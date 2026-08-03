स्लोवेनियाई इसत्रिया के जैतून की कटाई से पहले फलों के गिरने से अनिश्चितता बढ़ी

उगाने वाले फसल कटाई से पहले समयपूर्व फल गिरने का आकलन करते हुए गर्मी के तनाव, शुष्क मौसम, कीट और बागान प्रबंधन की जांच कर रहे हैं।

स्लोवेनियाई इस्त्रिया में जैतून उगाने वाले किसान तीव्र गर्मी और सूखे मौसम के बाद समय से पहले फलों के झड़ने की सूचना दे रहे हैं, जिससे क्षेत्र की आगामी फसल को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

कोपर और इज़ोला के पीछे की सीढ़ीदार पहाड़ियों पर पेड़ों से हजारों छोटे हरे जैतून गिर गए हैं। शोधकर्ताओं और उत्पादकों ने कहा कि यह नुकसान संभवतः गर्मी के तनाव, सूखे, कीट क्षति और बागान प्रबंधन प्रथाओं के संयोजन के कारण हुआ है, न कि किसी नई उभरती बीमारी के कारण।

"यह भी हमारे पक्ष में काम करता है कि जैतून के पेड़ उन जलवायु परिवर्तनों के अनुकूल धीरे-धीरे हो रहे हैं जो यहाँ कई साल पहले शुरू हुए थे," साइंस एंड रिसर्च सेंटर कोपर में जैतून उगाने के संस्थान की प्रमुख, माया पोडगॉर्निक ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया।

गर्मी, सूखा और कीट का दबाव

पोडगॉर्निक ने कहा कि जून में शुरू हुई अत्यधिक गर्मी और सूखे के संयोजन से फलों का बड़े पैमाने पर झड़ना जुड़ा था।

गर्मी और पानी का तनाव पेड़ों को कमजोर कर सकता है, जिससे वे अवसरवादी कवक संक्रमण और कीटों, जिसमें ब्राउन मार्मरेटेड स्टिंक बग भी शामिल है, के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

हालांकि विशेषज्ञ सावधानी से प्रबंधित सिंचाई जैसे उपायों की सलाह देते हैं, स्लोवेनियाई इस्त्रिया में उत्पादकों को सीमित सार्वजनिक जल बुनियादी ढांचे, टैंकर द्वारा पानी परिवहन की उच्च लागत और पानी के परमिट प्राप्त करने की लंबी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है।

संस्थान के एक शोधकर्ता, रोक बाबिक ने पुष्टि की कि कुछ बागों में फल तेजी से गिर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि स्थानीय परिस्थितियाँ काफी भिन्न थीं।

उन्होंने कहा, "हमारे यहाँ कुछ किसान हैं जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं और वे अपनी बात ज़ोर से उठा रहे हैं, जबकि जिनके यहाँ फल भरपूर हैं वे शिकायत नहीं कर रहे हैं और चुप हैं।"

बाबिच ने तर्क दिया कि अकेले सूखे से ही नुकसान की व्याख्या नहीं की जा सकती क्योंकि जैतून के पेड़ आम तौर पर सूखी परिस्थितियों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल होते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ बागानों में देर से छंटाई और अपर्याप्त निवारक उपचार ने समस्या में योगदान दिया होगा।

फल झड़ना फल झड़ना, पेड़ से विकसित हो रहे जैतून का समय से पहले झड़ जाना है, जो अक्सर गर्मी, सूखा, कीट, खराब परागण या तनाव के अन्य रूपों के कारण होता है। कुछ मात्रा में फल का झड़ना पेड़ के प्राकृतिक समायोजन का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन अत्यधिक नुकसान अंतिम फसल को कम कर सकता है।

उन्होंने कहा, "किसान अपने जैतून के पेड़ों की पर्याप्त देखभाल नहीं करते, उन्हें बहुत देर से छाँटते हैं और जैतून की फल मक्खी के खिलाफ उपचार के अलावा, उन पर कोई और उपचार नहीं करते हैं।"

बाबिच ने कहा कि स्टिंक बग्स, जिसमें ब्राउन मार्मरेटेड स्टिंक बग भी शामिल है, से होने वाले नुकसान से विकसित हो रहे जैतून कमजोर हो सकते हैं, जो बाद में अत्यधिक गर्मी के दौरान झड़ सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि फूल खिलने से लगभग एक महीने पहले निवारक कार्रवाई, जिसमें जहां अनुमति हो वहां सल्फर या डेल्टामेथ्रिन आधारित उपचार शामिल हैं, जोखिम को कम कर सकती है। उत्पादकों को पौध-संरक्षण उत्पाद लागू करते समय स्थानीय नियमों और उत्पाद-लेबल पर दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए।

स्थानीय बागानों में अलग-अलग परिणाम

मारेज़िगे के पास बाबिची गाँव में बाबिच परिवार के बाग में तुलनात्मक रूप से कम फलों का नुकसान हुआ है।

रोक बाबिच ने कहा, "हमारे जैतून के बाग में बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे पिता, सैंडी, हर दिन वहां होते हैं," उन्होंने फलों के झड़ने का अनुमान लगभग पांच प्रतिशत लगाया, जिसे उन्होंने एक सामान्य जैविक प्रक्रिया बताया।

उगाने वाले और मिलर सैंडी बाबिच ने कहा कि हाल ही में निरीक्षण के बाद जैतून स्वस्थ दिखाई दिए, हालांकि पेड़ों में पानी की कमी के कुछ लक्षण दिख रहे थे।

उन्होंने सीमित नुकसान का श्रेय सावधानीपूर्वक समयबद्ध पोषण और कीट नियंत्रण उपायों को दिया।

उन्होंने कहा, "जब फल मटर के दाने के आकार का होता है, तो मैं डेल्टामेथ्रिन युक्त डिसिस का छिड़काव करता हूँ। जब यह मटर के दाने के आकार तक पहुँच जाता है, तो मैं एक बायोस्टिमुलेंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और अमीनो एसिड के साथ सिवांटो प्राइम का उपयोग करता हूँ।"

बाबिच ने कहा कि वह 1,000 से 1,200 लीटर पानी में दो किलो ग्राम पर्ण पोषक तत्व डालते हैं और पर्ण पोषण के माध्यम से दो बार सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि बाग का स्थान भी कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकता है। यह एक जंगल और ड्रैगोन्या नदी की सहायक नदी रुकावा के पास स्थित है, जहाँ हवा की गति गर्मियों की अत्यधिक गर्मी की अवधि को कम करने में मदद करती है।

जैविक रोंकलडो फार्म के मालिक मिरां अदामिक ने इज़ोला के पास समुद्र तल से लगभग 100 मीटर ऊपर स्थित अपने बागों में इसी तरह की सीमित क्षति की सूचना दी।

उन्होंने कहा, "मैं यह नहीं कहूँगा कि जैतून के बागों में कुछ विशेष बुरा हो रहा है।" "मेरे बाग में फलों का झड़ना पांच प्रतिशत से कम है।"

इज़ोला के पास रोंकलडो में परिवार के जैतून के बाग में मार्टिन अदामिक। (फोटो: जाका इवानचिच)

कुछ उत्पादकों के विपरीत, अदामिक ने कहा कि वह काओलिन मिट्टी का उपयोग नहीं करते क्योंकि उन्हें अपने बाग में यह आर्थिक या व्यावहारिक रूप से प्रभावी नहीं लगा है।

उन्होंने कहा, "काओलिन सुरक्षा महंगी और गंदी है। हर बार बारिश होने पर उपचार दोहराना पड़ता है, और इसे आज़माने के बाद, मैंने कोई अंतर नहीं देखा। एक बार मेरा स्प्रेयर भी खराब हो गया था और उसकी मरम्मत पर €150 का खर्च आया।"

इसके बजाय अदामिक जैविक उत्पादन नियमों के तहत अनुमत कीटनाशकों पर निर्भर करते हैं। वह और उनके बेटे मार्टिन, उत्पादन लागत, पेड़ों के पोषण और फसल संरक्षण की बारीकी से निगरानी करते हुए जैतून के तेल का व्यवसाय भी चलाते हैं और जैतून से संबंधित पर्यटन गतिविधियों का विकास करते हैं।

फसल की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है

हाल तक, उत्पादकों को उम्मीद थी कि स्लोवेनियाई इस्त्रिया में मिलें पिछले साल की तुलना में काफी अधिक जैतून संसाधित करेंगी। तब से, फलों के झड़ने की रिपोर्टों ने और अधिक अनिश्चितता पैदा कर दी है, हालांकि उत्पादकों ने चेतावनी दी कि बागानों में स्थितियाँ भिन्न होती हैं।

सैंडी बाबिच ने कहा कि वर्तमान मौसम पिछली बार के मौसम के समान ही प्रतीत हो रहा है। वह संभावित फसल का अनुमान लगाने के लिए एक सरल दृश्य मूल्यांकन का उपयोग करते हैं।

उन्होंने कहा, "अगर आप पेड़ के एक हिस्से पर एक साथ 20 से 30 जैतून देख सकते हैं, तो फसल अच्छी है।"

अदामिक ने कटाई से पहले निष्कर्ष निकालने के खिलाफ भी चेतावनी दी।

उन्होंने कहा, "असली नतीजे तो सीज़न के अंत में ही पता चलेंगे, जब जैतून की कटाई होगी और तेल निकाला जाएगा।" "तभी पता चलेगा कि आपने वास्तव में क्या हासिल किया है। बाकी सब अटकलें हैं।"

इस बीच, संस्थान नई तकनीकों की जांच कर रहा है, जिसमें खड़ी ढलानों के लिए स्वायत्त उपकरण और गर्मी के तनाव की भविष्यवाणी करने के लिए डिज़ाइन किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल शामिल हैं।

समय से पहले फलों के झड़ने की रिपोर्टों के बावजूद, उत्पादकों ने कहा कि उत्पादन पर अंतिम प्रभाव बागान के स्थान, कीट के दबाव, वर्षा और मौसम के शेष भाग के दौरान प्रबंधन पर निर्भर करेगा।