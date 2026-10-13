स्विस जैतून उत्पादक पिछवाड़े की फसल को एक बढ़ती परंपरा में बदल रहे हैं

दक्षिणी स्विट्ज़रलैंड में, स्वयंसेवकों के नेतृत्व वाली एक पहल निजी बगीचों से जैतून को स्थानीय रूप से पीसकर तेल में बदल रही है, साथ ही नए पौधे लगाने और बेहतर खेती की प्रथाओं को भी प्रोत्साहित कर रही है।

SwissImpex डेटा के अनुसार, वर्ष-दर-वर्ष उतार-चढ़ाव के बावजूद, पिछले दशक में स्विस जैतून तेल का आयात लगभग 20 प्रतिशत बढ़ गया है, जो 2016 में लगभग 15,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2025 में 17,939 मीट्रिक टन हो गया। 2020 में आयात 19,000 मीट्रिक टन से अधिक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

दक्षिणी स्विट्जरलैंड के कैंटन टिसिनो में एसोसिएशन 'अमीची डेल ओलिवो' ("जैतून के पेड़ के दोस्त") के अध्यक्ष क्लाउडियो प्रेमोली ने कहा कि आधिकारिक व्यापार आंकड़े इस क्षेत्र में उपभोग किए जाने वाले सभी जैतून के तेल को शामिल नहीं कर पाते हैं।

उन्होंने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कई उपभोक्ता अपनी किराने का सामान खरीदने के लिए सीमा पार करके इटली जाते हैं क्योंकि वहां यह सस्ता है।" "स्विस लोगों द्वारा विदेश में खरीदी गई बहुत सी जैतून के तेल की बोतलें आधिकारिक आयात आंकड़ों में शामिल नहीं होती हैं।"

प्रेमोली ने कहा, "टिसिनो में जैतून के तेल में रुचि भी बढ़ी है। संघ की सामूहिक कटाई पहल, जो अब अपने दसवें संस्करण में है, बगीचों और अन्य छोटे निजी भूखंडों से जैतून इकट्ठा करती है, जहाँ परंपरागत रूप से बहुत सारे फल बिना तोड़े छोड़ दिए जाते थे।"

प्रेमोली ने कहा, "दस साल पहले तक, टिसिनो में बहुत कम लोग अपने जैतून का उपयोग कर रहे थे, चाहे वह जैतून का तेल बनाने के लिए हो या उन्हें नमकीन पानी में संरक्षित करने के लिए।" "जैतून का पेड़ ज्यादातर बगीचे में एक सजावटी पौधा था। किसी के पास दो या तीन पेड़ हो सकते थे, लेकिन वे फिर भी सजावटी ही थे। जैतून नहीं तोड़े जाते थे। उन्हें पेड़ पर ही छोड़ दिया जाता था, और फिर वे गिर जाते थे। फलों को जमीन पर छोड़कर बर्बाद करने के अलावा, लोग जैतून की फल मक्खी को अपने बगीचों में भी ला रहे थे।"

यह पहल 2017 में केवल दो योगदानकर्ताओं के साथ शुरू हुई, जिन्होंने 28 किलोग्राम जैतून दिए, जिससे चार लीटर तेल निकला।

अगले साल इसमें बढ़ोतरी हुई और 13 लोग इसमें शामिल हुए, जिन्होंने 156 किलोग्राम जैतून लाए। 2022 में, 66 योगदानकर्ताओं ने एक मीट्रिक टन से अधिक जैतून दिए, जिनमें से प्रत्येक ने औसतन लगभग 16 किलोग्राम दिए। इस फसल से लगभग 118 लीटर तेल प्राप्त हुआ।

टिसिनो में जैतून के तेल का उत्पादन सीमित रहता है। 2020 में, स्थानीय मिलों ने लगभग 18.3 मीट्रिक टन जैतून को संसाधित किया और लगभग 2,000 लीटर तेल का उत्पादन किया।

उत्पादन वर्ष-दर-वर्ष तीव्रता से उतार-चढ़ाव करता है। 2023 में, मिलों ने 4.5 मीट्रिक टन जैतून संसाधित किए। 2024 में, यह आंकड़ा बढ़कर 11.7 मीट्रिक टन हो गया, जिससे लगभग 870 लीटर जैतून का तेल प्राप्त हुआ। एसोसिएशन ने उस वर्ष तेल की अपेक्षाकृत कम उपज का कारण पकने और कटाई के एक हिस्से के दौरान हुई भारी बारिश को बताया।

प्रेमोली को उम्मीद है कि इस साल की फसल 2024 के स्तर के करीब होगी।

उन्होंने जैतून के पेड़ के प्राकृतिक वैकल्पिक उपज चक्र का हवाला देते हुए कहा, "टिसिनो में इस अभियान से हमारी बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि यहाँ जैतून की फल मक्खी लगभग नहीं है और यह एक उपज वाले वर्ष है।" "अगर पिछले पांच या छह वर्षों में जो रुझान हमने देखा है, वह जारी रहा, तो हमारे ऑन-ईयर्स (उपज वाले वर्ष) में जैतून की फल मक्खी बहुत कम होती है, जबकि ऑफ-ईयर्स (कम उपज वाले वर्ष) में, जब जैतून कम होते हैं, तो यह बहुत अधिक होती है। हमारे लिए, यह साल बहुत अच्छा दिख रहा है।"

सामूहिक कटाई के माध्यम से दान किए गए सभी जैतून को एक साथ मिलाकर पीसा जाता है। योगदान देने वालों को अपने फलों से अलग से तेल बनाने के बजाय, परिणामी तेल की बोतलें मिलती हैं। इसमें भाग लेने के लिए वास्तव में कोई न्यूनतम मात्रा आवश्यक नहीं है।

प्रेमोली ने कहा, "हमारी नीति है कि कोई भी आ सकता है, आधा किलो लेकर भी।" "उदाहरण के लिए, हमारी एक बुज़ुर्ग महिला हैं जो आमतौर पर अपने छोटे से पेड़ से 400, 500 या 600 ग्राम जैतून लेकर एक टपरवेयर कंटेनर में आती हैं। वे हमसे चाहे जितना भी लाएं, हम सभी को उपहार के रूप में जैतून के तेल की 250 मिलीलीटर की बोतल देते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "वे हमें जैतून देते हैं और हम उन्हें तेल देते हैं। स्पष्ट रूप से, अगर कोई दस किलो लाता है और उपज 10 प्रतिशत है, तो हम उन्हें एक लीटर नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पिसाई की लागत, बोतल, लेबल, छानने, डालने वाले और ढक्कन का खर्च उठाना पड़ता है। लेकिन अगर कोई एक या दो किलो लाता है, तो उन्हें हमारी छोटी बोतलों में से एक मिलती है, जबकि 20 किलो लाने वाले को तीन या चार मिल सकती हैं।"

मेज़ाना में फ्रैंटोयो एटेना, जो टिसिनो की दो सक्रिय जैतून तेल मिलों में से एक है और इस एसोसिएशन को सेवा प्रदान करने वाली सुविधा है, ने 2025 में नियमित संचालन शुरू किया। इसने एक बहुत छोटी मिल की जगह ली जो प्रति घंटे लगभग 50 किलोग्राम जैतून का प्रसंस्करण करती थी। नई सुविधा मोरी तकनीक का उपयोग करती है और प्रति घंटे लगभग 150 किलोग्राम संसाधित कर सकती है।

प्रति घंटे की प्रसंस्करण क्षमता एक व्यक्तिगत मिलिंग के लिए आवश्यक न्यूनतम मात्रा से भिन्न होती है। मिल लगभग 100 किलो के बैच स्वीकार करती है, हालांकि इसकी मानक कीमत 150 किलो पर आधारित है। कम फसल वाले किसान अपने जैतून को पड़ोसियों या अन्य उत्पादकों के साथ मिला सकते हैं। जिनके पास लगभग 50 किलो से कम है, वे इसके बजाय सामूहिक फसल में योगदान कर सकते हैं।

प्रेमोली ने कहा कि नई सुविधा की क्षमता जानबूझकर टिसिनो के जैतून उत्पादन के अनुरूप रखी गई थी।

उन्होंने कहा, "जब हमारे पास कच्चा माल ही नहीं है, तो प्रति घंटे 500 किलोग्राम की क्षमता वाली चक्की का कोई फायदा नहीं है।" "चक्की को कुछ और दिनों के लिए खुला रखना बेहतर है।"

अमीची डेल्ल'ओलिवो हर साल नए पौधे लगाने को भी बढ़ावा देता है और आम तौर पर दो या चार साल पुराने जैतून के पेड़ों की सामूहिक खरीद का आयोजन करता है। टिसिनो की परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए किस्मों का चयन एसोसिएशन के कृषि विज्ञानी से परामर्श करके किया जाता है, जहाँ जैतून के पेड़ अक्सर पास के इटली के प्रमुख जैतून-उगाने वाले क्षेत्रों की तुलना में ठंडी जलवायु और अधिक ऊँचाई पर उगते हैं।

अमिची देल'ओलिवो के सदस्यों को वितरण के लिए तैयार युवा जैतून के पेड़, जो स्विट्जरलैंड के टिसिनो क्षेत्र की बढ़ती परिस्थितियों के अनुकूल किस्मों की सामूहिक खरीद का आयोजन करता है।

प्रेमोली ने कहा, "लेचिνο हमारे क्षेत्र में सबसे अधिक लगाई जाने वाली किस्म है।" "हमारे पास फ्रैंटोइयो भी है, जबकि मौरिनो और पेंडोलिनो परागणकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। फिर अन्य किस्में भी हैं जिनकी हम अनुशंसा करते हैं क्योंकि हमने देखा है कि वे यहाँ अच्छी तरह से काम करती हैं।"

यह संघ छंटाई के पाठ्यक्रमों का भी आयोजन करता है और उत्पादकों को अपने पेड़ों के प्रबंधन के बारे में सलाह देता है।

प्रेमोली ने कहा, "हम व्यावहारिक रूप से पूरी प्रक्रिया को कवर करते हैं, रोपण से लेकर बाद में लोगों को क्या करना चाहिए, जिसमें उपचार और प्रबंधन शामिल हैं।" "हम जैतून की फल मक्खी की निगरानी करते हैं और लोगों को अपने जैतून की कटाई करने और उनका उपयोग करने का तरीका खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।"

स्विट्जरलैंड के टिसिनो क्षेत्र में एमिसी डेल्ल'ओलिवो द्वारा आयोजित एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल के स्वास्थ्य लाभों पर एक सेमिनार में प्रतिभागी।

टिसिनो जैतून तेल का वार्षिक चखना जैतून तेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एसोसिएशन के प्रयासों का एक और हिस्सा है। अन्य गतिविधियों में इटली के जैतून उगाने वाले क्षेत्रों की यात्रा, उन क्षेत्रों के तेलों का कभी-कभी चखना और विश्व जैतून दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है।

प्रेमोली ने कहा, "हम छह लोगों की एक समिति हैं और हम यह सब स्वेच्छा से करते हैं।" "सदस्य एक छोटी सी फीस का भुगतान करते हैं और मासिक न्यूज़लेटर सहित सभी जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हमारे पास लगभग 400 सदस्य हैं, और उनमें से कुछ के पास एक भी जैतून का पेड़ नहीं है।"