकता है।

ज़ादर काउंटी ऑलिव ग्रोअर्स एसोसिएशन के सचिव, ब्रानिमिर शुनिच ने एक सुसंगत प्रक्रिया की मांग की जो व्यक्तिगत विवादों के बिना योग्य पुरस्कार शिपमेंट्स को मान्यता दे।

शूनीक ने कहा, "यह अस्वीकार्य है कि हर जैतून उगाने वाले को नौकरशाही के साथ एक निजी लड़ाई लड़नी पड़े।" उन्होंने अधिकारियों से अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से आने वाली आधिकारिक खेप को पहचानने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया स्थापित करने का आग्रह किया।

उगाने वालों ने कर सुधार की मांग की

साक्षात्कार में शामिल उत्पादकों और मिल मालिकों ने कहा कि कम प्रसंस्करण कर बागान प्रबंधन, सिंचाई और उपकरण सुधार के लिए धन मुक्त कर सकता है, जिससे छोटे खेतों को प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिलेगी।

फिलहाल, कई क्रोएशियाई उत्पादकों को 2024 की तुलना में 2025 में बेहतर फसल और अधिक तेल की उम्मीद है। उनकी चिंता यह है कि खेती, कटाई और मिलिंग की लागत चुकाने के बाद वित्तीय लाभ में से कितना बचेगा।