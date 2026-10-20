गिरती कीमतों और बढ़ते भंडार के बीच इटली को जैतून के तेल की कम फसल का सामना

गर्मियों की गर्मी से दक्षिणी क्षेत्रों में उत्पादन कम होने के कारण इटली का जैतून तेल उत्पादन 270,000 से 290,000 मीट्रिक टन तक गिरने का अनुमान है, जबकि गिरती कीमतें और बड़े भंडार उत्पादकों और मिल मालिकों पर दबाव डाल रहे हैं।

2026/27 फसल वर्ष में इतालवी जैतून तेल का उत्पादन लगभग 20 प्रतिशत घटकर 270,000 से 290,000 मीट्रिक टन के बीच रहने की उम्मीद है, क्योंकि दक्षिण में कम उत्पादन की भरपाई केंद्रीय और उत्तरी क्षेत्रों में सुधार से आंशिक रूप से ही हो पा रही है।

अब ग्रामीण इलाकों में कुछ डर है। उत्पादकों को फसल काटने की लागत का सामना करना पड़ता है, और हमें उम्मीद करनी होगी कि कीमतें उनके लिए लाभदायक बनी रहें। – मासिमो राग्नो, मोनीनी

"इटली के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि राष्ट्रीय उत्पादन अभी-अभी समाप्त हुए फसल वर्ष की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत कम हो सकता है," मोनीनी के पैनल लीडर और खरीद प्रबंधक, मासिमो राग्नो ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया।

उन्होंने आगे कहा, "एक वास्तविक वैज्ञानिक तस्वीर के लिए परीक्षण बागानों के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क और निरंतर निगरानी की आवश्यकता होगी, लेकिन यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगा।" "अनुमान विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकों और मिल मालिकों के साथ मैदानी सर्वेक्षणों और घनिष्ठ संपर्कों से प्राप्त होते हैं।"

दक्षिणी इटली में, पुग्लिया, जो देश का सबसे बड़ा जैतून तेल उत्पादक क्षेत्र है, से 130,000 से 140,000 टन के बीच उत्पादन की उम्मीद है। राग्नो ने कहा, "इसकी क्षमता बहुत अधिक है, लगभग 210,000 टन, लेकिन मई के अंत से सितंबर के पहले छमाही तक बहुत गर्म गर्मी रही।"

उन्होंने पानी और ऊर्जा की उच्च लागत का हवाला देते हुए कहा, "जिनके पास सिंचाई की सुविधा थी, वे वर्षा-आधारित बागों की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में हैं।" "चूंकि लागत बहुत अधिक है, इसलिए कुछ उत्पादकों ने कृषि संबंधी परिस्थितियों के सुझाव से कम सिंचाई करना चुना।"

सिसिली और कैलाब्रिया से भी पिछली फसल वर्ष की तुलना में कम उत्पादन की उम्मीद है।

"पिछले साल सिसिली का जैतून का उत्पादन — जैतून के तेल का उत्पादन नहीं — लगभग 400,000 से 450,000 टन के बीच था; इस साल हमें लगभग 350,000 टन की उम्मीद है, जबकि कैलाब्रिया में 320,000 से 330,000 टन जैतून होंगे," राग्नो ने कहा।

उन्होंने मज़ाक में कहा, "आप अपनी नंगी आँखों से जैतून के अंदर जैतून का तेल नहीं देख सकते," यह देखते हुए कि जैतून का टन भार सीधे तेल उत्पादन में नहीं बदलता है।

इस वसंत में एक आशाजनक फूल खिलने के मौसम के बाद, लंबे समय तक चली गर्मी ने फलों की संख्या और आकार को कम कर दिया। हालांकि, उच्च तापमान ने कवक रोगों और जैतून की फल मक्खी को भी दूर रखने में मदद की।

"वे (कीट) लगभग कहीं भी नहीं दिख रहे हैं और जैतून बहुत स्वस्थ हैं," राग्नो ने कहा। शुरुआती चखने के परिणाम भी आशाजनक रहे हैं। "निश्चित रूप से बहुत उच्च गुणवत्ता वाले जैतून के तेल के उत्पादन की क्षमता है।"

केंद्रीय और उत्तरी क्षेत्रों से पिछले साल की फसल से उबरने की उम्मीद है। जैतून के पेड़ के प्राकृतिक वैकल्पिक उपज चक्र का हवाला देते हुए राग्नो ने कहा, "उनमें से अधिकांश क्षेत्रों के लिए, पिछला साल एक ऑफ-ईयर था, और इस सीज़न में हम इसके बजाय पेड़ों पर बहुत सारे फल देख रहे हैं।"

बेहतर प्रदर्शन से दक्षिण में आई गिरावट की कुछ हद तक भरपाई होनी चाहिए, जिससे उत्पादन पिछले साल के स्तर से नीचे लेकिन शुरुआती कुछ पूर्वानुमानों से अधिक रहने की संभावना है।

इटली 2026/27 की फसल वर्ष में प्रवेश कर रहा है, और भंडार में अभी भी जैतून के तेल की पर्याप्त मात्रा मौजूद है। जुलाई के अंत में, भंडार लगभग 233,000 टन था, जो एक साल पहले के 162,000 टन से अधिक है, यह 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।

राग्नो ने कहा, "मुझे लगता है कि हम नवंबर में 70,000 से 100,000 टन इतालवी जैतून का तेल स्टॉक में पा सकते हैं, शायद लगभग 80,000 या 90,000 टन के आसपास।" "अगर नई उत्पादन मात्रा 270,000 और 290,000 टन के बीच रहने वाली है, तो भी यह तेल की एक महत्वपूर्ण मात्रा है।"

राग्नो ने स्टॉक के बढ़ने का एक कारण आंशिक रूप से उस असामान्य रूप से बड़ी मूल्य अंतर को बताया जो पिछले फसल वर्ष के दौरान इतालवी जैतून के तेल और यूरोपीय संघ में अन्यत्र उत्पादित तेल के बीच उभरा था।

उन्होंने कहा, "एक समय था जब यूरोपीय जैतून का तेल लगभग €4 से €4.50 प्रति किलोग्राम पर आ गया था, जबकि इतालवी तेल अभी भी €7 और €8 के बीच था।" "यह अंतर बहुत बड़ा हो गया और कई ऑपरेटरों के लिए इतालवी जैतून का तेल बेचना मुश्किल हो गया।"

राग्नो ने इस बात पर जोर दिया कि गुणवत्ता को पुरस्कृत करने और उत्पादकों को बनाए रखने के लिए इतालवी जैतून के तेल के लिए प्रीमियम बनाए रखना आवश्यक है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि प्रतिस्पर्धी मूलों की तुलना में कीमत का अत्यधिक अंतर मांग को कमजोर कर सकता है।

उन्होंने कहा, "हम हमेशा मूल्य पर आधारित नीति का समर्थन करते आए हैं क्योंकि केवल मूल्य और गुणवत्ता ही उत्पाद की रक्षा कर सकती है।" "लेकिन जब अंतर अंतरराष्ट्रीय बाजार में हो रही कीमतों की तुलना में अत्यधिक हो जाता है, तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हमने कुछ समय से इतालवी जैतून के तेल की खपत में गिरावट देखी है, जो हाल ही में कीमतों में गिरावट आने के साथ ही कम होना शुरू हुई है।"

कीमत में सुधार काफी महत्वपूर्ण रहा है। कृषि और खाद्य बाजार सेवाओं के लिए इटली के संस्थान, इज़्मेआ (Ismea) के अनुसार, मूल पर औसत एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून तेल की कीमतें अगस्त में गिरकर €4.86 प्रति किलोग्राम हो गईं, जो 2025 के इसी महीने से 49.3 प्रतिशत कम हैं। सितंबर के तीसरे सप्ताह तक, इसमेआ ने स्पेनिश एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल की कीमत €3.67 प्रति किलोग्राम बताई।

इस गिरावट ने फसल कटने के करीब आने के साथ ही उत्पादकों और मिल मालिकों के लिए बढ़ती कठिनाइयाँ पैदा कर दी हैं। राग्नो ने कहा, "अब ग्रामीण इलाकों में कुछ डर है।" "उत्पादकों को कटाई की लागत का सामना करना पड़ता है, और हमें उम्मीद करनी होगी कि कीमतें उनके लिए लाभदायक बनी रहें।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर जैतून का उत्पादन अच्छा होता है, तो संचालक उनके लिए अधिक भुगतान कर सकते हैं और उत्पादकों के काम का मुआवजा दे सकते हैं।" "लेकिन अगर उत्पादन कम है और परिणामस्वरूप जैतून का तेल €7 या €8 प्रति किलोग्राम की दर से बिकता है, जबकि यूरोपीय तेल बहुत कम कीमत पर कारोबार कर रहा है, तो यह मुश्किल हो जाता है।"

इटालियन मिलर्स एसोसिएशन AIFO और AFP ने हाल ही में चेतावनी दी है कि पुग्लिया में बेची न गई जैतून के तेल की बड़ी मात्रा कार्यशील पूंजी को बांध रही है, जिससे नई फसल की कटाई शुरू होने पर मिलों के लिए उपलब्ध तरलता कम हो रही है।

संघों ने क्षेत्रीय अधिकारियों से पुग्लिया मोल्टिप्लिका कार्यक्रम की अल्पकालिक सुविधा के तहत मिलों को अपने जैतून के तेल के भंडार के मूल्य का उपयोग अल्पकालिक वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए करने देने का आह्वान किया।

उन्होंने चेतावनी दी कि अपर्याप्त तरलता फसल कटाई के दौरान जैतून खरीदने और किसानों को समय पर भुगतान करने की मिलों की क्षमता को सीमित कर सकती है।

इस पृष्ठभूमि में, इतालवी सरकार ने उत्पादक कीमतों पर लगातार नीचे की ओर दबाव, बढ़ते भंडार और उच्च उत्पादन लागत का हवाला देते हुए, यूरोपीय आयोग से ई.यू. के कृषि भंडार को सक्रिय करने के लिए कहा है।

सरकार ने 'डॉकुमेंटो डी अकम्पैग्नामेंटो इलेक्ट्रॉनिको ओलिविको', या DAO, की भी घोषणा की है, जो SIAN प्रणाली और जैतून तेल टेलीमैटिक रजिस्टर के साथ एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक नया डिजिटल ट्रैकिंग दस्तावेज़ है।

इस उपाय का उद्देश्य ट्रेसबिलिटी को मजबूत करना और जैतून और जैतून के तेल की आवाजाही पर नियंत्रण कड़ा करना है। यह संचालन को दर्ज करने की समय सीमा को छह से घटाकर तीन दिन कर देगा और इसके 2027/28 फसल वर्ष में लागू होने की उम्मीद है।

ओर्गोग्लियो ओलिविको, जो कि उत्पादकों और मिल मालिकों की एक समिति है और जो मजबूत समर्थन उपायों के लिए अभियान चला रही है, ने इस पहल का स्वागत एक सकारात्मक कदम के रूप में किया, लेकिन कहा कि वह इस क्षेत्र के लिए अधिक सार्वजनिक समर्थन सुनिश्चित करने के लिए प्रदर्शन और अन्य प्रयास जारी रखेगी।

कई क्षेत्रों में कटाई शुरू होने के साथ, अंतिम उत्पादन के आँकड़े अभी भी बदल सकते हैं, खासकर यदि ठंडे तापमान और वर्षा से फल तोड़ने से पहले फलों का आकार बेहतर हो जाता है।

राग्नो ने कहा, "हमें कुछ ठंडे मौसम और कुछ बारिश की जरूरत है।" "अगर परिस्थितियाँ अनुकूल रहीं, तो बहुत अच्छे तेल की कटाई और उत्पादन की संभावना है।"