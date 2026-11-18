अमेरिकी राजदूत निकोल मैकग्रॉ इस साल की फसल काटने के लिए इसट्रिया में जैतून उगाने वालों के साथ शामिल हुईं, और उन्होंने पोरेच के पास अग्रोलागुना का दौरा किया ताकि क्षेत्र में जैतून के तेल के उत्पादन और चरम मौसम के एक मौसम के बाद उत्पादकों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में जान सकें।

इस पूरी प्रक्रिया को करीब से देखने से मुझे हर बूंद के पीछे की देखभाल, धैर्य और कड़ी मेहनत की एक बिल्कुल नई सराहना हुई। – निकोल मैकग्रॉ, क्रोएशिया में अमेरिकी राजदूत

मैकग्रॉ, जिन्होंने अपना राजनयिक पद संभालने के बाद से पूरे क्रोएशिया की व्यापक यात्रा की है, ने स्थानीय श्रमिकों के साथ मिलकर फसल कटाई में भाग लिया, और लेसिन्नों और पिकोलीन पेड़ों से फल इकट्ठा करने के लिए दस्ताने और एक यांत्रिक जैतून हिलाने वाले यंत्र का इस्तेमाल किया।

मैकग्रॉ ने कहा, "मुझे जैतून की कटाई में शामिल होने का सौभाग्य मिला। मैंने जैतून तोड़े और प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया कि उन्हें जैतून के तेल में कैसे बदला जाता है।"

उनके मेज़बान अग्रोलागुना के उत्पादन निदेशक और मुख्य एनोलाजिस्ट जोसिप बरिसीक थे, जिन्होंने कंपनी के जैतून के तेलों के पीछे की खेती और प्रसंस्करण विधियों को समझाया।

मैकग्रॉ ने कहा, "पूरे प्रक्रिया को करीब से देखने से मुझे हर बूंद के पीछे की देखभाल, धैर्य और कड़ी मेहनत की एक बिल्कुल नई सराहना हुई।"

राजदूत की यह यात्रा एक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण फसल कटाई के मौसम के दौरान हुई, जो लंबे समय तक चली गर्मियों की सूखापन और उसके बाद पतझड़ में हुई भारी बारिश से चिह्नित था।

गर्मियों की सूखापन से पतझड़ की बारिश तक

गर्मियों के दौरान क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तापमान 40°C से अधिक हो गया, जबकि सूखी परिस्थितियाँ लगभग मध्य-सितंबर तक बनी रहीं।

लंबे समय तक सूखा पड़ने से विकसित हो रहे जैतून में तेल का संचय सीमित हो सकता है। गंभीर जल तनाव के तहत, पेड़ संसाधनों को संरक्षित करने के लिए छोटे फल पैदा कर सकते हैं या अपनी फसल का एक हिस्सा गिरा सकते हैं।

पतझड़ में हालात अचानक बदल गए, जब लगातार बारिश ने मिट्टी को संतृप्त कर दिया और कटाई के काम में बाधा डाली। गीली ज़मीन ने कुछ बागों में मशीनरी के प्रवेश को मुश्किल बना दिया है, जिससे उत्पादकों को लगातार बदलते मौसम के बीच काम करना पड़ रहा है।

इन कठिनाइयों के बावजूद, बैडेल के विपणन विभाग की मिया वुक्द्रागोविच के अनुसार, एग्रोलागुना ने पिछले साल दर्ज की गई उपज के बराबर या उससे थोड़ी अधिक उपज बनाए रखी है।

एग्रोलागुना पश्चिमी इस्ट्रिया में 226 हेक्टेयर में 68,000 से अधिक जैतून के पेड़ों का प्रबंधन करती है। रिपोर्ट के समय तक, कंपनी ने अपनी नियोजित कटाई का आधा से अधिक हिस्सा पूरा कर लिया था, और लगभग 30,000 पेड़ों से जैतून इकट्ठा कर चुकी थी।

सिंचाई उत्पादन की रक्षा में मदद करती है

कंपनी के प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण कारक सिंचाई में इसका निवेश रहा है।

एग्रोलागुना, चेरवार क्षेत्र में जैतून के बागों के लगभग 110 हेक्टेयर में सिंचाई करती है, जो 130 हेक्टेयर के एक बागान का घर है, जिसे कंपनी इसट्रिया में सबसे बड़ा बताती है।

पानी माटेशी जलाशय से आपूर्ति किया जाता है, जो इस्ट्रिया काउंटी द्वारा वित्तपोषित एक बुनियादी ढांचा परियोजना है। इस प्रणाली ने वर्षा की लंबी अवधि के दौरान फलों के विकास को बनाए रखने में मदद की है।

कंपनी ने फलों के स्वस्थ होने की भी सूचना दी, जिसमें जैतून की फल मक्खी का दबाव सीमित था, जिसकी गतिविधि अत्यधिक गर्मी की लंबी अवधि से दबाई जा सकती है।

एग्रोलागुना को इस मौसम में 140,000 से 160,000 लीटर जैतून के तेल का उत्पादन करने की उम्मीद है।

नई मिलिंग लाइन ने प्रसंस्करण क्षमता को तीन गुना किया

सिंचाई के साथ-साथ, कंपनी ने बारिश से बाधित फसल के दौरान जैतून के तेल की गुणवत्ता को संरक्षित करने में मदद के लिए तेज़ प्रसंस्करण में निवेश किया है।

इस साल, एग्रोलागुना ने पोरेच में अपनी मिल में एक पूरी तरह से स्वचालित प्रसंस्करण लाइन शुरू की, जिससे क्षमता प्रति घंटे 1.6 से पांच मीट्रिक टन जैतून तक बढ़ गई।

विस्तारित सुविधा से यह संभव हुआ है कि कटे हुए जैतून को इकट्ठा करने के आठ से बारह घंटों के भीतर संसाधित किया जाए, जिससे फल के मिलिंग से पहले प्रतीक्षा करने का समय कम हो जाता है।

जैतून के तेल की गुणवत्ता को संरक्षित रखने के लिए त्वरित प्रसंस्करण महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जब गीली कटाई की स्थितियाँ फलों के खराब होने के जोखिम को बढ़ाती हैं।

उत्पादक के अनुसार, परिणामी तेलों की विशेषता हरे फलों की सुगंध, ताजगी और एक सुखद तीखापन है।

एग्रोलागुना अपने एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेलों को ओल इसtria ब्रांड के तहत बाज़ार में उतारती है, जिसमें पिकोलीन, पेंडोलिनो, लेक्किनो और देशी इस्तार्स्का ब्जेल्का, रोशिन्योला और चर्निका किस्मों से बने मोनोवेरायटल तेल, साथ ही चुनी हुई किस्मों के मिश्रण भी शामिल हैं।

कंपनी के तेलों को NYIOOC वर्ल्ड ऑलिव ऑयल कॉम्पिटिशन सहित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मान्यता मिली है।

ओल इसtria के पास इसत्रा संरक्षित उत्पत्ति नामकरण प्रमाणपत्र भी है, जो भौगोलिक उत्पत्ति, अनुमोदित जैतून की किस्मों और उत्पादन विधियों के लिए आवश्यकताएँ निर्धारित करता है, जिसमें प्रसंस्करण का तापमान 27°C से अधिक न होना शामिल है।

गुणवत्ता के लिए इसtria की प्रतिष्ठा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है, और इस क्षेत्र को फ्लोस ओलेई जैतून तेल गाइड में बार-बार मान्यता मिली है।

बागानों का दौरा करने और ताज़ा उत्पादित तेलों का स्वाद चखने के बाद, मैकग्रॉ ने उन्हें क्रोएशियाई कृषि जीवन के एक और पहलू से परिचित कराने के लिए अपने मेज़बानों का धन्यवाद किया।

उन्होंने कहा, "एग्रोलागुना पोरेच में मेरे अद्भुत क्रोएशियाई मेजबानों का इस अनुभव को मेरे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद।" "मैं जितना अधिक समय क्रोएशिया में बिताती हूँ, उतना ही मैं इसके लोगों, परंपराओं, व्यंजनों और खूबसूरत परिदृश्य से प्यार करने लगती हूँ।"