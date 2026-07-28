उत्पादन लागत बढ़ने से स्पेन के पारंपरिक जैतून के बाग़ संघर्ष कर रहे हैं

स्पेन के जैतून क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में उत्पादन लागत बाजार मूल्य से अधिक है, जिससे पारंपरिक खेती के भविष्य को लेकर फिर से चिंताएँ बढ़ गई हैं।

2020 और 2026 के बीच, स्पेन में जैतून के तेल का औसत उत्पादन लागत लगभग 57 प्रतिशत बढ़ गई, और अब देश के सबसे पारंपरिक जैतून के बागों में लागत बाजार की कीमतों से काफी अधिक हो गई है।

ये निष्कर्ष जैतून की खेती लागत अध्ययन (Olive Cultivation Cost Study) के नवीनतम संस्करण से प्राप्त हुए हैं, जिसे स्पेनिश जैतून-उगाने वाले नगर पालिकाओं के संघ (AEMO) द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट को स्पेनिश जैतून तेल क्षेत्र के लिए एक मानक के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है।

पिछली गणनाओं से हटकर, यह अध्ययन भूमि की अवसर लागत और खेती के लिए आवश्यक निवेश, जिसमें मशीनरी भी शामिल है, के मूल्यह्रास को शामिल करके व्यापक आर्थिक माहौल का हिसाब रखता है।

भूमि मूल्य को अक्सर कृषि उत्पादन लागत की गणना से बाहर रखा जाता है। हालांकि, अध्ययन के लेखकों ने कहा कि जैतून की खेती की लाभप्रदता की तुलना भूमि के अन्य संभावित उपयोगों से करते समय यह प्रासंगिक है।

शोधकर्ताओं ने सूखी खेती वाले बागानों के लिए प्रति हेक्टेयर €500 और सिंचित बागानों के लिए प्रति हेक्टेयर €1,050 की भूमि लागत निर्धारित की।

उन्होंने इस लागत को पारंपरिक गैर-यांत्रिक जैतून के बागानों, जिन्हें पहाड़ी बागान भी कहा जाता है, से बाहर रखा, क्योंकि इस भूमि में आम तौर पर वैकल्पिक कृषि या वाणिज्यिक उपयोग की बहुत कम संभावना होती है।

अध्ययन में पारंपरिक खेती से लेकर सुपर-इंटेंसिव खेती तक के सात प्रमुख जैतून-उगाने वाले मॉडलों का विश्लेषण किया गया।

परिणाम स्पेन में पारंपरिक जैतून की खेती के लिए एक निराशाजनक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

पारंपरिक गैर-यांत्रिकी योग्य बागानों में, जो स्पेन के जैतून उगाने वाले क्षेत्र के 17.7 प्रतिशत हैं, कुल उत्पादन लागत जैतून के तेल के प्रति किलोग्राम €5.31 तक पहुंच गई।

यांत्रिकीकृत और आंशिक रूप से यांत्रिकीकृत पारंपरिक बागानों में स्थिति कम गंभीर है, हालांकि लागत सभी जैतून तेल श्रेणियों में अध्ययन के समय की औसत बाजार मूल्य, लगभग €3.26 प्रति किलोग्राम, से ऊपर बनी हुई है।

कुछ यांत्रिकीकरण संभव होने वाले पारंपरिक बाग़, स्पेन के जैतून उगाने वाले क्षेत्र का 32.6 प्रतिशत हिस्सा हैं।

हालांकि इन बागानों में यांत्रिकीकरण सीमित हो सकता है, महंगी मैनुअल श्रम पर निर्भरता को कम करने का समग्र उत्पादन लागत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

AEMO ने पारंपरिक सिंचित बागानों में प्रति किलोग्राम €4.18 और पारंपरिक शुष्क-खेती वाले बागानों में प्रति किलोग्राम €4.67 का उत्पादन लागत का हिसाब लगाया।

हालांकि सिंचाई से परिचालन व्यय काफी बढ़ जाता है, लेकिन अधिक उपज अतिरिक्त लागतों की भरपाई कर देती है।

अध्ययन में सिंचित बागानों में प्रति हेक्टेयर जैतून का औसत उत्पादन 6,000 किलोग्राम और सूखे बागानों में प्रति हेक्टेयर 3,500 किलोग्राम का अनुमान लगाया गया, जिसके परिणामस्वरूप तेल की प्रति किलोग्राम उत्पादन लागत कम हो गई।

स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर गहन और अति-गहन खेती की प्रणालियाँ हैं।

गहन शुष्क-खेती वाले बागानों के लिए, औसत उत्पादन लागत €3.52 प्रति किलोग्राम आंकी गई। यद्यपि यह अभी भी प्रचलित बाजार मूल्य से अधिक है, यह सबसे कुशल पारंपरिक मॉडल की लागत से काफी कम थी।

अधिक उपज ने गहन सिंचित खेती की लागत को प्रति किलोग्राम €3.20 तक कम कर दिया।

अत्यधिक-घने बागानों में, शुष्क-खेती की स्थितियों में उत्पादन लागत औसतन €3.17 प्रति किलोग्राम और सिंचाई के तहत €3.08 प्रति किलोग्राम थी, जो अध्ययन में दर्ज की गई सबसे कम राशि है।

ये निष्कर्ष पारंपरिक जैतून की खेती की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के बारे में चिंताओं को और बढ़ाने की संभावना है।

पिछले मौसम के आंकड़ों का उपयोग करते हुए, स्पेनिश किसानों के संघ COAG की जेन शाखा ने गणना की कि पारंपरिक, मशीन-सहायता प्राप्त शुष्क-खेती वाले बागों के संचालकों को 7.8 प्रतिशत का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ।

पारंपरिक गैर-यांत्रिकी योग्य बागों के संचालकों के लिए नुकसान 42.6 प्रतिशत तक पहुँच गया।

इसके जवाब में, COAG जेन ने जुलाई में कर दाखिल करने की अंतिम तिथि पर एक असाधारण कदम उठाते हुए औपचारिक रूप से वित्त मंत्रालय को सूचित किया कि वह जैतून उत्पादकों के कर दायित्वों की गणना के लिए उपयोग किए गए अनुमानों पर विवाद करता है।

संगठन ने स्पेन के जैतून क्षेत्र के सामने आने वाली नई वित्तीय वास्तविकताओं को दर्शाने के लिए प्रणाली में बड़े पैमाने पर बदलाव की मांग की।