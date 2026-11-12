शताब्दियों पुराने जैतून के पेड़ ने वेनिस बिएनाले में दिवंगत क्यूरेटर को सम्मानित किया

सदियों पुराना जैतून का एक पेड़ थियो एशेटू की इंस्टॉलेशन 'गार्डन ऑफ द ब्रोकन हार्टेड' के केंद्र में खड़ा है, जो जियार्डिनी में आयोजित ला बिएनाले दी वेनेज़िया की 61वीं अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित है, आर्सेनल और वेनिस भर के विभिन्न स्थलों पर 9 मई से 22 नवंबर, 2026 तक प्रदर्शित है।

दुनिया के प्रमुख कला कार्यक्रमों में से एक, वेनिस बिएनाले का यह संस्करण कोयो कौओह द्वारा 'इन माइनर कीज़' शीर्षक के तहत क्यूरेट किया गया है। इसमें 99 देशों के 111 कलाकार और सोलांज ओलिवेरा फार्कास की अध्यक्षता वाली एक पूरी महिला जूरी शामिल है।

यह एक शक्तिशाली उपस्थिति के बारे में भी एक कृति है, क्योंकि जो प्रबल शक्ति बनी रहती है वह प्रकृति है। – थियो एशेटू, वीडियो कलाकार और फिल्म निर्माता

एशेटू ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "यह पहला काम है जिसे मैंने बनाया है जहाँ वीडियो अदृश्य रहता है, हालांकि यह पूरी तरह से अनुपस्थित नहीं है। मूल रूप से, यह अनुपस्थिति पर एक प्रतिबिंब है।"

एक वीडियो कलाकार और फिल्म निर्माता, एशेतु का जन्म 1958 में लंदन में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के कुछ हिस्से इथियोपिया, सेनेगल, नीदरलैंड और पूर्व यूगोस्लाविया में बिताए, और अब वे बर्लिन, जर्मनी, और रोम, इटली के बीच रहते हैं। उनका काम, जिसमें वीडियो इंस्टॉलेशन, प्रयोगात्मक फिल्में, तस्वीरें और वृत्तचित्र शामिल हैं, कई संग्रहों में रखा गया है, जिनमें म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट (MoMA), मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट (द मेट) और स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ अफ्रीकन आर्ट शामिल हैं।

गार्डन ऑफ द ब्रोकन हार्टेड में एक 4.5 मीटर ऊँचा जैतून का पेड़ है जिसे एक घूमने वाले मंच पर रखा गया है, जिस पर उसी पेड़ की ओवरएक्सपोज़्ड वीडियो छवियाँ प्रक्षेपित की जाती हैं, जबकि एक कोमल म्यूजिक-बॉक्स धुन बजती रहती है।

एशेटू ने वेनिस बिएनाले के दृश्य कला विभाग की दिवंगत कलात्मक निदेशक के बारे में कहा, जिनका 10 मई, 2025 को, प्रदर्शनी खुलने से ठीक एक साल पहले निधन हो गया था, "मैंने कोयो द्वारा क्यूरेट की गई कई प्रदर्शनियों में भाग लिया था, और मैं उनकी बहुत करीबी दोस्त भी थी।" "उनके निधन के बाद, मैं अब उस विचार को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी जिसे मैंने मूल रूप से प्रस्तावित किया था। इसके बजाय, मैं उनकी अनुपस्थिति पर चिंतन करना चाहती थी, और ऐसा करते हुए, मैंने एक वीडियो कलाकार के रूप में खुद को भी अनुपस्थित करने का विकल्प चुना।"

अंतर्राष्ट्रीय समकालीन कला जगत में एक प्रमुख हस्ती के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त, कौह का जन्म कैमरून में हुआ था और वे स्विट्जरलैंड में पली-बढ़ीं। उन्होंने सेनेगल के डकार में रॉ मटेरियल कंपनी की स्थापना की, और बाद में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में ज़ायट्ज़ म्यूज़ियम ऑफ़ समकालीन कला अफ्रीका (ज़ायट्ज़ MOCAA) की कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया।

कौह की 'इन माइनर कीज़' परियोजना का उनके निधन के बाद उनकी टीम द्वारा पूरा किया गया, जिसमें गेब बेकहर्स्ट फेजू, मैरी हेलेन परेरा, राशा साल्टी, सिद्धार्थ मितर और रोरी त्सापाई शामिल थे।

अपनी भावपूर्ण आकृति के लिए चुने गए जैतून के पेड़ को थियो एशेटू की इंस्टॉलेशन में एक नया जीवन मिलता है, जहाँ उसकी वृद्धि कलाकृति का हिस्सा बन जाती है। (फोटो: अन्ना फारागोना)

एशेटू ने बताया, "यह एक शक्तिशाली उपस्थिति के बारे में भी एक कृति है, क्योंकि जो शक्तिशाली शक्ति बनी रहती है वह प्रकृति है।" "मैं बगीचों की एक श्रृंखला पर काम कर रहा हूँ, और वेनिस की तैयारियों के दौरान मैंने कोयो से कहा कि मैं एक बनाऊँगा। जब मैंने रास्ता बदलने का फैसला किया, तो मैंने केवल जैतून के पेड़ को ही एक बगीचे के परम सार के अवतार के रूप में प्रस्तुत करने का विकल्प चुना।"

एशेटू ने कहा कि उनका इरादा बगीचे को हमारे चेतना के मूल में एक स्थान के रूप में, जिससे हमारी संस्कृतियाँ उभरी हैं, और कल्पना के जन्मस्थान के रूप में एक गुप्त स्थान के रूप में तलाशने का था। जहाँ परंपरा एक स्वर्ग के बगीचे की बात करती है जहाँ से मनुष्यों को निकाला गया था, वहीं उनका इरादा बगीचे में लौटने का प्रतिनिधित्व करना था, जो उपचार का स्थान है, एक ऐसी जगह जहाँ यह सुना जा सके कि प्रकृति मानव स्थिति के बारे में क्या प्रकट कर सकती है।

एशेतु ने आगे कहा, "विशेष रूप से जैतून का पेड़, कई अर्थों को खोलने में सक्षम है, जो हर व्यक्ति को कुछ अनूठा प्रदान करता है।" "इस प्रकार, किसी स्पष्ट कलात्मक हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना, यह पेड़ स्वयं सभी के साथ संवाद करने में सक्षम है। इसके कई अर्थ हैं, जिनमें सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त अर्थ शांति है। यह एक ऐसा पौधा है जो संस्कृतियों से परे है, और यह ईसाइयों, मुसलमानों और यहूदियों के साथ-साथ दुनिया भर के कई अन्य समुदायों और परंपराओं के लिए भी गहरा महत्व रखता है।"

एशेतू के काम का सार हमेशा से विभिन्न संस्कृतियों के बीच सेतु का काम करना रहा है। चाहे वह दृश्यों, विषय-वस्तु या विषयों के माध्यम से हो, उनकी कार्यप्रणाली अंतर-सांस्कृतिक और अंतर-विषयक संवाद को बढ़ावा देती है। जैतून के पेड़ को चुनना इस कलात्मक अभ्यास के अनुरूप है, और इसी के अनुरूप, उन्होंने पेड़ की उत्पत्ति के स्थान का खुलासा न करने का फैसला किया।

एशेतु ने समझाया, "लोग अक्सर पूछते हैं कि यह पेड़ कहाँ से आया है, और जवाब देने से इनकार करने पर, यह पेड़ अर्थों की एक विस्तृत श्रृंखला को खोलने में सक्षम होता है।" "चूंकि मैं अपनी उत्पत्ति के माध्यम से खुद को परिभाषित करने में रुचि नहीं रखता, इसलिए मैं पेड़ की उत्पत्ति का खुलासा भी नहीं करना चाहता, ताकि दर्शक इसे उसकी उत्पत्ति या परिस्थिति से उत्पन्न होने वाली कहानियों के बजाय, जैसी वह है वैसी ही देखने के लिए मजबूर हो। संक्षेप में, एक इंसान इंसान है, और एक पेड़ पेड़ है।"

एशेतु ने कहा कि, पेड़ का चयन करते समय, वह इसकी दोहरे स्वभाव की ओर आकर्षित हुए जो यह दो अलग-अलग चेहरों के माध्यम से प्रदर्शित करता प्रतीत होता था। एक तरफ स्वस्थ और मजबूत दिख रही थी, जिसमें उन्होंने एक अस्पष्ट रूप से मर्दाना गुण बताया, जबकि दूसरी तरफ स्पष्ट रूप से क्षतिग्रस्त थी और स्त्रीलिंग रूपों की याद दिलाती थी। इन विभिन्न आयामों के बीच की अंतःक्रिया एक ऐसा कथानक बनाती है जिसे पेड़ मंच पर अपनी गति के माध्यम से प्रकट कर सकता है।

"इस प्राचीन जैतून के पेड़ में एक खास आकर्षण था," रोम के पास आर्डिया में स्थित विवाइ टॉर्सानलोरेंजो नर्सरी की कृषि विज्ञानी और वाणिज्यिक निदेशक एलिसाबेटा मार्घेरिटी ने कहा, जिसने यह पेड़ उपलब्ध कराया और इसके परिवहन की व्यवस्था की देखरेख की।

2026 वेनिस बिएनाले में 'गार्डन ऑफ द ब्रोकन हार्टेड' नामक एक इंस्टॉलेशन के लिए थियो एशेटू द्वारा चुना गया सदियों पुराना जैतून का पेड़, जो हानि, नवीनीकरण और प्रकृति की स्थायी उपस्थिति की खोज करता है। (फोटो सौजन्य: थियो एशेटू)

उन्होंने याद किया, "मैंने शुरू में थियो को कुछ भव्य जैतून के पेड़ सुझाए थे, लेकिन जब वह इस विशेष समूह पर आया, जिसे उनके खोखले तनों और क्षतिग्रस्त छत्रों के कारण अनदेखा कर दिया गया था, तो वह तुरंत इस पेड़ और इसके भावपूर्ण आकारों की ओर आकर्षित हो गया।" "इसकी बड़ी जड़ों की गांठ ने काफी लॉजिस्टिक चुनौतियाँ भी पेश कीं, और एक छोटा पेड़ निश्चित रूप से संभालने में आसान होता। फिर भी थियो इस नमूने से पूरी तरह मोहित हो गए और इसे अपने काम के लिए चुन लिया। मैं इस परियोजना का हिस्सा बनकर रोमांचित थी। मैंने बहुत उत्साह के साथ इस पेड़ को वेनिस बिएनाले तक लाने और पूरी प्रदर्शनी के दौरान इसकी देखभाल की देखरेख करने की चुनौती को स्वीकार किया। इसे जीवंत होते देखना अद्भुत था।"

प्रदर्शनी के दौरान, पेड़ पर नए पत्ते निकले। मार्घेरिटी ने इसकी देखभाल के लिए जिम्मेदार मालीयों का मार्गदर्शन किया और उनके साथ लगातार संपर्क में रहीं, और उनके विकास का दस्तावेजीकरण करने वाली नियमित अपडेट और तस्वीरें प्राप्त करती रहीं।

मार्घेरिटी ने कहा, "पेड़ की भलाई सुनिश्चित करना हमारे प्राथमिक लक्ष्यों में से एक था। इसकी देखभाल करना कुछ चुनौतियां पेश करता था, खासकर क्योंकि पैविलियन को नुकसान से बचाने के लिए सिंचाई को सावधानीपूर्वक प्रबंधित करना था। हालांकि, अंततः इसके शीर्ष पर नए पत्ते निकले और आधार से ताज़े अंकुर निकले। हमने इस विकास को प्रोत्साहित करने के लिए काफी प्रयास किया, जो स्वयं कलाकृति का एक हिस्सा था। प्रदर्शनी के दौरान पेड़ को फिर से फलते-फूलते देखना बहुत मार्मिक था। अंततः, यह वेनिस बिएनाले में सबसे प्रभावशाली उपस्थिति में से एक के रूप में उभरा।"

एशेटू ने समझाया कि जैतून के पेड़ को वेनिस लाने का मतलब था इसे प्रकृति के दायरे से निकालकर संस्कृति के दायरे में लाना। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति यात्रा करता है और अनुभव से बदलकर लौटता है, जैतून के पेड़ ने भी अपनी यात्रा की, एक प्राकृतिक वस्तु से एक सांस्कृतिक वस्तु में विकसित होते हुए।

वेनिस बिएनाले में प्राप्त सांस्कृतिक महत्व की स्मृति को संरक्षित करने के लिए, प्रदर्शनी समाप्त होने के बाद जैतून के पेड़ को एक सांस्कृतिक संस्थान के बगीचे में लगाया जाएगा।

"इस संदर्भ में, बगीचा एक काल्पनिक घेरा है जो हमें मानवीय विचार से पहले के समय में लौटने की अनुमति देता है, किसी भी संस्कृति के उदय से पहले के समय में, जब हमारी पहचान की जड़ें बन रही थीं, प्रकृति द्वारा दिए गए सबकों को सुनने के लिए और, यदि हम चाहें, तो पौधों की बुद्धिमत्ता पर अपना भरोसा रखने के लिए," एशेतु ने कहा। "यह चेतना के एक आदिम रूप में वापसी है, जिसमें प्रकृति का हर तत्व आत्मा से परिपूर्ण था। जैतून के पेड़ की उपस्थिति एक ऐसा आधार प्रदान करती है जिससे हम सुन और सीख सकते हैं; इस सबक से प्रेरणा लेकर, हम नए रचनात्मक रूपों और कथाओं, भविष्य को समझने के लिए नए आधार-स्तंभों की कल्पना कर सकते हैं।"

एशेटू ने कोउह के वेनिस बिएनाले के क्यूरेटोरियल पाठ में दिए गए निमंत्रण का जवाब देते हुए निष्कर्ष निकाला, "यह काम एक माइनर की में एक गीत है, 'धीमी गति में शिफ्ट करें और माइनर कीज़ की आवृत्तियों को ट्यून करें।'"

"क्योंकि, भले ही दुनिया में मची वर्तमान अराजकता की चिंताजनक कोलाहल में अक्सर खो जाए, संगीत जारी रहता है," कौह ने लिखा। "त्रासदी के बावजूद सुंदरता पैदा करने वालों के गीत, खंडहरों से उबर रहे पलायनकर्ताओं की धुनें, घावों और दुनिया की मरम्मत करने वालों की सामंजस्यपूर्ण ध्वनियाँ।"