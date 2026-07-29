オリーブ評議会、オリーブ園のカーボンクレジットを欧州市場に導入する計画を推進

国際オリーブ評議会は、オリーブ園の炭素クレジット制度を欧州連合（EU）の規則に整合させ、2028年末までにEUの登録制度と統合する計画だ。

国際オリーブ評議会のスキームに基づき、オリーブ園から生成されるカーボンクレジットは、欧州連合（EU）全域で販売される見通しだ。

加盟各国による「カーボン・バランス・プロジェクト」の第2フェーズの承認を受け、国際オリーブ評議会（IOC）は『Olive Oil Times』に対し、この認証スキームが欧州連合（EU）の「炭素除去およびカーボン・ファーミング認証フレームワーク」と完全に互換性を持つことを目指していると確認した。

IOC（国際オリーブ評議会）のオリーブオイル技術・環境部門責任者であるフアン・アントニオ・ポロ・パロミノ氏は、同評議会が2027年に欧州での承認プロセスを開始する見込みであると述べた。2028年末までに、このスキームを完全に運用開始し、EUの登録制度と統合することを目指している。

第2段階は、16カ国における約2万ヘクタールのオリーブ園を対象に、110件の炭素収支評価を行ったパイロットプロジェクトを基盤としている。

各評価では、農業活動による温室効果ガスの排出量と、大気から除去されオリーブの木や土壌に貯留された二酸化炭素の量を比較した。

その結果として算出された収支（1ヘクタールあたり年間、二酸化炭素換算トン単位）は、そのオリーブ農園が排出の純発生源であるか、あるいは炭素吸収源であるかを示すものである。

これらの計算は、オリーブ栽培プロジェクトがどれだけのカーボンクレジットを生み出すことができるかを決定するための基礎となります。各クレジットは、結果が独立して検証・認証された後、大気から除去された、あるいは排出が防止された二酸化炭素換算1メートルトンに相当します。

ポロ・パロミノ氏によると、このパイロット事業は、IOCが以前実施したモデリング研究の結論を裏付けるものであった。同研究では、オリーブ園は1ヘクタールあたり年間平均約4.16メートルトンの二酸化炭素相当量を固定できると推定されていた。

同氏は『Olive Oil Times』に対し、「この数値は、プラットフォームに登録された110件の報告書から得られた一次データを用いた、外部による検証および認証プロセスを通じて確認された」と語った。

ポロ・パロミノ氏は、このパイロット事業がオリーブ業界全体におけるカーボン・ファーミングへの広範な関心を示したとも述べた。また、IOCのデジタルプラットフォームが「多様なオリーブ栽培システムにわたる、堅牢かつ正確な炭素収支評価」を提供できることも示された。

このプラットフォームは、生産者、協同組合、その他のオリーブ業界関係者に対して引き続き無料で利用可能である。ユーザーは個々のオリーブ園の炭素収支を算出し、農業慣行の変更が環境パフォーマンスをどのように改善し得るかをシミュレーションすることができる。

パイロット事業は炭素固定量の測定と検証に重点を置いていたが、第2段階では、自主的なカーボンクレジットの認証と登録に必要な制度的・技術的インフラの構築に注力する予定だ。

「プロジェクト全体を通じて、この規制に基づく認定取得を目的として、欧州委員会と緊密な対話を続けていく」とポロ・パロミノ氏は述べた。

「私たちの目標は、IOCスキームの下で生成されるクレジットが、可能な限り高い信頼性を確保し、ひいては市場で最大の価値を発揮できるようにすることです」と同氏は付け加えた。

欧州連合（EU）は、現行の「オリーブオイルおよびテーブルオリーブに関する国際協定」に基づき、2017年からIOCの加盟国となっている。

また、登録プロセスにはブロックチェーン技術が組み込まれる見込みだ。

「IOCは現在、欧州委員会のデジタルサービス総局および気候行動総局が主導するパイロットプロジェクトに参加しており、このプロジェクトでは、カーボン・ファーミング・クレジットの発行をはじめとするさまざまなユースケースにおけるブロックチェーン技術の活用が検討されています」とポロ・パロミノ氏は述べた。

「この取り組みを通じて、認証スキームがどのようにデジタルトークンを生成し、それがEUのブロックチェーンインフラ上で稼働する公開台帳に自動的に記録されるかについて、直接的な知見を得ています」と同氏は付け加えた。

IOCは、この経験を通じて、専用のプラットフォームを一から開発することなく、ブロックチェーンを認証スキームに組み込むことができるようになると期待している。

ポロ・パロミノ氏によると、IOCのより広範なビジョンは、カーボンクレジット・プロジェクトのライフサイクル全体を管理できるデジタル環境を構築することにある。

「私たちの目標は、炭素クレジットの発行者と購入者の双方にとって、使いやすく、透明性が高く、堅牢で信頼性の高い技術環境を提供することです」と彼は述べた。

このシステムは、事業者の登録、プロジェクトデータの提出、認証、デジタルトークンの生成、および欧州の事業者向けのEU公的登録簿へのカーボンクレジットの登録を網羅する見込みだ。

「EU域外の事業者の場合、あるいは他の市場でクレジットの取引を希望する欧州の事業者については、このシステムを通じて、他の認定された国際的な炭素市場への登録も可能になります」とポロ・パロミノ氏は述べた。