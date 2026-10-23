Il Mediterraneo è tra le regioni che si stanno riscaldando più rapidamente, mentre l’ONU lancia un nuovo allarme sul clima

L'ONU chiede una drastica riduzione delle emissioni per limitare il riscaldamento globale futuro, mentre una nuova ricerca rileva alcuni degli aumenti di temperatura più marcati nelle principali aree mediterranee produttrici di olio d'oliva.

Secondo un nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), le temperature medie globali sono destinate a superare i livelli preindustriali di oltre 1,5 °C.

«Abbiamo procrastinato sul fronte climatico e, di conseguenza, stiamo dicendo che questa finestra si è chiusa, ma possiamo riaprirla», ha dichiarato al Financial Times Inger Andersen, direttrice esecutiva dell’UNEP. «Questo è l’unico modo in cui possiamo tornare a una parvenza di realtà che sia ancora in gran parte gestibile».

L’UNEP ha avvertito che l’aumento delle emissioni e le attuali politiche governative hanno portato il mondo sulla rotta di un riscaldamento globale di 2,8 °C nel corso di questo secolo, superando di gran lunga l’obiettivo dell’Accordo di Parigi del 2015 di mantenere l’aumento della temperatura ben al di sotto dei 2 °C, perseguendo al contempo gli sforzi per limitarlo a 1,5 °C.

L’agenzia delle Nazioni Unite ha citato l’aumento delle emissioni negli Stati Uniti, in Cina e in Indonesia. Negli Stati Uniti, l’aumento della domanda di elettricità e la ripresa della produzione di energia da carbone hanno determinato il maggiore incremento assoluto delle emissioni di gas serra tra i principali responsabili nel 2025.

Tuttavia, l’UNEP ha delineato un percorso in cui le temperature globali raggiungerebbero un picco compreso tra 1,7 °C e 1,8 °C al di sopra dei livelli preindustriali intorno alla metà del secolo, per poi tornare a 1,5 °C o meno entro il 2100.

Raggiungere questo obiettivo richiederebbe drastiche riduzioni delle emissioni di gas serra, tra cui il 18% entro il 2030, il 45% entro il 2035 e il 69% entro il 2040, tutte rispetto ai livelli del 2025.

«Il superamento del limite non è una resa. Possiamo ancora fare in modo che sia il più contenuto e il più breve possibile – e riportare le temperature al di sotto di 1,5 °C entro la fine del secolo», ha affermato il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres.

Per tornare all’obiettivo di 1,5 °C sarebbe inoltre necessario rimuovere e stoccare in modo permanente circa 320 miliardi di tonnellate metriche di anidride carbonica dall’atmosfera nel corso del secolo, equivalenti a circa otto anni di emissioni globali di anidride carbonica ai livelli del 2024.

Una ricerca separata pubblicata sulla rivista scientifica *Pure and Applied Geophysics* nel maggio 2026 ha rilevato che il bacino del Mediterraneo, responsabile di circa il 95 per cento della produzione mondiale di olio d’oliva, si sta riscaldando più rapidamente rispetto alla media globale.

Analizzando i dati sulle temperature forniti dal Copernicus Climate Change Service, parte del programma di osservazione della Terra dell’Unione Europea, i ricercatori hanno individuato un riscaldamento statisticamente significativo delle temperature medie mensili, stagionali e annuali in quasi tutta la regione mediterranea.

Febbraio, settembre e novembre sono stati gli unici mesi in cui porzioni sostanziali della regione, comprese tra l’11 e il 25 per cento, non hanno mostrato tendenze di riscaldamento statisticamente significative.

«Il riscaldamento più marcato si verifica nella penisola balcanica, in Turchia, nell’entroterra spagnolo e nell’Africa nord-occidentale», hanno scritto i ricercatori.

Queste aree comprendono alcune delle regioni produttrici di olio d’oliva più importanti al mondo. Secondo il Consiglio Oleicolo Internazionale, la produzione globale di olio d’oliva ha raggiunto circa 3,57 milioni di tonnellate metriche nella campagna agricola 2024/25, con la Spagna che da sola ne ha prodotte circa 1,42 milioni di tonnellate.

«Un’analisi comparativa con 11 regioni su scala più ampia indica che il Mediterraneo si colloca tra le regioni che si stanno riscaldando più rapidamente a livello mondiale», hanno aggiunto i ricercatori. «Rispetto al valore di riferimento della metà del XX secolo, le attuali temperature medie annuali sono di circa 1,4 °C-1,5 °C più elevate nel Mediterraneo e in Europa».