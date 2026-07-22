Uzgoj maslina u Grčkoj blago se oporavlja, ali dugoročni pad i dalje traje

Novi podaci grčkog statističkog zavoda pokazuju da je u 2024. godini porasla površina posvećena maslinicima, prekidajući desetljeće pada, iako poljoprivrednici upozoravaju na starenje radne snage i zastoje u sektoru.

Uzgoj maslina u Grčkoj ostaje stabilan iako druge glavne kulture gube na važnosti, prema novim vladinim podacima.

Godišnje poljoprivredno istraživanje ELSTAT-a, grčke statističke službe, objavljeno prošlog mjeseca, pokazalo je da se zemljište korišteno za osnovne usjeve poput kukuruza, pamuka i vinove loze smanjilo u 2024. godini. Površina rezervirana za masline, međutim, neznatno je porasla za 0,4 posto, s 692.480 hektara u 2023. na 695.050 hektara u 2024. godini.

Podaci potvrđuju da masline ostaju daleko najpopularnija kultura među trajnim nasadima u Grčkoj, zauzimajući otprilike deset puta više zemljišta od vinove loze ili voćaka koštičavog voća.

Maslinici sada čine otprilike petinu ukupne obrađene zemlje u zemlji, a trećina svih grčkih poljoprivrednika bavi se nekom vrstom uzgoja maslina.

Stručnjaci kažu da podaci za 2024. potvrđuju dugogodišnji trend: grčki poljoprivrednici napuštaju tradicionalne ratarske kulture, uključujući žitarice, duhan i kukuruz, u korist profitabilnijih voćnih kultura, prvenstveno maslina.

Ipak, duži pogled otkriva složeniju priču. U posljednjem desetljeću, ukupna površina zemljišta rezervirana za maslinike u Grčkoj smanjila se s 747.660 hektara 2015. na 695.050 hektara 2024., što je pad od više od 7 posto.

Maslinici su se smanjivali svake godine od 2015. nadalje, sve dok porast od 0,4 posto u 2024. godini konačno nije prekinuo silazni trend.

"Grčki sektor maslinovog ulja je u padu, a državna intervencija je odsutna", rekao je Sotiris Salis, voditelj Grčke udruge uzgajivača rasadnika.

"Većina maslinara u Grčkoj pripada starijoj generaciji i nema naznaka da će mlađa generacija preuzeti posao", dodao je. "Neki se poljoprivrednici možda prebacuju na uzgoj maslina, ali rastući troškovi postali su odvraćajući čimbenik. Vidimo da maslinici diljem zemlje ostaju zapušteni."

Pad površina pod maslinicima odražava širi pad grčkog poljoprivrednog sektora, uzrokovan slabom demografijom, neadekvatnom obukom poljoprivrednika, visokim troškovima proizvodnje i sve nepredvidljivijim vremenskim prilikama.

Analitičari procjenjuju da će u nadolazećim godinama oko 200.000 grčkih poljoprivrednika starijih od 65 godina morati biti zamijenjeno mlađim nasljednicima ako sektor želi ostati konkurentan.

"Grčki poljoprivredni sektor nalazi se na pravoj prekretnici", napisali su istraživači iz istraživačkog i političkog instituta Dianeosis u Ateni u analizi sektora iz 2026. godine.

"Zemlja ima stvarne prednosti: jedinstvene uvjete tla i klime, značajnu bioraznolikost, visokokvalitetne proizvode s zaštićenim oznakama podrijetla i dugu tradiciju u uzgoju određenih usjeva i stočarstvu", navodi se u izvješću.

"S druge strane, te prednosti ne čine odgovarajuće uvjete za ruralni razvoj, jer se proizvodna baza stari, zemljište ostaje fragmentirano, osposobljavanje je neadekvatno, nedostaje infrastruktura, klimatski pritisci se intenziviraju, a država nije u stanju osigurati stabilno okruženje za razvoj u poljoprivrednom sektoru."