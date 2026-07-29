ऑलिव काउंसिल ने ऑलिव ग्रोव कार्बन क्रेडिट्स को यूरोपीय बाजार में लाने की योजना को आगे बढ़ाया।

अंतर्राष्ट्रीय जैतून परिषद अपनी जैतून बाग़ कार्बन क्रेडिट योजना को यूरोपीय संघ के नियमों के अनुरूप बनाने और 2028 के अंत तक इसे यूरोपीय संघ की रजिस्ट्री में एकीकृत करने की योजना बना रही है।

अंतर्राष्ट्रीय जैतून परिषद की एक योजना के तहत जैतून के बागानों से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट्स को पूरे यूरोपीय संघ में बेचे जाने की उम्मीद है।

अपने कार्बन बैलेंस प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को सदस्य देशों की मंजूरी मिलने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय जैतून परिषद ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को पुष्टि की कि यह प्रमाणन योजना यूरोपीय संघ के कार्बन रिमूवल और कार्बन फार्मिंग प्रमाणन फ्रेमवर्क के साथ पूरी तरह से संगत होने के लिए बनाई गई है।

आईओसी के जैतून तेल प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग के प्रमुख, जुआन एंटोनियो पोलो पालोमिनो ने कहा कि संगठन 2027 में यूरोपीय मान्यता प्रक्रिया शुरू करने की उम्मीद करता है। इसका लक्ष्य 2028 के अंत तक इस योजना को पूरी तरह से चालू और ई.यू. रजिस्ट्री के साथ एकीकृत करना है।

दूसरा चरण एक पायलट परियोजना पर आधारित है, जिसने 16 देशों में जैतून के बागों के लगभग 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 110 कार्बन संतुलन मूल्यांकन तैयार किए।

प्रत्येक मूल्यांकन में खेती-बाड़ी की गतिविधियों से निकलने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की तुलना वायुमंडल से हटाए गए और जैतून के पेड़ों तथा मिट्टी में संग्रहीत कार्बन डाइऑक्साइड से की गई।

परिणामी संतुलन, जिसे प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य मीट्रिक टन में व्यक्त किया जाता है, यह दर्शाता है कि जैतून का बगीचा उत्सर्जन का शुद्ध स्रोत है या एक शुद्ध कार्बन सिंक है।

ये गणनाएँ यह निर्धारित करने का आधार प्रदान करती हैं कि जैतून उगाने वाली कोई परियोजना कितने कार्बन क्रेडिट उत्पन्न कर सकती है। प्रत्येक क्रेडिट आम तौर पर एक मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे वायुमंडल से हटाया गया है या स्वतंत्र रूप से सत्यापित और प्रमाणित किए जाने के बाद छोड़े जाने से रोका गया है।

पोलो पालोमिनो के अनुसार, पायलट ने IOC द्वारा किए गए पिछले मॉडलिंग अध्ययनों के निष्कर्षों की पुष्टि की, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि जैतून के बाग प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष औसतन लगभग 4.16 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य को अलग कर सकते हैं।

उन्होंने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "उस आंकड़े की पुष्टि प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत 110 रिपोर्टों द्वारा प्रदान किए गए प्राथमिक डेटा का उपयोग करके बाहरी सत्यापन और प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के माध्यम से की गई है।"

पोलो पालोमिनो ने कहा कि इस पायलट ने जैतून क्षेत्र में कार्बन फार्मिंग में व्यापक रुचि का भी प्रदर्शन किया। इसने यह भी दिखाया कि IOC का डिजिटल प्लेटफॉर्म "विभिन्न जैतून-उगाने वाली प्रणालियों में एक मजबूत और सटीक कार्बन संतुलन मूल्यांकन" प्रदान कर सकता है।

यह प्लेटफ़ॉर्म उत्पादकों, सहकारी समितियों और जैतून क्षेत्र के अन्य संचालकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। उपयोगकर्ता व्यक्तिगत जैतून के बागों के कार्बन संतुलन की गणना कर सकते हैं और यह अनुकरण कर सकते हैं कि कृषि प्रथाओं में बदलाव उनकी पर्यावरणीय कार्यक्षमता को कैसे बेहतर बना सकता है।

जहाँ एक ओर पायलट परियोजना कार्बन पृथक्करण को मापने और सत्यापित करने पर केंद्रित थी, वहीं दूसरा चरण स्वैच्छिक कार्बन क्रेडिट को प्रमाणित करने और पंजीकृत करने के लिए आवश्यक संस्थागत और तकनीकी बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा।

पोलो पालोमिनो ने कहा, "परियोजना के दौरान, हम इस विनियमन के तहत मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से यूरोपीय आयोग के साथ घनिष्ठ संवाद बनाए रखेंगे।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि IOC योजना के तहत उत्पन्न क्रेडिट विश्वसनीयता के उच्चतम संभव स्तर को प्राप्त करें और इसलिए बाजार में सबसे अधिक मूल्य प्राप्त करें।"

यूरोपीय संघ 2017 से जैतून के तेल और खाने योग्य जैतून पर वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत IOC का सदस्य रहा है।

ब्लॉकचेन तकनीक को पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल किए जाने की भी उम्मीद है।

पोलो पालोमिनो ने कहा, "आईओसी वर्तमान में यूरोपीय आयोग के डिजिटल सेवाओं के महानिदेशालय और जलवायु कार्रवाई के महानिदेशालय के नेतृत्व वाले एक पायलट प्रोजेक्ट में भाग ले रहा है, जो अन्य उपयोग मामलों के साथ-साथ कार्बन फार्मिंग क्रेडिट जारी करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग की खोज करता है।"

उन्होंने आगे कहा, "इस पहल के माध्यम से, हमें प्रत्यक्ष अनुभव मिल रहा है कि प्रमाणन योजनाएं कैसे डिजिटल टोकन उत्पन्न कर सकती हैं जो यूरोपीय संघ के ब्लॉकचेन बुनियादी ढांचे पर चलने वाली एक सार्वजनिक रजिस्ट्री में स्वचालित रूप से दर्ज हो जाते हैं।"

आईओसी को उम्मीद है कि इस अनुभव से वह शून्य से एक समर्पित प्लेटफॉर्म विकसित किए बिना अपनी प्रमाणन योजना में ब्लॉकचेन को शामिल कर सकेगा।

पोलो पालोमिनो के अनुसार, IOC की व्यापक दृष्टि एक ऐसा डिजिटल वातावरण बनाने की है जो एक कार्बन क्रेडिट परियोजना के पूरे जीवनचक्र का प्रबंधन करने में सक्षम हो।

उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य एक ऐसा तकनीकी वातावरण प्रदान करना है जो कार्बन क्रेडिट जनरेटर और खरीदार दोनों के लिए उपयोग में सरल, पारदर्शी, मजबूत और विश्वसनीय हो।"

इस प्रणाली से यूरोपीय ऑपरेटरों के लिए ऑपरेटर पंजीकरण, परियोजना डेटा जमा, प्रमाणीकरण, डिजिटल टोकन निर्माण और यूरोपीय संघ की सार्वजनिक रजिस्ट्री में कार्बन क्रेडिट का पंजीकरण शामिल होने की उम्मीद है।

पोलो पालोमिनो ने कहा, "यूरोपीय संघ के बाहर के ऑपरेटरों के लिए, या अपने क्रेडिट का व्यापार अन्य बाज़ारों में करने के इच्छुक यूरोपीय ऑपरेटरों के लिए, यह प्रणाली अन्य मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाज़ारों पर पंजीकरण को भी सक्षम करेगी।"