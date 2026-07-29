Vijeće masline napreduje s planom za plasman karbonskih kredita maslinika na europsko tržište

Međunarodno vijeće za maslinu planira uskladiti svoj sustav karbonskih kredita za maslinike s pravilima Europske unije i integrirati ga s registrom EU do kraja 2028. godine.

Očekuje se da će se emisijske jedinice ugljika generirane maslinicima u sklopu programa Međunarodnog vijeća za masline prodavati diljem Europske unije.

Nakon odobrenja druge faze Projekta ravnoteže ugljika od strane zemalja članica, Međunarodno vijeće za maslinovo ulje potvrdilo je za Olive Oil Times da je sustav certificiranja namijenjen potpunoj kompatibilnosti s Europskim okvirom za certificiranje uklanjanja ugljika i poljoprivrede ugljika Europske unije.

Juan Antonio Polo Palomino, voditelj Odjela za tehnologiju maslinovog ulja i okoliš pri IOC-u, izjavio je za Olive Oil Times da organizacija očekuje početak postupka europskog priznavanja 2027. godine. Cilj je da shema bude u potpunosti operativna i integrirana s registrom EU-a do kraja 2028. godine.

Druga faza nadovezuje se na pilot-projekt koji je generirao 110 procjena ugljičnog bilansa, pokrivajući otprilike 20.000 hektara maslinika u 16 zemalja.

Svaka je procjena uspoređivala emisije stakleničkih plinova iz poljoprivrednih aktivnosti s ugljičnim dioksidom uklonjenim iz atmosfere i pohranjenim u maslinama i tlu.

Rezultirajuća bilanca, izražena u metričkim tonama ekvivalenta ugljičnog dioksida po hektaru godišnje, ukazuje je li maslinik neto izvor emisija ili neto ponor ugljika.

Ove izračune koriste se kao osnova za utvrđivanje koliko ugljičnih kredita projekt uzgoja maslina može generirati. Svaki kredit općenito predstavlja jednu metričku tonu ekvivalenta ugljičnog dioksida uklonjenu iz atmosfere ili spriječenu u emisiji nakon što je rezultat neovisno provjeren i certificiran.

Prema Polu Palominu, pilot-projekt je potvrdio zaključke ranijih studija modeliranja koje je provela MIP, a koje su procijenile da maslinici mogu apsorbirati u prosjeku oko 4,16 metričkih tona ekvivalenta ugljičnog dioksida po hektaru godišnje.

"Ta je brojka potvrđena kroz postupke vanjske validacije i certificiranja korištenjem primarnih podataka koje su dostavila 110 izvješća registriranih na platformi", rekao je za Olive Oil Times.

Polo Palomino je rekao da je pilot-projekt također pokazao široko interesiranje za uzgoj usjeva radi skladištenja ugljika u cijelom maslinarskom sektoru. Također je pokazalo da IOC-ova digitalna platforma može pružiti "robustnu i točnu procjenu bilance ugljika u različitim sustavima uzgoja maslina."

Platforma ostaje besplatno dostupna uzgajivačima, zadrugama i drugim sudionicima u maslinarskom sektoru. Korisnici mogu izračunati bilancu ugljika pojedinačnih maslinika i simulirati kako bi promjene u poljoprivrednim praksama mogle poboljšati njihove okolišne performanse.

Dok se pilot-projekt usredotočio na mjerenje i provjeru sekvestracije ugljika, druga faza bit će usmjerena na izgradnju institucionalne i tehničke infrastrukture potrebne za certificiranje i registraciju dobrovoljnih emisijskih jedinica.

"Tijekom projekta održavat ćemo bliski dijalog s Europskom komisijom s ciljem dobivanja priznanja prema ovoj uredbi", rekao je Polo Palomino.

"Naš je cilj osigurati da krediti generirani u sklopu sheme IOC-a postignu najvišu moguću razinu vjerodostojnosti i time najveću vrijednost na tržištu", dodao je.

Europska unija članica je IOC-a prema važećem Međunarodnom sporazumu o maslinovom ulju i stolnim maslinama od 2017. godine.

Očekuje se da će se i tehnologija blockchaina uključiti u postupak registracije.

"MIP trenutno sudjeluje u pilot-projektu koji vode Glavna uprava za digitalne usluge i Glavna uprava za klimatsku akciju Europske komisije, a koji istražuje upotrebu blockchain tehnologije za izdavanje kredita za skladištenje ugljika uz druge slučajeve upotrebe", rekao je Polo Palomino.

"Kroz ovu inicijativu stječemo izravno iskustvo o tome kako sheme certificiranja mogu generirati digitalne tokene koji se automatski upisuju u javni registar koji radi na infrastrukturi blockchaina EU-a", dodao je.

IOC očekuje da će mu to iskustvo omogućiti da integrira blockchain u svoj sustav certificiranja bez razvoja namjenske platforme od nule.

Prema riječima Pola Palomina, šira vizija IOC-a je stvoriti digitalno okruženje sposobno upravljati cjelokupnim životnim ciklusom projekta emisije karbonskih kredita.

"Naš je cilj osigurati tehnološko okruženje koje je jednostavno za korištenje, transparentno, robusno i pouzdano i za generatore i za kupce emisijskih jedinica", rekao je.

Očekuje se da će sustav obuhvatiti registraciju operatera, podnošenje podataka o projektima, certificiranje, generiranje digitalnih tokena i registraciju emisijskih jedinica u javnom registru EU za europske operatere.

"Za operatere izvan EU-a, ili za europske operatere koji žele trgovati svojim kreditima na drugim tržištima, sustav će također omogućiti registraciju na drugim priznatim međunarodnim tržištima emisija", rekao je Polo Palomino.