O Mediterrâneo está entre as regiões que mais rapidamente estão se aquecendo, enquanto a ONU emite novo alerta climático

A ONU apela a reduções drásticas nas emissões para limitar o aquecimento global no futuro, enquanto uma nova pesquisa identifica alguns dos aumentos mais acentuados de temperatura nas principais regiões produtoras de azeite do Mediterrâneo.

As temperaturas médias globais devem ultrapassar os níveis pré-industriais em mais de 1,5 °C, de acordo com um novo relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

“Procrastinamos em relação ao clima e, por isso, estamos dizendo que essa janela se fechou, mas podemos abri-la novamente”, afirmou Inger Andersen, diretora executiva do PNUMA, ao Financial Times. “Essa é a única maneira de voltarmos a uma realidade que ainda seja, em grande parte, controlável.”

O PNUMA alertou que o aumento das emissões e as atuais políticas governamentais colocaram o mundo no caminho de um aquecimento global de 2,8 °C neste século, excedendo em muito a meta do Acordo de Paris de 2015 de manter os aumentos de temperatura bem abaixo de 2 °C, ao mesmo tempo em que se buscam esforços para limitá-los a 1,5 °C.

A agência da ONU citou o aumento das emissões nos Estados Unidos, na China e na Indonésia. Nos EUA, a maior demanda por eletricidade e a retomada da geração de energia a carvão impulsionaram o maior aumento absoluto nas emissões de gases de efeito estufa entre os principais emissores em 2025.

No entanto, o PNUMA traçou um caminho no qual as temperaturas globais atingiriam um pico entre 1,7 °C e 1,8 °C acima dos níveis pré-industriais por volta de meados do século, antes de retornarem a 1,5 °C ou menos até 2100.

Alcançar isso exigiria reduções drásticas nas emissões de gases de efeito estufa, incluindo 18% até 2030, 45% até 2035 e 69% até 2040, tudo em relação aos níveis de 2025.

“Ultrapassar a meta não significa desistir. Ainda podemos manter esse desvio o menor e mais curto possível – e fazer com que as temperaturas voltem a ficar abaixo de 1,5 °C até o final do século”, afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres.

Retornar à meta de 1,5 °C também exigiria a remoção e o armazenamento permanente de cerca de 320 bilhões de toneladas métricas de dióxido de carbono da atmosfera ao longo do século, o que equivale a aproximadamente oito anos de emissões globais de dióxido de carbono nos níveis de 2024.

Uma pesquisa separada, publicada na revista científica *Pure and Applied Geophysics* em maio de 2026, constatou que a bacia do Mediterrâneo, responsável por cerca de 95% da produção global de azeite de oliva, está se aquecendo mais rapidamente do que a média global.

Ao analisar dados de temperatura do Serviço de Mudanças Climáticas do Copernicus, parte do programa de observação da Terra da União Europeia, os pesquisadores identificaram um aquecimento estatisticamente significativo nas temperaturas médias mensais, sazonais e anuais em quase toda a região do Mediterrâneo.

Fevereiro, setembro e novembro foram os únicos meses em que partes substanciais da região, variando de 11% a 25%, não apresentaram tendências de aquecimento estatisticamente significativas.

“O aquecimento mais pronunciado ocorre na Península Balcânica, na Turquia, no interior da Espanha e no noroeste da África”, escreveram os pesquisadores.

Essas áreas incluem algumas das regiões produtoras de azeite de oliva mais importantes do mundo. De acordo com o Conselho Oleícola Internacional, a produção global de azeite de oliva atingiu aproximadamente 3,57 milhões de toneladas métricas na safra de 2024/25, sendo que somente a Espanha foi responsável por cerca de 1,42 milhão de toneladas.

“A análise comparativa com 11 regiões de maior escala indica que o Mediterrâneo está entre as regiões que mais rapidamente se aquecem em todo o mundo”, acrescentaram os pesquisadores. “Em relação à linha de base de meados do século XX, as temperaturas médias anuais atuais são aproximadamente 1,4 °C a 1,5 °C mais altas no Mediterrâneo e na Europa.”