सिसिली के क्लिमीटी पहाड़ों की तलहटी में, एक पारिवारिक संपत्ति भविष्य की ओर देखती है।

दक्षिण-पूर्वी सिसिली में एक पांचवीं पीढ़ी के उत्पादक अपने पारिवारिक संपत्ति का नवीनीकरण कर रहे हैं, साथ ही जैतून के तेल की गुणवत्ता, स्थिरता और शिक्षा में निवेश कर रहे हैं।

दक्षिण-पूर्वी सिसिली में, क्लीमिटी पर्वत इबेलियन पठार का अंतिम किनारा बनाते हैं, जब यह आयोनियन सागर की ओर ढलान करता है।

यूरोपीय संघ द्वारा सामुदायिक महत्व के स्थल के रूप में नामित, यह क्षेत्र मायोसीन युग के शेल जमाव वाले तीव्र सफेद चूना पत्थर के भू-भाग में समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है।

हमें लाभ के लिए भूमि को क्षीण नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे सुधारना चाहिए और जो हमें मिली है, उसे हमने पाई थी, उससे बेहतर स्थिति में छोड़ना चाहिए। – जियोवानी बोनफिग्लियो, अज़िएन्डा एग्रिकोला सांता कैट्रिनी

यह भू-दृश्य गुफाओं और गुहाओं से भरा है, जो जीवाश्म संबंधी खोजों, कांस्य युग के कब्रिस्तानों और बीजान्टिन शैली की चट्टानों में तराशी गई अवशेषों के लिए प्रसिद्ध हैं।

सांताकैट्रिनी मेलिलि गांव के पास ऊँचे इलाकों के तल पर स्थित है। 90-हेक्टेयर की इस संपत्ति में लगभग 40 हेक्टेयर की जैतून की बाग़ीचाएँ शामिल हैं, जिनमें देशी किस्में लगाई गई हैं।

स्थानीय कोंट्राडा के नाम पर रखा गया, इस संपत्ति का नाम शायद पास की एक चट्टान में बनी चर्च को संदर्भित करता है, जिसमें से अब केवल कुछ पत्थर ही बचे हैं।

"मुझे लगता है कि मैं इस जमीन और इस काम से अपने दादा, गाएतानो पेलुसो की बदौलत प्यार करने लगा, जिनके पीछे मैं अपने बचपन की गर्मियों में खेत में घूमता था," कंपनी का प्रबंधन करने वाले अपने परिवार की पांचवीं पीढ़ी, जियोवानी बोनफिग्लियो ने कहा।

बोनफिग्लियो ने याद किया, "वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली, रचनात्मक और सक्रिय थे, विचारों का एक ज्वालामुखी जो लगातार नए, अक्सर अभिनव परियोजनाओं की शुरुआत करते थे और हमेशा किसी न किसी चीज़ में छेड़छाड़ करते रहते थे।"

उन्होंने आगे कहा, "उन्होंने मुझे इसमें शामिल किया, यह समझाया कि वह क्या कर रहे हैं और मुझे इसमें खींच लिया।" "मैं प्रशंसा से खेत में हर जगह उनका पीछा करता था। सब कुछ देखने और नई चीजें खोजने के लिए उत्सुक एक जिज्ञासु बच्चे के रूप में, यह जगह, अपनी चट्टानों, प्रागैतिहासिक अवशेषों और जंगलों के साथ, एक विशाल खेल के मैदान की तरह थी। इस तरह मुझे यह सब पसंद आने लगा।"

बोनफिग्लियो अब उस घर में रहते हैं जिसमें कभी उनके दादा-दादी रहते थे। सैंटाकैट्रिनी में उनके साथ बिताई गई गर्मियाँ इतनी प्रभावशाली थीं कि कंपनी की वेबसाइट उन्हीं दिनों की याद दिलाने के लिए सिकैडा (टिटरी) की आवाज़ के साथ खुलती है।

यह ध्वनि उस संपत्ति के धूप से नहाए बगीचों की याद दिलाती है, जहाँ चूना-सफेद सूखी-पत्थर की दीवारों के बीच जैतून, बादाम, कैरोब और नींबू के पेड़ उगते हैं।

यह संपत्ति जैविक DOP मोंटी इब्लेई अरीटा का उत्पादन करती है, जो मुख्य रूप से नोसेलारा एटनिया जैतून के साथ-साथ सिसिलियन किस्मों बियान्कोलिला, मोरेस्का, नोसेलारा मेसिनीसे और नोसेलारा डेल बेलीसे से बनी एक मिश्रण है।

एक ऐतिहासिक बगीचे में लगभग 150 प्राचीन जैतून के पेड़ हैं। 1960 के दशक में लगाया गया एक दूसरा बाग, 12-बाई-12 मीटर के एक चौड़े लेआउट का अनुसरण करता है, जबकि सबसे नए बगीचे छह मीटर की दूरी पर हैं।

बोनफिग्लियो ने कहा, "मेरे दादा ने खेत मेरी माँ को सौंप दिया, जिन्होंने मूल रूप से इसका रखरखाव किया और ज़्यादातर जैतून बेचने का सिलसिला जारी रखा।"

इस बीच, बोनफिग्लियो ने अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की और एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, जहाँ वह 15 साल तक रहे।

उन्होंने कहा, "एक विशेषज्ञ के रूप में, मैं बहुत यात्रा करता था, कभी-कभी साल में 90 तक उड़ानें भरता था।" "यह एक दुनिया घूमने वाले की ज़िंदगी थी, लेकिन मेरा दिल हमेशा यहाँ, सैंटाकैट्रिनी में था। इसलिए मैंने अपना सारा खाली समय और वित्तीय संसाधन कंपनी का आधुनिकीकरण करने में लगा दिया।"

बोनफिग्लियो 2008 में इस संपत्ति के प्रबंधन में शामिल हुए, इसके संचालन का आधुनिकीकरण शुरू किया और जैतून के बागों के अतिरिक्त 20 हेक्टेयर में पौधे लगाए। 2015 में, उन्होंने सैंटाकैट्रिनी में पूर्णकालिक रूप से काम करने के लिए अपने पिछले करियर को छोड़ दिया।

उन्होंने कहा, "अपने पिछले करियर के दौरान, मैंने इसके लिए लंबे समय से योजना बनाई थी, लेकिन जब आप दौड़ की दौड़ में होते हैं, तो उससे बाहर निकलना मुश्किल होता है।" "आखिरकार, मैंने कहा, 'बस बहुत हुआ'।"

बोनफिग्लियो ने आगे कहा, "मेरे जीवन का वह अध्याय समाप्त हो गया था, और यह समय था कि मैं खुद को पूरी तरह से अपनी कंपनी और किसी ऐसी चीज़ को समर्पित करूँ जो वास्तव में मेरी हो।" "शुरुआत से ही, मैंने उच्च गुणवत्ता वाले तेल का उत्पादन करने और विदेशी बाजारों में विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया। 2022 में, मैंने कंपनी के स्वामित्व वाली मिल स्थापित करने का अपना सपना पूरा किया।"

बोनफिग्लियो व्यक्तिगत रूप से मोरी-टेम मिलिंग सिस्टम चलाते हैं, जिसमें आधुनिक जैतून तेल मिलिंग तकनीक है।

चूंकि फसल आमतौर पर सितंबर में शुरू होती है, जब तापमान अधिक रहता है, एक एकीकृत चिलर उन्हें निष्कर्षण प्रक्रिया को नियंत्रित तापमान पर बनाए रखने की अनुमति देता है।

बॉनफिग्लियो ने कहा, "गुणवत्ता मेरे व्यक्तिगत दर्शन का मूल है। मैं जो कुछ भी करता हूँ, उसे सर्वोत्तम तरीके से करने का प्रयास करता हूँ।"

उन्होंने आगे कहा, "अपनी खुद की मिल होने से पहले भी, मैंने सबसे नज़दीकी मिल के साथ काम नहीं किया; मैं सर्वश्रेष्ठ तक पहुँचने के लिए और दूर तक यात्रा करता था।" "यही मानक इस क्षेत्र के लिए मेरी दृष्टि का मार्गदर्शन करता है, जहाँ हमें एक उत्कृष्ट टेरोइर और एक स्वस्थ पर्यावरण का आशीर्वाद मिला है, जिसे संरक्षित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।"

फार्म एक परिपत्र अर्थव्यवस्था प्रणाली को लागू करने के लिए काम कर रहा है। दो-चरणीय मिल से निकलने वाले गीले पोमास का आंशिक रूप से उपयोग एस्टेट में स्वतंत्र रूप से घूमने वाले घोड़ों के चारे के रूप में और आंशिक रूप से जैतून के बागों के लिए उर्वरक के रूप में किया जाता है, जिन्हें छंटाई के बचे हुए अवशेषों से भी समृद्ध किया जाता है।

फोटोवोल्टेइक पैनल संपत्ति की ऊर्जा जरूरतों का कम से कम आधा हिस्सा प्रदान करते हैं।

कुशल जल प्रबंधन इस संपत्ति की स्थिरता रणनीति का एक और आधार स्तंभ है।

एक कुएँ से भूजल फार्म के सबसे ऊँचे बिंदु पर एक हेडर टैंक में एकत्र किया जाता है। वहाँ से, गुरुत्वाकर्षण वितरण प्रणाली में दबाव बनाए रखता है, जिससे टैंक को फिर से भरने के अलावा पंपों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

वाष्पीकरण को कम करने और पानी बचाने के लिए बागों में रात में ड्रिप प्रणाली का उपयोग करके सिंचाई की जाती है।

नालियों का एक नेटवर्क एस्टेट की इमारतों की छतों और टैरेसों से वर्षा जल भी एकत्र करता है और इसे एक पूर्व पत्थर की खदान में बने तालाब से जुड़े भूमिगत टैंक में भेजता है।

जलाशय अभी तक चालू नहीं है, लेकिन इसे भविष्य की आपात स्थितियों के लिए पानी एकत्रित करने और संग्रहीत करने के लिए बनाया गया है।

बॉनफिग्लियो ने कहा, "मेरा मानना है कि हमारी कंपनी का मुख्य शब्द प्रामाणिकता है क्योंकि यह वही है जो मैं आगंतुकों और मेहमानों से सबसे अधिक सुनता हूँ।"

उन्होंने आगे कहा, "हम ज्यादा विज्ञापन नहीं करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग यहां आते हैं, वे हमारी पेशकश से कहीं अधिक की खोज करते हैं।" "जब मैं अपने मेहमानों से प्रतिक्रिया मांगता हूं, तो जो बात सबसे अधिक सुसंगत रूप से सामने आती है, वह यह है कि उन्हें हमारी पेशकश में प्रामाणिकता की गहरी भावना महसूस होती है।"

चक्की के पत्थरों और प्रेसिंग मैट्स से युक्त एक प्राचीन चक्की, जिसका उपयोग कभी बोनफिग्लियो के पूर्वजों द्वारा किया जाता था, अभी भी इस संपत्ति के केंद्र में खड़ी है।

1880 और 1890 के बीच स्थापित, इस चक्की को एक खच्चर से चलाया जाता था और यह 1950 के दशक तक इस्तेमाल में रही, जब यह अप्रचलित हो गई और एक तरफ रख दी गई।

"जब आप कंपनी की मुख्य इमारत के लॉबी में प्रवेश करते हैं, तो आप तुरंत इस पुरानी मशीनरी के कारण इतिहास में डूब जाते हैं, जो अभी भी लगभग चालू है," बोन्फिलिओ ने कहा।

उन्होंने आगे कहा, "जब मैंने नवीनीकरण के दौरान 70 साल तक बेकार पड़े फार्महाउस की सफाई की, तो मैंने चक्की के पत्थर को धकेलने की कोशिश की, और वह फिर से घूमने लगा मानो कल ही इस्तेमाल किया गया हो।" "मुझे लगा कि मैं ऐसी चीज़ से निपट रहा हूँ जिसे टूटने के लिए ही नहीं बनाया गया था।"

यह ऐतिहासिक चक्की अब एस्टेट के ओलियोटूरिज़्म कार्यक्रम के तहत आयोजित पर्यटन का मुख्य आकर्षण है। यह परिवार की 19वीं सदी की मसेरिया के नवीनीकरण के दौरान बनाई गई आतिथ्य सुविधाओं के बगल में स्थित है।

बोनफिलिओ ने कहा, "पुरानी चक्की अब हमारी ओलियोटूरिज़्म गतिविधियों के माध्यम से एक नया जीवन पा रही है। मैं इसका उपयोग हमारे मेहमानों को इस भूमि के इतिहास और जैतून के तेल की दुनिया से परिचित कराने के लिए करता हूँ।"

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में मुख्य समस्या जैतून के तेल के बारे में ज्ञान की कमी और गलत विश्वासों का बने रहना है।" "इसी कारण से, मैं जैतून के तेल की संस्कृति को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हूं।"

बोनफिग्लियो ने कहा कि संरक्षकत्व उस संस्कृति का केंद्र बिंदु है।

उन्होंने कहा, "हमें मुनाफे के लिए भूमि को खत्म नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे बेहतर बनाना चाहिए और जो हमें मिला है, उसे हमने जो पाया था, उससे बेहतर स्थिति में छोड़ना चाहिए।" "मेरे लिए, यह सभी के लिए एक बेहतर भविष्य की ओर देखने की कुंजी है, और यही मैं अपने बेटे को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।"

बोनफिग्लियो ने आगे कहा, "मुझे उम्मीद है कि वैसा ही होगा जैसा मेरे बचपन में हुआ था और वह मेरे पदचिन्हों पर चलेगा।" "बेशक, मैं चाहता हूं कि वह वह चुनने के लिए स्वतंत्र महसूस करे जो उसे खुश करे।"