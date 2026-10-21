アルゼンチンの生産者が、受賞歴のある新鮮なオリーブオイルで米国市場に参入

イタリアのノウハウと、アルゼンチンのアンデス山脈の麓にあるオリーブ園を活かし、ソララ・エステートは、北半球の収穫期と収穫期の合間に、収穫したての受賞歴を誇るオリーブオイルを米国の消費者に届けています。

アルゼンチン北西部のアンデス山脈の麓で、南イタリアにルーツを持つある家族が、北半球の生産者が次の収穫までまだ数ヶ月を控えている時期に、受賞歴のあるエクストラバージンオリーブオイルを供給することで、米国市場における季節的な供給ギャップを埋める取り組みを進めています。

2026年のNYIOOC世界オリーブオイルコンペティションで、力強い味わいのブレンドが金賞を受賞した「ソララ・エステート（Solara Estate）」ブランドの創設者、アレッサンドロ・デ・ニコロ氏は、この事業が2010年代、叔父がラ・リオハに100ヘクタールのオリーブ畑を植えたことから始まったと語った。

「私たちの目標は、超高級品ではない価格で、非常に高品質なオリーブオイルを米国市場に提供することです。手頃な価格のプレミアム製品として位置づけています」 ――ソララ・エステート創業者、アレッサンドロ・デ・ニコロ

「約15年前、私の叔父がフィレンツェ大学の教授と共にこの構想の検討を始めたのです」と、彼は『Olive Oil Times』に語った。

デ・ニコロ氏によると、現在ではアルゼンチンのオリーブオイル生産の中心地となっているチレシト周辺のオリーブ園のほとんどは、当時は食用オリーブ専用だったという。

「彼らは、地質、気候、水資源、土壌条件が、オリーブオイル生産のみに特化したオリーブ農園を支えられるかどうかを確かめたかったのです」と彼は語った。

最終的に、現地の栽培条件への適応性と、ブレンドに与える風味の特性を考慮して、アルベキーナ、アルボサナ、コラティーナ、コロネイキの4品種が選定された。

現在、同社「ラ・コロラーダSA」は、デ・ニコロ氏の故郷であり、イタリアのオリーブ生産地プーリア州の中心地であるバーリ大学の専門家たちと協力し、毎シーズン、エクストラバージンオリーブオイルのブレンドを行っている。

「品種はそれぞれ異なる理由から選ばれました。なぜなら、それぞれに独自の風味プロファイルがあるからです」とデ・ニコロ氏は語った。「例えば、イタリア産のコラティーナは、ポリフェノールや抗酸化物質を多く含み、はるかに強い風味を持っています。」

「他の品種もそれぞれ異なる特徴を持っています」と彼は付け加えた。「まずはこれら4品種から始めて、その出来栄えを見てみようという考えでした。結局、風味の組み合わせが気に入ったため、4品種すべてを採用することになりました。」

オリーブ園は、標高600メートルのアンデス山脈の麓に位置している。デ・ニコロ氏は、この立地を理想的だと考えている。緩やかな傾斜の地形が冬の霜害リスクを軽減し、夏は日照に恵まれ、湿度が低いため、真菌性病害や害虫の被害を抑えることができるからだ。

ソララ・エステートは、アルゼンチンの風光明媚な国道74号線沿い、ラ・リオハ州のチレシト近郊に位置している。（写真：ソララ・エステート）

主な課題は降雨量の少なさであり、そのため灌漑が不可欠となっている。木への水やりは生産コストをかなり押し上げるものの、安定した収穫量と品質を維持する上でも役立っている。

ラ・コロラーダは当初、米国や欧州向けのバルク販売用オリーブオイルを生産していた。しかし、「ソララ・エステート」の立ち上げに伴い、同社はブランド化されたプレミアムオリーブオイルへと重点を移している。

また、同社は収穫期の間も北半球に新鮮なオリーブオイルを供給できるよう生産能力を拡大しており、最近さらに200ヘクタールのオリーブ樹を植樹した。

同社は、オリーブの香りとフェノール化合物を保つため、4月上旬に収穫を開始する。（写真：ソララ・エステート）

ソララ・エステートは現在、レストランや外食産業向けの3リットル容器入り製品と、受賞歴のあるアルボサナ、コラティーナ、コロネイキのブレンドを詰め合わせた500ミリリットル瓶入りの2種類の製品を提供している。

デ・ニコロ氏は、小売用ボトルの発売を決定した時点で、NYIOOCへの出品は当然のステップだったと語った。

「このプロジェクトと『ソララ・エステート』ブランドは、米国市場向けに独占的に開発したものです」とデ・ニコロ氏は語った。「約1年前、どのコンテストが最も重要で広く認知されているかを検討し始めました。」

「最終的に、いくつかの理由から[NYIOOC]へのエントリーを決定しました。コンテストの知名度と威信に加え、アルゼンチンの生産者として、アルゼンチンや南米以外の、かつ最も権威ある国際コンテストの一つからフィードバックを得たいと考えたからです」と彼は付け加えた。

デ・ニコロ氏によると、国際的な評価は、販売代理店との交渉における同社の立場を強化するだけでなく、レストランを含む大口顧客からの関心も引き出すという。

ソララ・エステートのオリーブオイルの品質への取り組みは、迅速な加工と丁寧な保管を中核としている。アメンデュニ社の機械を備えた同社の近代的な搾油所はオリーブ畑の近くに位置しており、収穫から1時間以内にオリーブを搾ることができる。

ソララ・エステートは、アメンデュニ製の搾油設備を用いてエクストラバージンオリーブオイルを低温搾油し、香りや有益な成分を保っている。（写真：ソララ・エステート）

「私たちは早めの時期（通常は4月の第1週）に収穫するため、収量は少なくなります」とデ・ニコロ氏は語った。「すべての工程は当エステート内で行われます。収穫から搾油までの時間は事実上ゼロです。」

「また、窒素雰囲気下で温度管理が可能なステンレス製タンクも備えています」と彼は付け加え、搾油工程全体が27℃未満で行われていることを指摘した。27℃は、欧州連合（EU）が定める『低温搾油』の定義における温度基準である。

「私たちの目標は、超高級品というわけではない価格で、非常に高品質なオイルを米国市場に提供することです。手頃な価格のプレミアム製品として位置づけています」

ソララ・エステートは消費者への直接販売は行っていませんが、デ・ニコロ氏によると、0.5リットル瓶の希望小売価格は20ドル（17.80ユーロ）とのことです。同氏は、この価格が、最高価格を支払うことなくプレミアムオリーブオイルを求める、味と健康にこだわる中流階級の消費者にアピールすることを期待しています。

同社はすでに、ニューヨーク、コネチカット、フロリダの各州で卸売業者との提携を開始している。

ソララ・エステートでは、現地の栽培条件への適応性と、互いに補完し合う風味プロファイルに基づいて選定された4種類のオリーブ品種――アルベキーナ、アルボサナ、コラティーナ、コロネイキ――を栽培している。（写真：ソララ・エステート）

「もちろん、安い価格ではありません。依然としてプレミアム価格ですが……この価格設定により、灌漑、早期収穫、窒素肥料、輸送にかかるコストを賄うことができます。それによって、高品質なオリーブオイルの生産を継続できるのです。」

アルゼンチンの不安定な経済状況下で、これらのコストを管理し続けることは依然として課題であると、デ・ニコロ氏は認めた。

2023年のハビエル・ミレイ氏の当選後、同政権は3桁に達するインフレに対処するため、歳出削減、輸入規制の変更、および為替管理の緩和措置を導入した。それにもかかわらず、オリーブ生産者の生産コストは上昇し続けている。

「アルゼンチンでは、エネルギー費や人件費を含め、コストが上昇しています。全体的に見て、事業運営にはかなり費用がかかるようになってきています」とデ・ニコロ氏は述べた。

「特にエネルギーが懸念材料です。私たちは灌漑に依存しており、井戸から水を汲み上げるのに大量の電力を消費するからです」と彼は付け加えた。「ソーラーパネルへの投資など、代替案の検討を始めています」

同国が長年にわたり経済的困難に直面しているにもかかわらず、デ・ニコロ氏は、政府の改革の一部が長期的には事業環境の改善につながるだろうとの期待を表明した。

一方、同社は米国や欧州への輸出に注力することで、コスト上昇を相殺しようとしている。ドルやユーロ建ての収益は、収穫用機器を含む生産投入資材の資金調達に役立っている。

「結局のところ、すべては当社のオリーブオイルで得られる価格次第です」と彼は述べた。「これにより、上昇するコストを賄うことができます。容易なことではありませんが、適切な経営を行えば、利益を出すことは可能です。」

こうした課題にもかかわらず、ラ・コロラーダ社は2026年に15万リットルのオリーブオイルを生産した。

搾油前のオリーブを厳選することで、ラ・コロラーダは受賞歴を誇る「ソララ・エステート」オリーブオイルの品質を維持している。（写真：ソララ・エステート）

「良い収穫でした」とデ・ニコロ氏は語った。「近年、隔年結実の現象はあまり見られなくなりました。これを軽減し、より安定した生産を実現するための農法に取り組んできたからです」

「これには主に、剪定や灌漑を含む圃場管理が関わっています。品種によっては、他の品種よりも隔年結実を起こしやすいものもあります」と彼は付け加えた。 「品種ごとに剪定やその他の農法調整を行うことで、より安定した生産を維持しようとしています。もちろん、隔年結実が完全になくなるわけではありませんが、年ごとの生産量の変動を軽減しています。」

2027年の収穫まであと6ヶ月を切った今、今後数ヶ月間の果樹園の状況が、次期作の収量と品質の両方を左右することになる。

デ・ニコロ氏は、すでに来年のNYIOOC南半球版への出品を計画している。

「今後も間違いなく参加し続けます」と彼は締めくくった。