स्लोवेनियाई इस्ट्रिया की फसल: उच्च गुणवत्ता, कम उपज

स्लोवेनियाई इस्त्रिया में कम तेल उपज उत्पादकों के लिए चुनौती बन रही है, लेकिन असाधारण रूप से स्वस्थ फल और उच्च पॉलीफेनॉल स्तर 2026 की फसल की गुणवत्ता को लेकर उम्मीदें बढ़ा रहे हैं।

जैसे ही स्लोवेनियाई इस्त्रिया की पहाड़ियों पर पहली पतझड़ की धुंध छा जाती है, पूरे क्षेत्र में जैतून के बाग और मिलें 2026 की फसल के सबसे व्यस्त चरण में प्रवेश कर रही हैं।

यह मौसम चरमताओं का मौसम बनता जा रहा है। लंबे समय तक चली गर्मियों की सूखात और उच्च तापमान ने उत्पादकों को कटाई के मुश्किल निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया, जबकि असाधारण रूप से स्वस्थ फल तेल की गुणवत्ता के प्रति उम्मीदें बढ़ा रहे हैं।

फसल काटने का समय हमेशा मात्रा और गुणवत्ता के बीच एक समझौता होता है। – माया पोडगॉर्निक, जैतून संस्कृति संस्थान, विज्ञान और अनुसंधान केंद्र कोपर

हालांकि स्लोवेनियाई इस्त्रिया जैतून उत्पादक संघ (DOSI) के तत्वावधान में आयोजित पारंपरिक ओल्जका ज़ुपानोव कार्यक्रम ने 25 सितंबर को इज़ोला के ऊपर बेलवेदेरे में प्रतीकात्मक रूप से कटाई की शुरुआत का संकेत दिया, कुछ बागानों में काम काफी पहले ही शुरू हो चुका था।

9 सितंबर को, टेरा सेंटुरिया सहकारी समिति ने अभी भी हरे जैतून की अति-प्रारंभिक कटाई शुरू की।

स्वास्थ्य-प्रवर्धक पॉलीफेनोल्स की अत्यधिक सांद्रता की तलाश में, सहकारी समिति ने गुणवत्ता की खोज में निष्कर्षण उपज को जानबूझकर बलिदान करते हुए, अपने पहले जैतून को अपनी ही प्रयोगात्मक माइक्रो-मिल में संसाधित किया।

"इस साल हमारे तेल में प्रति किलोग्राम 2,473 मिलीग्राम तक पॉलीफेनॉल पहुँच गए, जो यूरोपीय आयोग द्वारा स्वास्थ्यवर्धक गुणों वाले तेलों के लिए निर्धारित 250 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम की सीमा से काफी अधिक है," पुरस्कार विजेता जैतून उत्पादक और वैज्ञानिक डैनियल स्टोज्कोविच कुकुलिन ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया।

अणु आनुवंशिकी और जैव प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ, स्टोज्कोविच कुकुलिन ने सहकारी समिति की शुरुआत की और इसके सह-संस्थापक थे।

ज्यादातर स्थानीय उत्पादकों की जैतून में तकनीकी परिपक्वता आने के बाद, व्यावसायिक मिलों ने सितंबर के अंत तक पूरी क्षमता से काम करना शुरू नहीं किया।

इस पतझड़ में इस्ट्रियन उत्पादकों के बीच निष्कर्षण उपज एक मुख्य चिंता का विषय बनकर उभरी है।

सितंबर की पहली प्रेसिंग में केवल छह से नौ प्रतिशत की असाधारण रूप से कम तेल उपज हुई, जिसका अर्थ है कि एक लीटर तेल का उत्पादन करने के लिए 15 किलो तक जैतून की आवश्यकता थी।

अक्टूबर की शुरुआत तक, जैसे-जैसे फल धीरे-धीरे पके, उपज बढ़कर औसतन नौ से 13 प्रतिशत हो गई थी, लेकिन यह दीर्घकालिक औसत से काफी कम बनी हुई थी।

निराशाजनक उपज के बावजूद, परिस्थितियों ने उत्पादकों को आशावादी होने का कारण दिया है। जहाँ पिछला मौसम कीटों और नमी के लगातार दबाव से चिह्नित था, वहीं 2026 की गर्म, शुष्क गर्मियों ने जैतून की फली कीट की आबादी को काफी कम कर दिया।

उगाने वालों की रिपोर्ट है कि मिलों में पहुंचने वाला फल असाधारण रूप से स्वस्थ है, कीट क्षति से जुड़े छेद और आंतरिक सड़न के बिना, जिससे किण्वन दोषों का खतरा कम हो जाता है।

साइंस एंड रिसर्च सेंटर कोपर में जैतून संस्कृति संस्थान की प्रमुख, माजा पोडगॉर्निक ने भी एक नया तकनीकी प्रकाशन, 'जैतून की कटाई का सही समय कब है?' प्रस्तुत करते हुए असामान्य परिस्थितियों पर प्रकाश डाला।

पोडगॉर्निक ने कहा कि इस साल के तेल, स्पष्ट सूखे के तनाव के कारण, व्यक्तिगत बागों की विशिष्ट सूक्ष्म-जलवायु परिस्थितियों को मजबूती से दर्शाएंगे।

उन्हें फिनोलिक यौगिकों की विशेष रूप से उच्च सांद्रता वाले तेलों की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक स्पष्ट लेकिन सुखद कड़वाहट और तीव्र तीखापन होगा।

उगाने वालों के लिए उनका मुख्य संदेश यह है कि फसल काटने का समय हमेशा मात्रा और गुणवत्ता के बीच एक समझौता होता है। उन्होंने आगे कहा कि स्वस्थ फलों की क्षमता को फिर मिल में 27 ºC से नीचे सावधानीपूर्वक नियंत्रित प्रसंस्करण के माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिए।

2026 स्लो फूड गाइड टू एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑइल्स में चौदह स्लोवेनियाई उत्पादक फलों के प्राकृतिक गुणों को संरक्षित करने पर जोर देते हैं।

उनमें से एक है श्मार्जे के पास ग्रिंटोवेक में स्थित जैविक ओल्जे मॉर्गन एस्टेट, जिसके तेल को गाइड का 'ग्रांडे ओलियो' सम्मान मिला।

1,200 पेड़ों वाले इस फार्म का नेतृत्व जेनी मॉर्गन करती हैं, जो जैतून की खेती के लिए पेशेवर NPK Oljkar राष्ट्रीय व्यावसायिक योग्यता रखने वाली स्लोवेनिया की पहली और वर्तमान में एकमात्र महिला हैं।

जेनी मॉर्गन, स्लोवेनिया की पहली पेशेवर महिला जैतून उत्पादक, इस वर्ष की फसल और जैविक एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून तेल की गुणवत्ता से प्रसन्न हैं।

मॉर्गन जैविक उत्पादन को जैतून तेल पर्यटन के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें जैतून के बाग के भीतर ग्लैम्पिंग आवास की योजनाएँ भी शामिल हैं।

मॉर्गन ने कहा, "हमारे ग्राहक वापस आते रहते हैं क्योंकि वे हम पर भरोसा करते हैं, और उच्च गुणवत्ता वाले तेल की मांग हर साल बढ़ रही है।" "परिवार के भीतर मेरे पिता की तुलना में मेरा दृष्टिकोण कुछ हद तक अलग है। मैं न केवल जैतून के तेल के माध्यम से बल्कि जैतून-आधारित प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधनों की हमारी श्रृंखला का विस्तार करके और एस्टेट पर प्रामाणिक पर्यटन अनुभव बनाकर एक और कदम आगे बढ़ना चाहती हूं।"

उन्होंने आगे कहा, "स्लो फूड और न्यूयॉर्क में स्वर्ण पदक जैसी अंतरराष्ट्रीय मान्यता न केवल वैश्विक स्तर पर हमारी पहचान बढ़ाती है, बल्कि यह हमारे पूरे क्षेत्र के लिए भी एक जबरदस्त मान्यता है।" "इस जैसे चुनौतीपूर्ण वर्षों में, जैविक दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहना और बाजार को कुछ वास्तव में विशिष्ट पेश करना महत्वपूर्ण है।"

मारज़िगे के पास बाबिची में स्थित ओल्जारना बाबिच नामक पारिवारिक मिल, चरम मौसम के दौरान सप्ताह के सात दिन, चौबीस घंटे काम करती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जैतून की कटाई के कुछ ही घंटों के भीतर उनका प्रसंस्करण हो जाए।

मिल का नेतृत्व सैंडी बाबिच करते हैं, और उनके बेटे, रॉक, भी संचालन में सक्रिय रूप से शामिल हैं, जो जैतून संस्कृति संस्थान में प्राप्त विशेषज्ञता के साथ परिवार के अनुभव को जोड़ते हैं।

इस पतझड़ में परिवार को अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी मिली। अक्टूबर की शुरुआत में, इतालवी प्रकाशन थिएट्रो नेचुरल से जुड़े 'चिस्ती स्वेत' कंसोर्टियम ने मिल को स्थायी संचालन और पर्यावरण के प्रति जागरूक तकनीक के माध्यम से स्थानीय परंपराओं की व्याख्या के लिए अपना ग्रीन रिबन पुरस्कार प्रदान किया।

मिल की आधुनिक दो-चरणीय प्रणालियाँ, जिसमें ऑफिसिनी मेकैनिके टोस्काने (OMT) का उपकरण शामिल है, प्रसंस्करण के दौरान किसी अतिरिक्त पानी की आवश्यकता नहीं होती है। उप-उत्पादों, जिसमें जैतून का पोमास शामिल है, का उपयोग बायोगैस और प्राकृतिक उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है।

इस परिवार के तेल ने इस साल रोम में हुए BIOL प्रतियोगिता में भी तीसरा स्थान हासिल किया, और इस मिल को 2026 की स्लो फूड गाइड में शामिल किया गया।

कम निष्कर्षण उपज और बढ़ती उत्पादन लागत ने इस मौसम में ताज़ा उत्पादित तेल की कीमतों में मामूली वृद्धि में योगदान दिया है।

उत्पादकों द्वारा सीधे बेचे जाने वाले मानक एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून तेल की कीमत €18 से €22 प्रति लीटर है, जबकि प्रीमियम अर्ली-हार्वेस्ट तेल और प्रोटेक्टेड डिजाइनेशन ऑफ ओरिजिन (Protected Designation of Origin) वाले तेल €25 से €35 प्रति 500-मिलिलीटर बोतल में बिकते हैं।

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि शुरुआती कटाई वाले तेलों से अवशिष्ट नमी को हटाने के लिए उन्हें छान लें और उनके फेनोलिक यौगिकों को संरक्षित करने में मदद के लिए उन्हें 15ºC और 18ºC के बीच एक स्थिर तापमान पर रोशनी से दूर संग्रहीत करें।

देशीय इस्ट्रियन ब्जेलिका किस्म, साथ ही पारंपरिक चर्निका और बुगा जैतून के प्रभुत्व वाले प्रीमियम तेलों के साथ-साथ, स्लोवेनियाई उत्पादक छोटे पैमाने पर टेबल जैतून का उत्पादन भी तेजी से विकसित कर रहे हैं।

हालांकि मात्राएँ कम ही रहती हैं और ये मुख्य रूप से स्थानीय टेस्टिंग रूम के लिए ही होती हैं, लेकिन स्थानीय जड़ी-बूटियों और जैतून के स्प्रेड के साथ नमकीन पानी में स्वाभाविक रूप से कड़वाहट हटाई गई जैतून, इस क्षेत्र की बढ़ती पाक पर्यटन पेशकश का हिस्सा बन रहे हैं।

स्लोवेनिया में 2,000 हेक्टेयर से कुछ अधिक क्षेत्र में लगभग 500,000 जैतून के पेड़ लगाए गए हैं, जिनमें से 96 प्रतिशत स्लोवेनियाई इस्ट्रिया में हैं।

यह क्षेत्र अत्यधिक खंडित बना हुआ है, औसत फार्म में केवल 0.4 से 0.5 हेक्टेयर शामिल हैं। देश में 36 पंजीकृत मिलें हैं और घरेलू उत्पादन राष्ट्रीय जैतून तेल की मांग का केवल लगभग 15 प्रतिशत ही पूरा करता है।

बड़े पैमाने पर उत्पादन के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय, कई स्लोवेनियाई उत्पादकों ने प्रीमियम गुणवत्ता, आधुनिक मिलिंग तकनीक और वैज्ञानिक विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित किया है।

एक और चुनौतीपूर्ण फसल के मौसम से जूझ रहे उत्पादकों के लिए, स्वस्थ फल, फेनोलिक यौगिकों की उच्च सांद्रता, और गुणवत्ता में निरंतर निवेश स्लोवेनिया की एक छोटे लेकिन तेजी से मान्यता प्राप्त जैतून तेल उत्पादक देश के रूप में स्थिति को मजबूत कर रहे हैं।