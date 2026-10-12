क्रोएशिया में फिनलैंड ने विश्व जैतून तोड़ने की चैंपियनशिप जीती

पारंपरिक जैतून की कटाई के उत्सव के लिए दस देशों के प्रतियोगी क्रोएशियाई द्वीप ब्राच पर एकत्रित हुए, जिसमें फिनलैंड ने शीर्ष पुरस्कार जीता।

क्रोएशियाई द्वीप ब्राच पर आयोजित नौवीं विश्व जैतून तोड़ने की चैंपियनशिप में फिनलैंड आश्चर्यजनक विजेता के रूप में उभरा, और अपनी कोई जैतून उगाने की परंपरा न होने के बावजूद नौ अन्य देशों की टीमों को पीछे छोड़ दिया।

फिनिश टीम ने केवल 45 मिनट में 55.4 किलोग्राम जैतून की कटाई की, और एक ऐसी प्रतियोगिता में चेक गणराज्य और पोलैंड को पीछे छोड़ दिया जो पारंपरिक जैतून की कटाई को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन और मैत्रीपूर्ण प्रतिद्वंद्विता के साथ जोड़ती है।

यह चैंपियनशिप पोस्टिरा में हुई, जो लगभग 1,500 निवासियों वाला एक मनोरम तटीय शहर है। इस आयोजन की शुरुआत गुरुवार को होटल पास्टुरा में टीमों के औपचारिक परिचय के साथ हुई, जिसके बाद शुक्रवार सुबह शहर के ऊपर स्थित सेंट जोसेफ जैतून के बाग में प्रतियोगिता शुरू हुई।

पोस्टिरा टूरिस्ट बोर्ड की निदेशक इवाना जेलींचिच ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "हम एक ऐसा डेस्टिनेशन ब्रांड बना रहे हैं जो नकल नहीं करता बल्कि प्रेरित करता है।"

उन्होंने आगे कहा, "हमें गर्व है कि हमारा छोटा सा शहर एक अद्भुत कार्यक्रम का केंद्र बन गया है, जो अविस्मरणीय अनुभवों के माध्यम से जैतून और जैतून के तेल की संस्कृति का जश्न मनाता है और उसे बढ़ावा देता है, और वर्षों से यहां बनी कई दोस्तीओं को भी।"

पोस्टिरा टूरिस्ट बोर्ड, नगर पालिका, पोस्टिरा कृषि सहकारी और अल्डुरा स्पोर्ट के समर्थन से आयोजित, इस चैंपियनशिप ने इस छोटे से मछली पकड़ने और खेती करने वाले समुदाय को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने में मदद की है।

दस टीमें खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं

इस साल की प्रतियोगिता में दस टीमों का प्रतिनिधित्व करने वाले 40 प्रतिभागी शामिल हुए: फिनलैंड, स्वीडन, सर्बिया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया और डिजिटल खानाबदोशों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम।

प्रत्येक टीम में चार प्रतियोगी थे: दो महिलाएँ और दो पुरुष। इस साल मौजूदा चैंपियन फ्रांस के अनुपस्थित रहने के कारण, खिताब के लिए मुकाबला खुला था।

क्रोएशिया ने प्रसिद्ध एथलीटों और मनोरंजनकर्ताओं की एक टीम उतारी, जिसमें लंबी दूरी की तैराक दीना लेवाचिच, क्रोएशियाई टेलीविजन पत्रकार इवाना शिलोविच, ओलंपिक वॉटर पोलो खिलाड़ी टोमिस्लाव पास्कवलिन और रैपर एंटे कैश शामिल थे।

दस देशों के प्रतियोगियों ने पोस्टिरा, क्रोएशिया में नौवीं विश्व जैतून तोड़ने की चैंपियनशिप में भाग लिया, जिसमें 40 प्रतिभागियों ने चार-चार सदस्यों की टीमों में प्रतिस्पर्धा की।

जब यह पूछा गया कि क्या घरेलू लाभ टीम के जैतून तोड़ने के सीमित अनुभव की भरपाई कर सकता है, तो लेवाचिच ने कहा, "हम अच्छी तरह से समन्वित और प्रतिस्पर्धी हैं।"

ताज़ा तोड़े हुए जैतून का एक मुट्ठी हाथ में पकड़े हुए पाश्क्वालिन ने इस आयोजन के क्रोएशियाई विरासत से जुड़ाव पर ज़ोर दिया।

उन्होंने कहा, "यह हमारी क्रोएशियाई जैतून, हमारी विरासत और परंपरा के बारे में एक अद्भुत कहानी है।" "जब यह इस तरह का एक खेल आयोजन बन जाता है, तो यह शानदार है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता।"

संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रेंडन ओ'हारा भी उतने ही उत्साही थे।

उन्होंने कहा, "हम इस अनुभव से प्यार कर बैठे हैं।" "हम एक अच्छे परिणाम की भी उम्मीद कर रहे हैं।"

भविष्यवाणियों के विपरीत अनुकूल परिस्थितियों का स्वागत करते हुए सर्बिया की नेवेना मारिनोव्स्की ने कहा, "हम तैयार हैं। यह अद्भुत है, और मौसम हमारे पक्ष में रहा है।" "खराब भविष्यवाणियों के बावजूद एक सुंदर, धूप वाला दिन।"

"हम तैयार हैं। यह अद्भुत है, और मौसम हमारे पक्ष में रहा है," उसने कहा। "खराब मौसम के पूर्वानुमानों के बावजूद एक सुंदर, धूप वाला दिन।"

परंपरागत कटाई दबाव में

प्रतियोगियों के सामने एक कठिन चुनौती थी: केवल हाथों का उपयोग करके और बिना किसी यांत्रिक उपकरण के ठीक 45 मिनट में यथासंभव अधिक से अधिक जैतून का संग्रह करना।

स्थानीय परंपरा का पालन करते हुए, प्रतिभागियों ने सकेट, यानी पारंपरिक जूट के कटाई एप्रन में जैतून इकट्ठा किए, और फिर उन्हें अपनी टीम के डिब्बों में स्थानांतरित किया।

पूरी तरह से हाथों से काम करते हुए, प्रतियोगियों के पास यथासंभव अधिक से अधिक जैतून काटने के लिए केवल 45 मिनट थे, और वे फलों को पारंपरिक जूट के एप्रन में इकट्ठा कर रहे थे।

समय समाप्त होने पर, पोस्टिरा कृषि सहकारी समिति के मुख्य नियंत्रक की देखरेख में जैतून का वजन किया गया।

परिणाम गुप्त रखे गए थे, और केवल नियंत्रक और टीम के कप्तान ही वजन देख सकते थे। अंतिम रैंकिंग होटल पास्टुरा में शनिवार शाम को हुए पुरस्कार समारोह तक घोषित नहीं की गई थी।

फिनलैंड के लिए एक आश्चर्यजनक जीत

जब परिणाम घोषित किए गए, तो फिनलैंड को विश्व चैंपियन का ताज पहनाया गया, जो जैतून की खेती की तुलना में अपने जंगलों, झीलों और लंबी सर्दियों के लिए बेहतर जानी जाने वाली एक देश के लिए एक अप्रत्याशित परिणाम था।

फिनिश टीम के कप्तान पेट्री उत्रियाइनेन ने कहा, "हम बहुत उत्साहित हैं, और हमें पोस्टिरा, ब्राच और क्रोएशिया से प्यार है।"

"इस साल, हम पिछले साल के अपने चौथे स्थान में सुधार करना चाहते थे, लेकिन जीतने की तो हमने उम्मीद भी नहीं की थी। फिनलैंड में हमारे पास एक भी जैतून का पेड़ नहीं है, और अब हम विश्व चैंपियन हैं। यह अविश्वसनीय है!"

चेक गणराज्य 48.4 किलोग्राम के साथ दूसरे स्थान पर रहा, और उसके बाद पोलैंड 46.6 किलोग्राम के साथ तीसरे स्थान पर रहा। पदक जीतने वाली तीनों टीमें ऐसे देशों से थीं जहाँ जैतून की खेती की कोई महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है।

फिनलैंड की 55.4-किलोگرام की फसल ने उसे चेक गणराज्य से सात किलोگرام आगे कर दिया, जो 48.4 किलोگرام के साथ दूसरे स्थान पर रहा। पोलैंड 46.6 किलोگرام के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

बॉस्निया और हर्जेगोविना 43.6 किलोग्राम के साथ चौथे स्थान पर रहा, जो क्रोएशिया (43.2 किलोग्राम) और लिथुआनिया (43.0 किलोग्राम) से मामूली रूप से आगे था।

संयुक्त राज्य अमेरिका 42.4 किलोग्राम के साथ सातवें स्थान पर रहा, उसके बाद सर्बिया 38.0 किलोग्राम, स्वीडन 34.4 किलोग्राम और डिजिटल नोमैड्स टीम 31.6 किलोग्राम के साथ रही।

पहले तीन स्थान उन देशों को गए जिनकी जैतून उगाने की कोई महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है, जो इस असामान्य प्रतियोगिता की अंतरराष्ट्रीय अपील को रेखांकित करता है।

ब्राच की जैतून-खेती की विरासत का जश्न

प्रतियोगिता के अलावा, आयोजकों ने प्रतिभागियों को ब्राच की जैतून तेल संस्कृति, कृषि परंपराओं और ऐतिहासिक स्थलों से परिचित कराने के लिए गतिविधियों का आयोजन किया।

शनिवार के कार्यक्रम में श्क्रिप में जैतून तेल संग्रहालय का दौरा और डॉल में सैर शामिल थी, जो अपनी विशिष्ट वास्तुकला और ग्रामीण विरासत के लिए जाना जाने वाला एक पारंपरिक गाँव है।

ये गतिविधियाँ इस आयोजन के व्यापक उद्देश्य को दर्शाती थीं: द्वीप की कृषि पहचान को बढ़ावा देना, साथ ही कृषि पर्यटन को विकसित करना और विभिन्न देशों के प्रतिभागियों के बीच संबंधों को मजबूत करना।

चेक गणराज्य 48.4 किलोग्राम के साथ दूसरे स्थान पर रहा, उसके बाद पोलैंड 46.6 किलोग्राम के साथ रहा। सभी तीन पदक विजेता टीमें उन देशों से थीं जहाँ जैतून की खेती की कोई महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है।

पुरस्कार समारोह के बाद जेलींचिच ने कहा, "मुझे इससे ज़्यादा गर्व नहीं हो सकता।" "पोस्टिरा सिर्फ़ 1,500 लोगों का एक छोटा सा शहर है, फिर भी इस आयोजन के माध्यम से हम दुनिया के हर कोने तक पहुँचने में कामयाब रहे हैं, और पोस्टिरा तथा जैतून की खेती की कहानी को इतने ऊर्जावान, दिलचस्प और आनंददायक तरीके से साझा कर रहे हैं।"

2017 में पहली बार आयोजित, विश्व जैतून तोड़ने की चैंपियनशिप एक पहचान योग्य अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गई है। 2019 में, इसे सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक पर्यटन अनुभव के लिए क्रिएटिव टूरिज्म नेटवर्क से एक पुरस्कार मिला।

यह चैंपियनशिप दर्शाती है कि कैसे सदियों पुरानी कृषि प्रथा एक विशिष्ट पर्यटन अनुभव की नींव बन सकती है, जो जैतून की खेती से अपने संबंध को बनाए रखते हुए एक छोटे भूमध्यसागरीय समुदाय में आगंतुकों को आकर्षित करती है।

फिनलैंड के लिए, प्रतियोगिता एक अप्रत्याशित विश्व खिताब के साथ समाप्त हुई। पोस्टिरा के लिए, यह एक ऐसे आयोजन का एक और सफल संस्करण था जो दुनिया भर के आगंतुकों को द्वीप की जैतून उगाने की विरासत से परिचित कराता रहता है।