NYIOOC गोल्ड के बाद दक्षिण अफ्रीका के किल्डर ने विकास पर निगाहें टिकाईं

दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप में, किल्डर प्रीमियम जैतून के तेल पर ध्यान केंद्रित करते हुए बागान विस्तार, आधुनिक सिंचाई और नर्सरी विकास को संयोजित कर रहा है।

दक्षिण अफ्रीका की एक अपेक्षाकृत युवा जैतून तेल कंपनी ने 2026 NYIOOC विश्व जैतून तेल प्रतियोगिता में अपने प्रीमियम सिलेक्शन, जो फावोलोसा, फ्रैंटियो और अर्बेक्विना का मिश्रण है, के साथ अपने पदार्पण पर अपना पहला स्वर्ण पुरस्कार जीता।

"न्यूयॉर्क सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में से एक है। जब परिणाम आने लगते हैं तो हमेशा दिल धड़कने लगता है। आपको बार-बार रिफ्रेश बटन दबाना पड़ता है। टीम वास्तव में, वास्तव में खुश थी जब हमने आखिरकार देखा कि हमें गोल्ड मिला है। यह एक राहत की बात थी," किल्डर दक्षिण अफ्रीका, जो किल्डर एग्रो ग्रुप के दक्षिण अफ्रीकी कृषि संचालन का हिस्सा है, के एस्टेट और जनरल मैनेजर निकोलस रूड्ट ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया।

हालांकि, दिन के अंत में, सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने पैरों को बाग में रखें। – निकोलस रूड्ट, किल्डर साउथ अफ्रीका

रूड्ट के लिए, इस पुरस्कार ने कंपनी के दृष्टिकोण को मान्य किया। उन्होंने कहा, "हम जैतून के तेल की एक बहुत ही प्रीमियम गुणवत्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।"

रूड्ट ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका वैश्विक जैतून तेल उत्पादन का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन उनका मानना है कि देश के प्रमुख उत्पादक उच्चतम गुणवत्ता स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

यह मान्यता ऐसे समय में मिली है जब किल्डर दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप में, रॉबर्टसन की ओर जाने वाले R60 मार्ग पर वॉर्सेस्टर के पास नुई घाटी में अपने जैतून उगाने के काम का विस्तार करने की तैयारी कर रहा है।

फार्म के जैतून के बाग मुख्य रूप से चूना-युक्त मिट्टी वाले 155 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिसमें मिट्टी के कुछ हिस्सों में मिट्टी भी है। 364 हेक्टेयर की इस विस्तृत संपत्ति में चेरी और वाइन अंगूर भी शामिल हैं।

हालांकि जैतून के कई बाग 25 साल से भी पुराने हैं, किल्डर एग्रो ग्रुप ने 2025 में अपना स्पेशलिटी डिवीजन लॉन्च किया, और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए विकसित करने की योजना वाले उत्पादों में दक्षिण अफ्रीकी एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल भी शामिल है।

किल्डर वर्तमान में आठ जैतून की किस्में उगाता है। रूड्ट ने कहा कि वह अंततः उत्पादन को कुछ ऐसी किस्मों पर केंद्रित करना पसंद करेंगे जो स्थानीय परिस्थितियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल साबित हुई हैं।

उन्होंने कहा, "हम और अधिक उगाना चाहते हैं, लेकिन मैं कम किस्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा जो हमें साल-दर-साल अच्छी फसल दे सकें, साथ ही हमें आवश्यक तेल की गुणवत्ता भी प्रदान कर सकें।"

प्रजातियों का चुनाव नुई घाटी की जलवायु से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो अपेक्षाकृत कम सर्दियों में ठंड के घंटे प्रदान करती है। रूड्ट ने कहा कि यह कुछ किस्मों की उपयुक्तता को सीमित करता है और विशेष रूप से गर्म सर्दियों के बाद वैकल्पिक उपज में योगदान कर सकता है।

किस्मों के चयन के साथ-साथ, किल्डर विभिन्न बाग विन्यासों के साथ प्रयोग कर रहा है। इस फार्म में पारंपरिक बगीचे और अधिक गहन रोपण शामिल हैं और यह सुपर-हाई-डेंसिटी सिस्टम के उपयोग को बढ़ा रहा है।

रूड्ट के लिए, यह बदलाव कृषि संबंधी विचारों और आर्थिक दबावों, दोनों को दर्शाता है। मजदूरी, ईंधन, कृषि इनपुट और बिजली की बढ़ती लागत लाभप्रदता बनाए रखने के लिए दक्षता को तेजी से महत्वपूर्ण बना रही है।

उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका का जैतून उद्योग ऐतिहासिक रूप से पारंपरिक बागानों के आसपास विकसित हुआ, लेकिन उत्पादक लागत को नियंत्रित करने और अधिक कार्यों को यंत्रीकृत करने के लिए सुपर-हाई-डेन्सिटी प्रणालियों पर तेजी से विचार कर रहे हैं।

खेत के नियोजित विस्तार को इसकी जैतून की नर्सरी का समर्थन प्राप्त है, जो बाहरी उत्पादकों को भी पेड़ आपूर्ति करती है।

किंडलर दक्षिण अफ्रीका की नर्सरी में, युवा जैतून के पेड़ शेड नेटिंग के नीचे प्रसार ट्रे में उगते हैं, जो कंपनी के विस्तार में सहायता करती है और अन्य उत्पादकों को पेड़ आपूर्ति करती है।

हालांकि, नर्सरी की वर्तमान उत्पादन क्षमता से मांग अधिक है। रूड्ट ने कहा, "हम जनता के लिए उतने पेड़ नहीं उगा सकते जितनी तेजी से दक्षिण अफ्रीका बढ़ रहा है।"

कील्डर प्रजनन तकनीकों में निवेश कर रहा है और यह अध्ययन कर रहा है कि नर्सरी में अलग-अलग किस्में कैसे प्रतिक्रिया करती हैं, जिसका उद्देश्य प्रजनन सफलता दरों में लगातार सुधार करना है।

रूड्ट ने कहा, "हम वास्तव में यह निर्धारित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि एक गुणवत्तापूर्ण पेड़ क्या है, हम कैसे पुष्टि कर सकते हैं कि उसमें उचित आनुवंशिकी है, और क्या हमारे पास उस फसल का इतिहास है जहाँ से यह किस्म आती है।"

वह नर्सरी सामग्री की गुणवत्ता और पता लगाने की क्षमता में सुधार के लिए एक एसए ऑलिव पहल में भी शामिल हैं।

जैसे-जैसे किल्डर का विस्तार हो रहा है और अधिक गहन बागान स्थापित हो रहे हैं, पानी की उपलब्धता, सिंचाई प्रबंधन और संचालन लागत दिन-ब-दिन महत्वपूर्ण होती जा रही है।

न्यू वैली में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, और किसान बदलते वर्षा पैटर्न से जूझ रहे हैं। रूड्ट ने कहा, "वर्षा की मात्रा तो वही रहती है, लेकिन यह एक संक्षिप्त अवधि में बहुत अधिक हो जाती है।"

बारिश का समय और तीव्रता मिट्टी की नमी को प्रभावित करती है और यह भी कि सिंचाई जलाशयों को कितनी प्रभावी ढंग से फिर से भरा जा सकता है। रूड्ट के लिए, पानी "हमारे पास सबसे पवित्र संसाधन है।"

कंप्यूटरीकृत सिंचाई प्रणालियाँ पानी के वितरण को नियंत्रित करती हैं, जबकि वेरिएबल-स्पीड ड्राइव पंपों को पूरी क्षमता पर लगातार चलने के बजाय, किसी भी समय आवश्यक दबाव पर काम करने देती हैं।

वेस्टर्न केप की नुई घाटी में किल्डर, दक्षिण अफ्रीका में जैतून के बाग, जहाँ कंपनी उत्पादन का विस्तार कर रही है और अधिक कुशल खेती और सिंचाई प्रणालियों में निवेश कर रही है।

रूड्ट ने कहा कि यह प्रणाली बिजली की बचत करने में मदद करती है और पाइप तथा अन्य सिंचाई बुनियादी ढांचे पर पड़ने वाले तनाव को कम करती है।

कंपनी सिंचाई की जरूरतों का निर्धारण करने के लिए मिट्टी-नमी की निगरानी और पेड़ों के विकास का आकलन करने तथा बागों में संभावित समस्याओं की पहचान करने के लिए उपग्रह-आधारित सामान्यीकृत अंतर वनस्पति सूचकांक (NDVI) इमेजरी का उपयोग करती है।

एनडीवीआई (NDVI) पौधों की घनता और ताकत को इंगित करने के लिए वनस्पति द्वारा परावर्तित लाल और निकट-अवरक्त प्रकाश में अंतर को मापता है।

कृषि मशीनरी में भी प्रौद्योगिकी को शामिल किया जा रहा है। रूड्ट ने बगीचे की घनत्व के अनुसार छिड़काव उपकरण को मिलाने के महत्व पर जोर दिया ताकि उपचार छत्र में प्रवेश कर सकें और पर्याप्त कवरेज प्रदान कर सकें।

फिर भी, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी प्रत्यक्ष अवलोकन और व्यावहारिक खेती के अनुभव की जगह नहीं ले सकती।

उन्होंने कहा, "लेकिन दिन के अंत में, सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वह है बाग में अपने पैर रखना।" "आप अपने पेड़ों को देखते हैं और समझते हैं कि समस्याएं कहाँ हैं। प्रौद्योगिकी आपकी बहुत मदद कर सकती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो यह नहीं कर सकती। अगर आप जानते हैं कि खेती कैसे करनी है, तो आप जानते हैं कि क्या सही करना है। आपको इसे खुद देखना होगा," उन्होंने आगे कहा।

किल्डर के सततता प्रयासों में जैतून मिलिंग के उप-उत्पादों के उच्च-मूल्य वाले उपयोगों की खोज भी शामिल है, हालांकि यह पहल अभी भी योजना के चरण में है।

जैतून मिलिंग के अवशेषों को पहले से ही खाद में बदला जाता है और बागानों में वापस डाला जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में पुनः चक्रित होते हैं।

रूड्ट ने कहा, "इससे खाद बनाना और इसे वापस बाग में डालना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।"

घरेलू बाजार विकसित करना एक और चुनौती पेश करता है। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका अपने द्वारा खपत किए जाने वाले जैतून के तेल का लगभग दो-तिहाई हिस्सा आयात करता है, जिससे स्थानीय उत्पादकों को विभिन्न प्रकार के आयातित उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है।

रूड्ट का मानना है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल को पहचानने और स्थानीय रूप से उत्पादित तेलों के मूल्य को समझने में मदद करने की आवश्यकता है।

एक उदाहरण एसए ऑलिव की 'कम्प्लायंस कमिटमेंट' प्रमाणन योजना है, जिसके तहत भाग लेने वाले जैतून के तेलों का बोतल पर एक पहचानने योग्य सील प्राप्त करने से पहले रासायनिक और ऑर्गनोलैप्टिक मूल्यांकन किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, किल्डर ऐसे विशिष्ट बाजारों को लक्षित कर रहा है जहाँ उसे विश्वास है कि दक्षिण अफ्रीकी जैतून का तेल गुणवत्ता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकता है, और वह कभी-कभार होने वाली बिक्री के बजाय स्थायी वाणिज्यिक संबंध स्थापित करने पर जोर दे रहा है।

रूड्ट ने कहा, "हम सिर्फ यहीं-वहीं अपना तेल या कोई भी उत्पाद बेचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। असल में यह दीर्घकालिक संबंध बनाने के लिए है ताकि हम उन्हें लगातार आपूर्ति कर सकें। हम दक्षिण अफ्रीकी जैतून तेल को लक्षित विशिष्ट बाजारों में और अधिक निर्यात करना चाहते हैं।"

रूड्ट ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मान्यता दक्षिण अफ्रीकी उत्पादकों की क्षमताओं को प्रदर्शित करने में मदद कर सकती है। किल्डर के लिए, न्यूयॉर्क में स्वर्ण पुरस्कार ने एक प्रीमियम जैतून तेल ब्रांड स्थापित करने के उसके प्रयासों को शुरुआती समर्थन प्रदान किया।

उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "मैं चाहता हूँ कि वह सुनहरा रंग लगातार आता रहे।"