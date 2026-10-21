Argentinski proizvođač cilja američko tržište svježim, nagrađivanim maslinovim uljem

Uz talijansku stručnost i nasade u argentinskim andskim podnožjima, Solara Estate dovodi svježe ubrano, nagrađivano maslinovo ulje američkim potrošačima između berbi na Sjevernoj hemisferi.

U podnožju Anda na sjeverozapadu Argentine obitelj s korijenima iz južne Italije nastoji popuniti sezonski jaz u Sjedinjenim Američkim Državama opskrbljujući nagrađivanim ekstradjevičanskim maslinovim uljem dok su proizvođači sjeverne hemisfere mjesecima udaljeni od svoje sljedeće berbe.

Alessandro De Nicolò, osnivač brenda Solara Estate, koji je osvojio Zlatnu nagradu za svoju robusnu mješavinu na natjecanju NYIOOC World Olive Oil Competition 2026, rekao je da je pothvat započeo 2010-ih, kada je njegov ujak posadio 100 hektara maslina u La Rioji.

Naš je cilj dovesti na američko tržište ulje vrlo visoke kvalitete po cijeni koja nije ultra-premium. Pozicionirali smo ga kao pristupačan premium proizvod. – Alessandro De Nicolò, osnivač, Solara Estate

"Prije otprilike 15 godina moj je ujak počeo istraživati tu ideju s profesorom s Florentinskog sveučilišta", rekao je za Olive Oil Times.

Prema De Nicolòu, većina maslinika oko Chilecita, koji je od tada postao središte argentinske proizvodnje maslinovog ulja, u to je vrijeme bila posvećena stolovim maslinama.

"Željeli su utvrditi hoće li geologija, klima, vodni resursi i uvjeti tla podržati plantažu maslina posvećenu isključivo proizvodnji ulja", rekao je.

Na kraju su se odlučili za četiri sorte – Arbequina, Arbosana, Coratina i Koroneiki – odabrane zbog njihove prilagodljivosti lokalnim uvjetima uzgoja i profila okusa koje mogu doprinijeti mješavini.

Danas tvrtka La Colorada SA svake sezone surađuje sa stručnjacima sa Sveučilišta u Bariju, u De Nicolòvom rodnom gradu u srcu talijanske maslinarske regije Apulije, na miješanju svojih ekstra djevičanskih maslinovih ulja.

"Sorte su odabrane iz različitih razloga, jer svaka ima poseban profil okusa", rekao je De Nicolò. "Na primjer, Coratina iz Italije ima puno jači profil okusa, s više polifenola i antioksidansa."

"Ostale sorte imaju različite karakteristike", dodao je. "Ideja je bila započeti s ovim četirima sortama i vidjeti kako će se pokazati. Na kraju smo zadržali sve četiri jer nam se svidjela kombinacija okusa."

Voćnjaci se nalaze u podnožju Anda na nadmorskoj visini od 600 metara. De Nicolò smatra lokaciju idealnom, s blagim nagibom terena koji pomaže smanjiti rizik od mraza zimi, obiljem ljetnog sunca i niskom vlažnošću koja ograničava gljivične bolesti i pritisak štetočina.

Vinarija Solara smještena je uz slikovitu argentinsku Nacionalnu cestu 74, u blizini Chilecita u pokrajini La Rioja. (Foto: Solara Estate)

Glavni nedostatak je nedostatak oborina, zbog čega je navodnjavanje neophodno. Iako zalijevanje stabala znatno povećava troškove proizvodnje, ono također pomaže tvrtki da održi dosljedan prinos i kvalitetu.

La Colorada je u početku proizvodila maslinovo ulje za veleprodaju u Sjedinjenim Državama i Europi. Međutim, s uvođenjem imanja Solara, tvrtka je preusmjerila svoj fokus na brendirano, vrhunsko maslinovo ulje.

Tvrtka također proširuje svoj kapacitet kako bi između berbi opskrbila Sjevernu hemisferu svježim maslinovim uljem, a nedavno je posadila još 200 hektara maslina.

Tvrtka s berbom započinje početkom travnja kako bi sačuvala arome i fenolne spojeve maslina. (Fotografija: Solara Estate)

Solara Estate sada nudi dva proizvoda: trolitrenu posudu za restorane i ugostitelje te bocu od 500 mililitara svoje nagrađivane mješavine sorti Arbosana, Coratina i Koroneiki.

De Nicolò je rekao da je prijava na NYIOOC bila očiti korak nakon što je tvrtka odlučila uvesti bocu za maloprodaju.

"Ovaj projekt i brend Solara Estate razvili smo isključivo za američko tržište", rekao je De Nicolò. "Prije otprilike godinu dana počeli smo istraživati koja su natjecanja najvažnija i najpriznatija."

"Na kraju smo se odlučili prijaviti [na NYIOOC] iz nekoliko razloga: vidljivost i prestiž natjecanja, a također i zato što smo, kao proizvođači iz Argentine, željeli dobiti povratne informacije od natjecanja koje nije ni argentinsko ni južnoameričko, već jedno od najprestižnijih međunarodnih natjecanja", dodao je.

Prema De Nicolòu, međunarodno priznanje također jača poziciju tvrtke u pregovorima s distributerima i potiče interes većih kupaca, uključujući restorane.

Pristup tvrtke Solara Estate kvaliteti maslinovog ulja usredotočen je na brzu preradu i pažljivo skladištenje. Njezina moderna mljekara, opremljena Amendunijevim strojevima, nalazi se blizu nasada, što omogućuje da se masline usitne manje od sat vremena nakon berbe.

Solara Estate koristi opremu za mljevenje tvrtke Amenduni za hladno prešanje svog ekstra djevičanskog maslinovog ulja, čime se čuvaju njegove arome i korisne tvari. (Fotografija: Solara Estate)

"Beremo rano [obično prvog tjedna travnja], pa su prinosi manji", rekao je De Nicolò. "Sve se radi na našem imanju. Gotovo da nema vremena između berbe i mljevenja."

"Također imamo spremnike od nehrđajućeg čelika s kontrolom dušika i temperature", dodao je, napominjući da se cijeli proces mljevenja odvija na temperaturi ispod 27 °C, temperaturnom pragu povezanom s definicijom hladnog prešanja Europske unije.

"Naš je cilj dovesti na američko tržište vrlo kvalitetno ulje po cijeni koja nije ultra-premium. Pozicionirali smo ga kao pristupačan premium proizvod."

Iako Solara Estate ne prodaje izravno potrošačima, De Nicolò je rekao da je preporučena maloprodajna cijena za bocu od pola litre 20 USD (17,80 €). Nada se da će se cijena svidjeti potrošačima srednje klase koji paze na okus i zdravlje te traže vrhunsko maslinovo ulje, a da pritom ne žele platiti najviše cijene.

Tvrtka je već počela surađivati s distributerima u New Yorku, Connecticutu i Floridi.

Solara Estate uzgaja četiri sorte maslina — Arbequina, Arbosana, Coratina i Koroneiki — odabrane zbog njihove prilagodljivosti lokalnim uvjetima uzgoja i komplementarnih profila okusa. (Fotografija: Solara Estate)

"Naravno, to nije niska cijena. I dalje je to premium cijena, ali… naša nam cijena omogućuje da pokrijemo troškove navodnjavanja, ranog berba, dušika i prijevoza. Omogućuje nam da nastavimo proizvoditi visokokvalitetno maslinovo ulje."

Održavanje tih troškova pod kontrolom ostaje izazov u nestabilnom argentinskom gospodarstvu, priznao je De Nicolò.

Nakon izbora Javiera Mileija 2023. godine, njegova je vlada uvela rezove u potrošnji, promjene u uvoznim propisima i mjere za ublažavanje devizne kontrole kako bi se suočila s inflacijom od trostrukog broja znamenaka. Unatoč tome, troškovi proizvodnje za uzgajivače maslina nastavili su rasti.

"Troškovi u Argentini rastu, uključujući troškove energije i rada. Općenito, poslovanje postaje prilično skupo", rekao je De Nicolò.

"Energetika je poseban problem jer se oslanjamo na navodnjavanje i pumpamo vodu iz bunara, što troši mnogo struje", dodao je. "Počinjemo razmatrati alternative, poput ulaganja u solarne panele."

Unatoč dugotrajnim gospodarskim poteškoćama u zemlji, De Nicolò izrazio je nadu da će neke od vladinih reformi dugoročno poboljšati poslovne uvjete.

U međuvremenu, tvrtka nastoji nadoknaditi rastuće troškove usmjeravanjem izvoza prema Sjedinjenim Državama i Europi. Prihodi u dolarima i eurima pomažu u financiranju ulaznih troškova proizvodnje, uključujući opremu za berbu.

"U konačnici, sve ovisi o cijeni koju možemo postići za naše maslinovo ulje", rekao je. "To nam pomaže pokriti rastuće troškove. Nije lako, ali uz pravilno upravljanje moguće je voditi profitabilan posao."

Unatoč izazovima, La Colorada je 2026. proizvela 150.000 litara maslinovog ulja.

Pažljiv odabir maslina prije mljevenja pomaže La Coloradi da održi nagrađivanu kvalitetu svog maslinovog ulja s imanja Solara Estate. (Fotografija: Solara Estate)

"Bila je to dobra berba", rekao je De Nicolò. "Posljednjih godina nismo imali problema s naizmjeničnim rodom jer smo radili na agronomskim praksama kako bismo ga smanjili i postigli stabilniju proizvodnju."

"To uglavnom uključuje upravljanje nasadom, uključujući rezidbu i navodnjavanje. Neke su sorte sklonije naizmjeničnom rađanju od drugih", dodao je. "Prilagodbom rezidbe i drugih agrotehničkih praksi svakoj sorti nastojimo održati stabilniju proizvodnju. Naravno, još uvijek dolazi do naizmjeničnog rađanja, ali smanjujemo fluktuacije od godine do godine."

S obzirom na to da je do berbe 2027. manje od šest mjeseci, uvjeti u nasadima tijekom nadolazećih mjeseci pomoći će odrediti i količinu i kvalitetu sljedeće berbe.

De Nicolò već planira prijaviti se na idućegodišnje izdanje NYIOOC-a za južnu hemisferu.

"Definitivno ćemo nastaviti sudjelovati", zaključio je.