स्पेन की बड़ी फसल बाजार में हलचल मचा सकती है

स्पेन को उम्मीद है कि 2026/27 में जैतून तेल का उत्पादन 23 प्रतिशत बढ़कर 1.6 मिलियन टन हो जाएगा, और बड़ी फसल संभावित रूप से एक नए बाजार-नियमन तंत्र को सक्रिय कर सकती है।

कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पहली आधिकारिक पूर्वानुमान के अनुसार, स्पेन से 2026/27 की फसल वर्ष में 1.603 मिलियन मीट्रिक टन जैतून तेल का उत्पादन होने की उम्मीद है, जो पिछली फसल से 23 प्रतिशत अधिक है।

उपज को बनाए रखा जा सकता है, या हम इसका एक बड़ा हिस्सा खो सकते हैं। – जेसस कोज़ार, यूपीए अंडालुसिया

मंत्रालय ने अपेक्षित फसल को "मध्यम-उच्च" बताया है, जो 2025/26 में उत्पादित लगभग 1.298 मिलियन टन से एक महत्वपूर्ण उछाल को दर्शाता है। उस फसल का शुरुआती अनुमान लगभग 1.37 मिलियन टन था, लेकिन खराब मौसम के कारण अंतिम उत्पादन में लगभग पांच प्रतिशत की कमी आई थी।

कृषि मंत्री लुइस प्लानास ने कहा, "यह पहली पूर्वानुमान इस मौसम की जलवायु परिस्थितियों को दर्शाती है।" "यह घरेलू बाजार और हमारे निर्यात के लिए आपूर्ति और स्थिरता की गारंटी प्रदान करती है।"

स्पेनिश जैतून तेल उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि का अधिकांश आधार वसंत की अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। देश के मुख्य जैतून-उगाने वाले क्षेत्रों में हल्के तापमान और भरपूर वर्षा ने फूल आने और फल बनने में मदद की।

हालांकि, मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि यह पूर्वानुमान प्रारंभिक है। उच्च ग्रीष्मकालीन तापमान ने विशेष रूप से वर्षाश्रित बागों को प्रभावित किया, जबकि नई फसल वर्ष के शुरुआती हफ्तों के दौरान मौसम का फल विकास, तेल उत्पादन और अंतिम उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा।

बहुत कुछ अंडालूसिया पर निर्भर करेगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा जैतून तेल उत्पादक क्षेत्र है, और जिससे स्पेन के उत्पादन का लगभग चार-पांचवां हिस्सा आने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय मंत्रालय और क्षेत्रीय सरकार दोनों ने अंडालुसिया के उत्पादन का पूर्वानुमान 1.261 मिलियन टन लगाया है। देश का सबसे बड़ा उत्पादक प्रांत, जेन (Jaén) से 575,000 टन उत्पादन होने की उम्मीद है, जो स्पेन के कुल उत्पादन का 36 प्रतिशत और अंडालुसिया के उत्पादन का 45.6 प्रतिशत है।

कोर्दोबा में 339,700 टन और सेविल में 142,000 टन उत्पादन का अनुमान है।

अंडालूसिया के कृषि मंत्री, रामोन फर्नांडीज-पाचेको ने कहा कि क्षेत्रीय पूर्वानुमान क्षेत्र के अंदर और बाहर के बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में काम करता है।

उन्होंने कहा, "इस मौजूदा मौसम को एक बहुत ही बरसाती सर्दियों ने आकार दिया है, जिसने फसल के विकास को बढ़ावा दिया, हालांकि औसत से बहुत अधिक तापमान ने उत्पादन क्षमता को सीमित कर दिया।"

कृषि संगठनों ने व्यापक रूप से अंडालूसीय पूर्वानुमान को विश्वसनीय बताया है, लेकिन वे सिंचित और वर्षा-आधारित बागानों के बीच बहुत अलग परिस्थितियों की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि वर्षा अभी भी यह निर्धारित कर सकती है कि अपेक्षित फसल का कितना हिस्सा मिलों तक पहुंचता है।

COAG अंडालुसिया में जैतून क्षेत्र के प्रमुख फ्रांसिस्को एल्विरा ने कहा कि पूर्वानुमान उचित था, लेकिन चेतावनी दी कि लगातार शुष्क मौसम अंतिम उत्पादन को मौजूदा अनुमानों से काफी नीचे ला सकता है।

UPA अंडालुसिया के महासचिव जेसस कोज़ार ने सिंचित बागों, जो आम तौर पर फलों के विकास के अंतिम चरण में अच्छी स्थिति में प्रवेश कर गए थे, और काफी अधिक पानी की कमी दिखा रहे वर्षा-आधारित जैतून के बीच इसी तरह का अंतर बताया है।

कोज़ार ने सितंबर में कहा, "हम जैतून के पेड़ के लिए एक निर्णायक चरण में हैं।" "फसल को बनाए रखा जा सकता है, या हम इसका एक बड़ा हिस्सा खो सकते हैं।"

'उनीओन दे उनीओनेस' ने उस नुकसान पर ध्यान केंद्रित किया है जिसे अब वर्षा भी ठीक नहीं कर सकती। संगठन ने कहा कि गर्मियों की तीव्र गर्मी के कारण पहले ही कुछ जैतून के पेड़ों से गिर चुके थे और बेहतर मौसम बचे हुए फलों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन उन नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता।

संगठन के कृषि क्षेत्रों के प्रमुख अनास्तासियो येबेनेस ने कहा, "गर्मियों का तापमान अधिक था, और जैतून के पेड़ों ने कुछ फल गिरा दिए क्योंकि वे उन्हें सहन नहीं कर सके।" "जो पहले ही गिर चुका है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता।"

पिछले फसल वर्ष का अनुभव भी सतर्क रहने की सलाह देता है। लगातार बारिश और तेज हवाओं ने कटाई में देरी की और कुछ क्षेत्रों में फलों का नुकसान हुआ, जिसके कारण स्पेन ने अंततः शुरुआती पूर्वानुमान की तुलना में लगभग पांच प्रतिशत कम जैतून का तेल का उत्पादन किया।

अंडालूसिया के बाहर, कास्टिला-ला मंच को 152,555 टन के साथ स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बने रहने की उम्मीद है, जो पिछले साल की तुलना में दस प्रतिशत की वृद्धि है। एक्स्ट्रेमादुरा 97,300 टन के साथ इसके बाद आता है, जो 24 प्रतिशत अधिक है।

कैटेलोनिया, अरागोन, मर्सिया, नवारा, मैड्रिड और बैलेरिक द्वीप समूह सहित कई छोटे उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादन में गिरावट की उम्मीद है।

क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा उद्धृत बाजार के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त के अंत में स्पेन के पास अभी भी 475,000 टन से अधिक जैतून का तेल था। अंतिम कैरीओवर स्टॉक स्थापित होने से पहले सितंबर की बिक्री उस मात्रा को कम कर देगी।

ASAJA जेन ने अनुमान लगाया है कि नए फसल वर्ष में प्रवेश करने वाले स्टॉक लगभग 350,000 टन हो सकते हैं, जबकि COAG ने लगभग 374,000 टन का अनुमान लगाया है।

यदि इन अनुमानों और राष्ट्रीय उत्पादन पूर्वानुमान की पुष्टि हो जाती है, तो स्पेन इस मौसम में लगभग दो मिलियन टन जैतून के तेल के साथ प्रवेश कर सकता है, जो घरेलू उत्पादन और पिछली फसल के बचे हुए भंडार से उपलब्ध होगा, इससे पहले कि आयात को ध्यान में रखा जाए।

ये मात्राएं यह भी निर्धारित कर सकती हैं कि स्पेन एक बाजार-विनियमन तंत्र को सक्रिय करता है या नहीं, जो अत्यधिक आपूर्ति की स्थिति में जैतून के तेल को अस्थायी रूप से बाजार से हटाने की अनुमति देता है।

जुलाई में, कृषि मंत्रालय ने यूरोपीय संघ के सामान्य बाजार संगठन विनियमन की धारा 167 बाइस के आधार पर 2026/27 फसल वर्ष के लिए नियमों पर एक सार्वजनिक परामर्श शुरू किया।

प्रस्तावित नियमों के तहत, यदि शुरुआती भंडार और अनुमानित उत्पादन मिलकर पिछले छह फसल वर्षों के दौरान दर्ज किए गए औसत संयुक्त स्तर के कम से कम 120 प्रतिशत तक पहुंच जाते हैं, तो इस तंत्र को सक्रिय किया जा सकता है।

तब तेल को अगले फसल वर्ष तक अस्थायी रूप से वापस लिया जा सकता है या गैर-खाद्य उपयोग के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

सीओएजी का मानना है कि वर्तमान उत्पादन पूर्वानुमान और अनुमानित कैरीओवर तंत्र को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त हो सकता है और उसने सहकारी समितियों और मिलों को निकाले गए तेल को संग्रहीत करने की लागत को पूरा करने में मदद करने के लिए सरकार समर्थित वित्तपोषण का आह्वान किया है।

अपने 374,000 टन के कैरीओवर के अनुमान के आधार पर, संगठन ने सुझाव दिया है कि उत्पादन का लगभग दस प्रतिशत अस्थायी रूप से रोकने की आवश्यकता हो सकती है।

यूपीए और असाजा ने यह भी कहा है कि अंतिम उत्पादन और कैरीओवर के आँकड़े इस उपाय पर विचार करने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा कर सकते हैं, हालांकि कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

प्लानास ने पुष्टि की कि सरकार अक्टूबर में अद्यतन क्षेत्रीय फसल के अनुमानों और अंतिम कैरीओवर आंकड़ों का आकलन करेगी और नवंबर के पहले छमाही में यह तय करेगी कि तंत्र को सक्रिय किया जाए या नहीं।

उन्होंने कहा, "हम स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रख रहे हैं और इसका पूर्ण कठोरता से विश्लेषण कर रहे हैं।" "यह एक असाधारण उपाय है, जिसे असाधारण परिस्थितियों में लागू किया जाता है।"