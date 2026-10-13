यूरोपीय संघ के बजट विवाद ने उत्तरी देशों को प्रमुख जैतून तेल उत्पादकों के खिलाफ खड़ा कर दिया है।

जर्मनी और अन्य पाँच यूरोपीय संघ देशों ने छोटे बजट के लिए जोर दिया है, जबकि 17 सदस्य देशों ने चेतावनी दी है कि कृषि वित्त पोषण में और कटौती किसानों के लिए खतरा होगी।

यूरोपीय संघ का अगला दीर्घकालिक बजट, जिसे शुरू में लगभग €2 ट्रिलियन प्रस्तावित किया गया था, महत्वपूर्ण कटौतियों का सामना कर रहा है जो ब्लॉक के किसानों के लिए वित्त पोषण को और कम कर सकती हैं।

जर्मनी और अन्य यूरोपीय संघ सदस्य राज्यों के दबाव के बाद, आयरलैंड, जो वर्तमान में इस समूह का घूर्णनशील अध्यक्ष पद धारण कर रहा है, ने 2028 से 2034 तक के व्यय में €159 अरब, या लगभग आठ प्रतिशत, की कटौती का प्रस्ताव रखा है।

यह यूरोप के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम करने का समय नहीं है। – संयुक्त पत्र, 17 यूरोपीय संघ के सदस्य देश

प्रस्तावित कटौती यूरोपीय संघ की अगली साझा कृषि नीति (CAP) के तहत किसानों के लिए वित्त पोषण को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे कृषि सहायता में गिरावट को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

जर्मनी "फ्रूगल्स" के नाम से जाने जाने वाले छह देशों के गठबंधन का नेतृत्व करता है, जिसमें डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और फिनलैंड भी शामिल हैं। मिलकर, ये छह देश यूरोपीय संघ के बजट का लगभग 40 प्रतिशत योगदान करते हैं।

आयरिश सरकार को लिखे एक पत्र में, छह देशों के नेताओं ने तर्क दिया कि अगले ईयू बजट को एक ऐसे स्तर पर निर्धारित किया जाना चाहिए जो "वास्तविक रूप से वित्तपोषित किया जा सके।"

उन्होंने 27-सदस्यीय ब्लॉक में अन्य प्राथमिकताओं के लिए, सामंजस्य और कृषि सहित पारंपरिक व्यय क्षेत्रों से धन को पुनर्निर्देशित करने का भी आह्वान किया।

पत्र में कहा गया, "वित्त पोषण सुरक्षा और रक्षा, प्रतिस्पर्धात्मकता, नवाचार और अनियमित प्रवासन के खिलाफ लड़ाई में साझा निवेश पर केंद्रित होना चाहिए।"

प्रस्तावित 2028–2034 के यूरोपीय संघ बजट के तहत, कृषि वित्त पोषण को €865 बिलियन के व्यापक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय साझेदारी (एनआरपी) कोष में शामिल किया जाएगा।

उस राशि में से, €295.7 बिलियन सीधे किसानों को भुगतान के लिए निर्धारित किए जाएंगे, जो वर्तमान 2021–2027 सीएपी के तहत कृषि सब्सिडी के लिए आवंटित €386.6 बिलियन से काफी कम है।

यदि समग्र ईयू बजट में प्रस्तावित आठ प्रतिशत की कटौती को अपना लिया जाता है, तो कृषि वित्तपोषण में लगभग तीन प्रतिशत की गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे ईयू खर्च में सीएपी की हिस्सेदारी में दशकों से जारी गिरावट जारी रहेगी।

1980 के दशक में, कृषि व्यय ब्लॉक के बजट का लगभग 70 प्रतिशत था। तब से यह हिस्सा घटकर लगभग 30 प्रतिशत हो गया है।

प्रस्तावित कटौतियों ने उत्तरी यूरोपीय देशों, जो खर्च पर अंकुश लगाना चाहते हैं, और कृषि तथा क्षेत्रीय विकास के लिए फंडिंग को संरक्षित करने के इच्छुक दक्षिणी और पूर्वी सदस्य देशों के बीच मतभेदों को भी उजागर किया है।

स्पेन, इटली, ग्रीस और पुर्तगाल — जो यूरोपीय संघ के सबसे बड़े जैतून तेल उत्पादक हैं — सहित 17 दक्षिणी और पूर्वी सदस्य देशों के एक समूह ने मितव्ययी देशों द्वारा समर्थित कटौतियों का विरोध किया है।

"समरसता के मित्र" के रूप में जाने जाने वाला यह समूह, आयरलैंड की यूरोपीय संघ की अध्यक्षता से अगले सीएपी (CAP) के तहत कृषि वित्तपोषण को बनाए रखने का आग्रह कर चुका है।

देशों ने आयरिश सरकार को लिखे एक संयुक्त पत्र में लिखा, "यह यूरोप के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम करने का समय नहीं है।" "संघटन नीति और साझा कृषि नीति लंबे समय से चली आ रही नीतियां हैं, लेकिन उनके उद्देश्य पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं।"

इस समूह की स्थिति को स्लोवेनियाई सरकार द्वारा प्रकाशित एक बयान में भी रेखांकित किया गया था।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भी ब्लॉक के अगले दीर्घकालिक बजट में भारी कटौती के खिलाफ चेतावनी दी है।

वॉन डेर लेयेन ने स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संसद को संबोधित करते हुए कहा, "मैं बड़ी कटौतियों के खिलाफ चेतावनी देना चाहूँगी।" "इससे उन महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में भारी कटौती का जोखिम होगा जिन पर हम सभी ने मिलकर सहमति व्यक्त की है।"

यह बजट बहस ऐसे समय में हो रही है जब यूरोपीय किसान गिरती कृषि कीमतों और बढ़ती उत्पादन लागत से बढ़ते दबाव का सामना कर रहे हैं।

यूरोस्टैट के अनुसार, 2026 की दूसरी तिमाही में किसानों को कृषि उत्पादों के लिए मिलने वाली कीमतें एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 5.8 प्रतिशत गिर गईं, जो साल-दर-साल गिरावट की लगातार तीसरी तिमाही है।

इस बीच, ऊर्जा, पशु चारा और उर्वरकों सहित कृषि इनपुट की औसत कीमतें इसी अवधि के दौरान 4.7 प्रतिशत बढ़ गईं, जिससे किसानों के मुनाफे पर और दबाव पड़ा।

राजनीतिक विश्लेषकों ने सुझाव दिया है कि यूरोपीय संघ के अधिकारी 2027 में कई सदस्य देशों में निर्धारित चुनावों से पहले, वर्ष के अंत तक अगले दीर्घकालिक बजट पर एक समझौते को अंतिम रूप देना चाहते हैं।

फ्रांस की अति-दक्षिणपंथी विपक्षी पार्टी नेशनल रैली के एक अधिकारी ने कहा, "वे [फ्रांस में] राष्ट्रपति चुनाव से पहले सौदा करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ बदल सकता है।"