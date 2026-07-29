ओलिव ऑयल अकादमी ने उत्तरी यूरोप में प्रशिक्षण का विस्तार किया

क्रिश्चियन नॉर्डरमीर वैन लू उत्तरी यूरोप में जैतून के तेल के ज्ञान और संवेदी प्रशिक्षण का विस्तार करने के लिए काम कर रही हैं।

क्रिश्चियन नॉर्डरमीर वैन लू की जैतून के तेल में रुचि तब शुरू हुई जब उन्होंने और उनके पति ने उम्ब्रिया में एक उपेक्षित जैतून के बाग वाले घर को खरीदा।

"हमें जैतून के पेड़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था," उन्होंने कहा। "हम घर और उसके आसपास की जमीन चाहते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि जैतून के बाग के साथ क्या करना है।"

जब बगीचे की सफ़ाई हो गई और वह फिर से उत्पादन में आ गया, तो उन्होंने जैतून की कटाई शुरू की और खेती, मिलिंग और संवेदी मूल्यांकन के बारे में और अधिक सीखना शुरू किया।

नोर्डरमीर वैन लू ने बाद में लंदन में ऑलिव ऑयल टाइम्स सोमेलियर प्रमाणन कार्यक्रम में भाग लिया और स्पेन तथा इटली में अतिरिक्त संवेदी प्रशिक्षण प्राप्त किया।

आज, वह एक प्रमाणित जैतून तेल सोमेलियर, एक पेशेवर जैतून तेल और टेबल जैतून चखने वाली और नीदरलैंड में द ऑलिव ऑयल एकेडमी की कार्यकारी निदेशक हैं।

उनका काम मुख्य रूप से उत्तरी यूरोप में उपभोक्ताओं और खाद्य पेशेवरों के बीच एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल से अपरिचितता को दूर करने पर केंद्रित है।

उन्होंने कहा कि कई उपभोक्ताओं ने उन संवेदी संदर्भों को विकसित नहीं किया है जो आमतौर पर जैतून तेल-उत्पादक देशों से जुड़े होते हैं और वे कड़वाहट और तीखेपन को अवांछनीय के रूप में व्याख्या कर सकते हैं।

नूडरमीर वैन लू ने कहा, "ज्ञान की सबसे प्रमुख कमियों में से एक यह धारणा है कि 'हल्का' जैतून का तेल सबसे अच्छा जैतून का तेल है जो आपको मिल सकता है।" "लोग यह नहीं जानते कि कड़वाहट और तीखापन कोई दोष नहीं बल्कि सकारात्मक गुण हैं।"

अन्य आम कमियों में ताजगी, भंडारण, भोजन के साथ मेल और जैतून के तेलों के बीच कीमत के बड़े अंतर के कारण शामिल हैं।

उन्होंने कहा, "जैतून का तेल संतरे के रस की तरह एक रस है। यह प्रकाश, गर्मी और ऑक्सीजन से प्रभावित होगा, लेकिन लोग यह नहीं जानते।"

नोर्डरमीर वैन लू का मानना है कि जब उपभोक्ता इसके उत्पादक, किस्म, उत्पत्ति, उत्पादन विधियों और संवेदी विशेषताओं को समझते हैं, तो वे जैतून के तेल को अधिक महत्व देने की संभावना रखते हैं।

वह उत्तरी यूरोप में इस क्षेत्र के विकास की तुलना वाइन और कॉफी के बारे में उपभोक्ताओं के ज्ञान की क्रमिक वृद्धि से करती हैं।

यह दृष्टिकोण द ऑलिव ऑयल एकेडमी द्वारा विकसित कार्यक्रमों को सूचित करता है, जिसमें ऑलिव ऑयल टाइम्स एजुकेशन लैब के साथ इसका सहयोग भी शामिल है।

ऑलिव ऑयल सोमेलियर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का दूसरा यूरोपीय संस्करण 14 से 18 सितंबर, 2026 तक नीदरलैंड के 'स-हर्टोगेनबॉश' में जैमफैब्रिक में आयोजित किया जाएगा।

यह पाँच-दिवसीय पाठ्यक्रम, जिसमें केवल 30 प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं, में संवेदी मूल्यांकन, जैतून की खेती और मिलिंग, स्वास्थ्य और पोषण, पाक कला में उपयोग, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, लेबलिंग और यूरोपीय नियम शामिल हैं।

प्रतिभागी दुनिया भर के उत्पादक क्षेत्रों से 100 से अधिक जैतून के तेलों का स्वाद लेंगे और एक पेशेवर रसोई में व्यावहारिक फूड-पेयरिंग अभ्यास में भाग लेंगे।

कार्यक्रम में पके केले, एवोकैडो, आर्टिचोक, काली मिर्च और रोज़मेरी जैसी सामग्रियों के साथ एक सुगंध तालिका भी शामिल है, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों को एक व्यापक संवेदी शब्दावली विकसित करने में मदद करना है।

अकादमी प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद वार्षिक बैठकों और प्रशिक्षकों तथा अन्य पेशेवरों के नेटवर्क तक पहुंच के माध्यम से अभ्यास जारी रखने के लिए भी प्रोत्साहित करती है।

एक ऑनलाइन टेस्टर्स क्लब प्रशिक्षित सोमेलियर्स को अनुभवी पैनल लीडर्स और प्रशिक्षकों के नेतृत्व में सत्रों के दौरान उन्हीं नमूनों का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है।

नोर्डरमीर वैन लू ने कहा कि निरंतर अभ्यास महत्वपूर्ण है क्योंकि जब इंद्रिय मान्यता और शब्दावली का नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जाता है तो वे कम हो सकती हैं। समूह चखने की प्रक्रिया यह भी दर्शाती है कि कैसे सांस्कृतिक अनुभव जैतून के तेल की धारणा को प्रभावित कर सकता है।

अधिक प्रशिक्षण चाहने वाले प्रतिभागियों के लिए, अकादमी 12 और 13 सितंबर, 2026 को जैमफैब्रिक में 'द क्यूरेटर'स टेस्टिंग' का आयोजन करेगी।

यह दो-दिवसीय कार्यक्रम उच्च-गुणवत्ता वाले एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल से जुड़े कारकों की जांच करेगा, जिसमें प्रयोगशाला विश्लेषण, मिलिंग तकनीक, वाष्पशील यौगिक, खाद्य पेयरिंग और स्वास्थ्य गुणों के संचार पर सत्र शामिल होंगे।

अकादमी ने जैतून तेल क्षेत्र की संरचना और अर्थशास्त्र पर एक ऑनलाइन कोर्स भी विकसित किया है, साथ ही शेफ, रेस्तरां और पाक स्कूलों के लिए प्रशिक्षण भी दिया है।

नूडरमीर वैन लू ने कहा, "उच्च-स्तरीय रेस्तरां आमतौर पर जैतून के तेल और इसे उपयोग करने के तरीके के बारे में अधिक जानते हैं।" "मुख्यधारा के रेस्तरां में, अभी भी ज्ञान की वास्तविक कमी है।"

उन्होंने कहा कि खुदरा क्षेत्र में भी इसी तरह की चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जहाँ हल्के बताकर प्रचारित उत्पाद कई सुपरमार्केट की अलमारियों पर हावी हैं और उच्च गुणवत्ता वाले तेल आम तौर पर विशेषज्ञ दुकानों और ऑनलाइन विक्रेताओं के माध्यम से ही मिलते हैं।

नोर्डरमीर वैन लू को उम्मीद है कि उत्तरी यूरोप में जैतून के तेल में रुचि बढ़ती रहेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई खपत को गुणवत्ता की बेहतर सराहना में बदलने के लिए शिक्षा आवश्यक होगी।

उन्होंने कहा, "मुद्दा संचार और जानकारी का है। हमें उपभोक्ताओं, खुदरा विक्रेताओं और इसमें शामिल सभी लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है।"