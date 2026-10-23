国連が新たな気候変動に関する警告を発する中、地中海地域は温暖化が最も急速に進んでいる地域の一つとなっている

国連は、将来の地球温暖化を抑制するために大幅な排出削減を求めている一方、新たな研究により、地中海沿岸の主要なオリーブオイル生産地域において、特に著しい気温上昇が確認された。

国連環境計画（UNEP）の新たな報告書によると、世界の平均気温は産業革命前の水準を1.5°C以上上回る見通しだ。

「私たちは気候問題への対応を先延ばしにしてきた。その結果、この機会は失われたと言えるが、再びその扉を開くことは可能だ」と、UNEPのインガー・アンデルセン事務局長はフィナンシャル・タイムズ紙に語った。「これが、まだおおむね管理可能な現実の枠組みに立ち返るための唯一の方法だ」

UNEPは、排出量の増加と現在の政府政策により、今世紀中に地球温暖化が2.8°Cに達する軌道に乗っており、気温上昇を2°Cを「はるかに下回る」水準に抑えつつ、1.5°Cに制限する努力を追求するという2015年のパリ協定の目標を大幅に上回ると警告した。

同国連機関は、米国、中国、インドネシアにおける排出量の増加を挙げた。米国では、電力需要の増加と石炭火力発電の回復により、2025年の主要排出国の中で温室効果ガスの排出量が絶対値で最も大きく増加した。

しかし、UNEPは、今世紀半ば頃に地球の気温が産業革命前比で1.7°Cから1.8°Cの上昇でピークに達した後、2100年までに1.5°C以下に戻るという道筋を提示した。

これを達成するには、温室効果ガスの排出量を大幅に削減する必要があり、具体的には2025年の水準を基準として、2030年までに18％、2035年までに45％、2040年までに69％の削減が求められる。

「一時的な超過は、諦めを意味するものではない。我々は依然として、その上昇幅を可能な限り小さく、期間を可能な限り短く抑え、今世紀末までに気温を1.5°C未満に戻すことができる」と、アントニオ・グテーレス国連事務総長は述べた。

1.5°Cの目標に戻すためには、今世紀の間に大気中から約3,200億メートルトンの二酸化炭素を除去し、恒久的に貯留することも必要となる。これは、2024年の水準で計算すると、世界全体の二酸化炭素排出量の約8年分に相当する。

2026年5月に科学誌『Pure and Applied Geophysics』に掲載された別の研究によると、世界のオリーブオイル生産量の約95％を占める地中海盆地は、世界平均よりも急速に温暖化していることが明らかになった。

欧州連合（EU）の地球観測プログラムの一環である「コペルニクス気候変動サービス」の気温データを分析した結果、研究者らは、地中海地域のほぼ全域において、月平均、季節平均、年平均の気温に統計的に有意な温暖化が認められた。

2月、9月、11月は、同地域の11～25％に及ぶ広範な地域において、統計的に有意な温暖化傾向が見られなかった唯一の月であった。

「最も顕著な温暖化は、バルカン半島、トルコ、スペイン内陸部、および北西アフリカで生じている」と研究者らは記している。

これらの地域には、世界で最も重要なオリーブオイル生産地域の一部が含まれている。国際オリーブ評議会によると、2024/25年の収穫年度における世界のオリーブオイル生産量は約357万メートルトンに達し、そのうちスペインだけで約142万トンを占めている。

「11の大規模地域との比較分析によると、地中海地域は世界で最も急速に温暖化が進んでいる地域の一つであることが示されている」と研究者らは付け加えた。「20世紀半ばの基準値と比較して、地中海およびヨーロッパにおける現在の年平均気温は、約1.4°Cから1.5°C高くなっている。」