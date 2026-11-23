जब हम कापाल्बियो में गारविच्चियो पहाड़ी की ओर सड़क पर चल रहे थे, तो हरियाली से एक भव्य शिकारी पक्षी निकला, हमारे रास्ते से उड़ता हुआ गुज़रा, और पास के जैतून के पेड़ की एक टहनी पर बैठ गया। हम कुछ क्षणों के लिए उस शिकारी पक्षी की प्रशंसा करने के लिए रुके, जो मारेम्मा के समृद्ध वन्यजीवन का प्रतीक था, और फिर सैंट' एंजेलिका एस्टेट की ओर बढ़ चले।

जो टस्कनी और हमारे खूबसूरत जैतून के खेत के प्रति प्रेम के रूप में शुरू हुआ था, वह अब हमारे किसी भी कल्पना से कहीं ज़्यादा सार्थक बन गया है। – लौरा मिलर, सेंट एंजेलिका

लौरा और एड मिलर, डबलिन, आयरलैंड से, ने पिछली गर्मियों में यहाँ अपना इतालवी ठिकाना स्थापित किया। यह टस्कनी का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, जहाँ लहराती ग्रामीण भूमि तट की ओर खुलती है, और सेंट' एंजेлика परिदृश्य की प्रशंसा करने के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है। जब हम उस संपत्ति पर पहुँचे, तो पतझड़ की तेज धूप ने इस दृश्य को और भी प्रभावशाली बना दिया: दाईं ओर कैपाल्बियो के प्राचीर वाले ऐतिहासिक केंद्र से सुसज्जित एक पहाड़ी थी; बाईं ओर टायर्रेनीयन सागर में उभरा हुआ मोंटे आर्जेंटेरियो की प्रायद्वीपीय चट्टान थी।

हमारे सामने फैला, 900 फ्रैंटोयो, लेक्किनो, मोरायोलो और पेंडोलिनो पेड़ों का एक जैतून का बाग ऐसा लग रहा था जैसे वह परिदृश्य को गले लगा रहा हो, और इसकी पारंपरिक बनावट ज़मीन की बनावट के साथ चलती थी। जैतून को एक अत्याधुनिक सुविधा में पीसा जाता है ताकि जंगली जड़ी-बूटियों, घास, थिसल और आर्टिचोक की ताज़गी भरी सुगंधों के साथ एक उत्कृष्ट मिश्रण तैयार हो सके।

लौरा ने याद किया, "हमने लगभग बीस साल पहले इस क्षेत्र का दौरा किया था, और हम जल्द ही इसकी प्राकृतिक सुंदरता और प्रामाणिक चरित्र से मोहित हो गए थे।" "हम पास के समुद्र तटीय शहर पोर्टो एर्कोले में ठहरे थे, हमने आसपास की खोज शुरू की और हमें यह इलाका, उसका भोजन, उसके लोग पसंद आ गए।"

एक कॉर्पोरेट वकील के रूप में अपने करियर से सेवानिवृत्त होने के बाद, एड ने लौरा से सहमति व्यक्त की, जिनकी पृष्ठभूमि अर्थशास्त्र और विपणन में है, कि टस्कनी के इस कोने में अधिक समय बिताने का समय आ गया है, जो उनके जीवन के अगले अध्याय के लिए एक आदर्श स्थान लग रहा था। संपत्ति हासिल करने के बाद, उन्होंने खुद को उसके साथ आए जैतून के बाग की देखभाल करते हुए पाया।

लौरा ने कहा, "हमने यहाँ आने तक कभी जैतून के पेड़ उगाने पर वास्तव में विचार नहीं किया था, और हमने खुशी-खुशी उस बाग को पुनर्जीवित करने की चुनौती को स्वीकार किया, जिसे पंद्रह साल पहले लगाया गया था और जिसका कभी उत्पादन के लिए प्रबंधन नहीं किया गया था।" "इस संपत्ति का नाम इसके पिछले मालिक की पत्नी एंजेलिका के नाम पर रखा गया है। हमें फार्म के इतिहास का हिस्सा के रूप में उनका नाम रखने का विचार बहुत पसंद आया। जैसे-जैसे हम जैतून के बाग के काम में और अधिक शामिल हुए, प्रीमियम एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल बनाने का निर्णय स्वाभाविक रूप से लिया गया।"

अपने इस उद्यम की शुरुआत में, मिलर्स ने अनुभवी पेशेवरों पर भरोसा किया, जबकि धीरे-धीरे वे स्वयं गुणवत्ता-संचालित जैतून की खेती करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करते गए।

उनके पहले परीक्षण फसल के परिणाम इतने आशाजनक थे कि उन्होंने अंततः अपना ब्रांड लॉन्च करने का फैसला किया। NYIOOC वर्ल्ड ऑलिव ऑयल कॉम्पिटिशन में अपने पदार्पण पर, सैंट एंजेलिका ने एक गोल्ड अवार्ड जीता, जिससे मिलर्स द्वारा हासिल की जा रही गुणवत्ता की शुरुआती पुष्टि हुई।

कला के प्रति आजीवन जुनून के साथ, लॉरा और एड ने अपने एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल के लिए एक कस्टम-डिज़ाइन किया हुआ लेबल बनाने का विकल्प चुना। इसमें आयरिश समकालीन कलाकार अल मासेर का एक काम है, जिनकी कई पेंटिंग्स उनके व्यक्तिगत संग्रह का हिस्सा हैं।

लॉरा और एड मिलर सेंट' एंजेлика की बिक्री से होने वाली आय का एक प्रतिशत उन चैरिटीज़ को दान करते हैं जो उन कारणों का समर्थन करती हैं जिनमें उनका और आयरिश कलाकार मासेर का, जिनका काम लेबल पर दिखाया गया है, साझा लगाव है। (फोटो: सेंट' एंजेлика)

एड ने समझाया, "परियोजना की शुरुआत से, हमारी तीन फसलों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व मासर की एक अलग कलाकृति द्वारा किया गया है। वह एक प्रसिद्ध स्ट्रीट आर्टिस्ट हैं, और उनकी इंस्टॉलेशन और परियोजनाएं शहरी परिदृश्य का पर्याय हैं, और फिर भी, उनके काम की विशेषता वाले रंग और विशिष्ट ग्राफिक शैली इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता की प्रतिध्वनि लगती है।"

एड ने बताया, "उनकी पेंटिंग्स उस हर चीज़ को दर्शाती हैं जो हम यहाँ ज़मीन, समुद्र और आसमान के बीच देखते हैं। उनके कला की जीवंतता सचमुच हमारे आसपास के प्राकृतिक तत्वों और हमारे तेल के जीवंत चरित्र के साथ मेल खाती है, और साथ ही बाग में किए गए काम की खुशी को भी व्यक्त करती है।"

प्रत्येक फसल के साथ मासर की एक अलग कृति के साथ, हर संस्करण अनूठा है, जो तेल का उपयोग करने वालों को खेत-खलिहान के जीवन के सार को दर्शाने वाली कलाकृति का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता है।

लॉरा और एड ने समझाया कि, अपने लेबल पर इन कलाकृतियों को प्रदर्शित करके, वे प्रत्येक बोतल को एक कलात्मक वस्तु में बदलना चाहते हैं। सबसे बढ़कर, यह कला को बढ़ावा देने का उनका तरीका है, जिसने हमेशा उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उनके उद्यमिता के दृष्टिकोण को आधार देने वाली नैतिक प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, मिलर्स सेंट एंजेलीका की बिक्री से होने वाली आय का एक प्रतिशत उन चैरिटीज़ को दान करते हैं जो मासेर के साथ साझा किए गए कारणों का समर्थन करती हैं।

कला जगत से एक और संबंध पहाड़ी की तलहटी में है। टैरोट गार्डन, 1979 और 2002 के बीच फ्रांसीसी-अमेरिकी कलाकार निकी डी सेंट फाल द्वारा बनाया गया एक मूर्तिकला उद्यान, एक अनूठी कलात्मक रचना है जो भव्य मूर्तियों से मिलकर बनी है, जिनकी लोहे और कंक्रीट की संरचनाओं को शीशों और सिरेमिक के मोज़ेक से ढका गया है।

परियोजना के बारे में एक किताब में, डी सेंट फाल ने कहा कि वह बार्सिलोना में एंटोनी गाउडी के पार्क गुएल से प्रेरित थीं। "मुझे पता था कि एक दिन, मैं भी आनंद का एक बगीचा बनाऊँगी। स्वर्ग का एक छोटा सा कोना। "मनुष्य और प्रकृति के बीच एक मुलाकात," उन्होंने टस्कन मारेम्मा के इस हिस्से में मिली खुशी को व्यक्त करते हुए लिखा।

जैसे ही हमारी एस्टेट की यात्रा समाप्त होने लगी, खेत की टीम के दो सदस्य शिपमेंट के लिए बोतलबंद जैतून के तेल के डिब्बों को सावधानी से तैयार कर रहे थे। वे आयरलैंड के लिए थे, जहाँ सैंट एंजेलीका कुछ चुनिंदा फाइन-डाइनिंग रेस्तरां के मेन्यू में शामिल है।

मिलर्स के बच्चे, हेरी और जेसी, भी आयरलैंड में पढ़ रहे हैं। एड और लॉरा ने कहा कि वे टस्कनी में अपने माता-पिता की परियोजना का बहुत समर्थन करते हैं और विश्वविद्यालय की छुट्टियों के दौरान जब भी हो सके, वे एस्टेट पर लौट आते हैं।

एड ने कहा, "हमारे बेटे और बेटी को यह जगह बहुत पसंद है और वे हमारे नए उद्यम के बारे में और अधिक जानने में दिन-ब-दिन अधिक रुचि ले रहे हैं।" "यह काम मेरे पिछले काम से बहुत अलग है और उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही स्वस्थ जीवन शैली है, क्योंकि हम हमेशा बाहर रहते हैं, ताजी हवा का आनंद लेते हैं और सक्रिय रहते हैं।"

सैंट' एंजेлика एस्टेट को कापाल्बियो के मध्ययुगीन गाँव से लेकर मोंटे आर्जेंटेरियो प्रायद्वीप और थिर्रेनीयन सागर तक फैले मनोरम दृश्यों का आनंद मिलता है। उनका प्यारा पालतू रोको खुली हवा में आज़ादी से घूमता है, और ताज़ी हवा तथा अछूते परिवेश का आनंद लेता है। (फोटो: सैंट' एंजेлика)

आज, वह संपत्ति के कृषि संचालन और उत्पादन प्रक्रिया की देखरेख करते हैं, जबकि लौरा कंपनी के संचार और विपणन के लिए जिम्मेदार हैं।

उन्होंने कहा, "एड और मुझे अपने जीवन में यह बदलाव लाने के लिए खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस होता है। जो टस्कनी और हमारे खूबसूरत जैतून के खेत के प्रति प्रेम से शुरू हुआ था, वह अब हमारे कल्पना से कहीं अधिक सार्थक बन गया है। इस सफ़र में हमने बहुत कुछ सीखा है, और प्रकृति के साथ काम करने, अपने जैतून के पेड़ों की देखभाल करने, और ऐसा जैतून का तेल बनाने में कुछ बहुत ही खास है जिस पर हमें सचमुच गर्व है। हर फसल नई चुनौतियाँ लाती है, लेकिन साथ ही अपार संतुष्टि भी देती है।"

लौरा ने आगे कहा, "मासेर के साथ हमारे सहयोग के माध्यम से सेंट एंजेलिका में कला को लाने ने इस यात्रा को और भी खास बना दिया है, जिससे हमारे आयरिश जड़ों का जुड़ाव इटली में हमारे जीवन से हुआ है।" "हम अपने दिल के करीब चैरिटी और कारणों का समर्थन करके कुछ वापस देने की स्थिति में होने के लिए भी बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं। किसी भी चीज़ से बढ़कर, मुझे लगता है कि हम आभारी महसूस करते हैं। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि टस्कनी का हमारा यह छोटा सा हिस्सा इतने सारे दरवाजे खोलेगा, हमें इतने सारे अद्भुत लोगों से मिलाएगा और हमारे जीवन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। यह बहुत मेहनत का काम रहा है, लेकिन हम इसे दुनिया की किसी भी चीज़ के लिए नहीं बदलेंगे।"