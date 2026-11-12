पुग्लिया में ज़ायलेला प्रकोप बढ़ने से 400 से अधिक जैतून के पेड़ संक्रमित

विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तरी पुग्लिया के गारगानो क्षेत्र में हाल ही में रिपोर्ट किए गए ज़ायलेला फास्टिडियोसा प्रकोप का उन्मूलन निश्चित नहीं है, क्योंकि संक्रमित जैतून के पेड़ों की संख्या अब 400 से अधिक हो गई है।

पुग्लिया क्षेत्रीय फिटोसेनेटरी अवलोकन केंद्र ने कैग्नानो वराणो नगर के पास पाउका उपप्रजाति से संबंधित 83 नए संक्रमणों की पुष्टि की है, जहाँ पहले ही कई सौ पेड़ संक्रमित हो चुके थे। 2013 में पहली बार पाए जाने के बाद से इस जीवाणु ने पुग्लिया में अनुमानित 21 मिलियन जैतून के पेड़ों को प्रभावित किया है।

किया जा रहा काम, कम से कम एक नियंत्रण उपाय के रूप में, अत्यंत उपयोगी है, लेकिन पूरी तरह से उन्मूलन की संभावनाएं काफी अनिश्चित हैं। यह एक कठिन संघर्ष है। – डोनाटो बोसिया, सीएनआर के शोधकर्ता एमेरिटस

ये निष्कर्ष 2026 निगरानी अभियान के दौरान एकत्र किए गए 559 पौधों के नमूनों पर आधारित हैं और इन्हें जून और सितंबर के बीच राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद (CNR) द्वारा जारी पाँच प्रयोगशाला रिपोर्टों में प्रलेखित किया गया है। इन परिणामों ने अधिकारियों को परिभाषित संक्रमित क्षेत्र और उसके आसपास के बफर क्षेत्र का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया, जहाँ विशेष उन्मूलन उपाय लागू होते हैं।

"इस मामले में, इस क्षेत्र में संक्रमण का पता तब ही चला होगा जब प्रकोप पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित हो चुका था। यह संभव है कि, भविष्य में, हमें उस क्षेत्र के उस हिस्से में केवल नियंत्रण प्रोटोकॉल पर ही संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि जीवाणु को खत्म करने के प्रयास सफल नहीं हो सकते हैं यदि संक्रमण उतना ही उन्नत है जितना कि इस मामले में प्रतीत होता है," सीएनआर के शोधकर्ता एमेरिटस डोनाटो बोसिया ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया। बोशिया और उनके साथी शोधकर्ताओं ने 2013 में इटली में ज़ायलेला का अध्ययन किया है, जब इसकी उपस्थिति पहली बार स्पष्ट हुई थी।

पुग्लिया में अन्यत्र, जियोविनैज़ो, बिस्केग्लिए और मिनर्विनो मर्ज के उत्तर-मध्य क्षेत्रों में उन्मूलन प्रयास सफलता के संकेत दिखा रहे हैं। कोई अतिरिक्त संक्रमण का पता न चलने पर, अधिकारियों ने तीन प्रकोपों के आसपास बफर ज़ोन को 2.5 किलोमीटर से घटाकर एक किलोमीटर कर दिया है, जिससे विशिष्ट निगरानी और फिटोसेनेटरी आवश्यकताओं के दायरे में आने वाले क्षेत्र को छोटा कर दिया गया है।

यह निर्णय 2025 और 2026 की निगरानी अभियानों के दौरान एकत्र किए गए 42,026 पौधों के नमूनों के विश्लेषण के बाद लिया गया, जिनमें से सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई।

बोशिया ने समझाया, "यह संयोग से नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रकोप का समय पर पता चलने से बैक्टीरिया के फैलाव को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।"

उन्होंने तीनों प्रकोपों के बारे में काफी आशावाद व्यक्त किया, यह सुझाव देते हुए कि प्रभावित क्षेत्रों को संभावित रूप से लगभग एक वर्ष के भीतर जीवाणु से मुक्त घोषित किया जा सकता है।

उन मामलों में, उन्मूलन प्रयासों के लिए शीघ्र पता लगाना महत्वपूर्ण था। स्थानीय निवासियों की रिपोर्टों ने अधिकारियों को संक्रमणों की जल्दी पहचान करने और प्रतिक्रिया करने में मदद की। शुरुआत में केवल कुछ संक्रमित पेड़ पाए गए, जिनमें से कुछ में बहुत कम या कोई लक्षण नहीं थे।

बोशिया ने कहा, "गारगानो की स्थिति अलग है। पिछले साल ही, यह एक ठोस संदेह था कि यह एक काफी पुराना प्रकोप हो सकता है, जिसमें जीवाणु कई साल पहले ही प्रवेश कर चुका था।"

उन्होंने समझाया, "स्ट्रीट व्यू की तस्वीरों को देखकर, आप पहले से ही दो या तीन साल पहले के पेड़ों में काफी स्पष्ट लक्षण देख सकते थे।" "और यह देखते हुए कि जैतून के पेड़ों में पाउका की सुप्त अवधि बहुत लंबी होती है, औसतन लगभग दो साल, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जीवाणु का आगमन कम से कम पांच या छह साल पहले का है।"

बोसिया ने कहा, "इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि [गार्गानो] में प्रकोप पहले से ही काफी व्यापक है।" "जो काम किया जा रहा है, वह कम से कम एक नियंत्रण उपाय के रूप में अत्यंत उपयोगी है, लेकिन पूरी तरह से उन्मूलन की संभावनाएं निश्चित से बहुत दूर हैं। यह एक कठिन संघर्ष है।"

बोशिया के अनुसार, यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (EFSA) के ज़ायलेला जोखिम मूल्यांकन के मसौदा अपडेट में शामिल मॉडलिंग, जो वर्तमान में सार्वजनिक परामर्श के लिए है, यह दर्शाती है कि केवल संक्रमित पाए गए पौधों को हटाना अक्सर स्थापित प्रकोप को खत्म करने के लिए अपर्याप्त होता है, विशेष रूप से जब आसपास पता न लगे हुए संक्रमण मौजूद रहते हैं।

ईएफएसए (EFSA) के कीट जोखिम मूल्यांकन के मसौदे से पता चलता है कि मेज़बान पौधों को हटाने की त्रिज्या बढ़ाने से उन्मूलन की संभावना में सुधार हो सकता है, हालांकि इस तरह के उपायों की प्रभावशीलता स्थानीय महामारी विज्ञान और परिदृश्य स्थितियों पर निर्भर करती है।

बोशिया ने हाल ही में खोजे गए टौरियानोवा, कैलाब्रिया में हुए प्रकोप की ओर इशारा किया, जहाँ क्षेत्रीय अधिकारियों ने यूरोपीय नियमों के तहत निर्धारित 50 मीटर की न्यूनतम दूरी की तुलना में, हस्तक्षेप के लिए 80 मीटर की एक व्यापक त्रिज्या अपनाई है।

टौरियानोवा में प्रकोप का पता भी उन निवासियों की रिपोर्टों के बाद चला, जिन्होंने जैतून के पेड़ों पर संदिग्ध लक्षण देखे थे।

बोशिया के लिए, यह मामला फिटोसेनेटरी निगरानी में सार्वजनिक भागीदारी के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है, एक ऐसी पद्धति जिसे उन्होंने नागरिक विज्ञान के रूप में वर्णित किया।

बोशिया ने कहा, "क्षेत्रीय फytoसैनिटरी सेवाओं द्वारा लगाए गए संसाधनों और कर्मियों चाहे कितने भी पर्याप्त क्यों न हों, क्षेत्र इतना विशाल है और निगरानी के लिए पौधे इतने अधिक हैं कि वे हर जगह नहीं पहुँच सकते।" "यदि किसी प्रकोप का समय पर पता नहीं चलता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अधिकारी लापरवाह रहे हैं। क्षेत्र बहुत विशाल है, और जनता की सक्रिय भागीदारी की भी आवश्यकता है।"

दक्षिणी इटली में हुई घटनाओं के अलावा, बोसिया ने कहा कि 2013 से प्राप्त अनुभव यूरोप में ज़ायलेला की उपस्थिति और वितरण के बारे में वैज्ञानिकों की समझ को भी बदल रहा है।

जो शुरू में एक अत्यधिक विनाशकारी पौधा रोगजनक का असाधारण आगमन प्रतीत होता था, वह धीरे-धीरे विभिन्न उप-प्रजातियों और उपभेदों को शामिल करने वाली एक अधिक जटिल स्थिति के रूप में उभरा है, जिनके मेजबान पौधों पर व्यापक रूप से भिन्न प्रभाव पड़ते हैं।

उन्होंने ज़ायलेला फास्टिडियोसा सबस्पे. मल्टीप्लेक्स का उदाहरण दिया, जो फ्रांस और पुर्तगाल सहित कई यूरोपीय देशों में पाया गया है, और कभी-कभी संक्रमित पौधों पर इसका प्रभाव सीमित या लगभग पता न चलने वाला रहा है।

बोसिया के अनुसार, कुछ संक्रमण वर्षों या दशकों तक अनदेखे रह सकते हैं क्योंकि उनमें कुछ ही महत्वपूर्ण लक्षण दिखाई देते थे। ऐसे मामलों में, नए पहचाने गए संक्रमण का यह मतलब नहीं है कि जीवाणु हाल ही में किसी क्षेत्र में पहुंचा है।

उन्होंने कहा, "हम इसे इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हम इसकी तलाश कर रहे हैं।"

लक्ज़मबर्ग में ज़ायलेला फास्टिडियोसा की हालिया पहचान यह दर्शाती है कि निगरानी कैसे नए यूरोपीय क्षेत्रों में इस जीवाणु का खुलासा करती रहती है।

12 अक्टूबर को, लक्ज़मबर्ग के अधिकारियों ने देश के मोसेल वाइन-उगाने वाले क्षेत्र में तीन स्थानों पर अंगूर की बेलों में ज़ायलेला फास्टिडियोसा सबस्पे. फास्टिडियोसा की उपस्थिति की पुष्टि की, जिसके कारण संक्रमित और बफर ज़ोन स्थापित किए गए।

बोशिया के लिए, तेजी से विविध होती महामारी विज्ञान की तस्वीर इस बात पर सवाल उठाती है कि क्या काफी अलग जीवाणु उपभेदों, मेजबान पौधों और क्षति के स्तरों से जुड़े प्रकोपों के लिए वही नियामक दृष्टिकोण उपयुक्त है।

उन्होंने कहा कि यूरोपीय फिटोसेनेटरी नियम मुख्य रूप से पुग्लिया के मूल प्रकोप के विनाशकारी प्रभाव के जवाब में विकसित किए गए थे।

बोशिया ने कहा, "अब हमारे पास यूरोपीय नियमों का एक ही सेट है जो जीवाणु के विभिन्न वेरिएंट या विभिन्न महामारी संबंधी स्थितियों के बीच अंतर नहीं करता है।" "कुछ मामलों में, ये नियम उपयुक्त हैं, या अपर्याप्त भी हो सकते हैं। दूसरों में, वे अत्यधिक सख्त हो सकते हैं, और उनका शाब्दिक रूप से पालन करने से स्वयं जीवाणु से भी अधिक क्षति हो सकती है।"

उन्होंने चल रही EFSA सार्वजनिक परामर्श का हवाला देते हुए कहा, "यही कारण है कि हम अब एक बहुत ही नाजुक दौर में हैं।" "यह आने वाले महीनों में सदस्य राज्यों को शामिल करते हुए, यूरोपीय नियमों पर पुनर्विचार का आधार प्रदान करेगा। वर्षों से एकत्र किए गए साक्ष्यों ने स्थिति की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया है," बोसिया ने निष्कर्ष निकाला।