Un produttore argentino punta al mercato statunitense con un olio d'oliva fresco e pluripremiato

Grazie all’esperienza italiana e ai propri uliveti situati ai piedi delle Ande in Argentina, Solara Estate offre ai consumatori statunitensi un olio d’oliva pluripremiato e appena raccolto, anche nel periodo tra una raccolta e l’altra nell’emisfero settentrionale.

Ai piedi delle Ande, nell’Argentina nord-occidentale, una famiglia con radici nel sud dell’Italia sta cercando di colmare una lacuna stagionale negli Stati Uniti fornendo un olio extravergine di oliva pluripremiato, mentre i produttori dell’emisfero settentrionale sono ancora a mesi di distanza dal loro prossimo raccolto.

Alessandro De Nicolò, fondatore del marchio Solara Estate, che ha vinto un Gold Award per la sua miscela corposa al Concorso Mondiale dell’Olio d’Oliva NYIOOC del 2026, ha raccontato che l’iniziativa è partita negli anni 2010, quando suo zio ha piantato 100 ettari di ulivi a La Rioja.

«Il nostro obiettivo è portare sul mercato statunitense un olio di altissima qualità a un prezzo che non sia da fascia ultra-premium. Lo abbiamo posizionato come un prodotto premium accessibile» – Alessandro De Nicolò, fondatore di Solara Estate

«Circa 15 anni fa, mio zio ha iniziato a studiare l’idea con un professore dell’Università di Firenze», ha raccontato a Olive Oil Times.

Secondo De Nicolò, la maggior parte degli oliveti nei dintorni di Chilecito, che da allora è diventato un centro della produzione di olio d’oliva in Argentina, all’epoca era dedicata alle olive da tavola.

«Volevano capire se la geologia, il clima, le risorse idriche e le condizioni del suolo fossero adatte a un oliveto dedicato interamente alla produzione di olio», ha spiegato.

Alla fine hanno optato per quattro varietà — Arbequina, Arbosana, Coratina e Koroneiki — selezionate per la loro adattabilità alle condizioni colturali locali e per i profili aromatici che avrebbero potuto conferire a una miscela.

Oggi, l’azienda, La Colorada SA, collabora con esperti dell’Università di Bari — città natale di De Nicolò, nel cuore della Puglia, regione olivicola italiana — per miscelare i propri oli extravergini di oliva ogni stagione.

«Le varietà sono state selezionate per motivi diversi, poiché ognuna presenta un profilo aromatico distinto», ha spiegato De Nicolò. «Ad esempio, la Coratina italiana ha un profilo aromatico molto più marcato, con un maggiore contenuto di polifenoli e antiossidanti».

«Altre varietà presentano caratteristiche diverse», ha aggiunto. «L’idea era quella di partire da queste quattro varietà e vedere come si comportavano. Alla fine, le abbiamo mantenute tutte e quattro perché ci piaceva la combinazione di sapori».

Gli uliveti si trovano ai piedi delle Ande, a un’altitudine di 600 metri. De Nicolò ritiene che la posizione sia ideale, con un terreno in leggera pendenza che contribuisce a ridurre il rischio di gelate in inverno, un’abbondante esposizione al sole estivo e una bassa umidità che limita le malattie fungine e la pressione dei parassiti.

Solara Estate si trova lungo la panoramica Strada Nazionale 74 dell’Argentina, vicino a Chilecito, nella provincia di La Rioja. (Foto: Solara Estate)

Lo svantaggio principale è la scarsità di precipitazioni, che rende indispensabile l’irrigazione. Sebbene l’irrigazione degli alberi aumenti notevolmente i costi di produzione, aiuta anche l’azienda a mantenere rese e qualità costanti.

Inizialmente, La Colorada produceva olio d’oliva destinato alla vendita all’ingrosso negli Stati Uniti e in Europa. Con l’introduzione di Solara Estate, tuttavia, l’azienda ha spostato la propria attenzione verso l’olio d’oliva di marca e di alta qualità.

L’azienda sta inoltre ampliando la propria capacità di fornire olio d’oliva fresco all’emisfero settentrionale tra una raccolta e l’altra, avendo recentemente piantato altri 200 ettari di olivi.

L’azienda inizia la raccolta all’inizio di aprile per preservare gli aromi e i composti fenolici delle olive. (Foto: Solara Estate)

Solara Estate offre ora due prodotti: un contenitore da tre litri destinato a ristoranti e clienti del settore della ristorazione, e una bottiglia da 500 millilitri della sua premiata miscela di Arbosana, Coratina e Koroneiki.

De Nicolò ha affermato che partecipare al NYIOOC è stata una scelta ovvia una volta che l’azienda ha deciso di introdurre una bottiglia destinata alla vendita al dettaglio.

«Abbiamo sviluppato questo progetto e il marchio Solara Estate esclusivamente per il mercato statunitense», ha dichiarato De Nicolò. «Circa un anno fa, abbiamo iniziato a valutare quali fossero i concorsi più importanti e ampiamente riconosciuti».

«Alla fine, abbiamo deciso di partecipare [al NYIOOC] per diversi motivi: la visibilità e il prestigio del concorso, ma anche perché, in qualità di produttori argentini, volevamo ricevere un riscontro da un concorso che non fosse né argentino né sudamericano, ma che fosse anche uno dei più prestigiosi concorsi internazionali», ha aggiunto.

Secondo De Nicolò, il riconoscimento internazionale rafforza anche la posizione dell’azienda nelle trattative con i distributori e suscita l’interesse dei clienti più importanti, compresi i ristoranti.

L’approccio di Solara Estate alla qualità dell’olio d’oliva si concentra sulla lavorazione rapida e sullo stoccaggio accurato. Il suo moderno frantoio, dotato di macchinari Amenduni, sorge vicino agli oliveti, consentendo la molitura delle olive a meno di un’ora dalla raccolta.

Solara Estate utilizza le attrezzature di frantumazione Amenduni per l’estrazione a freddo del proprio olio extravergine di oliva, preservandone gli aromi e i composti benefici. (Foto: Solara Estate)

«Raccogliamo presto [di solito la prima settimana di aprile], quindi le rese sono inferiori», ha affermato De Nicolò. «Tutto viene fatto nella nostra tenuta. Non c’è praticamente alcun intervallo di tempo tra la raccolta e la molitura».

«Disponiamo inoltre di serbatoi in acciaio inossidabile con controllo dell’azoto e della temperatura», ha aggiunto, sottolineando che l’intero processo di molitura avviene a una temperatura inferiore ai 27 ºC, la soglia termica prevista dalla definizione di estrazione a freddo dell’Unione Europea.

«Il nostro obiettivo è portare sul mercato statunitense un olio di altissima qualità a un prezzo che non sia da fascia ultra-premium. Lo abbiamo posizionato come un prodotto premium accessibile».

Sebbene Solara Estate non venda direttamente ai consumatori, De Nicolò ha dichiarato che il prezzo al dettaglio consigliato per una bottiglia da mezzo litro è di 20 dollari (17,80 euro). Spera che il prezzo risulti allettante per i consumatori della classe media attenti al gusto e alla salute, alla ricerca di un olio d’oliva di alta qualità senza dover pagare prezzi esorbitanti.

L’azienda ha già avviato collaborazioni con distributori a New York, nel Connecticut e in Florida.

Solara Estate coltiva quattro varietà di olive — Arbequina, Arbosana, Coratina e Koroneiki — selezionate per la loro adattabilità alle condizioni colturali locali e per i profili aromatici complementari. (Foto: Solara Estate)

«Certo, non è un prezzo basso. È comunque un prezzo di fascia alta, ma… il nostro prezzo ci permette di coprire i costi di irrigazione, raccolta anticipata, azoto e trasporto. Ci consente di continuare a produrre olio d’oliva di alta qualità».

Tenere sotto controllo tali costi rimane una sfida nell’economia instabile dell’Argentina, ha ammesso De Nicolò.

Dopo l’elezione di Javier Milei nel 2023, il suo governo ha introdotto tagli alla spesa, modifiche alle normative sulle importazioni e misure per allentare i controlli valutari al fine di contrastare un’inflazione a tre cifre. Ciononostante, i costi di produzione per gli olivicoltori hanno continuato ad aumentare.

«I costi stanno aumentando in Argentina, comprese le spese per l’energia e la manodopera. In generale, sta diventando piuttosto costoso gestire l’attività», ha affermato De Nicolò.

«L’energia è una preoccupazione particolare perché facciamo affidamento sull’irrigazione e pompiamo l’acqua dai pozzi, il che comporta un elevato consumo di elettricità», ha aggiunto. «Stiamo iniziando a valutare alternative, come investire in pannelli solari».

Nonostante le difficoltà economiche di lunga data del Paese, De Nicolò ha espresso la speranza che alcune delle riforme del governo possano migliorare le condizioni commerciali nel lungo termine.

Nel frattempo, l’azienda sta cercando di compensare l’aumento dei costi concentrandosi sulle esportazioni verso gli Stati Uniti e l’Europa. I ricavi in dollari ed euro contribuiscono a finanziare i fattori di produzione, comprese le attrezzature per la raccolta.

«In definitiva, tutto dipende dal prezzo che riusciamo a ottenere per il nostro olio», ha affermato. «Questo ci aiuta a coprire i nostri costi in aumento. Non è facile, ma con una gestione adeguata è possibile gestire un’azienda redditizia».

Nonostante le difficoltà, La Colorada ha prodotto 150.000 litri di olio d’oliva nel 2026.

Un’attenta selezione delle olive prima della molitura aiuta La Colorada a mantenere la qualità pluripremiata del suo olio d’oliva Solara Estate. (Foto: Solara Estate)

«È stato un buon raccolto», ha detto De Nicolò. «Negli ultimi anni non abbiamo riscontrato un forte fenomeno di alternanza di produzione, perché abbiamo adottato pratiche agronomiche volte a ridurlo e a ottenere una produzione più costante».

«Ciò riguarda principalmente la gestione del campo, comprese la potatura e l’irrigazione. Alcune varietà sono più soggette all’alternanza di produzione rispetto ad altre», ha aggiunto. «Adattando la potatura e altre pratiche agronomiche alle esigenze di ciascuna varietà, stiamo cercando di mantenere una produzione più costante. Ovviamente c’è ancora un po’ di alternanza di produzione, ma stiamo riducendo le fluttuazioni tra un anno e l’altro».

Con il raccolto del 2027 a meno di sei mesi di distanza, le condizioni degli uliveti nei prossimi mesi contribuiranno a determinare sia la quantità che la qualità del prossimo raccolto.

De Nicolò sta già programmando di partecipare all’edizione dell’anno prossimo del NYIOOC dedicata all’emisfero meridionale.

«Continueremo sicuramente a partecipare», ha concluso.